이 대통령, 821조 내년 예산안에 "미래선점 예산이자 성장확장 예산"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 서울 여의도 국회 본회의장에서 2027년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 역대 최대 규모인 820조 9000억 원으로 편성된 정부 내년도 예산안에 대해 "대체불가 대한민국을 지향하며 선도국가로 만들어 갈 미래선점 예산이자 국가 성장을 국민의 성장으로 이어낼 성장확산 예산"이라고 강조했다. 무엇보다 "내 삶이 나아지지 못한다면 성장이 무슨 소용이냐는 무거운 질문에 답해야 할 때"라면서 '모두의 성장'으로의 대전환을 강조했다.이 대통령은 2일 국회 본회의에서 열린 2027년 예산안 시정연설에서 "불평등과 양극화가 심화되는 'K자 성장'의 한계를 극복하려면 성장이냐, 분배냐 하는 낡은 이분법적 논쟁에서 벗어난 달라진 시대와 상황에 맞는 새로운 성장 공식을 적용해야 한다"면서 이러한 입장을 밝혔다.구체적으론 "서울·수도권만 잘 사는 나라가 아니라 지방도 함께 잘 사는 나라, 성장의 결과뿐이 아닌 기회가 모두에게 주어지는 나라를 만들어야 한다"라며 "'3대 핵심 사회 정책'의 명칭으로 정부가 추진하는 '3대 민생 프로젝트'는 이를 본격적으로 구체화하는 첫 걸음"이라고 했다.이어 "'3대 메가 프로젝트'와 '7대 SEED'는 '3대 민생 프로젝트'의 기반 위에서 더 큰 효과를 거둘 것"이라며 "국회에서도 함께 고민해 주시길 당부드린다"고 밝혔다.특히 160조 원 규모로 신설되는 미래대응기금에 대해서는 "잠재성장률 반등을 뒷받침하는 전략적 투자 플랫폼이자 확대되는 세수 변동에 대응하는 혁신적 재정안정 장치"라고 강조했다.이 대통령은 이에 대해 "국민적 노력으로 확보한 추가세수를 청년, 미래 성장동력, 지방, 교육·인재라는 4개의 축에 집중 투자함으로써 우리 사회의 깊은 격차를 완화함과 동시에 이를 기반으로 성장 발전의 토대를 탄탄하게 구축할 것"이라고 설명했다.또한 "여유자금은 세수 부족시 재정여력 보강에 활용함으로써 재정의 역할이 가장 절실한 불황기에 지출을 줄여야 하는 최악을 대비하고, 국채 신규 발행도 줄여 시장 안정을 도울 것"이라고 덧붙였다.이 대통령은 내년 예산안을 ▲ 담대하게 투자하되 비효율에 낭비하지 않는다 ▲ 조세지출보다 재정지출을 우선한다 ▲ 국가균형발전을 위해 지방을 우대한다 등 세 가지 원칙을 중심으로 편성했다고 소개했다."2100여 개 사업 폐지를 포함하여 6476개 사업, 총 107조 2000억 원의 강력한 지출구조조정을 실시"하고, 반대로 "혼인·출산 세액공제 등 17개 조세지출, 1조 9000억 원을 더 많은 국민이 더 많은 지원을 받을 수 있도록 재정지원으로 전환"하거나, "수도권에서 멀어질수록 더 두텁게 지원하는 지방우대 사업도 61개로 대폭 늘린 것"이 그에 따른 결과였다.이에 대해 이 대통령은 "2027년 총지출은 올해보다 12.8% 늘어난 820조 9천억 원으로 역대 가장 높은 증가율과 역대 최대 규모의 재정투자"라며 "우리가 이룬 경제적 성취에 걸맞게 국민이 누려야 할 삶의 수준과 국가의 미래 역량을 동시에 끌어올릴 수 있도록 살림 규모를 키운 것"이라고 설명했다."재정의 기초체력 또한 한층 더 튼튼해진다"라고도 밝혔다. 이 대통령은 "(이번 예산안으로) GDP 대비 국가채무 비율은 51.6%에서 48.3%로 낮아진다"라며 "IMF, OECD 등 국제기구와 주요 신용평가사들도 재정수지 개선과 미래대응기금의 역할을 매우 긍정적으로 평가하고 있다"고 강조했다.예산안의 구체적인 내용을 조목조목 설명한 이 대통령은 "파도를 넘어 위기를 기회로 만들며 전진할 것인지는 전적으로 우리의 선택과 대응에 달려 있다"라며 여야에 내년 예산안을 제때 처리해주길 당부했다.이 대통령은 "국가의 미래와 국민의 삶을 위해 정부와 국회가, 여와 야 모두가 힘을 모아야 한다"라며 "관건은 실행과 속도다. 내년도 예산안과 부수법안이 법정기한인 12월 2일까지 확정될 수 있도록 국회의 적극적인 협력을 부탁드린다"고 했다.이어 "정부는 심의과정에서 열린 자세로 경청하고, 더 나은 대안은 적극 반영하겠다"라며 "숱한 역경 속에서 위기를 기회로 삼아 새로운 역사를 만들어 오신 위대한 대한국민 여러분을 믿고, 국회와 적극 소통하며 새로운 대한민국의 미래를 열어가겠다"고 밝혔다.