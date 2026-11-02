미국 중간선거, 한반도의 선택을 묻다

큰사진보기 ▲중간선거지원유세 중인 트럼프 대통령 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 필자는 통일부 정책자문위원이며 <판문점에서 금강산까지>의 저자이다.

미국 중간선거가 하루 앞으로 다가왔다. 3일(현지 시간) 실시되는 이번 선거에서는 연방 하원의원 435명 전원과 상원의원 35명을 새로 선출한다. 결과에 따라 공화당이 장악한 의회의 권력 구도가 달라질 수 있다. 미국 유권자들이 결정하는 것은 의회 의석이지만, 그 파장은 워싱턴을 넘어 우크라이나와 한반도에도 미칠 수 있다.특히 주목할 대목은 우크라이나 전쟁과 북·러 군사협력이다. 미국 의회는 우크라이나에 대한 군사·재정 지원의 예산을 심의하고 대러시아 제재의 입법과 행정부 정책에 대한 감시 권한을 갖는다. 의회 권력 구도가 바뀌면 우크라이나 지원의 규모와 방식, 러시아에 대한 압박 수위에도 변화가 생길 수 있다. 북한의 러시아 파병과 무기 지원 문제 역시 의회의 관심과 대응에 영향을 받을 수 있다.그러나 이번 선거 결과가 미국의 외교정책을 단번에 바꾼다고 보는 것은 지나친 해석이다. 외교·안보 정책은 대통령과 행정부의 권한이 크고, 의회는 예산과 입법, 청문회와 정책 감시를 통해 이를 견제하거나 뒷받침한다. 어느 정당이 의회를 장악하느냐에 따라 정책 추진 환경은 달라지겠지만, 미국의 국가전략이 선거 다음 날 완전히 바뀌는 것은 아니다. 우리가 주목해야 할 것은 승패 자체보다 그 결과가 미국의 대외정책에 어떤 제약과 변화를 가져올 것인가 하는 점이다.한국이 이번 선거를 주의 깊게 지켜봐야 하는 이유는 북·러 군사협력이 이미 한반도 안보와 직결되는 현실이 됐기 때문이다. 북한은 러시아에 포탄과 탄도미사일을 제공하고 병력까지 파병했다. 그 대가로 북한은 경제적 지원과 군사기술, 현대전 경험을 얻을 수 있다. 미국 의회조사국도 북·러 협력이 북한의 군사력과 사이버 역량을 강화하고 미국과 동맹국의 안보에 영향을 미칠 수 있다고 분석했다.이것은 단순히 북한이 러시아의 전쟁을 돕는 문제에 그치지 않는다. 북한군이 전장에서 얻은 경험과 러시아로부터 이전받을 수 있는 기술은 한반도의 군사적 위협으로 이어질 수 있다. 북·러 협력이 장기화할수록 북한은 외교적 고립을 완화하고 군사적 역량을 강화할 기회를 얻게 된다. 유엔 안전보장이사회의 대북제재 체제마저 러시아의 거부권 행사로 전문가패널 활동이 중단된 상황에서 국제사회의 공동 대응은 더욱 중요해졌다.그렇다고 한국의 대응을 미국 의회의 결정에 맡겨둘 수는 없다. 미국이 우크라이나 지원에 집중할지, 러시아와의 관계 조정에 나설지, 북한과의 대화 재개를 우선할지는 미국의 전략적 판단에 달려 있다. 한국의 이해관계와 반드시 일치한다고 볼 수 없다. 미국이 북·러 관계를 우크라이나 전쟁의 일부로 다루더라도 한국은 그 파장이 한반도에 미치는 영향을 별도로 판단해야 한다.우리 외교가 경계해야 할 것은 이른바 '한국 패싱'이다. 