'현대·기아차 1차 하청 갑질사건' 피해자 항고이유서 제출

검찰이 여섯 번이나 검사를 교체한 끝에 무혐의 처분을 내리자 '현대·기아차 1차 하청 갑질사건' 피해자인 송윤섭 전 대진유니텍 대표가 항고했다.
'현대·기아차 1차 하청 갑질사건' 핵심 관련자들을 모해위증죄로 고소했다가 불기소처분을 받은 송윤섭 전 대표는 지난 10월 26일 대전광역공소청에 항고 이유서를 제출하고 "원처분 검사의 직무유기에 가까운 수사 지연으로 공소시효가 얼마 남지 않았다"라며 공소 제기, 재기수사 명령을 요구했다.
"대체생산은 늦어도 2일 이내에 가능하다는 것이 업계의 일반적인 관행" 반박
송윤섭 전 대표가 '현대·기아차 1차 하청 갑질사건' 핵심 관련자들을 고소한 모해위증사건의 핵심 쟁점은 금형을 대체생산하는 데 소요되는 시간이었다. 송 전 대표는 "대진유니텍 공장에 보관 중이던 부품 생산용 금형은 애초에 한온시스템 소유라서 민사소송을 통한 반환청구가 가능했고, 금형을 반출하여 대체생산을 하면 1~2일 내에 생산을 할 수 있음에도 대체생산에 마치 9~10주가량 소요되는 것처럼 허위로 증언하였다"라고 주장했다. 반면 피의자들은 "최소한 9~10주"나 "3주", "1주일", "최소 40일", "한달 내지 45일" 등이 40~45일" 등이 소요된다고 반박했다.
이로 인한 피해 금액 산정과 관련해 피의자들은 "생산 라인 정지로 (1차 하청업체인) 한온시스템의 손실이 하루에 100억 원 정도여서 9주 동안 라인이 정지되면 6000억 원이 넘는 손해가 발생한다", "자동차 프로그램은 5년 이상 가는데, 아주 낮추어 잡아도 5000억 원 내지 1조 원 정도의 사업기회 손실이 발생한다" 등의 주장을 폈다.
하지만 송 전 대표는 항고 이유서에서 "피의자들의 증언은 단순히 특정공정의 소요기간을 설명한 것이 아니라, 대체생산 자체가 불가능하거나 극히 장기간이 소요된다는 취지로 이루어진 것이다"라며 "(하지만) 업계 전문가들의 진술서에 의하면, 금형만 있으면 어느 업체에서든 비교적 쉽게 사출성형제품을 생산할 수 있고, 대체생산은 빠르면 당일, 늦어도 2일 이내에 이루어질 수 있다는 것이 업계의 일반적인 관행이다"라고 반박했다.
송 전 대표는 "(현대자동차 구매팀장이었던) 황춘식은 위증대상사건 1심 법정에서 스스로 '생산계획을 좀 조정해 달라'고 요청해 공정 중단을 막을 수 있었음을 인정했고, 화재 등 긴급 상황 발생 시 금형을 다른 공장으로 이동해 대체생산하는 매뉴얼이 존재한다는 사실도 자인했다"라며 "이는 다른 피의자들이 일관되게 '대체생산은 불가능했다"라고 증언한 것과 정면으로 배치된다"라고 지적했다.
이어 송 전 대표는 "실제로 과거 대진유니텍 공장에 화재가 발생했을 당시 풀프루브 장비(Fool Proof, 작업자가 실수하거나 부주의하게 조작하더라도 사고나 품질 불량이 발생하지 않도록 원천적으로 차단하는 설계 및 장치) 없이도 하루 만에 대체생산에 성공한 전례가 있으며, 한온시스템이 법원에 제출한 사실조회 회신에도 이 사실이 기재되어 있다"라며 "(일부) 피의자들은 당시 대진유니텍에 재직하고 있으므로 이 사실을 명백히 알고 있었음에도 불구하고 대체생산에 장기간이 소요된다고 허위증언했다"라고 꼬집었다.
