박병규 광산구청장 "백만 광산, 오백만 전남광주"

큰사진보기 ▲박병규 전남광주통합특별시 광산구청장이 지난 10월 27일 오후 구청장실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이재용 삼성전자 회장, 이 대통령, 최태원 SK그룹 회장. 2026.6.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

-반도체 미래 비전으로 '백만 광산 오백만 전남광주통합특별시'를 내걸었다. 이유와 의미가 궁금하다.

-자치구 권한이 제한된 상황에서도 광산구의 발 빠른 대응이 눈에 띈다.

큰사진보기 ▲박병규 전남광주통합특별시 광산구청장이 지난 10월 27일 오후 구청장실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

-취임 이후 광주 군공항 이전, 어등산 복합쇼핑몰 개발 등 오랜 기간 표류했던 현안들이 술술 풀리고, 반도체 클러스터라는 엄청난 변화의 기회까지 확보했다. '박병규 표' 광산구정의 어떤 차이가 이런 결과를 만들었다고 생각하나.

-'반도체 속도전'에 불이 붙는 가운데, 배후 단지 개발이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 이와 관련해 광주송정역 일대 개발을 미래 성장 전략으로 제시하면서 아젠다를 주도하고 있다. 광주송정역을 주목하는 특별한 이유가 있나.

큰사진보기 ▲지난 9월 19~20일 전남광주통합특별시 광산구 황룡친수공원에서 제4회 광산뮤직온페스티벌이 열렸다. ⓒ 전남광주 광산구 관련사진보기

-광산구에 대한 이야기도 해보면 좋겠다. 민선 8기와 9기를 거치면서 한때 대표 축제 맥이 끊겼던 광산구를 축제 도시로 바꿔놨다. 광산뮤직ON페스티벌부터 광산세계야시장까지 새롭게 시도한 축제마다 성공으로 이끈 선구안의 비결이 궁금하다.

-새로운 축제를 만드는 과정에서 우려나 반대도 있었을 텐데, 어떻게 극복했나?

큰사진보기 ▲박병규 전남광주통합특별시 광산구청장이 지난 10월 27일 오후 구청장실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

-구정 성과를 분석하면 특이점이 나온다. 있던 정책들을 키운 게 아니라 사회적 대화, 녹서, 지속가능 일자리, 살던집 프로젝트 등과 같이 새로운 사업을 발굴해서 성공시켰다는 점이 돋보인다. 뚝심과 혜안을 갖췄다는 평가도 있던데, 본인의 강점이 뭐라고 생각하나.

-'전국 최초' 타이틀을 단 도전적이고, 실험적인 정책에서 '몽상가'적인 부분도 엿보인다. 본인의 정책 스타일을 어떻게 보나. 몽상가인가, 현실주의자인가.

큰사진보기 ▲박병규 전남광주통합특별시 광산구청장이 지난 10월 27일 오후 구청장실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

-불법 현수막 근절, 생활 폐기물 개선 등 약속을 실제 이뤄낸 점도 인상적이다. 시민 삶과 밀접한 문제들에서 체감되는 성과를 만들고 있는데, 원동력이 뭐였나.

-꾸준히 SNS에 지역 현안, 구정 철학 및 원칙 등에 관한 글을 올리며, 남다른 행보를 보이고 있다. 특히 글이 굉장히 길고, 깊이 있는 내용을 다룰 때가 많은데, 청장님에게 글을 쓴다는 것은 어떤 의미가.

