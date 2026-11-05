주변 시세 85% 안심주택 임대료, 그 '주변'은 어디입니까

- 이전 기사 '월 90만 원 버는 나는 '맹그로브 창천'에 살 수 없습니다'
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11월 입주를 앞둔 맹그로브 창천은 청년안심주택 가운데 민간이 주관하는 공공지원민간임대주택이다. 서울시 서대문구 신촌로에 위치하고 있으며 홍대입구역과 신촌역 모두 도보권으로 소개되고 있다.
청년 일반 공급 원룸형(전용면적23.20㎡·약 7평) 임대료는 보증금 9260만 원에 월세 90만 원이다. 월세 부담을 줄이기 위해 보증금 비율을 최대로 높이면 보증금은 2억 1600만 원까지 올라간다. 이 경우 월세는 38만 원으로 낮아진다. 이 같은 청년안심주택 '맹그로브 창천'의 임대료는 '주변 시세의 85% 이하'라는 기준에 따라 정해졌다. 그런데 주변 시세가 어느 곳의 어떤 주택과 비교해 정해졌는지는 확인이 어려운 상황이다.
공인중개사 "무늬만 청년주택, 임대료 비싸다"
현장 시세와 비교하기 위해 맹그로브 창천 인근 공인중개사사무소 5곳을 취재했다. 공인 중개사 모두 "임대료가 비싼 편"이라고 답했다. A 공인중개사는 "맹그로브 창천은 무늬만 청년주택"이라며 "청년주택 이름을 붙이기에 가격이 저렴하지 않다"고 지적했다.
B 공인중개사는 "일반 원룸의 경우 평균적으로 보증금 1000만 원에 월세 50만~80만 원, 오피스텔의 경우 보증금 1000만 원에 월세 120만 원"이라고 설명했다.
다만 C 공인중개사는 "주택의 신축 여부와 면적, 시설, 주택 유형에 따라 임대료가 달라질 수 있다"며 "맹그로브 창천이 신축이고 독립적인 공간과 공용시설을 제공하는 만큼 일반 구축 원룸과 단순 비교하기에는 어렵다"고 설명했다.
부동산 시세 정보 사이트 '시세.com'에 따르면, 9월 신고 기준 창천동 오피스텔 월세 실거래가 평균은 보증금 1000만 원에 월세 105만 원이다. 맹그로브 창천의 월세는 이보다 15만 원 낮지만, 보증금은 약 9배가 넘는다.
실제 당첨 뒤 입주를 포기하려는 한다는 글도 확인됐다. 부동산 관련 네이버 카페에는 지난 9월 '맹그로브 창천 당첨 포기하려 합니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이는 "무소득이라 버팀목대출도 얼마 안 나오고, 보증금을 낮춰도 임대료는 너무 비싸고… 포기하려 합니다"라며 "더 좋은 기회가 오겠죠"라고 적었다. 높은 보증금과 월세 부담을 입주 포기 이유로 든 것이다.
비교 대상은 밝히지 않았다
임대료 산정 배경에 대해 묻자, 사업자인 엠지알브이(MGRV)는 "관련 공급계획에 따르면 입주자 모집공고일로부터 1년 이내에 실시한 한국부동산원의 주변 시세 조사 결과와 시장 전월세전환율을 기준으로 최초 임대료를 산정한다"고 밝혔다. 엠지알브이 관계자는 "주변 시세는 사업자가 임의로 정하는 것이 아니다"라며 운영자문위원 회의 검토·자문 절차를 소개하기도 했다.
시세를 조사한 한국부동산원도 마찬가지였다. 한국부동산원 관계자는 맹그로브 창천의 비교 기준과 범위를 묻는 질문에 "개별 사업장별 세부 내용은 공개하지 않는다"고 답했다. 다만 비교 대상을 고르는 일반 원칙으로는 "입지 환경이 비슷하고 동일 수급권 안에 있으면서 신축 연도가 비슷한 최근 사업지 가운데 비교 가능성이 높은 사례를 골라 쓴다"고 설명했다.
관할 자치구인 서대문구에도 맹그로브 창천의 임대료 산정 기준을 물었다. 서대문구청 청년정책과는 청년주택 공급 관련 업무를 별도로 담당하지 않는다며 생활보장과로 문의하도록 안내했다. 생활보장과 역시 해당 주택 관련 업무를 담당하지 않는다며 서울주택도시개발공사(SH)에 문의할 것을 권했다.
SH 콜센터는 민간 사업자가 공급하는 청년안심주택의 임대료 산정은 시행사나 서울시에 문의해야 한다고 설명했다. 이후 안내받은 SH 청년안심주택 담당 부서에도 10차례 이상 연락을 시도했지만 담당자와 연결되지 않았다.
결국 사업자인 엠지알브이와 한국부동산원, 관할 자치구와 SH 등에 문의했지만 맹그로브 창천의 임대료 산정에 실제로 활용된 비교 대상 주택과 구체적인 조사 범위는 확인하지 못했다.
규정에도 없는 '주변'의 범위
서울시 운영 기준에서도 '주변'의 구체적인 범위는 확인하기 어렵다. <서울특별시 안심주택 건립 및 운영 기준>은 청년 일반 공급 임대료를 '입주자 모집 공고 전 주변 시세의 85% 이하'로 정하고, '준공 1년 전 한국 부동산원의 시세 조사를 거쳐 최초 임대료를 정하도록' 한다. 해당 부분에서 '주변'이 어느 범위를 의미하는지 나타낸 규정은 찾을 수 없다.
시행규칙상 조사 지역은 해당 주택의 소재지뿐 아니라 소재지와 인접한 시·군·자치구까지 포함할 수 있다. 같은 동이나 같은 자치구의 주택만을 비교 대상으로 삼도록 제한하고 있지는 않다.
시세 산정의 모호함은 청년안심주택의 전신인 역세권 청년주택 때부터 지적됐다. 방송희 주택금융공사 연구위원은 한국주택금융공사 보고서 <공공지원 민간임대 청년주택의 지속 가능 공급을 위한 과제>에서 "주로 인근 오피스텔 시세가 기준이 되기 때문에 비교 사례의 적합성 문제가 제기된다"고 짚었다. 이어 "기준이 모호한 시세를 임대료 산정의 기준으로 삼는 것이 바람직한가"에 대한 검토도 시도될 필요가 있다고 제언했다.
사업자와 구청, 조사기관은 모두 관련 절차에 따라 임대료를 산정했다고 설명했다. 그러나 맹그로브 창천의 임대료가 실제로 어떤 주택들과 비교해 정해졌는지는 공개되지 않았다. '주변 시세의 85% 이하'라는 기준은 있지만, 입주자가 그 '주변'이 어디인지 확인하기는 어려운 셈이다.