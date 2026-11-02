이 대통령의 연이은 '다문화' 발언, 이 신문이 힘 실어주다니

큰사진보기 ▲2일 <조선일보>는 "역차별 논란 다문화 우대, 과잉 혜택 손볼 때 됐다"라는 제목의 사설에서 이 대통령이 "다문화 가정 지원 정책은 필요하지만, 그것이 불합리하거나 역차별을 낳는 잘못된 정책까지 정당화할 이유는 될 수 없다"라고 밝힌 점과 오세훈 서울시장의 제도 전면 재검토 방침을 언급하며 제도 손질 필요성에 공감했다. ⓒ <조선일보> 관련사진보기

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큰사진보기 ▲반면 지난달 30일 <중앙일보>는 "외국인 노동자·다문화 차별 논란 자초한 대통령 발언"이라는 제목의 사설을 통해 이 대통령의 발언을 강하게 비판하고 나섰다. ⓒ <중앙일보> 관련사진보기

큰사진보기 ▲한편 <동아일보>의 경우 대통령 발언의 부적절성과 함께 잦은 SNS 소통 스타일 자체를 문제 삼았다. 2일 천광암 <동아일보> 논설주간은 "대통령의 말 사실인가, 친절한가, 필요한가"라는 제목의 칼럼에서 상처가 될 수 있는 말을 하기 전 던져야 할 세 가지 질문이라며 '사실인가. 사실이라도 친절한가. 친절하더라도 필요한가'라는 기준을 제시했다. ⓒ <동아일보> 관련사진보기

