40년 사업가가 간병인이 되어 배운 것

AD

덧붙이는 글 | 필자는 40년 넘게 사업을 하다가 현재 요양병원에서 간병인으로 일하고 있습니다. 새로운 일을 배우며 얻은 자신감과 생계를 이어갈 수 있다는 믿음을 개인의 경험으로 풀었습니다. 간병을 손쉬운 일자리로 소개하기보다, 그 책임과 수고를 배우는 과정이 삶에 어떤 힘이 되었는지 전하고 싶었습니다.

40년 넘게 사업을 했던 내 손이 지금은 환자의 몸을 받친다.예전에는 이 손으로 물건을 살피고 거래처와 악수하고 계약서에 서명했다. 지금은 식사를 돕고 옷매무새를 정리하고, 몸을 움직이기 어려운 분이 편안한 자세를 잡도록 거든다.일이 달라진 만큼 하루를 헤아리는 기준도 달라졌다. 예전에는 얼마나 팔았는지 생각했다면, 이제는 식사를 얼마나 하셨는지, 몸을 움직일 때 불편하지는 않으셨는지 돌아본다.그렇게 간병 일을 하던 어느 날, 문득 생각했다. 내게 꽤 든든한 직업 하나가 생긴 것 아닐까.잠이 부족하고 허리가 무거운 아침에는 좀처럼 하기 어려운 생각이다. 그럴 때는 눈앞의 하루를 무사히 보내는 것이 먼저다. 그런데 조금 떨어져 내 삶을 바라보면, 이 일을 할 줄 안다는 사실이 앞으로 살아갈 날들을 받쳐줄 수도 있겠다는 마음이 든다.사업을 다시 해볼까 생각할 수 있는 데에도, 이 마음이 한몫한다.나는 오랫동안 사업을 했으니 앞으로도 그 안에서 살아가리라 생각했다. 물건을 기획하고 거래처를 만나며 쌓은 경험이 있었다. 일이 어긋나도 다시 풀어갈 수 있을 것이라는 자신감도 있었다.그러나 오래 해온 일이라고 내 남은 생애까지 보장해 주지는 않았다. 세상이 달라졌고, 예전 방식으로는 풀리지 않는 일도 생겼다. 경험이 힘이 될 때도 있었지만 새로운 시작 앞에서는 그 경험만으로 충분하지 않았다.사업을 오래 한 사람에게 다른 일을 시작한다는 것은 생계만의 문제가 아니다. 낯선 일을 배워야 하고, 그 일을 하는 자신도 받아들여야 한다. 과거에 무엇을 했는지 설명하는 것으로 오늘의 서툶을 대신할 수는 없다.간병을 시작했을 때도 그랬다. 어디를 받쳐야 하는지, 어느 순간 손을 멈추고 기다려야 하는지부터 배워야 했다. 모르면 묻고 찾아봤다. 하루를 마친 뒤에도 놓친 것이 없는지 되짚었다. 잘하고 싶은 마음과 실제로 잘하는 일 사이에는 내가 채워야 할 시간이 있었다.무엇보다 어려웠던 것은 내 속도를 늦추는 일이었다. 사업할 때는 일을 빨리 처리하는 것이 능력인 경우가 많았다. 하지만 간병에서는 내가 빨리 끝냈다고 잘한 일이 되지 않는다. 환자가 삼킬 때까지 기다려야 하고, 몸을 움직일 준비가 됐는지 살펴야 한다.내 손에는 익숙해진 일이어도 몸을 맡기는 사람에게는 여전히 불편한 일일 수 있다. 그 사실을 잊지 않으려 애쓰면서 조금씩 배웠다. 그렇게 보낸 시간이 어느새 내게 직업 하나로 남았다.간병은 겉에서 볼 때와 직접 맡았을 때의 무게가 다르다.식사를 돕는다고 하면 숟가락을 들어드리는 장면부터 떠올리기 쉽다. 그러나 식사를 거부하시면 왜 그러시는지 살펴야 한다. 입맛이 없는지, 삼키기 불편한지, 잠깐 쉬고 싶은지에 따라 내가 해야 할 일이 달라진다.평소와 다르면 의료진에게 알려야 한다. 내가 오래 곁에 있었다는 이유로 함부로 판단해서도 안 된다. 경험이 쌓일수록 자신 있게 할 수 있는 일과 반드시 물어야 하는 일을 구별하는 것이 중요해졌다.몸을 쓰는 일에는 마음을 살피는 일도 따라온다. 같은 부탁을 다시 들어야 하고, 쉽게 나오지 않는 대답을 기다려야 한다. 피곤한 날에는 내 말이 짧아지지 않았는지 돌아봐야 한다. 환자의 움직임이 느린 것인지, 내 마음이 급한 것인지 스스로에게 물어야 할 때도 있다.누군가에게 필요한 사람이 된다는 것은 이런 책임까지 맡는 일이었다. 그래서 나는 간병을 쉽게 권하지 못한다. 직접 해보니 몸도 힘들고, 긴장을 놓기 어려운 시간도 있다. 성실하게 하겠다는 의욕만으로 계속 감당할 수 있는 일도 아니다.