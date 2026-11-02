제주지사 후보로 나섰던 청년, '삶의 학교' 만들다

함양군은 유네스코 세계유산 남계서원과 연계한 ‘선비문화유산 풍류관광벨트 조성사업’을 추진하고 있다. 남계서원 인근 수동면 원평리 일원에 숙박과 체험, 식사 기능을 갖춘 관광시설을 조성해 남계서원을 중심으로 체류형 관광을 만들겠다는 계획이다. 그러나 관광시설을 짓는 것과 그곳에 사람이 찾아오는 것은 다른 문제다. 함양에는 이미 대봉산과 상림, 남계서원 등 적지 않은 관광자원이 있지만 방문객이 지역에서 오래 머물고 다시 찾게 만드는 콘텐츠에 대한 고민은 계속되고 있다.



이번 기획은 무엇을 더 지을 것인지보다 이미 있는 지역을 사람들이 어떻게 새롭게 경험하도록 할 것인지에 초점을 맞춘다. 청년과 중장년을 지역으로 불러들이는 여행부터 지역의 이야기를 콘텐츠로 만드는 사람들, 청년의 자기탐색을 지역 체류로 이어가는 사례를 살펴본다. 관광투자가 실패한 일본 유바리시와 사람을 먼저 모은 뒤 공간을 만든 홋카이도 히가시카와의 사례도 함께 취재한다. 그 과정에서 성공사례를 그대로 함양에 옮기기보다 그 지역에서는 누가 프로그램을 만들었고 주민은 어떻게 참여했으며 사람들이 왜 찾아왔는지를 살펴보는 것이 목적이다. 과연 함양군은 새로운 소프트웨어를 찾을 수 있을까?



<글 싣는 순서>

① 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 청년편

② 청년들은 지금 자기탐색 중? 그거 '참 유교'잖아?

③ 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 중장년편

④ 로컬리즘이란 무엇일까? 지역을 살리는 콘텐츠

⑤ 일본_1 지역 안에서 '갈 이유'를 찾다

⑥ 일본_2 지역에 없던 것도 '지역다움'이 될 수 있다

⑦ 일본_3 건물을 지은 뒤 20년, 누가 책임질 것인가

⑧ 제주 신술목학교를 들어보셨나요?

큰사진보기 ▲신술목학교 고은영 교장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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큰사진보기 ▲신술목학교의 수업 중에는 텃밭에 자라난 풀을 관찰하며 텃밭의 토양 상태를 점검하는 수업이 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"엄청나게 빠른 시기 안에 재난이 올 거라고 생각해요. 그리고 오고 있어요. 저의 남은 생은 그 재난과 붕괴를 보는 삶으로 점철될 거라고 생각하니까 마음이 조급한 거예요."

큰사진보기 ▲신술목학교는 제주를 찾은 학생들이 지역사회와 함께 살아가는 감각을 위한 지역모임을 경험시킨다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"기본적으로 연립하려면 자립을 해야 되기 때문에 여기서 밥을 해 먹어요. 장보기부터 같이 음식을 만들고 천천히 나눠 먹고 치우는 것까지 매일매일 해요."

"청년들이 제주에 정착하기 위해선 인간관계가 필수인 걸 알고 있고 기꺼이 이웃과 친구가 될 의지가 있는 사람들을 세팅해 놓거든요. 이 모든 과정이 서로 접속되는 과정인 거예요."

큰사진보기 ▲신술목학교의 수업 모습 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (최학수PD)에도 실렸습니다. 이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.





