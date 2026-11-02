"다른 사람의 도움 없이도 누구나 즐길 수 있는 여행지"

큰사진보기 ▲일본 오키나와현 나하공항에 위치한 관광객서비스센터 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본 오키나와현 나하버스터미널에 위치한 배리어프리 투어센터에서는 휠체어와 유아차 등 다양한 종류의 용품을 대여해주고 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲오키나와의 대표적인 관광지인 추라우미 수족관은 휠체어·유아차 등이 안전하게 다닐 수 있도록 조성돼 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"배리어프리 관광이 확대되면서 고령의 조부모, 걷지 못하는 유아와 함께 여행하는 가족이 많아졌습니다. 특정 계층만을 위한 복지서비스가 아니라 다양한 관광객의 편의를 높이는 관광 서비스로 확장되고 있는 것이죠."

큰사진보기 ▲일본 오키나와현 나하버스터미널에 위치한 배리어프리 투어센터. 이곳에서는 배리어프리 관광에 대한 다양한 서비스를 상담하고 시설을 연계해준다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

"여행은 다리가 떨릴 때 가지 말고, 가슴이 떨릴 때 가라"는 우스갯소리가 있다. 나이 들어 체력이 약해지기 전에, 건강할 때 다니란 의미다. 그러나 일본 오키나와현은 누구나 여행할 수 있는 관광을 지향한다. 이동이 쉽지 않은 사람도 자유롭게 여행할 수 있어야 한다는 것. 일찍이 초고령사회에 진입한 일본은 한국보다 훨씬 앞서 배리어프리와 유니버설 투어리즘을 도입해왔다.일본 열도의 최남단, 160여 개의 섬으로 이뤄진 오키나와현은 일본의 대표적인 휴양지다. 옛 류큐왕국의 독특한 문화와 쪽빛 바다가 펼쳐진 자연경관으로 세계 곳곳에서 연간 1000만 명 이상의 관광객이 이곳을 방문하고 있다.지난 2007년 '배리어프리 관광'을 선언한 오키나와현은 누구에게나 친절한 여행지를 표방한다. 장애가 있거나 나이가 많다는 이유로 여행을 포기하지 않아도 되는 곳. 휠체어를 이용하는 사람도, 어린아이와 함께하는 가족도, 그리고 낯선 언어 때문에 어려움을 겪는 외국인도 누구나 불편 없이 여행할 수 있는 곳을 추구하는 것이다.오키나와현이 관광객에게 제공하려는 가치는 이들이 가진 역사·문화와 아름다운 풍경뿐만 아니라, 누구나 제약 없이 여행을 즐길 수 있도록 물리적·사회적 장벽을 낮추는 일이다.오키나와현의 중심도시인 나하시는 인구 30만 명이 사는 오키나와에서 가장 큰 도시이자 이 일대 관광지로 향하는 관문이다. 나하공항에는 오키나와관광서비스센터가, 나하버스터미널에는 오키나와관광정보센터가 위치해 있는데, 이곳에 배리어프리투어센터(이하 센터)가 함께 운영되고 있다.NPO(Non-Profit Organization, 비영리단체)인 배리어프리네트워크가 센터를 운영한다. 이곳에서는 관광객을 대상으로 휠체어·유아차 등 다양한 복지용품을 대여하고, 배리어프리 관광 상담을 통해 숙박시설·교통편·식당·관광지 등을 연계하는 역할을 하고 있다.신장 신부전환자를 위한 투석여행, 목욕보조, 점자 안내책자 및 시설, 장루·요루 화장실 등 장애의 유형에 따라 관광객이 필요한 시설과 서비스를 매우 세부적으로 안내한다. 지역 곳곳에 이러한 인프라가 갖춰져 있기 때문에 가능한 일이다.나카마 마사코 센터장은 "오키나와를 방문한, 또는 방문하고 싶은 사람들 가운데 휠체어를 타는 분, 시각·청각·지적 장애가 있는 분, 고령으로 보행이 힘든 분, 요양이 필요한 분들의 불안을 덜어줌으로써, 이곳을 방문하는 모든 사람들이 안전하게 여행할 수 있도록 지원하고 있다"고 말했다.센터에서는 장애인 편의 객실을 갖춘 숙박시설을 찾거나, 휠체어로 이용할 수 있는 교통수단을 확인하고, 관광객의 신체적 조건에 적합한 여행 일정을 구성하는 일까지 지원한다. 가령 2박3일 일정으로 오키나와를 방문하는 관광객이 있다면, 배리어프리 숙박시설부터 이동수단, 방문하고 싶은 관광지까지 확인해 여행 전반에 필요한 정보를 안내하는 것이다.실제로 오키나와를 찾은 한 프랑스인은 신체 오른쪽를 사용하지 못하는 편마비 환자였다. 오른손을 사용하지 못하기 때문에 그는 왼쪽에 안전손잡이 등이 설치된 객실을 필요로 했다. 이에 배리어프리투어센터에서는 해당 관광객의 신체 조건에 맞는 객실을 찾기 위해 여러 숙박시설에 연락, 객실 구조 등 시설을 갖춘 숙소를 찾아 연계했다.오키나와가 대표적인 배리어프리 관광지로 알려지면서 해마다 배리어프리 관광에 대한 수요가 늘고 있다. 장애인뿐만 아니라 휠체어를 부끄러워하며 밖에 나오길 꺼려하던 고령자들의 인식이 몇 년 새 크게 바뀌었고, 노인들의 관광 수요가 부쩍 증가한 것이다. 여행지에서 휠체어를 이용하면 체력적인 부담을 줄이고 더 편안하게 관광할 수 있다는 인식이 보편화됐다고.또한 어린아이들 동반한 가족들의 유아차 대여도 늘었다. 항공기 탑승시 수하물 무게와 갯수 제한으로 인해 유아차를 가져오지 못하더라도, 오키나와에 도착해 바로 유아차를 대여할 수 있기 때문에 가족 단위 관광객도 크게 증가했다.그러나 여전히 과제가 남아 있다. 일본 본토가 철도 중심으로 대중교통망이 발달해 있는 반면, 오키나와현은 여러 개의 섬으로 이뤄져 있어 나하 시내 중심으로 버스와 모노레일에 의존하고 있는 현실에서 이동 편의 제공이 쉽지 않은 상황이다.때문에 대중교통으로 관광객이 원하는 목적지까지 접근할 수 있는지, 어떤 교통수단을 이용해야 하는지 등을 확인하는 일 역시 센터의 중요한 업무다.나카마 마사코 센터장은 "장애인과 고령자 등이 이용할 수 있는 시설 정보를 제공하기 위한 배리어프리 지도를 제작하고, 3~5년 주기로 정보를 갱신하고 있지만, 교통시설의 접근성을 세부적으로 확인할 수 있는 정교한 디지털 지도 수준에는 이르지 못했다"고 말했다.이어 "오키나와에서 완전한 배리어프리 관광을 실현하는 데 가장 어려운 문제가 교통편"이라며 "관광시설의 접근성 개선과 더불어 관광지 간 이동을 지원할 수 있는 교통체계가 함께 마련돼야 한다"고 덧붙였다.이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.