이재명 정부가 800조 원 규모 호남권 반도체 클러스터 메가 프로젝트를 발표한 지 4개월이 지났다.호남권 반도체클러스터는 정부와 전남광주특별시, 삼성전자, SK하이닉스가 광주 군공항 이전부지 약 250만 평에 800조 원 규모로 메모리 팹 4기 이상을 조성하는 사업이다.이재명 대통령이 '전격전'의 속도를 주문하고 국무회의 때마다 호남 반도체를 챙기고 있지만, 지역민들은 아직도 "이게 될까" 하는 반응을 보이고 있다.이런 의구심을 해소하기 위해 최근 최태원 SK그룹 회장을 비롯해 정부 관계부처 장관들이 잇따라 호남 반도체 클러스터 조성 사업 부지를 찾기도 했다.지역민조차 의구심을 품고 있는 이때, 오히려 '백만 광산, 오백만 전남광주통합특별시'라는 반도체 미래 비전을 제시하며 선제적으로 움직이고 있는 곳이 있다. 바로 전남광주 광산구.호남 반도체 클러스터가 들어설 광주 군공항 부지를 품은 광산구는 모든 부서를 '반도체 특별 업무팀(TF)' 산하로 편성하고 반도체 행정 체계로 전환했다.박병규 광산구청장이 직접 '반도체 클러스터 조성 지원단' 단장을 맡아 주거, 교육, 산업 등 핵심 현안에 대응하고 있다.지난 달 27일 박 구청장을 직접 만나 호남반도체 사업의 미래 비전과 특별시 전환 전후 광산구의 변화, 앞으로의 계획 등을 들어봤다."현재 대한민국은 산업 지도를 바꾸고, 도시의 미래를 새롭게 설계하는 국가적 대전환에 놓여있다. 그 가운데 광산구는 거대한 변화의 중심에 서 있다. 반도체 클러스터를 계기로 광산의 미래를 완전히 새롭게 그려야 한다.지금까지의 성장 방식과 도시계획만으로는 다가올 변화를 감당할 수 없다. '백만 광산, 오백만 전남광주통합특별시'는 이러한 문제의식에서 출발한 미래 비전이다. 반도체 산업이 성장하면 단순히 기업과 노동자만 늘어나는 것이 아니라 연구자와 기술인재, 그 가족들이 모인다. 그 가족들이 살기 위해 주거·교육, 의료·돌봄, 문화·교통 등 도시의 모든 기능이 함께 성장해야 한다.더 중요한 것은 성장의 혜택이다. 반도체 산업이 만들어낸 부가 지역에 뿌리내리고, 좋은 일자리와 소득으로 이어져야 한다. 지역의 중소기업과 소상공인이 함께 성장하고, 청년들이 고향을 떠나지 않아도 되는 미래를 설계해야 한다.백만 광산, 오백만 전남광주통합특별시는 단순한 인구 목표가 아닌, 사람이 찾아오고, 머물고, 함께 미래를 만들어가는 도시로 성장하겠다는 약속이다. 반도체 산업의 성공을 넘어 시민의 더 나은 삶으로 이어지도록 만드는 것이 광산구가 준비하는 미래다.""시대의 변화를 읽는 것도 중요하지만, 더 중요한 것은 변화가 시작되기 전에 준비하는 일이라고 생각한다. 광주형 일자리를 추진하면서 배운 것이 있다. 좋은 기회는 기다리는 사람에게 저절로 오지 않는다. 기회가 왔을 때 붙잡을 준비가 돼 있어야 한다.반도체도 마찬가지다. 국가가 대규모 투자를 결정했다고 해서 지역의 발전이 저절로 보장되는 것은 아니다. 전력과 용수, 교통과 물류 등 산업 기반을 준비해야 하고, 인재 양성과 연구 환경, 노동자와 가족의 정주여건까지 함께 살펴야 한다. 무엇보다 지역사회가 어떤 역할을 할 것인지 분명한 계획을 가지고 있어야 한다.광산구는 자치구라는 행정적 한계가 있다. 대규모 산업정책을 결정할 권한이나 재정도 충분하지 않다. 