어린 외국인 씨름 선수도 겪은 '조용한 차별'

"괜찮아요. 저는 외국인이니까요."

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큰사진보기 ▲경기도외국인인권지원센터(현 경기도이민사회통합지원센터)가 발간한 다양성소통조정위원회 결과보고서(2019~2025)에는 6년 동안 위원회에서 다루었던 다양한 차별사례 및 조정안이 담겨져 있다. (보고서는 사이트에서 다운로드 받을 수 있다) https://gmis.or.kr/bbs/board.php?bo_table=report&page=2 ⓒ 경기도이민사회통합지원센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 2023년부터 2025년까지 경기도 다양성소통조정위원회 위원회에 참여했고, 현재 ‘경기도 인종차별 금지 및 인권보장 위원회’ 부위원장을 맡고 있다.

한국에서 태어나 한국 학교에 다니며 씨름을 배운 아이가 있었다. 친구들과 함께 훈련했고, 대회에서 우승할 실력도 갖췄다. 그러나 정작 전국소년체육대회에는 나갈 수 없었다. 아이 앞을 가로막은 것은 상대 선수도, 실력의 부족도 아니었다. '대한민국 국민'이라는 참가 자격이었다.콩고민주공화국 출신 난민 부모를 둔 김웬디 선수 이야기다. 2023년 당시 초등학교 6학년이던 웬디는 씨름을 시작한 뒤 2년 동안 일곱 차례 대회에 출전해 네 차례 우승했다. 뛰어난 실력에도 무슨 이유로 대회에 나갈 수 없는지 알지 못해 많이 울었다는 김웬디 선수는 당시 2023년 5월 <한겨레 > 인터뷰에서 이렇게 말했다.'괜찮다'는 이 말이 나는 어른들이 만든 국적의 벽을 아이가 먼저 받아들인 '체념'으로 들렸다. 다행히 학교와 경기도 이민사회통합지원센터(구 경기도외국인인권지원센터)의 지속적인 건의 끝에 그해 5월 초·중학생 외국인의 선수등록이 허용됐고, 웬디는 7월 전국씨름선수권대회에 출전했다. 하지만 여전히 한국 국적이 없다는 이유로 전국소년체전에는 출전할 수 없었다(이후 2024년부터 대한체육회 요강에선 국적 제한 폐지. 1년 이상 국내 거주 외국인 허용. 종목별로 차이가 여전히 존재).나는 지난 글에서는 이주민을 향한 혐오와 차별이 범죄로 이어지는 현실을 다뤘다.이번에는 그보다 '조용한 차별'을 이야기하려 한다. 욕설도 폭행도 없지만, 신청 자격과 참가 규정, 조례와 사업 지침에 새겨져 있는 차별이다. 누군가를 노골적으로 쫓아내지 않아도, 처음부터 대상에 넣지 않으면 배제는 완성된다.필자가 2023년부터 2025년까지 참여했던 다양성소통조정위원회는 지난 2019년 이주민과 선주민 사이의 사회문화적 갈등을 풀기 위해 경기도에서 출범했다. 함께 사는 주민들이 수평적으로 협력하며 해법을 찾자는 취지였다.2019년 3월 첫 회의에서는 쓰레기 배출과 길거리 마작 문화뿐 아니라 다국어 표준근로계약서 부재, 공공서비스 이용 시 통역 부재 등의 문제를 다뤘다. 이후 2025년까지 위원회에 쌓인 사례들은 갈등의 원인을 이주민 개인의 '적응 부족'에서만 찾을 수 없음을 보여 주었다. 주민으로 살아가는 데 필요한 공공서비스가 이주민을 충분히 고려하지 않은 경우가 적지 않았다.코로나19 시기에는 그 공백이 더욱 선명해졌다. 긴급재난문자 번역 문제, 휴대전화 QR인증을 할 수 없는 외국인의 식당·대형마트 출입 제한, 무료 PCR검사 적용 대상에서 빠진 이주노동자 쉼터 입소자, 자가진단키트 무료 배포 대상에서 제외된 대안교육기관 위탁교육 이주배경학생 문제가 위원회에 접수됐다.같은 지역에서 함께 감염 위험을 겪는데도, 방역서비스에 접근할 기회는 같지 않았다. 재난문자를 보냈다는 사실만으로 경고가 모두에게 전달되는 것은 아니다. 인증 절차를 마련했다는 이유만으로 누구나 그 절차를 이용할 수 있는 것도 아니다. 정책을 만드는 사람이 '평균적인 이용자'로 누구를 떠올렸는지가 안전의 격차로 이어졌다.일상도 다르지 않았다. 외국인 아동이 초등학교 취학통지서 발급 대상에 포함되지 않는 문제, 유학생 부모가 재직증명서를 제출할 수 없어 자녀의 돌봄교실 신청에 어려움을 겪는 문제 등이 논의됐다. 대상자를 정하는 한 줄의 기준이 누군가에게는 교육과 돌봄에 접근하는 문턱이었다.