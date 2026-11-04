"이렇게 이기적인 인간이 있나"... 그 비난에 답하는 완전병역거부자

▲<총을 들지 않는 사람들> 관객과의 대화에 참석한 두부완전병역거부를 선언한 후, 두부는 <총을 들지 않는 사람들> 상영회에 참석해 완전병역거부의 의미와 현행 대체복무제도의 문제를 알렸다. ⓒ 전쟁없는세상 관련사진보기