이재명 대통령의 이주노동자 및 다문화가정 관련 발언이 멈출 기미를 보이지 않는 가운데, 이른바 '조중동'으로 묶이는 보수언론 세 곳도 일제히 사설과 칼럼을 내놓으며 사안을 비중 있게 다뤘다.다만 사안을 보는 시선은 사뭇 달랐다. <조선일보>가 다문화가정 우대 정책이 낳은 '역차별'에 초점을 맞추며 제도 재검토에 힘을 실은 반면, <중앙일보>와 <동아일보>는 대통령 발언의 사실관계 오류와 부적절한 소통 방식을 정면으로 비판하고 나섰다.2일 <조선일보>는 '역차별 논란 다문화 우대, 과잉 혜택 손볼 때 됐다'는 제목의 사설에서 이 대통령이 "다문화 가정 지원 정책은 필요하지만, 그것이 불합리하거나 역차별을 낳는 잘못된 정책까지 정당화할 이유는 될 수 없다"라고 밝힌 점과 오세훈 서울시장의 제도 전면 재검토 방침을 언급하며 제도 손질 필요성에 힘을 실어주었다.<조선일보>는 "이 대통령이 이주노동자와 다문화 가족에 대해 부정확한 발언을 쏟아내면서 자초한 비판과는 다른 차원의 문제"라고 선을 그으면서도, 2006년부터 추진된 다문화 우대 정책이 '논란'이 되고 있다고 꼬집었다.<조선일보>는 국공립 어린이집 입소나 공공산후조리원 이용, 국민주택 청약 우선 배정은 물론 현금성 지원과 0.2%포인트 우대 금리, 의대 등 대입 특별 전형까지 혜택이 늘어나면서 "이들이 받는 우대 조치 일부가 '국가유공자급'이라는 것이 알려지면서 '내국인 역차별' 논란까지 나오고 있다"라고 짚었다.이어 다문화 가족의 66%가 월 300만 원 이상을 벌어 2분위 가구 월평균 소득(298만 원)보다 많고, 23%는 월 500만 원 이상이라는 정부 실태 조사를 인용해 "다문화가정에도 어렵지 않은 가정이 얼마든지 있는데 경제적 형편과 관계없이 지원하면 과잉 논란이 빚어질 수밖에 없다"라고 했다.<조선일보>는 제도 개선 과정에서 차별이나 혐오로 오해받을 요소를 살펴야 한다면서도 "정책마다 다문화가정 우선순위 필요성이 유효한지, 적정한 수준인지 점검해 볼 필요가 있다. 그래야 "우리 집보다 잘사는 다문화 가족이 더 많은 혜택을 받는다"는 역차별 얘기가 나오지 않을 것이다"라고 강조했다. 즉, 대통령의 발언을 계기로 역차별을 부르는 과잉 혜택은 손봐야 한다고 본 것이다.반면 지난달 30일 <중앙일보>는 '외국인 노동자·다문화 차별 논란 자초한 대통령 발언'이라는 제목의 사설을 통해 이 대통령의 발언을 강하게 비판하고 나섰다.<중앙일보>는 이 대통령이 국무회의에서 "외국인 노동자를 불러다가 해도 국가 경제에 크게 도움이 되지 않는다. (본국에) 전부 다 송금해 버리니까"라고 말한 것을 두고 "일부 발언 내용은 사실관계가 빗나갔고, 내국인과 외국인 사이의 갈라치기로 비칠 수 있는 표현은 적절하지 못했다"라고 지적했다.이어 <중앙일보>는 올해 외국인 노동자의 한국 경제 유발 효과가 162조 원에 달한다는 이민정책연구원 자료를 제시하며 "내국인이 3D 업종 취업을 기피하는 현실에서 외국인 노동자는 농업·수산업·축산업은 물론이고 중소기업 생산 현장에서 없어서는 안 될 필수 인력이란 점"이 더 중요하다고 반박했다.또한 지난해 5월 기준 외국인 노동자의 총소득 대비 송금 비중이 25.5%라는 통계를 근거로 "전부 다 송금해 버린다는 대통령의 언급은 사실관계에서부터 정확하지 않다. 설령 대부분의 금액을 송금한다 해도 대통령이 문제를 삼는 건 적절하지 않다"라고 꼬집었다.<중앙일보>는 다문화 가정 산후조리원 예약 우대 정책 폐지 검토 발언에 대해서도 진보 진영에서 내·외국인 갈라치기라는 반발이 나왔다고 전하며 "이주배경인구(체류 외국인) 300만 명 시대를 눈앞에 두고 있고, 이주 노동자는 110만 명을 넘어섰다. 대통령이 외국인 노동자와 다문화가정 차별 시비를 자초하면 국익에 하등 도움이 되지 않는다"라고 비판했다.한편 <동아일보>의 경우 대통령 발언의 부적절성과 함께 잦은 SNS 소통 스타일 자체를 문제 삼았다. 2일 천광암 <동아일보> 논설주간은 '대통령의 말 사실인가, 친절한가, 필요한가'라는 제목의 칼럼에서 상처가 될 수 있는 말을 하기 전 던져야 할 세 가지 질문이라며 '사실인가. 사실이라도 친절한가. 친절하더라도 필요한가'라는 기준을 제시했다.천 주간은 이 대통령의 이주노동자 발언에 대해 "'전부 다 송금'은 지나친 과장이지만 발언 자체가 완전한 거짓이라고 단정하기는 어렵다"라면서도 외국인 노동자 없이는 붕괴 직전인 농촌 현실을 외면했다며 "외국인 노동자들의 기여에 대한 긍정적 평가 없이 부정적 측면만을 부각한 것은 당사자들에게 '상처'가 될 수 있다"라고 지적했다.다문화 우대 제도 폐지 검토를 언급한 엑스(X) 게시글 역시 "다문화 가정이 겪는 사회적 어려움에 대해서는 원론적 언급에 그치면서 다문화 가정이 받는 혜택은 구체적으로 상술한 것이 '친절의 관문'을 통과할 수 있을까"라고 반문했다.이어 서울형 안심 산후조리원 5곳을 이용한 산모 361명 중 다문화 가정 산모가 10명 안팎에 불과하다는 보도를 인용하며 "설령 제도 개선의 필요성이 있더라도 대통령이 소모적인 논쟁의 한복판에 직접 뛰어들어야 할 만큼 시급한 일인가"라고 의문을 제기했다.그러면서 천 주간은 대통령의 '시간과 언어'가 귀중한 국정 자원임을 강조하며 "대통령이 산후조리원 배정 우선순위처럼 지나치게 '디테일'하고 논쟁적인 이슈에 너무 자주 나서는 것 자체가 심각한 국정 자원 낭비로 이어질 수 있다"라고 일갈했다. 아울러 여당 내부에서도 잦은 SNS 활동에 대해 "전달 과정에서 오해나 잘못 오인될 수 있는 우려가 있다"라는 목소리가 나온다며 논쟁적 발언에 앞서 대통령 스스로 천 주간이 제시한 세 가지 질문을 던져봐야 한다고 제언했다.