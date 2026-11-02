저녁 햇빛을 얻은 앨버타, 겨울 아침은 더 어두워졌다

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큰사진보기 ▲밤 9시 22분에도 밝았던 앨버타의 하늘2017년 7월 26일 캐나다 앨버타에서 직접 촬영한 여름 저녁 풍경. ⓒ 조현근 관련사진보기

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오후 10시가 가까운데도 하늘이 환했다.2017년 한국을 떠나 캐나다 앨버타주로 이주했을 때, 여름의 긴 낮은 낯선 풍경 가운데 하나였다. 한국이라면 이미 어두워졌을 시간인데도 하늘에는 밝음이 남아 있었다. 겨울은 정반대였다. 오후 4시를 조금 넘기면 어두워지는 하늘을 보며, 같은 지역에서도 계절에 따라 하루가 이렇게 다르게 느껴질 수 있다는 사실에 놀랐다.이곳에서 여러 해를 보내면서 계절에 따른 차이에도 익숙해졌다. 그렇다고 여름과 겨울의 낮 길이 차이가 줄어든 것은 아니다. 익숙해진 풍경을 다시 돌아보게 한 것은 앨버타의 시간제도 변경 소식이었다.11월 1일, 앨버타는 가을마다 시계를 한 시간 되돌리던 일을 중단했다. 앞으로 봄에 시계를 한 시간 앞당길 필요도 없다. 여름에 사용하던 UTC-6 시간대를 일 년 내내 유지하고, 이를 '앨버타 시간(Alberta Time·ABT)'이라고 부른다. 계절마다 시계와 생활 일정을 다시 맞추지 않아도 된다는 점은 반갑게 들린다. 겨울 저녁에도 햇빛이 한 시간 더 남는다면 짧은 낮의 아쉬움도 덜할 것 같았다.그런데 올해 동지 무렵의 일출 시각을 확인하면서 생각이 달라졌다. 캐나다 국립연구위원회의 일출·일몰 계산기를 기준으로 에드먼턴의 12월 21일 일출과 일몰 시각을 살펴봤다. 기존 겨울 시간으로는 오전 8시 48분경 해가 뜨고 오후 4시 16분경 진다. 이를 새 앨버타 시간으로 환산하면 일출은 오전 9시 48분경, 일몰은 오후 5시 16분경이 된다.오후에 남는 한 시간을 떠올리는 동안 아침의 한 시간은 생각하지 못했다. 어느 시간대를 적용하든 해가 떠 있는 시간은 약 7시간 28분으로 같다. 저녁 햇빛이 늘어난다는 것은 같은 생활시간표를 유지할 때의 이야기다. 시계가 겨울의 낮 자체를 늘려주는 것은 아니다. 북위 53도대에 있는 에드먼턴의 하지와 동지 낮 길이를 같은 계산기로 비교해 보니, 2017년과 2026년 모두 여름에는 약 17시간, 겨울에는 약 7시간 30이었다. 날씨에 따라 체감하는 밝기는 달라질 수 있지만, 해가 떠 있는 시간의 큰 계절 차이는 그대로다.북미에서는 서머타임을 주로 일광절약시간제(Daylight SavingTime·DST)라고 부르고, 영국과 유럽에서는 'Summer Time'이라는 표현을 사용한다. 서머타임은 저녁의 햇빛을 더 활용하고 에너지를 아끼자는 취지로 시행돼 왔다. 오늘날 에너지 절약 효과를 두고는 논쟁이 이어지고, 계절마다 시간을 바꾸는 일이 수면과 생활 리듬에 주는 부담도 논의된다.미국수면의학회는 시간 변경을 없애되, 생체리듬에 더 잘 맞는 표준시를 연중 유지할 것을 권고한다. 앨버타가 선택한 여름 시간의 연중 유지와는 다른 방향이다. 시계를 더 이상 바꾸지 않는 데 동의하더라도, 어떤 시간대를 기준으로 삼을지는 의견이 갈릴 수 있다.앨버타주 정부는 이번 변경으로 주민과 기업의 일정 관리가 쉬워지고, 시간 변경을 중단한 주변 지역과의 혼란도 줄어들 것이라고 설명한다. 그렇다고 이웃 지역과 같은 시각을 사용한다는 뜻은 아니다. 새 앨버타 시간은 서스캐처원주 대부분 지역과 같고, 브리티시컬럼비아주 대부분 지역보다는 한 시간 빠르다. 계절마다 달라지던 시차를 고정하는 것도 정부가 내세운 편의.한국에서는 계절마다 시계를 바꾸지 않기 때문에 앨버타의 선택이 먼 나라 이야기처럼 느껴질 수 있다. 하지만 오전 9시 48분이 돼야 해가 뜨는 겨울 아침을 떠올려 보면, 이 문제가 단순히 시곗바늘을 움직이는 일만은 아니라는 사실을 알 수 있다.오후 5시 무렵까지 남는 햇빛은 퇴근길에 나서는 사람에게 반가운 변화일 수 있다. 가족과 함께 밖에서 시간을 보내거나 잠깐 산책할 여유도 생긴다. 반면 아침 일찍 출근하거나 등교하는 사람은 어두운 하늘 아래 하루를 시작해야 한다. 같은 사람이 저녁의 밝음을 반기면서도 아침에는 불편을 겪을 수 있다.시계는 모두에게 똑같이 바뀌지만, 그 변화가 모두에게 같은 편리함을 뜻하지는 않는다.시간제도를 둘러싼 의견 차이는 2021년 앨버타 주민투표에서도 드러났다. 당시 투표에서는 여름 시간을 연중 유지해 일 년에 두 번 시계를 바꾸는 일을 없앨지 물었다. 찬성은 53만 1782표, 반대는 53만 6874표로, 5092표 차이로 부결됐다. 그렇다고 반대표를 던진 사람이 모두 계절별 시간 변경을 원했다고 해석할 수는 없다. 표준시를 연중 유지하는 방안은 그 투표의 선택지가 아니었고, 결과만으로 각자의 이유도 알 수 없다.5년 뒤 정부는 주변 지역의 변화 등을 이유로 다른 결정을 내렸다. 당시의 표를 지금 주민들의 뜻으로 그대로 옮길 수도 없지만, 근소하게 갈렸던 선택을 모두에게 똑같이 편리한 변화로 설명하기도 어렵다. 정부는 첫 일 년을 지켜보고 의견을 수렴하겠다고 밝혔다. 그때는 시계 변경의 번거로움이 줄었는지와 함께, 일찍 하루를 시작하는 사람들의 생활이 어땠는지도 들어야 한다고 생각한다.11월 1일 현재, 나는 새 시간으로 겨울을 충분히 보내보지 않았다. 계산표의 오전 9시 48분이 실제 출근길과 등굣길에서 어떤 불편으로 이어질지는 더 살펴야 한다. 여름밤 10시의 밝음에 놀랐던 때나 지금이나 해가 떠 있는 시간은 거의 같다. 이제 달라지는 것은 그 햇빛을 하루의 어디에서 만나느냐다.나는 시계 변경의 번거로움을 없애는 데서 정책의 평가가 끝나서는 안 된다고 생각한다. 이번 겨울에는 저녁에 남는 햇빛과 함께, 일찍 출근하고 등교하는 사람들이 맞을 아침도 살펴보고 싶다.