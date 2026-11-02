"이런 소리 또 없다"… 빗속 노성산 울린 논산 두레풍장

큰사진보기 ▲논산두레풍장 단원들이 비가 내리는 가운데서도 힘찬 가락을 선보이고 있다. 김상윤 단장을 비롯한 22명의 단원은 적지 않은 나이에도 힘 있고 짱짱한 소리로 호평받고 있다. 김 단장은 “천막 안에서는 소리가 제대로 퍼지지 않는다”며 비를 맞으면서도 야외 공연을 이어갔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲전북 익산 성당포구 농악단이 지난 1일 충남 논산시 노성산 애향공원에서 열린 ‘제3회 논산두레풍장 한마당’에서 흥겨운 농악 공연을 펼치고 있다. 화려한 의상을 차려입은 연주자들이 대형을 바꾸며 가락을 이어가는 동안 포수·양반·각시·할멈 등 잡색들이 익살스러운 몸짓과 춤으로 흥을 더해 관객들의 박수갈채를 받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경두레풍장팀이 지난 1일 논산시 노성산 애향공원에서 열린 ‘제3회 논산두레풍장 한마당’에서 가는마치 가락으로 풍장의 시작을 알리고 있다. 최상진 단장을 비롯한 23명의 단원들은 꽹과리와 장구, 북이 어우러진 강경 특유의 가락을 선보이며 흥을 돋웠다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송동의 제3회 논산두레풍장 한마당 추진위원장이 지난 1일 논산시 노성산 애향공원에서 경기대 김헌선 교수가 펴낸 '논산두레풍장의 고갱이와 테두리'를 손에 들고 참석자들에게 책의 내용을 소개하고 있다. 송 위원장은 민속학자의 연구에 담긴 논산 두레풍장의 음악적 가치를 설명하며 옛 가락을 후대에 온전히 전해야 한다고 강조했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲노성산을 품은 논산시 노성면의 노성두레풍장팀이 지난 1일 노성산 애향공원에서 열린 ‘제3회 논산두레풍장 한마당’에서 신명 나는 가락을 선보이고 있다. 윤성노 단장을 비롯한 19명의 단원들은 고향의 산자락에서 대대로 이어온 풍장 가락을 힘차게 울리며 공연장의 흥을 돋웠다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울에서 온 풍물패 온굿이 지난 1일 논산시 노성산 애향공원에서 열린 ‘제3회 논산두레풍장 한마당’에서 두레풍장 가락을 선보이고 있다. 이날 마지막 공연을 맡은 온굿의 연주가 이어지자 다른 풍물단 단원들도 한데 모여 장단에 맞춰 춤을 추며 축제의 대미를 장식했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲전통연희단 도도리의 줄꾼 박회승이 지난 1일 논산시 노성산 애향공원에서 열린 ‘제3회 논산두레풍장 한마당’에서 줄 위로 높이 솟구치는 묘기를 선보이고 있다. 아슬아슬한 줄타기에 숨죽여 지켜보던 관객들은 박승이 공중으로 뛰어오르자 탄성을 터뜨리며 박수를 보냈다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산두레가락소리보존회 단원들이 지난 1일 논산시 노성산 애향공원에서 열린 ‘제3회 논산두레풍장 한마당’에서 비를 맞으며 신명 나게 풍장을 치고 있다. 김희권 단장을 비롯한 16명의 단원이 힘찬 가락을 이어가자 흥을 참지 못한 관객이 덩실덩실 춤을 추며 연주자들과 한데 어우러졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

비가 내리는 노성산 자락에 꽹과리 소리가 울려 퍼졌다. 장구와 북이 장단을 받자 객석에서도 어깨춤이 시작됐다. 연주자들의 옷은 빗물에 젖었지만 아랑곳하지 않았다. 한바탕 연주가 끝날 때마다 박수와 환호가 터져 나왔다.지난 1일 충남 논산시 노성면 노성산 애향공원 잔디광장에서 열린 '제3회 논산두레풍장 한마당' 현장이다. 논산을 비롯해 서울과 전북 익산에서 온 13개 팀이 참가했다. 연주자와 관객 등 300여 명은 궂은 날씨에도 흥겨운 전통 가락에 몸을 맡겼다.이날 공연의 주인공은 논산의 마을마다 전해 내려오는 두레풍장이었다. 같은 논산에서도 마을에 따라 꽹과리 소리와 장단이 달랐다. 어릴 적 어른들이 치는 모습을 어깨너머로 보고 배웠다는 연주자들도 있었다. 