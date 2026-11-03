일본에서 만난 물까마귀의 모습... 왜 한국과 달랐을까?

대전환경운동연합은 지난 11일부터 16일까지 일본 홋카이도를 방문해 백로 서식지 보전을 위한 방안을 모색하고 국제적인 협력 활동을 이어갔다. 2024년 4월 첫 교류에 이어 이번 방문에서는 일본의 백로류 서식 현황과 보호 활동, 개체수 관리 정책 등을 공유하고, 한국과 일본을 비롯한 동아시아 차원의 보전 네트워크 구축 방안을 논의했다.

큰사진보기 ▲물까마귀의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲물속에서 먹이를 찾는 물까마귀의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲바위 옆의 물까마귀 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲라우스 강의 연어 산란장의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲페레케 강의 연어 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲라우스강의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

1996년 지리산 뱀사골에서 처음 만났던 물까마귀를 2015년 3월 대전 유등천 상류의 유원지에서 다시 만난 적이 있다. 이후 걷는 것을 기피하면서 계곡을 다니는 일이 줄어들었고, 한동안 물까마귀를 만나지 못했다. 그리고 지난달 11일, 일본 홋카이도 시레토코의 라우스강(ラウス川)과 페레케강(ペレケ川)에서 두 차례나 물까마귀와 다시 조우했다. 오랜만에 만난 물까마귀는 반가웠지만, 이번 만남은 이전과 다른 특별함이 있었다. 우리나라에서 주로 산지 계곡에서 만났던 새를 바다와 맞닿은 하천에서 만났기 때문이다. 더욱이 두 하천 모두 연어가 산란을 위해 돌아오는 곳이었다.우리나라에서 물까마귀를 만났던 곳은 산지 계곡과 하천이었다. 뱀사골과 유등천 상류에서 만난 물까마귀는 사람을 경계하며 좀처럼 거리를 좁혀주지 않았다. 사진을 찍으려 해도 가까이 다가가기 어려웠다. 필자에게 물까마귀는 물살이 빠르고 돌이 많은 계곡에서 살아가는 새라는 인상이 여전히 강하게 남아 있었다.그런데 시레토코에서 만난 물까마귀는 달랐다. 바다와 만나는 하구에 가까운 마을 하천에서 살아가고 있었다. 물 위를 빠르게 헤엄치다가 물속으로 잠수했고, 다시 수면 위로 올라와 먹이를 먹었다. 쉴 새 없이 움직이는 탓에 카메라에 모습을 담는 일은 쉽지 않았다. 사람을 크게 경계하는 모습은 보이지 않았지만, 워낙 빠르게 움직여 사진에 담기가 어려웠다.물까마귀가 살아가는 곳은 바다와 맞닿아 있었지만 하천의 모습은 우리나라의 작은 계곡과 닮아 있었다. 크지 않은 돌들이 하천 바닥에 깔려 있었고, 그 사이로 물이 흘렀다. 거대한 바위나 넓은 모래밭보다는 돌과 물살이 어우러진 작은 하천이었다. 그렇게 보니 지리산과 유등천에서 만났던 물까마귀의 서식 환경과 크게 다르지 않아 보였다. 물살이 흐르고 돌이 놓여 있으며 수서곤충이 살아가는 하천이라면 물까마귀가 살아갈 수 있는 것을 보여주었다.우리나라에서 만난 물까마귀와 일본에서 만난 물까마귀의 차이를 생각하다 보니 탐조를 하면서 선배에게 들었던 말이 떠올랐다. 우리나라에서 자연과 사람 사이의 거리는 100m이고 일본에서는 30m라는 이야기였다. 과학적으로 측정한 국가별 비교 수치는 아니지만, 그날 현장에서 그 말의 의미를 실감했다. 우리나라에서 만났던 물까마귀는 사람의 접근을 경계하며 거리를 두려 했다. 반면 홋카이도에서 만난 개체는 사람이 가까운 곳에 있어도 먹이 활동을 이어갔다. 물론 이것으로 한국과 일본의 새들이 사람을 대하는 방식이 다르다고 단정할 수는 없다. 그럼에도 이번 만남은 사람과 야생동물의 관계를 돌아보게 했다.야생동물이 사람을 두려워하지 않는다는 사실 자체보다 사람 곁에서도 먹이를 찾고 살아갈 수 있는 환경이 만들어져 있다는 점이 더 중요할 것이다. 