내가 쉬어야 할 때를 알고 몸이 아프면 치료받는 것 역시 필요하다. 지친 몸으로 무조건 버티는 것을 좋은 간병이라고 생각하지 않는다. 그 수고를 알면서도, 이 일을 배운 것이 고맙다. 내가 할 수 있는 일을 막연한 기대가 아닌 실제 경험으로 말할 수 있게 됐기 때문이다.요즘 나는 직장보다 직업이 있어야 한다는 말을 내 형편에 비추어 생각한다. 내게 중요한 것은 환자를 돌보는 일을 할 수 있고, 그 일로 생활을 이어갈 수 있다는 사실이다. 누군가 내게 무엇을 할 수 있느냐고 물으면 이제는 구체적으로 답할 수 있다.사람의 일상을 돌본 경험이 있다. 어떤 수고가 필요한지 알고, 내가 감당할 수 있는 범위도 가늠해 봤다. 믿고 맡길 수 있는 사람이 되려면 무엇을 지켜야 하는지도 배우고 있다.물론 경험이 있다고 언제든 일할 수 있다는 뜻은 아니다. 나를 필요로 하는 분을 만나야 하고 서로의 조건도 맞아야 한다. 내 건강과 판단력이 그 일을 감당할 수 있는지도 살펴야 한다.그런 조건을 알고도, 해본 일이 있다는 것은 힘이 된다. 앞으로 새로운 일을 시작했다가 뜻대로 되지 않을 수 있다. 사십 년 넘게 사업한 나는 그 가능성을 쉽게 넘기지 못한다. 계획을 세우면서도 일이 어긋나면 생활을 어떻게 이어갈지 생각하게 된다.그때 간병 경험이 떠오른다. 내 몸과 형편이 허락한다면 다시 일할 길을 찾아볼 수 있겠다는 생각. 그 작은 믿음이 다음 계획을 펼칠 여유를 준다. 새로운 일이 반드시 성공할 것이라고 자신해서 얻는 용기와는 조금 다르다. 실패가 두려운 내게도 다시 시도할 근거가 생긴 것이다.처음에는 쓸 만한 사이드 잡 하나를 얻었다고 생각했다. 지금도 내 생활을 받쳐줄 선택지라는 점에서 그 생각은 유효하다. 다만 직접 해온 시간이 쌓일수록 그 말만으로는 충분히 설명되지 않는다.나는 낯선 일을 새로 배울 수 있다는 경험을 얻었다. 오랫동안 한 가지 일을 해온 사람에게 이것은 뜻밖에 큰 발견이었다. 내가 할 수 있는 일이 과거에 해온 일 안에만 머물러 있지는 않다는 것을 알게 됐다.앞으로는 간병 현장에서 필요하다고 느낀 일을 조금씩 사업으로 풀어보고 싶다. 노인의 마음을 살피는 일, 병원 생활의 불편을 덜어주는 일처럼 내가 가까이에서 보아온 필요를 출발점으로 삼으려 한다.예전처럼 무조건 규모를 키우고 싶은 마음은 크지 않다. 생활을 이어갈 만큼 벌고, 누군가에게 도움이 되는 일을 오래 할 수 있다면 좋겠다. 오래 사업하며 얻은 경험과 간병하며 배운 것을 함께 써보고 싶다.그러나 다음 일을 생각한다고 지금의 간병을 잠시 거쳐 가는 일로 여기지는 않는다. 내게는 다음 계획이 있어도 환자에게는 오늘의 돌봄이 필요하다. 나는 떠날 날짜를 생각할 수 있지만, 환자의 하루가 그 날짜에 맞춰 멈출 수는 없다.그러므로 마무리도 내 일의 일부다. 충분히 의논하고, 다음 사람이 알아야 할 것을 전하고, 돌봄이 이어지도록 시간을 두어야 한다. 맡은 동안 성실히 하는 것과 떠날 때 책임을 다하는 것은 함께 가야 한다고 생각한다.그렇게 지금의 일을 잘 마친 뒤 다음을 준비하고 싶다. 젊을 때는 얼마나 크게 이루었는지로 나를 평가했다. 일을 넓히고 매출을 늘리고 다음 기회를 잡는 데 마음을 썼다. 지금은 내가 할 수 있는 일로 정당한 대가를 받고 생활을 이어가는 것도 귀하게 느껴진다.간병이 내 삶의 어려움을 모두 해결해 준 것은 아니다. 여전히 고단한 날이 있고, 앞으로의 형편도 장담할 수 없다.그래도 예전과 달라진 것이 있다. 나는 이제 내 손을 보며 지나간 사업만 떠올리지 않는다. 서툴게 시작해 익힌 일이 있고, 그 일을 필요로 하는 사람 곁에서 생활을 이어온 시간이 있다.오늘도 환자의 몸을 조심스럽게 받친다. 그분에게 불편한 곳은 없는지 살피고, 내가 힘을 줘야 할 곳과 기다려야 할 순간을 가늠한다.처음에는 할 줄 몰랐던 일이다. 그 일을 지금 내가 하고 있다는 사실이, 앞으로의 내 삶을 생각할 때도 힘이 된다.