악보보다 귀와 몸으로 익혀 온 소리다.두레풍장은 농사일을 함께하던 마을 사람들이 일의 고단함을 덜고 흥을 돋우기 위해 치던 풍물이다. 농촌 공동체의 생활 속에서 만들어져 대를 이어 전해졌다.논산 두레풍장은 흔히 볼 수 있는 농악 공연과 모습부터 다르다. 화려한 복장과 춤, 대형을 바꾸며 펼치는 진풀이보다 악기에서 나오는 소리에 무게를 둔다. 장구도 허리에 끈을 묶지 않고 북처럼 어깨에 멘다. 농사일을 하다가 잠시 악기를 치고 다시 일터로 돌아가야 했던 생활 방식과 관련이 있다. 연주자들이 뛰어다니기보다 제자리에서 치는 까닭에 '제자리풍장' 또는 '말뚝풍장'이라고도 불렀다.연주 방식도 독특하다. 미리 정해 놓은 순서에 얽매이기보다 꽹과리 소리를 따라 다른 악기들이 자유롭게 장단을 이어간다. 이를 '허튼소리'라고 한다. 논산에서는 꽹과리를 '깽매기'라고 부른다. 연주할 때 자주 들리는 '갱매기' 소리에서 비롯된 이름이라는 설명이다.꽹과리 연주자는 소리를 내다가 순간적으로 멈추거나 막아 치며 가락에 변화를 준다. 장구는 그 속에서도 장단의 힘을 주는 자리를 지킨다. 연주자들은 '쇠는 쟁반에 구슬이 굴러가듯 쳐야 한다'고 말한다. 얼핏 단순하게 들리지만 숙련된 연주자도 쉽게 흉내 내기 어려운 소리다.이날 송동의 논산두레풍장 한마당 추진위원장은 인사말 도중 책 한 권을 펼쳤다. 경기대 김헌선 교수가 쓴 '논산두레풍장의 고갱이와 테두리'였다.김 교수는 이 책에서 논산 두레풍장과의 만남을 자신의 학문적 여정에서 가장 신명 나고 멋진 만남이자 공부를 멈춰서는 안 된다는 깨달음을 준 인생의 전환점으로 기록했다.송 위원장은 특히 책에 등장하는 두 표현을 소개했다. '공전절후(空前絶後)'와 '전인미답(前人未踏)'이다.공전절후는 이전에도 없었고 앞으로도 없을 만큼 뛰어나다는 뜻이다. 전인미답은 아직 누구도 밟아 보지 못한 경지를 가리킨다. 김 교수는 논산 두레풍장 연주자들의 기량을 공전절후에 비유하고, 이들의 음악을 통해 전인미답의 경지가 있음을 실감했다고 적었다.송 위원장은 "논산 두레풍장은 어디에서도 쉽게 들을 수 없는 소리"라며 "이 소리가 옛 모습 그대로 후손들에게 전해지는 것이 소망"이라고 말했다.책에는 논산 두레풍장이 서울 무대에서 관객을 놀라게 했던 일화도 담겼다. 2018년 6월 한국문화의집 KOUS에서 열린 풍물 명인전 공연이다. 당시 공연을 본 한 고등학생은 논산 두레풍장이 '무대를 찢어 놓았다'고 표현했다. 김 교수는 이 말을 무대를 압도할 만큼 뛰어난 공연이었다는 뜻으로 받아들였다.이날 노성산에서도 마을마다 다른 가락이 이어졌다. 강경두레풍장과 노성두레풍장, 연산두레풍물 등 논산에서 활동하는 단체들은 저마다 이어 온 소리를 들려줬다. 성동두레풍물도 무대에 올라 흥을 더했다.서울에서 온 풍물패 온굿은 눈길을 끌었다. 단원들이 논산까지 내려와 두레풍장을 배운 뒤 이번 행사에서 그동안 익힌 가락을 선보였기 때문이다. 공연을 마친 뒤에는 소리가 제법 난다는 칭찬도 들었다. 논산의 마을에서 전해지던 가락이 서울의 연주자들에게까지 이어진 셈이다.농악 공연도 볼거리를 더했다. 황산벌 노인풍물단은 웃다리농악을 선보였다. 나이가 지긋한 단원들은 비를 맞으면서도 흥겨운 가락을 이어갔다. 전북 익산에서 온 성당포구 농악단도 무대에 올라 수준 높은 연주로 관객들의 박수를 받았다.본공연에 앞서 전통타악그룹 청음은 판굿으로 분위기를 달궜다. 전통연희단 도도리의 줄꾼 박회승은 줄 위에서 재주를 선보여 관객들의 시선을 사로잡았다.백성현 논산시장은 축사에서 전통문화를 어떻게 보존하고 더 많은 사람이 함께할 수 있도록 하느냐에 따라 그 가치가 달라진다고 강조했다. 이건창 논산시의회 의장도 "무형문화인 두레풍물은 여러분의 노력이 없으면 지켜내기가 쉽지 않다"며 전승자들의 노고를 격려했다. 황명선 국회의원은 공연장을 돌며 각 풍물단 참가자들을 격려했다.송 위원장은 논산 두레풍장의 소리를 기록하기 위해 '논산 두레풍장 소리의 맛과 멋 그리고 흥'이라는 책도 펴냈다. 그는 이날도 두레풍장의 옛 가락을 온전히 지켜 후손에게 물려줘야 한다고 강조했다.비가 그칠 줄 모르던 노성산에서 연주자들은 끝까지 악기를 놓지 않았다. 마을 어른들의 어깨너머로 배운 가락이 무대에 올랐고, 흥이 난 관객들은 한데 어울려 그 장단에 맞춰 춤을 췄다. 농사일의 고단함을 달래던 논산의 옛 소리는 그렇게 오늘의 소리로 이어지고 있었다.