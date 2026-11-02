대전 송전탑대책위 "주민 동의 없는 노선 확정 철회하라"

큰사진보기 ▲신계룡-신천안(신계룡-북천안) 345kV 송전선로 건설을 반대하는 대전·세종·공주·금산·옥산 송전탑 반대 대책위원회와 경과지역 주민 등이 지난 6월 19일 오후 제12차 입지선정위원회가 개최되는 대전 서구 KW컨벤션센터 앞에서 '신계룡-북천안 345kV 송전선로 결사반대 주민 집회'를 열고, 송전선로 건설 백지회를 촉구하고 있다(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한전이 입지선정위원회에서 부결되자 대안위원회를 구성해 확정한 신계룡-신천안(신계룡-북천안)345kV 송전선로 경과 노선. ⓒ 대전대책위 관련사진보기

큰사진보기 ▲신계룡-신천안(신계룡-북천안) 345kV 송전선로 건설을 반대하는 대전·세종·공주·금산·옥산 송전탑 반대 대책위원회와 경과지역 주민 등이 지난 6월 19일 오후 제12차 입지선정위원회가 개최되는 대전 서구 KW컨벤션센터 앞에서 '신계룡-북천안 345kV 송전선로 결사반대 주민 집회'를 열고, 송전선로 건설 백지회를 촉구하고 있다(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 주민과 시민사회단체들이 한국전력공사의 신계룡-신천안(신계룡-북천안)345kV 송전선로 노선 확정에 반발하며 결정 철회와 사업 전면 백지화를 촉구하고 나섰다. 기존 입지선정위원회에서 부결된 사안을 별도의 '대안위원회'를 통해 추진하면서, 정작 피해를 감당해야 할 주민들의 의견과 동의를 배제했다는 주장이다.대전주민송전탑백지화대책위와 대전송전탑백지화대책위는 2일 공동 성명을 내고 "주민의 생존권과 재산권을 처참히 짓밟고, 민주적 절차를 철저히 무시한 채 자행된 이번 한전의 일방적인 노선 확정을 결코 인정할 수 없다"고 밝혔다.이들에 따르면, 한전은 지난 10월 29일 대안위원회를 통해 해당 송전선로 노선을 확정 발표했다. 대책위는 이 과정에서 충분한 정보 공개와 주민 의견수렴이 이뤄지지 않았다며, 대안위원회의 대표성과 결정 절차에 문제를 제기했다.대책위는 "해당 송전선로가 관통함으로써 직접적인 피해를 온몸으로 감당해야 하는 당사자는 바로 우리 주민들"이라며 "정작 삶의 터전을 위협받는 주민들의 뼈저린 목소리와 동의는 철저히 배제되었다"고 비판했다.이번 반발은 송전선로가 어느 마을을 지나갈지 결정하는 과정에서 주민 의견이 실제로 반영됐는지를 둘러싼 갈등의 연장선에 있다. 주민들은 그동안 한전에 사업의 필요성과 후보 노선을 선정한 근거를 공개하고, 지역별 피해와 대안을 비교할 수 있는 정보를 제공하라고 요구해왔다. 지난 9월에도 충청권 주민대책위들은 전력 수요·공급 변화에 맞춰 송전망의 필요성을 다시 산정한 뒤 노선 선정 절차를 진행해야 한다고 주장했다.대책위는 성명에서 지난 6월 19일 입지선정위원회의 결정을 강조하며 한전의 결정을 비판했다. 이들은 당시 마지막 입지선정위원회에서 58대 22로 노선 결정에 제동이 걸렸는데도, 한전이 이를 받아들이지 않고 별도 위원회를 통해 사업을 강행했다는 것이다.대책위는 "한전이 이번 노선 확정의 명분으로 삼은 '대안위원회'는 도대체 누구를 대변하고 누구를 위한 위원회인가"라고 물었다. 기존 절차에서 드러난 주민 반대를 해소하지 않은 채 위원회를 바꿔 결론을 내리는 것은 주민 참여를 보장하는 방식이 아니라는 지적이다.그러면서 대책위는 초고압 송전선로가 마을과 산림을 통과할 경우 주민 건강에 대한 불안과 산림·경관 훼손, 소음, 재산상 피해가 발생할 수 있다고 우려했다. 농지와 주택 등 주민들의 생활·생계 기반에 영향을 미치는 사업인 만큼, 노선을 정하기 전에 당사자에게 충분히 설명하고 의견을 반영해야 한다는 것이다.이들은 "국가 전력망 확충이라는 혜택은 타 지역과 산업계가 누리면서, 왜 그로 인한 일방적인 희생과 고통은 우리 지역 주민들만이 영원히 떠안아야 하는가"라고 반문했다.또한 한전이 대안위원회를 앞세워 책임을 회피하고 주민 간 갈등을 조장하고 있다고 주장하면서 "진정한 대안은 밀실에서 소수에 의해 결정되는 것이 아니라, 피해 당사자인 주민들과의 투명하고 민주적인 소통 속에서 도출되어야 마땅하다"고 강조했다.이에 대책위는 한전에 노선 결정 철회와 사업 전면 백지화, 대안위원회 합의 결과 무효화 및 위원회 해체를 요구했다. 노선 선정 과정의 모든 논의와 평가 기준, 대안위원회 회의록을 공개하고, 주민이 직접 참여하는 협의체를 구성해 사업 타당성을 원점에서 재검토하라는 요구도 함께 내놓았다.끝으로 이들은 한전과 관계 당국의 공식 사과를 요구하는 한편, 공사를 강행할 경우 건설 저지에 나서겠다는 입장을 밝혔다. 앞으로 전국의 송전탑 반대 주민들과 연대해 대응을 이어가겠다고 덧붙였다.