송 전 대표는 "피의자들은 고소인(송윤섭)에 대한 공갈 등 형사재판에서 대체생산이 불가능하다는 취지로 증언함으로써 고소인의 납품중단 행위가 한온시스템에 회복불가능한 손해를 야기할 수 있는 것처럼 과장해 고소인에게 유죄 판결이 선고되도록 했다"라며 "한온시스템은 2016년 4월 21일 이사회에서 대진유니텍 인수 진행과 동시에 고소인에 대한 형사고소 방안을 논의한 것으로 보이고, 피의자들로서는 인수대금을 환수하기 위해 고소인을 반드시 형사처벌 받게 할 필요가 있었기 때문에 고소인에 대한 형사재판에서 모해위증을 하기로 공모한 것으로 보인다"라고 주장했다.
이를 바탕으로 송 전 대표는 "의심의 여지가 없이 허위의 증언에 해당하고, 충분히 모해의 목적이 인정되기 때문에 모해위증죄가 충분히 성립한다"라며 "따라서 원처분 검사의 불기소 처분은 사실오인 및 법리 오해에 기한 것으로 부당하다, 신속히 이를 취소하고 피의자들에 대해 공소를 제기하거나 재기수사를 명해주기 바란다"라고 요청했다.
"업계 전문가들 참고인 조사와 주요 피의자 소환조사 여부 불분명… 수사미진에 해당"
특히 송 전 대표는 검찰(당시 대전지방검찰청 천안지청)의 수사미진사항을 짚으면서 현대·기아차 1차 하청업체인 한온시스템의 이사회 회의록 전체 내용의 확보, 금형업계 전문가에 대한 추가 조사, 추가 피의자 조사 등이 필요하다고 강조했다.
먼저 송 전 대표는 "2016년 4월 21일 자 한온시스템 이사회 녹취록 전체 내용의 확보가 필요하다"라며 "(법정에) 제출된 녹취록은 약 24분 분량에 불과하나, 이사회 참석자는 이사회가 30~40분간 진행됐다고 증언했다, 미제출 부분에 고소인에 대한 형사고소 및 모해위증 공모에 관한 논의가 포함되어 있을 가능성이 높으므로 압수수색 등의 방법을 통해 전체 녹취록을 확보해야 한다"라고 주장했다.
송 전 대표는 "전현직 업계 전문가들은 일관되게 대체생산이 2일 이내에 가능하다고 진술하고 있다"라며 "이러한 내용은 피의자들의 증언들과 정면으로 배치되는 것이어서 피의자들의 증언이 단순히 의견이나 평가에 머무르는 것이 아님을 입증할 만한 중요 참고사항이다, 이들에 대한 충분한 참고인 조사가 이루어졌는지 불분명하다"라고 지적했다.
송 전 대표는 "윤여을 등 주요 피의자들에 대한 소환조사가 이루어졌는지 여부가 불분명하다"라며 "실제 위증대상사건에서 선서하고 증언했던 이들의 진술은 이 사건의 핵심 증거로 작용할 수 있어서 만약 실제 소환조사가 이루어지지 않았다면, 이는 수사의 가장 중요한 부분을 사실상 전혀 이행하지 않은 채 불기소 처분이 이루어진 것이다"라고 비판했다.
이어 "따라서 피의자들에 대한 실제 소환조사가 이루어졌는지, 단순히 서면 제출 등의 방법으로 이를 갈음한 것은 아닌지 면밀한 판단이 필요하며, 만약 소환조사가 이루어지지 않았다면 재기수사를 통해 그러한 하자를 바로잡아야 할 것이다"라고 강조했다.
송 전 대표는 "헌법재판소 2001. 9. 27. 선고2000헌마358 결정은 '자의적인 검찰권 행사로서 그 결정에 영향을 미친 중대한 수사미진이나 증거 판단의 잘못이 있다'고 해서 불기소 처분을 취소한 바 있다"라며 "이 사건에서도 위와 같은 핵심 증거에 대한 수사가 충분히 이루어지지 않은 채 혐의없음 처분이 내려진 것은 중대한 수사미진에 해당한다"라고 주장했다.
