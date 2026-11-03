2층 창문에서 시작된 가을 탐방, 최고의 단풍 명소는

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단풍 소식은 대개 산에서 내려온다. 어느 산에 첫 단풍이 들었는지, 단풍 명소는 언제 절정에 이를지 예측 지도까지 소개된다. 하지만 시간을 내고 차를 몰아야 하는 나들이는 쉽지만 않다. 그렇다고 미루거나 아쉬워할 필요는 없다. 집에서 창밖을 내다보거나 집을 나서 동네를 걸으면서도 단풍을 즐길 수 있다.
창문에서 시작한 단풍 구경
아파트 2층에 살다 보니 창밖 정원의 나무들이 눈앞에 가깝다. 거실 창문 앞 모과나무는 손을 뻗으면 닿을 듯하다. 모과가 울퉁불퉁 굵어지면서 초록에서 노랗게 익어가는 과정을 지켜보았다. 10월 하순 들어 기온이 크게 내려간 며칠 사이 노란빛이 진해졌다. 잎도 같은 속도로 노랗게 물들었다.
단풍나무 가운데 색이 곱고 진한 복자기는 일찍 붉어져 눈길을 끌더니 지금은 잎을 떨구었다. 늦게까지 초록을 유지하던 당단풍도 서서히 가을 색으로 바뀌고 있다. 창문으로 내다보는 화단 풍경도 계절과 함께 이렇게 달라졌다.
창문 너머로 바라보던 잎을 가까이서 보고 싶어 아파트 화단으로 나왔다. 느티나무가 가장 궁금했다. 처음부터 갈색으로 말라 낙엽이 되는 줄 알았는데, 어떤 나무는 붉게, 어떤 나무는 노랗게 물들었다. 나뭇가지가 높아 떨어진 낙엽을 주워 빛깔을 비교하고 만져보았다. 며칠 전에는 바삭거리던 낙엽이 주말에 내린 비로 물기를 머금어 부드럽게 느껴졌다. 떨어진 낙엽은 하루이틀 지나면 건조해지면서 대부분 갈색으로 변할 것이다.
작살나무와 화살나무는 평소 눈여겨보던 나무가 아니었다. 작살나무는 한 꾸러미 보석 같은 보랏빛 열매로 눈길을 끌었다. 잎만 무성할 때는 다른 나무와 별반 다르지 않았는데 열매가 익으니 존재감이 달라졌다. 화살나무는 며칠 전까지 초록빛이던 잎까지 모두 붉어졌다. 벌어진 열매껍질 사이로 붉은 씨앗이 드러나니 온통 붉다.
내게는 가을 풍경, 새들에게는 먹거리
아파트 단지를 벗어나 동네로 나갔다. 가로수로 여기저기 심어진 대왕참나무가 먼저 보였다. 겨울 내내 갈색으로 마른 잎을 매달고 있어 왜 이렇게 많이 심었나 싶었다. 그런데 지금은 별처럼 갈라진 잎들이 가지마다 다른 빛을 띠었다. 한 나무에서도, 한 가지에서도, 심지어 한 잎에서도 여러 색이 어우러졌다. 잠시지만 겨울과는 달랐다. 겨울의 마른 잎만 보고 못마땅했던 나무였는데 봄이나 여름의 모습도 더 지켜보고 싶어졌다.
길가의 쥐똥나무에는 비둘기들이 모여 있었다. 노랗게 물드는 잎 사이로 검게 익은 열매가 보였다. 비둘기들이 열매를 따 먹었다. 가느다란 가지에서 균형을 잡느라 연신 날갯짓을 하거나 더러는 땅으로 내려와 떨어진 열매를 쪼았다.
집으로 돌아오는 길에 덜꿩나무에 들렀다. 봄에 자잘한 흰 꽃이 무리 지어 피었던 나무다. 꽃이 지면서 잊고 지냈었다. 빨갛게 익은 열매가 멀리서도 눈에 들어왔다. 하나 따서 맛보니 입안에 신맛이 퍼졌다.
다른 날에는 반곡고등학교와 보람동 일대 공원을 둘러보았다. 휴일의 학교는 한산했다. 단풍만 사진에 담기에 허전하던 참에 한 학생이 자전거를 타고 지나갔다. 순간을 놓치지 않았다. 물든 나무 사이로 일상의 움직임이 들어왔다. 산수유는 잎사귀와 열매가 함께 붉어졌고, 감나무는 잎과 감이 주황빛으로 물들었다.
공원 황톳길에서는 양옆으로 늘어선 메타세쿼이아가 노랗게 물들고 있었다. 메타세쿼이아길은 멈춰 서서 단풍을 보는 것보다 걸으며 그 풍경 속에 들어가는 편이 좋았다. 먼 곳의 이름난 숲길을 찾지 않아도 동네 산책길에서 누리는 가을이었다.
단풍이 드는 다른 빛깔과 속도
나무마다 단풍 색깔이 빨갛고 노랗게 다른지 이유를 찾아보았다. 가을이 되면 잎 속의 색소가 변화하면서 다양한 색이 나타났다. 붉은 단풍은 초록색 엽록소가 줄어드는 동안 안토시아닌이라는 붉은 색소가 새로 만들어져 붉은 것이었다. 반면에 노란 단풍은 엽록소와 노란 색소인 카로티노이드가 잎 속에 함께 있다가, 늦가을까지 더 오래 남은 노란 색소가 드러난 것이라 했다.(한국재료연구원 블로그 내용 참고
)
같은 종류의 나무라도 단풍 빛깔이 다른 이유도 알아보았다. 자라는 곳에 따라 햇빛과 기온, 수분 상태가 다르고, 나무마다 색소가 만들어지는 양이나 남아 있는 정도 때문이었다. 또한 산에서는 단풍이 절정인데도 동네에서는 더딘 이유는 산과 도시의 기온 차이에 있었다. 야간 조명도 잎이 물들고 떨어지는 시기를 늦출 수 있다고 했다.
밤 산책에서 만난 또 다른 가을
저녁 산책을 나갔다. 마침 보름달이 뜬 밤이었다. 가로등 아래에서 노랗게 물든 계수나무를 만났다. 그 위로 달빛이 더해졌다. 심장 모양의 작은 잎들이 어둠을 배경으로 더 노랗게 빛났다. 옛이야기의 달 속 계수나무와 눈앞의 계수나무는 다른 나무라고 하지만, 달밤에 계수나무를 만나니 토끼가 방아를 찧는 모습이 떠올랐다. 잎에서 풍기는 달콤한 달고나 향을 뒤로 하고 다시 걸었다.
가로등 아래에서 붉은 단풍나무를 만났다. 나무 밑에서 불빛을 향해 올려다보니 잎이 말갛게 보였다. 잎 사이로 거미줄이 빛났다. 불빛을 찾아 날아드는 나방이 걸려들 법한 자리였다. 한가운데 제법 큰 거미가 웅크리고 있었다. 저녁은 먹었을까. 잠시 지켜보았지만 움직임이 없었다.
저녁 산책을 마치고 기사를 쓰면서 단풍 구경으로 어디가 좋을지 생각해 보았다. 창밖의 모과가 익어가고 동네의 소박한 단풍을 더 지켜봐도 되겠다 싶었다. 밤사이 더 짙게 물들 열매와 잎들이다. 요즘은 집을 나서는 순간부터 이미 단풍길이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.