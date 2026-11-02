소설 한 편이 20년을 움직였다... '토지'의 힘

큰사진보기 ▲빗물을 흠뻑 머금어 한층 짙고 푸른 생명력을 뿜어내는 하동의 정금차밭 전경. 정금정(또는 단금정)에서 산등성이를 따라 물결치듯 굽이진 다원의 이랑과 멀리 운무에 휩싸인 첩첩산중이 묵직하고도 신비로운 분위기를 자아낸다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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"가장 큰 원동력은 '사랑'입니다. 박경리 선생님으로부터 내려온 내리사랑이 토지사랑회를 이끌고 있어요."

큰사진보기 ▲가을비가 내리는 가운데 통영 박경리 선생 묘소를 찾은 원주소설토지사랑회 회원들. 형형색색의 우산을 받쳐 든 일행이 묘소 앞에 정성스레 꽃바구니를 올린 채, 숙연하면서도 다정한 눈길로 선생을 기리고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲하동 박경리문학관 세미나실에서 하아무 관장이 회원들을 위해 뜻깊은 특강을 진행하고 있다. 대형 스크린에 '700명이 사는 마을, 소설 <토지> : 박경리 유니버스'라는 흥미로운 주제와 인물들의 일러스트를 띄워놓고 방대한 소설의 세계관을 열정적으로 풀어내는 모습이다. 객석에 나란히 앉은 회원들이 관장의 이야기에 흠뻑 빠져들어 진지하게 귀를 기울이고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲붉은 벽돌이 인상적인 통영 박경리기념관 필로티 아래에서 기념사진을 남기는 일행. 잠시 우산을 접고 현수막 뒤에 오밀조밀 모여 선 회원들의 얼굴에 문학기행의 설렘과 기쁨이 가득 묻어난다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲노랗게 익어가는 하동 평사리 무딤이들(악양 들판) 한가운데 굳건하게 우뚝 선 '부부송'. 비안개를 두른 웅장한 산세와 추수를 앞둔 황금빛 들녘이 극적인 대비를 이루며 한 폭의 수채화 같은 비경을 연출한다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박경리 선생 탄생 100주년을 맞아 20년째 이어지는 시민들의 자발적인 문학 연대 현장을 담았습니다.

소설 한 편이 사람을 모은다. 그것도 한두 해가 아니라 장장 20년째다. 강원도 원주 박경리문학공원에는 '원주소설토지학교'가 있다. 해마다 시민들이 모여 박경리의 대하소설 <토지>를 함께 읽고, 강의를 듣고, 소설 속 무대를 찾아 나선다. 수료생들은 '원주소설토지사랑회'(이하 토지사랑회)에 들어가 다시 다음 기수를 맞이한다. 2007년 시민들이 자발적으로 꾸린 이 벅찬 모임이 올해로 제20기 토지학교를 열었다. 매년 한 기수씩, 꼭 20년의 세월이 흐른 셈이다.공교롭게도 올해는 박경리 선생(1926~2008)이 세상에 온 지 꼭 100년이 되는 해다. 그 뜻깊은 해에 토지학교 20기가 문학기행을 떠났다. 선생의 고향 통영에서 묘소를 참배하고, <토지>의 무대인 하동으로 이어지는 길이었다. 나는 하동 일정에 합류해 이 애틋한 발걸음에 함께했다.토지사랑회 회원들이 해 온 일을 가만히 들여다보면 '독서 모임'이라는 얄팍한 단어로는 턱없이 부족하다. <토지> 전권을 소리 내어 낭독하고, 소설에 나오는 주막 '월선옥'을 직접 꾸려 보고, 소설 속 배경지를 두 발로 밟아 답사한다. 