'정기인사', '파견', '전출', '협의 완료', '기타 사유' 등 6번의 검사 교체 끝에 내린 '불기소 처분'
현대·기아자동차 2차 하청업체를 운영했던 송 전 대표는 지난 2016년 1차 하청업체인 한온시스템의 갑질에 시달리다 하청업체의 최후수단인 '부품공급 중단'을 통보하면서 한온시스템에 기업 인수나 자회사 편입을 제안했다. 이에 한온시스템이 1300억 원에 대진유니텍을 인수하기로 결정하고 계약까지 체결했다(2016년 4월 21일과 23일).
하지만 한온시스템이 대진유니텍 인수계약을 체결한 지 1주일이 지나 송 전 대표를 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률(특가법)상 공갈죄로 검찰에 고소했다(2016년 4월 29일). 이후 검찰은 송 전 대표를 불구속기소 했고, 법원도 공갈죄를 인정해 그를 구속했다. '1차 하청업체의 부품단가 인하 등 갑질→2차 하청업체의 부품공급 중단 통보→기업 인수→공갈죄 고소'라는 전형적인 과정을 거쳐 오히려 갑질 피해자가 형사처벌을 받은 것이다.
송 전 대표는 4년 2개월 동안 감옥살이를 하다 광복절 특사(특별사면)로 풀려났다(2022년 8월). 특별사면으로 풀려난 뒤 재심을 염두에 두고 윤여을 당시 한온시스템 회장 겸 한앤컴퍼니 회장, 이인영 전 한온시스템 대표집행임원, 황춘식 전 현대차 구매팀장 등 총 6명을 '모해위증죄'로 천안지청에 고소했다(2024년 6월 7일). 이들이 1심 재판에 증인으로 출석해 자신이 부품공급을 중단하더라도 금형 이동 등을 통해 대체생산이 가능했는데도 대체생산이 불가능하다는 취지로 증언했다는 이유에서였다.
하지만 경찰(천안서북경찰서)은 증거부족으로 '불송치'(혐의없음)했다(2025년 4월 8일). 이에 송 전 대표는 이의신청을 했고(2025년 5월 9일), 사건은 천안지청으로 송치됐다. 사건이 검찰로 넘어간 뒤에 수사검사가 일곱 번이나 바뀌며 사건 처리는 계속 지연됐다. 수사검사의 교체 이유는 '정기인사', '파견', '전출', '협의 완료' 등이었고, 내용을 정확하게 알 수 없는 '기타 사유'도 두 번이나 있었다.
지난 9월 1일 마지막으로 수사검사 교체가 이루어졌고, 그로부터 16일 만에 '불기소' 처분이 나왔다(9월 17일). 검찰은 불기소이유 통지서에서 "이 사건 부품을 생산하는 데 소요되는 기간, 생산에 필요한 장비를 준비하는 기간, 금형 확보를 위한 가처분 신청 및 집행, 추후 검수기간은 개인적 평가와 의견에 차이가 있을 수 있다고, 대체생산 기간에 소요되는 기간 관련 진술이 받아들여진다고 하더라도 이는 증인들의 평가적 의견에 불과해 피의자들에게 '모해의 목적이 있었다'고 단정하기도 어렵다"라고 밝혔다.
그러면서 "피의자들이 가처분 등을 통해 금형을 반환받고 제품 생산 후 납품하는 데 소요되는 기간은 고소인이 주장하는 기간(1~2일)을 넘어서는 것으로 보이는 점, 이 사건 당시 고소인이 대진유니텍 공장의 출입문을 잠그고 외부 출입을 봉쇄하고 사설 경비까지 배치된 상황에서 고소인 측의 협조 없는 금형의 반출이 사실상 어려운 점 등을 종합하면 피의자들의 기억에 반하는 증언이었다고 보기 어렵다"라고 판단했다.
검찰은 "설사 세부적인 부분에 증인 상호 간 차이가 있을지라도 전체적인 취지는 '1~2일 만에 쉽게 대체생산을 할 수 없었고, 고소인의 주장과 같이 부품 생산에 차질이 없는 상황이 전혀 아니었다'라는 내용으로 해석함이 상당하다"라고 덧붙였다.
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②갑질 피해자가 공갈죄로...검찰과 법원도 '대기업 편'이었다
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