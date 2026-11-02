광주 군공항 미군 시설 이전 예산, 내년 정부안에 빠져

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관이 지난 10월 14일 광주에 위치한 제1전투비행단을 방문해 비상관제탑에서 광주 군공항 부지와 시설현장을 확인하고 있다. 2026.10.14 ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

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광주 군공항 부지에 반도체 국가산업단지를 조성하기 위해 미군 시설을 옮기는 문제를 한미가 협의 중인 가운데, 관련 시설의 임시배치 예산이 내년도 정부 예산안에는 반영되지 않은 것으로 확인됐다.국방부는 2일 오전 정례브리핑에서 광주 군공항 내 미군 시설 임시배치 예산과 관련해 "현재 정부안에는 반영돼 있지 않은데 국회 심의 과정에서 국회와 협의를 해야 될 것으로 보인다"고 밝혔다.광주 군공항 이전을 위한 한미 협의가 진전을 보이고 있지만, 실제 시설 이전에 필요한 예산 확보는 아직 해결되지 않은 것이다.국방부는 이날 광주 군공항의 미군 시설 이전을 기존 한미 간 군 기지 이전 포괄협정에 포함하는 방안을 협의하고 있다고 설명했다.정빛나 국방부 대변인은 "광주 군공항 내 미군 시설의 임시배치에 관한 사항을 기존에 협의해 온 COB 이전에 관한 포괄협정에 포함하는 방안을 미 측과 협의하고 있다"고 밝혔다.COB는 한미 공군 공동운영기지로, 유사시 미군 항공전력이 전개되는 시설이다. 광주를 비롯해 대구 등 국내 5개 기지가 여기에 해당한다.국방부는 포괄협정에 대한 국회 비준과 미군 시설 이전, 공여구역 반환 등을 조속히 추진하겠다는 입장이다.앞서 위성락 국가안보실장은 지난달 30일 기자간담회에서 한미 간 군 기지 이전 포괄협정에 대해 "큰 틀의 합의가 거의 다 됐다"고 밝혔다. 미국 측도 광주 군공항을 기존 포괄협정에 포함하는 방안을 원하고 있으며, 한국 정부도 이에 이견이 없다는 설명이었다.다만 협정 체결이 곧바로 미군 시설 이전으로 이어지는 것은 아니다. 미군이 사용할 대체 시설을 확보해야 하고, 이전 비용과 구체적인 일정도 확정해야 한다.이날 브리핑에서는 광주 군공항에서 진행 중인 미군 시설 공사 문제도 거론됐다. 국방부는 해당 공사가 국가산단 부지 선정 발표 전에 계획된 보수공사이며, 현재 공정률은 0.2%에 불과하다고 설명했다.정 대변인은 그러면서 "예산이 낭비되지 않고 국가산단 추진에 지장이 없도록 공사 중단 등을 포함해서 미 측과 포괄협정 협의 과정에서 함께 논의 중"이라고 밝혔다.정부는 광주 군공항의 기능을 다른 공군기지로 임시 분산배치하고, 기존 부지를 반도체 산업단지로 활용하는 방안을 추진하고 있다. 한국 공군의 임시배치 장소로는 예천·서산·중원기지 등이 검토되고 있다.그러나 광주 군공항은 한국 공군뿐 아니라 미군도 사용하는 시설이어서 미군의 작전 기능을 유지할 대체 시설이 마련돼야 이전을 마칠 수 있다.위 실장도 지난달 30일 미군이 시설 이전을 거부하거나 방해하는 정황은 없다면서, 이전 시기를 앞당기려면 한국 정부가 대체 시설과 관련 예산을 더 빨리 마련해야 한다고 설명했다.결국 광주 군공항 이전을 위한 한미 협의가 마무리 단계에 접어들더라도, 미군 시설을 실제로 어디에 배치할지와 필요한 예산을 언제 확보할지가 향후 사업 일정의 주요 변수가 될 전망이다.