그렇다고 권한이 없다는 이유로 손을 놓고 있을 수는 없다. 광산구에서 일어나는 변화라면먼저 고민하고, 적극적으로 움직여야 한다. 반도체 클러스터 조성에 필요한 과제를 선제적으로 발굴하고, 정부, 통합특별시에 대응 전략을 제안하고 있다. 또한 시민과 기업, 전문가의 의견을 모으는 일도 중요하다. 지금 반도체 시대를 준비하는 광산구에도 그러한 사회적 역량이 필요하다.""오랫동안 풀리지 않았던 문제는 그럴만한 이유가 있다. 어느 한쪽의 주장만 옳다고 밀어붙이거나 행정이 일방적으로 결론을 내린다고 해결되지 않는다. 문제를 풀려면 먼저 문제를 바라보는 방식부터 바꿔야 한다.예시로 광주 군공항 이전은 단순히 군사시설을 다른 곳으로 옮기는 문제가 아니다. 광주와 전남의 상생, 이전 지역의 미래, 광산구의 도시 발전을 함께 고민해야 한다. 결국 중요한 것은 누가 얼마나 많은 것을 가져가느냐가 아닌 어떻게 하면 모두에게 이로운 결과를 만들어낼 수 있느냐다. 이것이 광산구가 추구해 온 상생과 혁신의 원칙이다.물론 이러한 변화는 혼자 만든 성과가 아니다. 정부와 광역정부, 정치권, 기업, 그리고 무엇보다 오랜 시간 문제 해결을 기다려온 시민의 힘이 모였기 때문이다. 구청장이 해야 할 일이 성과 독점이 아닌, 변화가 가능하도록 길을 열고 서로의 힘을 모으는 것이라 생각한다.""광주송정역을 단순한 철도역으로 바라봐서는 안 된다. 광주송정역은 수도권과 호남을 연결하고,광주와 전남을 이어주는 핵심 교통 거점이다. 반도체 클러스터가 본격적으로 조성되면 그 중요성은 지금과 비교할 수 없을 만큼 커질 것이다. 반도체 산업은 속도가 경쟁력이다. 기술과 인재, 물류와 정보가 빠르게 움직여야 한다. 세계적인 첨단산업 거점이 되려면 공장뿐 아니라 도시 전체가 산업을 뒷받침해야 한다.그런데 광주송정역 일대의 현재 모습은 이러한 미래를 충분히 담아내기 어렵다. 교통과 환승 체계를 개선하는 것은 기본이다. 광주송정역을 중심으로 업무, 연구, 상업, 문화, 주거 기능을 종합적으로 배치하고 도시 공간을 새롭게 설계해야 한다. 특히 광주송정역과 금호타이어 광주공장 부지, 소촌농공단지, 광주 군공항 이전 부지를 하나의 성장축으로 연결하는 구상이 필요하다. 각각의 부지를 따로 개발하면 도시의 잠재력을 충분히 살릴 수 없다. 하나의 큰 그림 속에서 산업과 교통, 생활 기능이 유기적으로 연결돼야 한다.광주송정역이 전남광주통합특별시의 관문을 넘어 대한민국 서남권의 미래산업 관문이 돼야 한다고 생각한다. 과거의 광주송정역이 사람을 다른 지역으로 보내는 출발점이었다면, 앞으로는 사람과 기업, 기회가 광산으로 찾아오는 출발점이 돼야 한다.""축제를 만드는데 특별한 비결이 있는 것은 아니다. 다만 분명한 생각은 있다. 좋은 축제는 사람을 모으는 행사에 그치지 않고, 사람과 사람을 연결하고 도시의 새로운 가능성을 발견하는 것이다.광산구는 젊은 도시다. 양한 문화와 국적을 가진 사람들이 함께 살아가는 도시이기도 하다. 그런데 정작 이러한 특성을 보여줄 만한 대표적인 문화 콘텐츠가 부족했다. 광산구가 가진 가능성에 주목해 젊은 도시 광산의 에너지와 음악을 연결한 광산뮤직ON페스티벌을 만들었다. 굳이 멀리 가지 않아도 시민들이 수준 높은 음악 공연을 즐기고, 젊은 세대가 함께 어울릴 문화적 공간을 만들고 싶었다.