2018년 제주도지사 선거에 만 32세였던 고은영 녹색당 후보가 출마했다. 고 후보는 1만2188표를 얻어 원희룡·문대림 후보에 이어 3위를 기록했다. 자유한국당 김방훈 후보와 바른미래당 장성철 후보보다 많은 표를 받았다.지금 고은영 후보는 제주 성산에 위치한 신술목학교에서 청년들과 장을 보고 밥을 한다. 제주에서 10년 넘게 환경과 지역문제를 고민하고 정치활동까지 했던 고 교장의 관심은 청년들이 자기 삶을 어떻게 꾸리고 다른 사람과 함께 살아갈 것인가에 닿아 있다.고 교장은 자신이 제주에서 보낸 시간을 "제주가 저를 사람 만든 학교"라고 표현했다. 서울에서 제주로 이주한 뒤 지역을 알고 사람을 만나면서 세상을 바라보는 시선이 달라졌다고 했다. 자신이 제주에 와서 겪었던 어려움을 다른 사람은 조금 덜 겪게 하고 싶었고 제주에서 받은 경험도 나누고 싶었다.'기후불안(climate anxiety)'이라는 말이 있다. 기후변화가 가져올 미래를 생각하면서 두려움과 분노, 무력감과 탈진을 느끼는 현상을 말한다. 미국심리학회는 기후변화를 직접 겪지 않은 사람도 문제를 인식하고 미래를 걱정하는 과정에서 두려움과 분노, 무력감과 피로를 경험할 수 있다고 설명한다.오랫동안 기후운동을 해온 고 교장에게도 이런 조급함이 있었다. 활동을 이어가도 위기가 좀처럼 늦춰지지 않는 현실에서 앞으로 닥칠 재난과 사회의 변화를 계속 생각했다. 세계기상기구(WMO)에 따르면 2015년부터 2025년까지 11년은 관측 사상 가장 더운 11년이었고 2025년 지구 평균기온은 산업화 이전인 1850~1900년 평균보다 약 1.43℃ 높았다.고 교장은 재난의 순간에도 다른 사람을 약탈하거나 착취하지 않고 함께 살아갈 수 있는 사람들이 곳곳에 있어야 한다고 생각했다. 그는 "그렇게 할 수 있는 단련된 힘을 가진 사람들을 만들자가 학교의 첫 출발이었다"고 말했다.그가 찾은 방법은 일상을 스스로 꾸리고 다른 사람과 함께 살아갈 수 있는 사람을 키우는 공동체를 만드는 일이었다. 자신의 욕구와 삶을 들여다보는 자기탐색에서 시작해 장을 보고 밥을 만들고 자신을 돌보는 자립, 다른 사람과 함께 살아가는 연립으로 이어졌다. 신술목학교가 말하는 '삶의 기술'이다.신술목학교가 중요하게 두는 것은 자기이해와 자기탐색, 제주 이해, 자립이다. 참가자는 글을 쓰면서 자신의 삶이 어디쯤 와 있는지 돌아보고 몸과 감각을 살피는 시간을 갖는다. 제주 역사와 인문학을 배우고 지역을 직접 둘러보기도 한다.매일 밥을 먹는 과정도 수업에 들어간다. 참가자들이 직접 장을 보고 원물을 다듬어 음식을 만든다. 배달음식과 대형마트에 익숙했던 도시 생활로 잃었던 감각을 다시 배우는 과정을 겪는다. 어떤 식재료를 주로 사는지, 식재료마다 어떤 특성을 가지는지, 보관은 어떻게 하는지 등 삶을 위한 기술을 배운다.잘 먹는 것 이전에 내가 먹을 것을 생각하면 텃밭농사도 중요하다. 신술목학교의 수업 중에는 텃밭에 자라난 풀을 관찰하며 텃밭의 토양 상태를 점검하는 수업이 있다. 텃밭에 자라난 잡초를 통해 토양 상태를 점검하면 텃밭농사를 망치지 않을 수 있다.고 교장이 말하는 자립은 혼자 먹고사는 데서 끝나지 않는다. 자신의 몸과 감정을 알고 원하는 것과 원하지 않는 것을 표현하는 일도 포함한다. 