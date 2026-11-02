100만 인파 몰릴 부산불꽃축제 일주일 앞으로

큰사진보기 ▲지난해 2025년 11월 15일 부산 수영구 광안리 일대에서 열린 20회 부산불꽃축제. ⓒ 부산시 관련사진보기

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부산의 대표적 대형 행사 중 하나인 부산불꽃축제가 일주일 앞으로 다가왔다. 지난해 117만 명에 달하는 인파가 몰렸던 만큼 부산시는 안전 대응에 공을 들이고 있다. 불꽃 연출은 지난해 확대된 광안리·이기대·동백섬 '3포인트' 방식을 올해도 이어간다.부산시는 오는 7일 오후 7시부터 8시까지 광안리해수욕장과 이기대, 동백섬 일원에서 21회 부산불꽃축제를 개최한다고 2일 밝혔다. 행사의 큰 틀은 작년과 비슷하다. 광안대교와 부산 앞바다를 배경으로 광안리·이기대·동백섬 등 3개 지점을 활용해 시민들이 여러 방향에서 불꽃을 볼 수 있도록 했다.이날 공개한 자료를 보면 시는 행사 당일 오후 7시 1부에서 중국 SUNNY사의 해외초청불꽃쇼를 선보이고, 2부에서 한화가 '부산의 꿈'을 주제로 '설렘·담대·환희'를 담은 초대형 불꽃을 쏘아 올린다. 이어 오후 7시 55분부터는 부산 시민들에게 감사의 뜻을 전하는 '커튼콜 불꽃'이 펼쳐진다.사전 행사도 다채롭다. 공군 블랙이글스의 에어쇼(오후 4시)를 시작으로 광안리 북크닉, 각종 체험행사, 지역 인디밴드 버스킹, 불꽃 프롤로그 등이 진행돼 시민들을 맞이한다. 특히 본행사 10분 전부터는 북극항로 시범운항을 이끈 선장, 아시안게임 요트 금메달리스트, 외국인 1호 구매 관람객 등이 무대에 등장해 '터치버튼 세리머니'를 한다.유료 관람석은 1만 7천여 석이지만, 부산시는 100만 명이 넘는 인파가 모일 것으로 예상한다. 지난해에는 시 추산 117만 명이 불꽃축제를 관람했다. 지난달 27일 안전관리위원회를 먼저 열어 준비 상황을 점검한 시는 공무원·경찰·소방·자원봉사자 등 안전관리·질서유지 인력 7천여 명을 현장에 배치해 적극적으로 대응키로 했다.지정된 중점관리구역은 관람지역, 도시철도 역사, 주요 진입로 등 42곳이다. 시는 CCTV로 혼잡도를 실시간 확인하고 백사장과 해변로에 단계별 밀집 총량제를 적용해 진입을 조절한다. 현장에서는 혼잡도를 알리는 LED 차량 12대가 시민들의 이동을 돕는다. 이밖에 만약의 상황을 대비한 비상통로 4곳도 마련됐다. 안전대책 이행 상황을 살피는 행정안전부 주관 사전 합동 점검도 이루어진다.시는 행사 종료 뒤 도시철도 증편, 시내버스 집중 배차로 귀가 인파를 분산하는 등의 대중교통 특별수송 대책을 세울 방침이다. 관람객은 현장에서 '카카오맵'을 통해 혼잡 상황을 바로 파악할 수 있다. 시는 "(앱앱을 통해) 실시간 혼잡도 안내, 친구 찾기, 화장실, 주요 행사 정보 등의 확인이 가능하다"라고 설명했다.교통통제는 2일부터다. 광안대교 상층부 일부 차로가 이날 오후 8시부터, 4일부터는 하층부가 부분 통제에 들어간다. 행사 당일인 7일에는 상·하층부 모두 통제된다. 광안리해수욕장 주변 도로의 통제도 오전부터 범위가 확대된다. 이와 관련한 구체적인 내용은 부산불꽃축제 공식 누리집에서 확인할 수 있다.전재수 부산시장은 행사 관리에 만전을 기하겠다는 입장이다. 지난달 29일 페이스북 글에서 11월 초 집중된 대형 행사를 언급한 전 시장은 "현장 안전망을 철저히 점검하겠다. 안전은 결코 타협할 수 없는 최우선 원칙"이라고 강조했다.