광산세계야시장은 조금 다른 고민에서 출발했다. 광산구에는 여러 나라에서 온 이주민들이 함께 살고 있다. 서로 다른 문화가 공존하는 것은 광산구가 가진 소중한 자산이다. 그 다양성을 축제로 연결하면 어떨까 생각했다. 각 나라의 음식과 음악, 문화를 함께 즐기다 보면 낯설었던 이웃이 친근하게 느껴진다.결국 두 축제 모두 광산구가 가진 특성에서 출발했다. 다른 지역에서 성공한 축제를 가져오는 것보다, 광산구만이 할 수 있는 축제를 만들고 싶었다. 그리고 가장 중요한 것은 시민의 반응이다. 아무리 좋은 기획이라도 시민이 즐기지 않고 다시 찾지 않으면 성공한 축제라고 할 수 없다. 행정은 가능성을 열어주는 역할을 했고, 축제를 성공시킨 것은 그 공간을 즐거움으로 채워준 시민들이다.""새로운 일을 시작할 때 우려와 반대가 있는 것은 자연스러운 일이다. 축제는 예산이 들어가는 사업이다. 굳이 새로운 축제를 만들어야 하느냐, 기존 행사와 무엇이 다르냐, 자신들에게 어떤 도움이 되느냐는 질문이 나올 수밖에 없다. 그런 질문을 피해서는 안 된다고 생각한다. 오히려 꼭 필요한 질문으로 생각한다. 행정이 시민의 세금을 사용하는 이유를 충분히 설명하지 못한다면 그 사업은 다시 살펴봐야 한다.또 중요한 것은 축제의 목적을 분명히 해야 한다. 단순히 사람들이 많이 모였다는 성과를 만들기 위해 축제를 하는 것은 아니다. 시민의 문화 향유 기회를 넓히고, 지역의 매력을 높이며, 지역경제에도 도움이 되는 지속가능한 축제를 만들어야 한다. 그러기 위해서는 기획 단계부터 다양한 의견을 듣고, 예산과 운영 방식을 꼼꼼하게 살펴야 한다. 축제를 개최한 뒤에도 시민의 평가를 바탕으로 부족한 점을 고쳐가야 한다. 새로운 일을 시작하는 데 용기가 필요하다면, 그 일을 더 나은 방향으로 고쳐가는 데는 경청이 필요하다. 광산구가 축제를 만들어온 과정도 다르지 않다.""강점이 무엇이냐고 묻는다면, 특별한 능력보다는 문제를 바라보는 관점이 조금 다르다고 생각한다. 정책을 고민할 때 먼저 질문한다. 왜 이 문제는 오랫동안 해결되지 않았을까. 지금까지 해온 방식이 정말 최선이었을까. 살던집 프로젝트로 예를 들어보면 고령화가 심화하면 돌봄 시설을더 많이 지어야 한다는 생각을 들게 한다. 하지만 어르신에게 물어보면 대개 익숙한 집과 동네에서계속 살고 싶다고 한다. 시설에 들어가지 않고도 살던 곳에서 존엄하게 살아갈 수 있도록 지원하면 되지 않을까. 그 질문과 답변에서 살던집 프로젝트가 시작됐다.정책이 시대의 변화를 읽어야 한다고 생각한다. 지금 우리 사회는 산업전환과 인공지능 혁명, 초고령사회라는 거대한 변화 앞에 서 있다. 과거의 정책을 반복하는 것만으로는 새로운 문제를 해결하기 어렵다. 그렇다고 행정이 혼자 새로운 정책을 만들어낼 수 있는 것도 아니다. 시민의 경험과 현장의 지혜, 공직자의 전문성이 만나야 좋은 정책이 탄생한다.""둘 중 하나를 선택하라면 현실을 바꾸려는 몽상가라고 답하고 싶다. 정치와 행정에 상상력이필요하다고 생각한다. 지금 현실에서 가능한 일만 한다면 세상은 크게 달라지지 않는다. 살던집 프로젝트도, 시민이 직접 일자리 정책을 만드는 사회적 대화도 기존 행정의 틀에서 보면 낯선 시도다. 하지만 시민이 겪는 문제를 해결하는 데 꼭 필요한 일이라면 새로운 길을 찾아야 한다.