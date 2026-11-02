"너 같은 건 낳지 말걸" 말하던 엄마가 치매에 걸렸다

"1964년 간행된 일본의 만화 잡지 <가로ガロ>는 실험적인 작품들을 발굴하고 개성 있는 작가들을 견인하여 현재까지도 예술로서의 만화를 이야기할 때 반드시 거론되는, 다양성만화의 상징과도 같은 잡지다. 1957년생 만화가 곤도 요코는 이러한 <가로>에 <모놀로그ものろおぐ>을 실으며 데뷔, 깊은 문학성을 토대로 '가로 삼인조ガロ三人娘'라 불리며 다채로운 작품세계를 펼쳐왔다."





큰사진보기 ▲<아카시아 길> 표지 ⓒ 문학동네 관련사진보기

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큰사진보기 ▲원하지 않은 결혼으로 낳은 딸, 미사코를 엄마는 부정한다. 빨리 오라며 발을 맞춰주지 않는 엄마, 미사코는 그 시절을 힘들어 하고 있다. 엄마의 목소리가 과거와 현재를 횡단하는 연출이다. ⓒ 문학동네 관련사진보기

큰사진보기 ▲과거의 기억으로 인해 미사코는 엄마를 증오하고 원망한다. ⓒ 문학동네 관련사진보기

"누구라도 사고라고 생각할 거야. 나는 자유로워진다."

덧붙이는 글 | 문종필은 평론가이며 지은 책으로 문학평론집 <싸움>(2022)이 있습니다. 이 평론집으로 2023년 5회 [죽비 문화 多 평론상]을 수상했습니다. 그밖에 한국만화영상진흥원에서 주최하는 대한민국만화평론 공모전 수상집에 「그래픽 노블의 역습」(2021)과 「좋은 곳」(2022)과 「무제」(2023)를 발표하면서 만화평론을 시작했습니다.