미국과 북한이 직접 대화에 나서거나 미국과 러시아가 우크라이나 문제를 협상하는 과정에서 한반도의 핵심 당사자인 한국의 입장이 뒤로 밀릴 가능성이다. 과거에도 한반도 문제를 둘러싼 강대국 간 협상이 진행될 때 우리 정부의 역할과 발언권이 충분히 확보되지 못했다는 비판이 있었다. 이러한 상황을 반복하지 않으려면 미국의 결정을 기다리는 수동적 외교에서 벗어나야 한다.그 출발점은 한미동맹을 약화하는 것이 아니라 동맹을 바탕으로 우리의 전략적 역할을 확대하는 데 있다. 미국 의회와 행정부를 상대로 북·러 군사협력이 한반도와 인도태평양 안보에 미치는 영향을 지속적으로 설명하고, 초당적인 협력 기반을 만들어야 한다. 어느 정당이 의회를 장악하더라도 한반도 안보와 북·러 군사협력 문제가 미국의 정책 의제에서 밀려나지 않도록 하는 외교가 필요하다.동시에 유럽과 일본, 호주, 캐나다 등 이해를 공유하는 국가들과 협력을 넓혀야 한다. 북·러 군사협력은 유럽의 안보와 동북아의 안보를 연결하는 문제다. 실제로 한국은 미국과 유럽연합 등 11개국 및 유럽연합과 함께 다자제재모니터링팀(MSMT)의 활동에 참여하고 있다. 지난 10월 28일에는 북한의 불법적인 대러시아 협력과 제재 회피를 차단하기 위한 공동성명도 발표했다. 이러한 협력을 제재 이행 감시와 정보 공유, 외교적 압박으로 발전시켜야 한다.중국과 러시아에 대한 접근도 현실적으로 재검토할 필요가 있다. 북·러 밀착을 견제하려면 미국과 유럽의 협력만으로 충분하지 않다. 중국이 한반도 긴장 완화와 북한의 군사적 도발 억제에 건설적인 역할을 하도록 외교적 공간을 확보해야 한다. 러시아와도 필요한 소통 채널을 유지하되, 북한과의 군사협력이 한반도 안보를 훼손한다는 점은 분명히 전달해야 한다. 관계 개선을 위한 대화와 안보 원칙을 지키는 대응은 함께 추진할 수 있다.미국 중간선거는 한국 외교에 새로운 시험대가 될 것이다. 의회 구도가 바뀌면 미국의 대외정책을 둘러싼 논쟁과 정책 조정이 본격화할 수 있다. 트럼프 행정부의 대북 접근, 우크라이나 지원, 대러시아 제재 정책도 그 영향을 받을 수 있다. 우리 정부는 결과를 예단하기보다 여러 가능성을 놓고 대응 방안을 준비해야 한다.이를 위해서는 한미 간 긴밀한 정책 협의와 함께 한국이 주도할 수 있는 의제를 분명히 해야 한다. 북·러 군사협력에 대한 국제적 대응, 북한의 핵·미사일 위협, 한반도 긴장 완화와 남북 간 군사적 오판 방지 문제를 하나의 전략적 틀에서 다뤄야 한다. 필요하다면 우크라이나와의 협력도 확대하되, 한반도 안보에 미칠 영향과 우리 정부의 원칙을 기준으로 판단해야 한다.강대국의 선거는 그 나라 국민이 결정한다. 그러나 그 결과에 대응하는 것은 우리의 몫이다. 미국의 권력 지형이 바뀔 때마다 우리 외교가 방향을 잃는다면 한반도 문제의 주도권은 더욱 약해질 수밖에 없다. 동맹을 굳건히 하면서도 국제사회와 협력할 외교적 선택지를 넓히고, 우리의 안보와 국익을 스스로 설명하고 관철할 역량을 갖춰야 한다.미국 중간선거가 한국에 던지는 질문은 누가 승리하느냐가 아니다. 미국의 선택이 달라져도 우리는 한반도 문제의 당사자로서 무엇을 할 수 있느냐는 것이다. 이제 한국 외교는 워싱턴의 결정을 기다리는 데서 벗어나 한반도의 미래를 주도적으로 설계할 준비를 해야 한다.