정부, 1973년 납북된 어선원 3명 추가 인정... 전후납북자 519명으로

큰사진보기 ▲지난 6월 28일 경기도 파주시 임진각 국립 6·25 전쟁 납북자기념관에서 열린 제2회 6·25 전쟁 납북자 기억의 날 기념식에서 납북 피해 가족들이 납북인사들의 사진 앞에 헌화 후 묵념하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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1973년 서해 연평도 인근에서 조업하다 북한에 납치된 어선원 3명이 정부의 전후납북자 명단에 추가됐다. 이에 따라 북한에 억류돼 있는 것으로 추정되는 전후납북자는 기존 516명에서 519명으로 늘어났다.통일부는 2일 '납북피해자 보상 및 지원 심의위원회'를 열어 1973년 11월 24일 서해 연평도 근해에서 납북된 대영호 선원 조민철(본명 조기원)씨 등 3명을 전후납북자로 추가 인정했다고 밝혔다.이번 심의위원회는 지난 10월 23일부터 30일까지 서면으로 진행됐다. 정부는 '군사정전에 관한 협정 체결 이후 납북피해자의 보상 및 지원에 관한 법률'에 따라 전후납북자 인정 여부와 피해 가족에 대한 지원을 심의했다.이번에 추가로 인정된 납북자는 조민철(1951년생), 김양훈(1953년생 추정), 김동호(1956년생 추정)씨 등 3명이다. 이들은 모두 1973년 11월 24일 대영호를 타고 조업하던 중 납북됐다.정부는 이 가운데 조씨의 동생들로 확인된 가족을 납북피해자로 인정하고, 약 8100만 원의 위로금을 지급하기로 결정했다. 현행법에 따르면 피해위로금은 지급 결정 당시 월 최저임금액의 36배 범위에서 납북 기간 등을 고려해 산정한다.나머지 선원 2명은 아직 가족이 확인되지 않았다. 통일부는 관계기관과 협력해 이들의 가족 소재를 계속 파악할 계획이다.이번 결정으로 정부가 집계한 전후납북자 규모도 조정됐다.통일부에 따르면 1953년 7월 27일 정전협정 체결 이후 북한에 납치된 사람은 모두 3838명이다. 이 가운데 3310명이 북한 측의 송환으로 돌아왔고, 9명은 탈북해 귀환했다. 아직 돌아오지 못한 사람은 519명으로 추정된다.미귀환자 519명 가운데 어선원이 460명으로 가장 많다. 이어 1969년 대한항공(KAL) 여객기 납치사건 관련 미귀환자 11명, 군인·경찰 30명, 기타 18명이다.정부가 집계한 미귀환 전후납북자는 2011년 10월 517명이었으나, 2013년 1명이 귀환하면서 516명으로 줄었다. 이후 13년 동안 유지되던 규모가 이번 추가 인정으로 519명으로 늘어난 것이다.통일부는 "분단으로 인해 오랜 고통을 겪어온 피해자와 가족분들에게 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 "남북대화 및 국제사회의 협력을 통해 사랑하는 가족이 다시 함께할 수 있도록 실질적인 해결방안을 지속적으로 찾아나갈 예정"이라고 밝혔다.