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대구경북

연재3040여성 생활습관 코칭기  |  17화
26.11.02 11:40최종 업데이트 26.11.02 11:40

완벽해 보이던 그녀, 밤마다 몰래 폭식했던 이유

치팅데이가 통하지 않는 이유

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"저는 아무거나 먹으면 돼요."

저는 9년간 간호사로 일했고, 지금은 30~40대 여성의 식습관과 생활 습관을 1:1로 코칭하고 있습니다. 위의 말은 제게 코칭을 받는 40대 여성 F씨가 한 말입니다.

F씨는 주변 사람들이 보기에 완벽한 사람이었습니다. 학원 아이들 수업 하나하나 다 챙기고, 가족 밥상도 빠짐없이 차리고, 누가 힘들다고 하면 제일 먼저 달려가는 사람이었습니다. 본인 식사를 물으면, F씨는 이 말을 너무 자연스럽게 했어요.

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기록을 보니 패턴이 있었어요. 유독 야식이 터지는 날들의 공통점. 누군가를 위해 가장 많이 쓴 날이었습니다.

"왜 그렇게 가족을 챙기세요?"
"저 아니면 할 사람이 없어요."

F씨와의 기록에서 가장 많이 나온 단어는 '챙기다'였습니다. 아이들, 남편, 어머니 챙기고, 집안일 챙기고. 그런데 딱 한 사람이 빠져 있었어요. F씨 자신이었습니다. 저는 물었습니다.

"오늘 하루, 자신을 위해 쓰신 시간은 얼마나 될까요?"
"음... 없는 것 같은데요."

F씨는 한참 생각하다 말했어요. 없는 게 당연한 삶이 너무 오래됐던 거예요. 야식은 그 빈자리를 채우는 유일한 보상이자 방법이었습니다. 그러다 가족 중 한 분이 편찮으시면서, F씨에게 쏠리는 몫은 더 커졌습니다. 서류, 병원 동행, 남은 가족들의 감정까지. F씨는 그 모든 걸 혼자 감당하면서도 "나 힘들어"라는 말을 한 번도 하지 않았어요. 말하지 않은 게 아니라, 말할 수 없었던 거예요. 내가 무너지면 다 무너지니까.

"저보다 더 힘들어하는 가족들 때문에 제가 마냥 슬퍼할 수 없어요. 저도 할 수 있는 만큼 챙기는데 맘처럼 쉽지 않고, 가끔 이렇게 못 견디게 힘든 날이 생기는 것 같아요."

"배달은 안 해보려고 집에 있는 것들로 먹어봤는데, 이렇게 많이 먹을 바엔 그냥 먹고 싶은 걸 적당히 먹는 게 나았겠다 싶고, 먹는 걸로 하루를 다 낭비한 기분이에요."

저는 이 문장을 읽고 한참 멈췄습니다. F씨는 하루를 낭비한 게 아니었어요. 하루 종일 다 쏟아붓고, 마지막에 자기 자신한테 겨우 남은 시간에, 그것마저 잘못했다고 느끼고 있었던 거예요. 그래서 제가 제안한 건 뭔가를 더 하는 게 아니라, 오히려 반대였어요. 남편이 늦으면 혼자 먼저 먹기. 주말 오후 딱 30분만, 아무것도 안 하기.

"그래도 되나요?"

돼요. 오히려 그게 먼저예요. 남을 채우려면 내가 먼저 차 있어야 하거든요. 텅 빈 사람이 남을 채우려고 하면, 결국 야식으로 밤을 채우게 됩니다.

그런데 이야기를 더 나누다 보니, 야식이 터지는 날의 공통점이 하나 더 보였어요. 열심히 했는데 아무도 알아주지 않은 날이었습니다. 수업 준비를 열심히 했는데 학부모 민원이 왔다거나, 집안일을 다 해놨는데 가족 중 누구도 말 한마디 없다거나. F씨는 지쳐서 먹은 게 아니었어요. 억울해서 먹은 거였습니다.

"그런데 왜 그렇게까지 하세요?"
"왜 아무도 몰라주는지 모르겠어요."

이 말 속에 이유가 살짝 보였습니다. F씨는 순수하게 남을 위해서만 산 게 아니었어요. 인정받고 싶어서 챙겼던 거예요. 그 인정이 오지 않는 날, 억울함은 야식으로 터졌습니다. 그래서 F씨에게 필요한 건 두 가지였습니다. 나를 먼저 챙기는 연습, 그리고 인정을 기다리지 않는 연습. 오늘 한 일 중에, 누가 알아주든 아니든 내가 잘했다고 느끼는 한 가지를 적어보기로 했어요.

"선생님, 오늘 10분 나가서 햇빛 봤어요."
"오늘은 식단에 야채 조금 더 챙겨봤어요."

이렇게 나를 먼저 챙기기 시작하자, 야식으로 터지는 패턴은 조금씩 줄어들었습니다. 이 유형의 진짜 방아쇠는 보상이 필요해서가 아니라, 나를 위한 게 하나도 없던 하루예요. 아침부터 밤까지 전부 남을 위해 쓰고, 나에게 돌아온 몫이 0이었던 날. 그 빈칸을 유일하게 채울 수 있는 게 밤의 음식이었던 거예요.

저는 이 유형을 '보상 자격형'이라고 부릅니다. 나를 위해 뭔가 할 자격이 없다고 느끼는 사람, 그래서 그 자격을 밤의 음식으로만 허락하는 사람이라는 뜻이에요. 그래서 이 유형은 무작정 끊으라고 하면 오히려 폭식이 심해집니다. 하나뿐이던 몫을 빼앗기는 거니까요.

1. 음식 말고, 내 몫을 하루 안에 하나 만들기.
2. 보상 시점을 밤에서 하루 중간으로 옮기기.

하루가 다 끝난 뒤 몰아서 보상하면 그 크기가 반드시 커집니다. 오후 3시쯤 작은 몫을 미리 주면, 밤의 크기가 줄어들어요.

3. 질문 바꾸기.

"오늘 먹지 말자"가 아니라 "오늘 나한테 나는 뭘 줬지?" 이 질문이 습관이 되면, 답하지 못하는 날에 폭식 위험이 높다는 걸 알아차리게 됩니다.

치팅데이는 얼핏 합리적으로 들리지만 이 유형에겐 권하지 않습니다. 음식이 보상이라는 회로를 공식적으로 승인해 주는 셈이거든요. 보상을 없애는 게 아니라, 보상의 종류를 늘리는 쪽이 맞습니다.

혹시 오늘도 다 챙기고 나서, 정작 나를 위해 쓴 시간이 떠오르지 않는다면. 오늘 나한테 나는 뭘 줬는지, 딱 하나만 적어보세요. '저는 아무거나 먹으면 돼요'라는 말이 더는 자연스럽지 않게 느껴질 때, 거기서부터 달라지기 시작합니다.

덧붙이는 글 | 이 글은 향후 저자의 책 등 다른 창작물에 일부 활용될 수 있습니다.


#워킹맘#다이어트#치팅데이

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이혜인 (hyein2694) 내방

나를 조절하는 힘에 대한 이야기를 합니다 "다이어트는 결국 감정조절이 전부입니다" 간호사, 헬스트레이너, 1인기업 대표로서 살아가는 과정에서 겪는 다양한 사람들에 대한 이야기와 그 속에서 느끼는 것들을 이야기하고 있어요

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