자신의 경계를 확인하고 '싫다'고 말하는 연습을 수업으로 넣기도 했다. 다른 사람의 기대에 맞추는 데 익숙한 청년이 자신에게 무엇이 필요한지 묻도록 하는 과정이다. 고 교장은 이런 시간이 청년들의 생애전환에 필요하다고 봤다. 진로를 다시 정하는 것만이 아니라 어디에서 누구와 어떤 생활을 할 것인지 고민하고 실제로 자신의 하루를 꾸려보는 경험이 필요하다는 것이다.자립 다음에는 연립, 다른 사람과 함께 살아가는 일이 필요하다. 신술목학교에서는 선생님이 오면 바로 수업을 시작하지 않는다. 먼저 20분가량 차를 마시면서 지난 일주일을 어떻게 보냈는지 이야기한다. 수업이 끝나면 함께 밥을 지어 먹고 헤어진다.고 교장은 제주에 정착하려는 청년에게 지역의 인간관계가 중요하다고 봤다. 선생님도 참가자가 원한다면 수업 이후 이웃이나 친구로 만날 수 있는 사람을 찾았다.지역에서 강사를 찾는 기준도 비슷하다. 이름난 전문가만 찾지 않는다. 자기 삶을 순도 높게 살았던 분이면 모두 강사가 될 수 있다. 마을 사람이 오랫동안 정성껏 가꾼 텃밭도 중요한 수업 장소가 되고 전직 이장이 들려주는 마을 이야기도 교육이 된다.참가자들은 기존 지역모임에도 들어간다. 제주에 먼저 정착한 청년이나 주민과 텃밭에서 밥을 먹고 함께 농사를 짓는다. 지역에서 열리는 북토크나 행사에도 참여한다. 주민을 학교로 불러 몇 시간 만나는 데 그치지 않고 제주에서 실제로 벌어지고 있는 일 속에 참가자를 데려간다.학교를 거친 참가자들에게서는 작은 변화가 나타났다. 고 교장이 여러 참가자에게 공통적으로 들었던 말 가운데 하나는 "나도 이제 집에 누군가를 초대하는 사람이 됐다"는 것이었다. 누군가의 초대만 받던 사람이 자신의 집에 사람을 불러 밥을 먹이는 사람이 됐다는 것이다.신술목학교에서 지난 2년 동안 일정 기간 생활한 청년은 20명이다. 이 가운데 10명이 제주에 정착했다.한 참가자는 신술목학교를 거친 뒤 제주에 정착해서 약 10개월을 살다가 캐나다로 떠났다. 그러나 6개월을 채우지 못하고 다시 제주로 돌아왔다.20명 중 10명이라는 숫자는 참가자 선발 과정과 함께 볼 필요가 있다. 신술목학교는 제주가 궁금해 잠시 경험해보고 싶은 사람보다 실제 제주에서 살아갈 생각이 있는 사람을 중심으로 받았다. 제주에 정착하고 싶지만 연고가 없거나 지역으로 돌아왔지만 함께할 사람이 필요한 청년을 찾았다.신술목학교는 관광사업이나 일반적인 지역살이 프로그램과 출발점이 다르다. 기후위기와 지역사회를 오래 고민한 사람이 청년들이 자기 삶을 돌아보고 스스로 생활하며 다른 사람과 함께 사는 힘을 배울 곳이 필요하다고 생각해 만든 학교다.하지만 사람을 일정 기간 지역에 머물게 한다는 점에서 함양의 관광정책에 질문을 남긴다. 함양군은 남계서원 주변에 숙박과 식사, 체험 기능을 갖춘 관광시설을 준비하고 있다. 시설이 완성되면 관광객이 머물 방은 생긴다. 이제 필요한 것은 그곳에서 하루를 더 보내는 사람이 무엇을 할지 정하는 일이다.누구와 밥을 먹게 할 것인지, 어떤 함양 사람을 만나게 할 것인지, 남계서원 밖에서는 무엇을 해보게 할 것인지가 체류시간의 내용을 만든다. 시설이 문을 연 뒤 프로그램을 찾기보다 사람이 함양에서 보내게 될 하루부터 지금 만들어야 한다.