회원 14명은 2017년 3월부터 19개월에 걸쳐 <토지> 전권을 손으로 꾹꾹 눌러 옮겨 적었다. 그 땀 밴 필사본은 지금 박경리문학공원에 고스란히 전시되어 있다. 문학공원의 환경을 가꾸고 토지문화제를 돕는 일도 기꺼이 이들 몫이다.올여름에는 <토지> 2부의 무대인 중국 간도 용정 일대까지 문학기행을 다녀왔다. 고향 하동을 떠난 서희 일행이 새 삶을 일구고 항일의 붉은 뜻을 다졌던 곳이다. 소설을 읽은 사람들이 모임을 만들고, 그 모임이 20년의 묵직한 역사가 되었다. 나는 이것을 감히 '토지의 힘'이라고 부르고 싶다. 무엇이 이 모임을 20년 동안 쉼 없이 이어지게 했을까. 토지사랑회 박성환 회장은 그 답을 '사랑'이라 불렀다.선생은 생전에 토지학교 학생들을 무척 아껴, 옛집에서 직접 비빔밥을 비벼 함께 나누어 먹기도 했다고 한다. 자신의 글씨 때문에 생긴 학교, 그 활자를 품고 기꺼이 찾아온 학생들이었기 때문이리라. 그 사랑은 고스란히 후배에게로 이어졌다. 수료생들은 신입생 모집부터 커리큘럼 구상, 수강생 간식 준비까지 십시일반 마음을 모은다. 작가가 독자를 아꼈고, 그 독자가 다음 독자를 아낀다. 한 편의 소설이 사람과 사람 사이의 짙은 다독임으로 이어져 20년을 흘러온 것이다.이윽고 '제20기 소설 토지학교 수학여행'. 10월 24일부터 1박 2일 동안 꾸려진 여정 속에서 일행은 먼저 선생이 잠든 통영의 솔숲 언덕을 찾았다. 가을비가 먹먹하게 내리는 가운데, 회원들은 우산을 받쳐 들고 묘소 앞에 꽃바구니를 올렸다.통영을 떠난 일행은 <토지>의 땅 하동으로 향했다. 섬진강이 남해로 흘러드는 하동포구. 남해에서 올라온 장삿배가 드나들던 이 뱃길은 소설 속 평사리 사람들이 바깥세상과 만나는 애달픈 길목이다. 읍내에서 주막을 하던 월선은 장에 오는 용이를 기다리며 이 나루터를 서성였다. 1908년, 서희가 조준구에게 집안을 빼앗긴 뒤 평사리 사람들과 고향을 등지고 간도로 떠나던 물길이기도 하다. 섬진강 앞에 서니 이별과 귀향을 거듭하던 소설 속 사람들의 발걸음이 수면 위로 겹쳐 보였다.비는 그치지 않았고, 지리산 자락에는 구름이 낮게 걸렸다. 회원들은 우산을 쓴 채 포구를 떠나 섬진강과 지리산, 악양 들판을 잇는 '박경리 토지길'의 젖은 흙을 천천히 밟았다. 비안개에 잠긴 들판을 바라보며 소설 첫머리의 "1897년의 한가위"를 속으로 가만히 읊조렸다. 길의 끝, 최참판댁 옆에 자리한 박경리문학관 세미나실에서는 '700명이 사는 마을, 소설 <토지>: 박경리 유니버스'라는 제목의 강연이 이어졌다. 소설에 등장하는 수백 명의 인물이 하나의 우주를 이룬다는 이야기에 회원들은 숨을 죽이고 귀를 기울였다.선생은 생전에 <토지>가 외할머니에게 들은 이야기에서 시작되었다고 밝혔다. 1902년 호열자가 돌아 가을이 되어도 누렇게 익은 벼를 벨 사람이 없었다는 비극. 죽음의 검은빛과 들판의 황금빛이 극명하게 대비되던 그 이야기는 26년에 걸친 대하소설로 피어났다. 고향 통영에서 들은 이야기가 하동의 들판을 만나 <토지>가 되었고, 원주에서 비로소 완성되었다. 토지사랑회의 이번 여정은, 그 장엄한 문학의 물길을 거슬러 오르는 순례와도 같았다.이 뜻깊은 순례의 종착지인 하동 박경리문학관은 마침 이달 '올해의 최우수 문학관'으로 선정되는 겹경사를 맞았다. 독창적인 전시와 교육 프로그램, 다문화가정과 어르신까지 문학을 누릴 수 있게 품을 넓힌 점이 높은 평가를 받았다. 