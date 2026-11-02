남의 실패 소식에 마음이 놓였던 순간

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큰사진보기 ▲남의 실패 소식을 듣고 마주한 나의 마음지인의 어려운 소식을 들은 뒤, 걱정과 뜻밖의 안도감 사이에서 자신의 마음을 돌아보는 순간을 표현한 AI 생성 이미지 ⓒ 조현근 (ChatGPT 활용 제작) 관련사진보기

책상에 펼쳐 놓은 원고 자료를 보며 지인과 통화하다가, 한동안 준비하던 작은 가게의 개업 계획을 접어야 할 것 같다는 말을 들었다. 그 일을 위해 사람들을 만나고 필요한 것을 알아보고 있다는 이야기를 여러 번 들은 터였다. 나는 자료를 넘기던 손을 멈추고 전화기에 귀를 기울였다. 얼마나 막막할지 짐작하려 했지만, 무슨 말을 보태야 할지 선뜻 떠오르지 않았다.그는 늘 다음에 할 일을 이야기하는 사람이었다. 나는 시작을 망설이고 있는데 그는 벌써 필요한 정보를 찾고 사람들을 만나고 있었다. 그런 이야기를 들으면 대단하다고 생각했다. 이번에도 준비한 일이 차근차근 진행되고 있을 줄 알았다. 그런 사람이 계획을 접는다는 말이 낯설었다.통화를 마치고 휴대전화를 자료 옆에 내려놓았다. 그가 들였을 시간과 기대가 떠올라 한동안 마음이 쓰였다. 그런데 조금 뒤, 뜻밖의 생각이 끼어들었다.'나만 이렇게 사는 건 아니었구나.'잠깐 숨이 편해졌다. 늘 나보다 앞서가던 사람도 일이 막힐 때가 있다는 것이 어쩐지 위안이 됐다. 그러다 내려놓은 휴대전화를 다시 보았다. 방금 그 사람은 힘들다는 이야기를 했는데, 나는 왜 마음이 놓이고 있는 걸까?통화 중에 느꼈던 걱정은 꾸며낸 것이 아니었다. 그가 기대하던 일이 잘되기를 바랐고, 이번 일을 오래 힘들어하지 않았으면 했다. 그런데 그 말을 마음속으로 되풀이할수록 변명하는 기분이 들었다. 잘 되기를 바랐다면서, 잘 되지 않았다는 소식에는 왜 안심했을까?지난 대화들이 떠올랐다. 그가 새로운 일을 시작한다고 했을 때 나는 관심을 갖고 이것저것 물었다. 대화를 나눌 때는 즐거웠는데, 돌아오고 나면 내 하루가 유난히 별것 없어 보였다. 나도 무언가 해야 할 것 같아 생각만 하던 계획을 다시 꺼내 보곤 했다.그 사람과 경쟁한다고 생각한 적은 없었다. 하지만 그의 소식을 들은 뒤에는 내가 하고 있는 일보다 아직 못 한 일이 더 많이 보였다. 잘해 나가는 모습이 반가우면서도, 어느 순간부터는 나와의 거리를 의식하고 있었는지도 모른다.나는 통화 전에 보던 자료로 눈을 돌렸다. 쉽게 풀리지 않아 붙잡고 있던 일이 여전히 남아 있었다. 그런데 조금 전보다는 이대로인 나를 견디기가 수월했다.그가 잘 지낸다는 말을 들을 때마다 나는 그가 전한 소식 옆에 내 사정을 놓았다. 그에게서 들은 것은 새로 시작한 일이나 잘 풀린 소식 몇 가지였는데, 어느새 그는 앞으로 가는 사람이 되었고 나는 제자리에 있는 사람이 되어 있었다.생각해 보니 내가 알고 있던 것은 그의 삶 전체가 아니었다. 얼마나 망설였는지, 뜻대로 되지 않은 일은 무엇이었는지, 남에게 말하지 않은 고민은 무엇이었는지 나는 알지 못했다. 새로운 계획을 이야기하는 모습만 보고 그에게는 늘 다음 길이 보일 거라고 여겼다. 소식과 소식 사이의 시간도 내가 들은 이야기와 비슷할 것이라고 짐작했던 것이다.어쩌면 나는 실제의 그 사람과 비교하고 있었던 것이 아니라, 내 머릿속에서 커진 그의 모습과 비교하고 있었는지도 모른다.이번 소식은 그 이미지를 잠시 흔들었다. 그도 멈출 수 있는 사람이라면, 멈춰 있는 나만 유난히 부족한 것은 아닐 것 같았다. 내가 만들어 놓은 기준이 흔들리면서 마음이 놓였다고 생각하니 조금은 이해가 됐다.하지만 그렇게만 설명하면 내게 너무 편한 해석이었다. 그가 어려워졌다는 사실 자체가 조금도 만족스럽지 않았다고 자신할 수 있을까? 그의 곤란이 안타까운 마음과 혼자 뒤처진 것 같던 부담이 줄어든 마음, 어쩌면 그 이상의 마음이 섞여 있었을 것이다. 걱정만 진심이고 안도감은 아니었다고 말할 수도 없었고, 반대로 안도감 때문에 걱정까지 거짓이었다고 말할 수도 없었다.문득 통화 때 미처 묻지 못한 이야기가 떠올랐다. 어떤 상황인지, 앞으로는 어떻게 할 생각인지 궁금했다. 하지만 그 궁금함이 정말 그를 이해하고 싶어서인지, 아니면 내가 안도할 만한 이유를 더 찾고 싶어서인지는 나도 확신할 수 없었다.다시 연락할까 하다가 휴대전화에 손을 얹은 채 머뭇거렸다. 그가 어떻게 지내는지 걱정됐지만, 이야기를 더 듣고 나면 내 마음도 한결 편해지기를 바라는 것은 아닌지 망설여졌다. 궁금한 것을 더 묻는 일이 그에게도 필요한 대화인지는 아직 알 수 없었다.이전에는 그의 새 계획을 들으면 내가 무엇을 못 하고 있는지 떠올렸고, 이번에는 그가 멈췄다는 말에서 내가 아주 뒤처진 것은 아니라는 위안을 얻었다. 그가 지금 어떻게 지내는지는 여전히 잘 몰랐다. 상대의 사정을 알아가는 줄 알면서, 실제로는 나를 평가할 재료만 골라 듣고 있지는 않은지 마음에 걸렸다. 그를 걱정하는 내 마음이 진심이라는 것만으로는 이 문제까지 설명되지 않았다.다시 이야기를 나누게 된다면 그가 말하고 싶은 만큼은 듣고 싶었다. 그 생각 말고는 아직 분명한 것이 없었다. 휴대전화를 옆으로 밀어두고 펼쳐 놓은 자료를 다시 보았다.그가 다음번에 좋은 소식을 전하면 나는 다시 부러워할지도 모른다. 그날 마음에 남은 것은 그의 일이 틀어졌다는 사실만이 아니었다. 나는 그의 이야기를 들으면서도 어느새 내 자리를 확인하고 있었다.