물론 상상만으로 정책이 완성되지는 않는다. 좋은 정책에는 구체적인 실행 계획이 따르고필요한 예산과 제도 검토, 이해관계자의 동의가 현장에서 작동하는지 끊임없이 확인해야 한다.그래서 저는 정책의 출발점에서는 상상력이 필요하고, 실행 과정에서는 철저한 현실주의가 필요하다고 생각한다.또 한 가지 중요하게 생각하는 것은 '전국 최초'라는 타이틀 자체가 정책의 목적이 돼서는 안 된다는 것이다. 전국에서 처음 시도했다고 해서 반드시 좋은 정책은 아니다. 시민에게 실제 도움이 되고, 지속 가능하며, 다른 지역에서도 활용할 수 있어야 좋은 정책이다. 새로운 정책이 광산구에서시작해 대한민국의 표준이 되는 모습을 보고 싶다. 그것이 지방자치가 가진 가장 큰 가능성이라고 믿는다."시민들이 행정을 평가하는 기준은 생각보다 단순하다. 거창한 계획보다 내 집 앞 거리가 깨끗해졌는지, 쓰레기는 제때 수거하는지, 불편을 이야기했을 때 행정이 해결해 주는지가 더 중요하다. 시민의 일상에서 변화가 느껴져야 좋은 행정입니다. 취임 이후 찾아가는 경청구청장실을 운영하면서 많은 시민을 만났다. 현장에서 느낀 것은 시민들이 행정에 엄청난 것을 요구하는 게 아니었다는 것이다. 당연히 해결돼야 할 문제가 해결되지 않아 답답함을 느끼고 있었다.불법 현수막이 대표적이다. 한 시민이 불법 현수막이 도시 미관을 해치고 안전까지 위협하고 있다고 말했다. 이 문제는 오랫동안 쉽게 해결되지 않았다. 원칙의 문제라고 생각했다. 법을 지키라고 말하는 행정이 정작 불법을 관행이라는 이유로 용인한다면 시민의 신뢰를 얻을 수 없다. 그래서 정치적 이해관계나 예외를 앞세우지 않고 원칙대로 정비하는 데 힘썼다.생활폐기물 수거 체계도 시민의 입장에서 다시 살펴봤다. 행정의 편의가 아니라 시민의 생활을 기준으로 제도를 바꿔야 한다고 판단했다. 이런 변화가 가능했던 이유는 특별한 비법이 있어서가 아니다. 문제를 해결하겠다는 의지를 분명히 하고, 공직자들이 함께 방법을 찾아 실행했기 때문이다.""저는 글쓰기는 생각을 정리하는 일이면서 동시에 시민과 대화하는 방식이라 생각한다. 구청장은 매일 수많은 사람을 만나고, 여러 현안에 대해 판단해야 한다. 어떤 문제는 이해관계가 복잡하고,누구도 쉽게 답을 내리기 어렵다. 그럴 때 글을 쓴다. 쓰다 보면 막연했던 생각이 정리된다. 무엇이 문제인지, 무엇을 놓치고 있었는지, 어떤 원칙을 지켜야 하는지 스스로에게 질문하게 된다.또 하나는 시민에게 충분히 설명하고 싶기 때문이다. 행정이 어떤 결정을 내렸을 때 그 결과만 전달해서는 시민이 모든 맥락을 이해하기 어렵다. 왜 그런 결정을 내렸는지, 어떤 고민이 있었는지, 서로 다른 의견 사이에서 무엇을 중요하게 판단했는지 설명할 책임이 있다.특히 의견이 엇갈리는 문제일수록 더욱 그렇다. 짧은 문장 몇 개로는 복잡한 현실과 생각을 충분히 전달하기 어려워 글이 길어질 때도 많다. 그러나 시민을 믿는다면 어려운 문제도 있는 그대로 설명하고 함께 해법을 찾아야 한다. 제 글은 단순한 구정 홍보가 아니라 시민에게 드리는 설명이자 대화의 제안이다. 글은 생각을 남긴다. 그리고 공개한 생각에는 책임이 따른다. 글을 쓴다는 것은 제 생각을 시민 앞에 밝히고, 그 생각을 행정으로 증명하겠다는 약속이다."