문학관을 묵묵히 이끌어 온 하아무 관장은 "선생님이 남기신 생명사상과 문학적 유산을 미래 세대에 올바르게 전수하고, 열린 복합문화공간으로 더욱 발전시켜 나가겠다"며 벅찬 다짐을 전했다.<토지>는 1897년 한가위에서 시작해 1945년 해방으로 끝을 맺는다. 동학, 국권 상실, 간도 이주, 독립운동까지 우리 근대사의 굽이치는 파도가 고스란히 담겨 있다. 그러나 이 소설이 긴 세월 사람들의 옷깃을 붙드는 이유는 비단 거대한 역사 때문만은 아니다.<토지> 안에는 질박한 경상도 사투리가 있고, 그 시절 우리네 밥상에 오르던 음식이 끓고 있다. 양반과 머슴, 장사꾼과 독립운동가에 이르기까지 수백 명의 인물이 저마다의 사무치는 사연을 안고 살아 숨 쉰다. 들판의 풀과 나무, 산짐승과 새 떼가 어우러진 그 무대는 오늘날 수많은 이들의 발길이 닿는 안식처가 되었다. 인생이 있고, 문화가 있으며, 그림 같은 풍경이 일렁인다. 한 편의 소설에서 끝없이 삶의 줄기가 뻗어 나온다. 이것이 바로 <토지>가 가진 진정한 확장성이다.그 웅장한 확장은 이제 국경마저 넘고 있다. 이달 하동에서는 제1회 한러 문학제가 열렸고, 원주에서는 토지학교가, 통영에서는 선생의 묘소와 기념관이 그 숨결을 오늘로 이어가고 있다. 세 도시가 소설 한 편을 혈관 삼아 하나의 생명처럼 박동하고 있는 것이다. 독자들은 잘 몰랐던 역사를 소설을 통해 아프게 깨치고, 활자 속 인물의 굴곡진 삶에 기어이 내 삶을 포개어 본다.우리 주변에는 시인도, 소설가도, 문학 단체도 꽤 많다. 하지만 문학이 평범한 이들의 생활 속에 깊숙이 뿌리내리고 있느냐 묻는다면 선뜻 고개를 끄덕이기 어렵다. 어느새 문학이 창작자들만의 쓸쓸한 고도, '그들만의 리그'가 되어가는 것은 아닌지 아쉬움이 남는다.결국 사람을 움직이는 것은 대단한 기교가 아니다. 시 한 편을 읽고 가슴이 먹먹해져 한참을 허공만 바라보게 되는 순간, 소설 한 편을 덮고 마치 내가 그 질곡의 삶을 통째로 살아낸 듯한 먹먹함을 느끼는 순간이다. <토지>는 이름 없는 민중의 땀과 눈물을 과장 없이 맨살 그대로 안아 올렸다. 그렇기에 독자들은 서희와 길상, 용이와 월선의 아픔을 결코 남의 일로 넘기지 못한다.여기에 원주 토지학교는 '읽은 다음'을 훌륭하게 엮어냈다. 방 안에서의 독서로 끝내지 않고 낭독과 필사, 두 발로 걷는 답사와 온기를 나누는 봉사로 문학의 길을 세상 밖으로 활짝 열어 두었다. 한 명의 독자가 다음 독자의 손을 맞잡아 주는 사람으로 자라나는 곳. 문학이 비로소 살아 숨 쉬는 '생활'이 되는 기적이 그곳에 있었다.지역마다 지역의 흙 내음을 머금은 훌륭한 문학인과 작품들이 숨 쉬고 있다. 그 잠든 텍스트들을 정성껏 다듬고, 사람들이 함께 읽고 걸을 수 있는 살아있는 길로 빚어낸다면 우리가 사는 동네는 한층 다정하고 품격 있는 공간이 될 것이다. 원주와 하동, 통영이 박경리라는 이름 하나로 증명해 낸 것이 바로 그 아름다운 연대의 가능성이다.박성환 회장은 탄생 100주년을 맞은 짙은 바람을 남겼다. <토지>뿐 아니라 선생의 장편소설과 시집들도 널리 읽히고, 과거의 삶과 역사가 고스란히 담긴 작품들을 젊은 세대가 다정하게 안아주었으면 한다는 것이다. 그는 빗소리 섞인 목소리로 선생께 "고맙고, 감사합니다"라는 한마디를 바쳤다.소설 한 편이 20년 동안 사람의 온기를 모으고, 세 도시의 땅을 잇고, 국경 너머 먼 이국까지 사람들을 이끌었다. 문학의 힘이란 결국 사람의 가장 깊은 마음에 닿아 그 삶을 움직이는 위대한 힘이다. 섬진강의 고요한 물길과 평사리의 너른 들판에서, 흠뻑 젖은 흙 내음을 맡으며 우리는 그 변치 않는 진실을 다시 한번 심장에 새겼다.