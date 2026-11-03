2층 창문에서 시작된 가을 탐방, 최고의 단풍 명소는

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큰사진보기 ▲가을색으로 물들어가는 열매와 잎(왼쪽에서 오른쪽으로) 1. 추워질수록 노랗게 변해가는 모과, 2. 여러가지 색으로 물들어가는 느티나무 잎, 3. 보라색 열매가 눈길을 잡는 작살나무, 4. 잎과 열매 모두 붉게 물든 화살나무 ⓒ 신극채 관련사진보기

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큰사진보기 ▲쥐똥나무 열매를 먹는 비둘기출근길에 만난 비둘기들이 지나가는 사람들은 아랑곳하지 않고 아침 먹기에 한창이다. ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲단풍길동네를 걸으며 만나는 단풍길 ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲달밤의 단풍1. 가로등과 달빛이 더해진 계수나무잎, 2. 가로등 아래 단풍나무에 걸린 거미줄을 지키는 거미 ⓒ 신극채 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.