지방자치단체가 조례와 지침을 통해 시행하는 지원사업에서도 비슷한 배제가 반복됐다.2023년에는 경기도 여성청소년 생리용품 보편지원 사업에 신청할 수 없는 외국인 청소년 문제가 논의됐다. 같은 지역에 사는 청소년에게 생리용품의 필요가 국적에 따라 달라질 리 없다. 그런데 '보편'이라는 이름의 사업에서도 누군가는 빠져 있었다.2024년에는 시흥형 기본교통비 지원대상에 등록 외국인을 포함해 달라는 요청, 외국인은 경기도 경로우대 교통카드를 발급받을 수 없는 문제, 부천시 어르신 주택 안전지원사업에서 외국인주민이 배제되는 문제가 위원회 안건이 됐다.2025년에도 경기도 청년기본소득, 파주시 민생안정지원금, 화성시 초등학교 입학축하금, 포천시의 출산축하금·산후조리비 등 출산 관련 지원에서 이주민이 제외되는 사례가 이어졌다. 출산을 축하받는 순간부터 학교에 입학하고 청년으로 자라기까지, 이주민은 삶의 고비마다 국적을 이유로 지원에서 배제되는 차별을 마주했다.입학축하금에서 제외된 아이에게 남는 것은 지원금을 받지 못했다는 사실만이 아니다. 같은 학교에 입학했는데도 자신은 축하의 대상이 아니라는 경험이다. 함께 살아갈 이웃이라고 말하면서, 정작 제도는 너의 자리가 없다는 신호를 보내는 셈이다.정책의 목적에 따라 소득·연령·거주기간 등의 기준을 둘 수 있다. 그러나 국적이나 체류자격으로 주민을 배제하려면, 그 구분이 사업 목적상 왜 필요한지 행정이 입증해야 한다. "조례에 없어서", "지침이 그래서"라는 답변은 배제의 근거를 설명하는 것이 아니라 배제된 현실을 되풀이하는 말이다.우리가 묻는 것은 조례와 지침을 지켰느냐가 아니다. 왜 그 조례와 지침은 함께 사는 이웃을 처음부터 지워 놓았느냐는 것이다.이재명 대통령은 11월 1일 엑스에서 "호남에서 콩이면 영남에서도 콩이어야" 한다며 사실과 공정에 따른 정책 운영을 강조했다. 다문화가정 지원에도 불합리가 있다면 바로잡아야 보편복지를 확대할 신뢰가 쌓인다는 취지였다.그렇다면 그 공정의 잣대는 이주민을 배제해 온 제도에도 향해야 한다. 같은 청소년에게 필요한 생리용품을 국적으로 가르고, 같은 학교에서 훈련한 아이의 대회 출전을 국적으로 막았던 제도는 왜 오래도록 용인됐는가. 내국인에게는 콩으로 인정한 필요와 권리를 이주민에게는 팥으로 취급해 온 현실을 외면하면서, 이주민 지원의 공정성을 말할 수는 없다.지원 축소를 우려하는 목소리에 '기계적인 피해주의'나 '맹목적인 도덕적 비호'라는 이름을 붙이기 전에, 어떤 지원이 어떤 근거로 불합리한지부터 밝혀야 한다. 입증되지 않은 특혜를 의심하는 데는 열심이면서 이미 확인된 배제를 고치는 데는 소극적이라면, 그 역시 선택적인 공정이다.2019~2025년 다양성소통조정위원회에 쌓인 사례들은 주민을 위한 정책에서 이주민이 얼마나 쉽게 빠지는지를 보여 주었다. 위원회 활동으로 생리용품·청소년 교통비 지원대상이 확대되는 성과도 있었다.그러나 배제된 사람이 목소리를 내야만 시정에 나서는 행정은 차별을 찾아내고 바로잡을 부담을 당사자에게 떠넘긴다. 지원에서 빠졌다는 사실조차 모르거나 항의할 언어와 통로가 없는 사람은 계속 제도 밖에 남는다.영국의 '평등영향평가'는 이런 문제를 돌아보게 한다. 스티븐 로런스라는 청년의 살해사건 수사에서 드러난 제도적 인종차별을 계기로 2001년 인종평등 의무가 도입되었고, 여기에 뿌리를 둔 평등영향평가는 2011년 인종·장애·성별 등에 관한 기존 의무를 통합한 '공공부문 평등의무'로 확대됐다.이 의무를 이행하는 방법으로 활용된 평등영향평가의 핵심은 정책을 결정하기 전에 누구에게 불이익이 생기는지 살필 책임을 행정에 묻는 데 있다. 우리 행정도 "조례와 지침에 따랐다"는 답변에 머물지 말고, 그 기준이 누구를 배제하는지부터 확인해야 한다.대통령이 말한 '사회안전매트'는 국적 때문에 빠진 자리까지 채워야 완성된다. 학교와 주변의 끈질긴 노력으로 웬디의 선수 등록의 문이 열렸다. 바꿀 수 있는 문턱이었다. 그러나 그 문턱을 넘기 위해 아이와 주변 사람들이 수년간 설득해야 했다는 사실도 잊어서는 안 된다.국가는 배제된 사람이 문을 두드릴 때까지 기다릴 것이 아니라, 자신이 세운 기준이 누구를 가로막고 있는지 먼저 살펴야 한다.