탐조는 새와 가까워지는 활동이지만, 무조건 거리를 좁히는 것이 목적은 아니다. 사진을 더 잘 찍기 위해 새를 쫓아가거나 휴식과 먹이 활동을 방해해서는 안 된다. 새가 본래의 행동을 유지할 수 있도록 적당한 거리를 지키는 것이 탐조의 기본이다.물까마귀는 참새목 물까마귀과에 속하며 학명은 Cinclus pallasii, 영명은 Brown Dipper다. 몸 전체가 짙은 갈색을 띠며, 우리나라에서는 주로 산지의 계곡과 하천에서 살아가는 텃새다. 물까마귀의 가장 독특한 특징은 물속으로 들어가 먹이를 찾는 능력이다. 일반적인 참새목 새들과 달리 물속을 헤엄치고, 날개를 이용해 잠수하며, 하천 바닥을 따라 움직이기도 한다. 발톱으로 돌을 붙잡으며 물살을 견디고, 물속의 돌 틈에서 먹이를 찾는다. 주요 먹이는 수서곤충과 그 유충이다.하천 바닥에 사는 하루살이와 날도래, 강도래 등의 유충은 물까마귀에게 중요한 먹이자원이다. 물속에서 먹이를 찾는 생활 방식에 맞춰 몸과 행동이 발달한 것이다. 잠수할 때는 눈을 보호하고 시야를 확보하는 데 도움을 주는 반투명한 순막도 이용한다. 물까마귀는 물가에 사는 새라는 정도로 설명하기에는 특별한 생태를 지니고 있다. 물속으로 들어가 먹이를 찾고, 흐르는 물살 속에서 움직이며, 물속의 작은 생명들을 이용해 살아간다.물까마귀를 만난 두 강이 더욱 특별하게 느껴졌던 이유는 공교롭게도 모두 연어가 산란을 위해 돌아오는 하천이었기 때문이다. 페레케강에는 10월이면 연어가 거슬러 올라오는 모습을 볼 수 있다는 안내가 있었다. 실제로 현장에서는 강을 거슬러 올라오는 연어와 산란을 마친 연어의 사체를 확인할 수 있었다. 라우스강 역시 연어가 산란하는 하천으로, 현장에서 산란장을 확인할 수 있을 정도로 연어의 귀향이 이루어지는 곳이었다.연어는 강에서 태어나 어린 시절을 보내고 바다로 내려가 성장한 뒤, 산란기가 되면 다시 강으로 돌아오는 생애를 살아간다. 연어의 귀향은 결코 쉬운 여정이 아니다. 바다에서 성장한 연어는 물살을 거슬러 오르고, 얕은 여울과 장애물을 통과하며 산란에 적합한 장소를 찾아야 한다. 산란을 마친 태평양 연어는 대부분 생을 마감한다. 새로운 생명을 남기기 위해 자신의 일생을 마치는 것이다.연어의 귀향은 물속에서만 끝나는 일이 아니다. 바다에서 성장한 연어는 몸에 해양 유래 영양분을 축적한 채 강으로 돌아온다. 산란 후 죽은 연어의 사체는 하천에 남아 다른 생물의 먹이가 되거나 분해되면서 하천과 주변 육상 생태계에 영양분을 공급한다. 바다에서 얻은 영양분이 강과 숲으로 이동하는 것이다. 연어가 돌아오는 강은 단순히 물고기가 산란하는 장소가 아니라 바다의 영양분이 육상 생태계로 전달되는 통로이기도 하다.각설하고, 바다와 맞닿은 하구에서 물까마귀를 만났고 같은 강에서 연어도 확인했다. 산지 계곡에서만 만날 수 있을 것 같았던 물까마귀가 바다와 연결된 하천에서도 살아가고 있었다. 그리고 그 하천에는 바다에서 돌아온 연어가 있었다. 우리는 하천을 바라볼 때 홍수를 막고 물을 잘 흘려보내는 기능에 주목하곤 한다. 물론 인간의 안전도 중요하다. 그러나 하천은 인간의 편의를 위해서만 존재하지 않는다. 물속의 작은 곤충부터 물까마귀 등 바다에서 돌아오는 연어까지 수많은 생명이 이용하는 삶터다.연어가 산란을 위해 돌아오려면 바다와 하천 사이의 이동 경로가 열려 있어야 한다. 물까마귀가 살아가려면 물속에 먹이가 풍부하고 돌과 자갈이 유지되는 하천 환경이 필요하다. 서로 다른 생명이지만 각자의 삶을 이어가기 위해서는 자연스러운 물의 흐름과 하천의 연결성이 중요하다. 시레토코의 두 하천에서 만난 물까마귀와 연어는 자연을 지킨다는 것이 무엇인지 다시 생각하게 했다. 새 한 종을 보호하는 일은 그 새가 살아가는 공간을 지키는 일이며, 그 공간을 지키는 일은 먹이생물과 물의 흐름, 강과 바다의 연결성을 함께 보전하는 일이라는 생각에 맞닿았다.결국 우리가 지켜야 할 것은 새와의 가까운 거리가 아니다. 새가 사람을 피해 달아나지 않아도 되는 환경, 연어가 바다에서 강으로 돌아올 수 있는 물길, 작은 생명들이 돌 사이에서 살아갈 수 있는 하천이다. 우리가 지켜야 할 자연은 이런 연결이 끊어지지 않고 이어지는 공간일 게다.