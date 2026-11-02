현대제철, 주차장에 태양광발전소 설치... 환경단체 "확대해야"

큰사진보기 ▲현대제철 당진제철소가 제철소 내 주차장 부지를 활용해 총 3.27MW 규모의 태양광발전 설비를 준공한 것에 대해 환경단체가 환영의 뜻을 나타냈다. ⓒ 현대제철 관련사진보기

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현대제철 당진제철소가 제철소 내 주차장 부지를 활용해 총 3.27MW 규모의 태양광발전 설비를 준공하고 본격적인 상업운전에 들어갔다. 이에 대해 지역 환경단체는 환영의 뜻을 밝히는 한편, 철강산업의 탄소중립을 위한 대대적인 재생에너지 확대의 계기가 되어야 한다고 강조했다.현대제철에 따르면 기술연구동 주차장의 0.95MW 규모 태양광발전 설비는 지난 8월 준공돼 9월 18일부터 상업운전을 시작했다.이어 지원센터 주차장에 조성된 2.32MW 규모 설비도 9월 준공을 마치고 10월 2일 본격 가동에 들어갔다.이번 사업에는 총 61억 원의 투자비가 투입됐다. 특수목적법인(SPC)이 설비를 설치·운영하고 현대제철이 사용권을 임차하는 '설비임대' 방식으로 운영되며, 전문 설비사를 통해 관리를 일원화했다. 현대제철 측은 이번 태양광발전 가동으로 연간 1736톤(CO2eq)의 온실가스 감축 효과가 있을 것으로 예상하고 있다.이와 관련해 충남환경운동연합은 2일 논평을 내고 현대제철의 태양광발전 준공 및 가동을 적극 환영한다는 입장을 밝혔다.충남환경운동연합은 "현대제철은 2025년 기준 2800만 톤의 온실가스를 배출해 국내 기업 중 배출 순위 4위를 기록한 다량 배출업체"라며 "고로를 운영하는 철강산업 특성상 석탄 대신 그린수소를 활용하는 수소환원제철 등 공법 전환과 이를 뒷받침할 다량의 재생에너지 확보가 시급하다"고 지적했다.이어 "현재 현대제철의 연간 전력 소비량은 약 660만MWh에 달하며, 향후 탄소중립 달성을 위해서는 연간 910만MWh의 전력이 필요할 것으로 추정된다"면서 "이번에 설치된 태양광발전의 연간 발전량(약 3778MWh)은 전체 필요량에 비하면 시작 단계에 불과하다"고 설명했다.충남환경운동연합은 끝으로 "이번 태양광발전 설치가 단지 홍보용이나 알리바이용에 그쳐서는 안 된다"며 "이번 사업을 발판 삼아 현대제철이 본격적인 재생에너지 대대적 확대에 총력을 기울여야 한다"고 당부했다.