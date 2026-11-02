"너 같은 건 낳지 말걸" 말하던 엄마가 치매에 걸렸다

신작 <아카시아 길>
일본 만화가 곤도 요코의 <아카시아 길>(문학동네, 2026)이 출간되었다. 출판사의 책소개에는 이렇게 적혀 있다. 일부만 옮긴다.
"1964년 간행된 일본의 만화 잡지 <가로ガロ>는 실험적인 작품들을 발굴하고 개성 있는 작가들을 견인하여 현재까지도 예술로서의 만화를 이야기할 때 반드시 거론되는, 다양성만화의 상징과도 같은 잡지다. 1957년생 만화가 곤도 요코는 이러한 <가로>에 <모놀로그ものろおぐ>을 실으며 데뷔, 깊은 문학성을 토대로 '가로 삼인조ガロ三人娘'라 불리며 다채로운 작품세계를 펼쳐왔다."
이어서 출판사 책소개에는 "곤도 요코의 수많은 작품들 중 어떤 작품이 첫선을 보이기에 적절할까"라는 질문에 그 시작을 <아카시아 길>로 결정했다고 적는다. 이 선택에는 번역자가 출판사에 추천한 것도 있겠지만, 이미 자신의 나라에서 오랜 시간 힘들게 작업하며 많은 독자를 확보한 만화가 곤도 요코의 능력이었다고 보는 것이 옳다.
또한 창작자의 작품이 다른 나라로 번역되는 것은 보이지 않는 시스템과 이권, 실력 그리고 운이 작동했겠지만, 오랜 시간 자신의 색을 지닌 채 활동했던 만화가의 텍스트가 이웃나라에 소개되고 있지 않다가, 국내에 처음으로 번역되어 출간된다는 소식은 마음을 떨리게 한다. 곤도 요코의 책이 출간되는 날 서점으로 향한 것은 그런 이유다.
사랑할 수 없는 존재를 품는다는 것
지금 당장 읽고 싶은데 책 파는 곳은 저 멀리 있다. 바쁘게 몸을 움직였다. 급하게 지하철에 몸을 싣고 종각역에 있는 서점으로 가 <아카시아 길>을 찾았다. 책을 구입한 다음 곧바로 다시 전철에 몸을 실어 용산역에 내린 다음 동인천 급행열차에 몸을 맡겼다. 동인천역까지 한 시간 정도 걸리는 시간 동안 <아카시아 길>을 정독했다.
마지막 장을 넘길 때 즈음에 전철은 이미 목적지에 도착해 있었다. 그만큼 이 작품은 칸과 칸 사이의 리듬이 유기적으로 배어 있다. 곤도 요코의 만화는 리듬을 즐길 수 있는 텍스트인 것이다. 그렇다고 해서 다루는 내용이 가볍지 않다. 익숙하지 않거나 불편한 형태로 독자를 멈추게 하기보다는 잘 읽히는 내용과 형식으로 독자의 가을 산책길을 가로막는다.
이 작품은 어떤 내용을 다루는가. 비유적으로 말해, 그것은 사랑할 수 없는 대상을 어떻게 사랑할 것인지에 대해 다룬다. 그러면 이 만화는 불륜을 다루는가. 기예르모 델토로 감독의 <셰이프 오브 워터: 사랑의 모양>(2018)처럼 인간이 아닌 외계 생명체와의 사랑을 다루는가.
스파이크 존즈의 <Her>(2014)처럼 살이 만져지지 않는 인공지능과의 이색적인 사랑의 서사를 다루는가. 이들의 사랑 역시 위태로운 경계에서 펼쳐지는 매력적인 서사이지만, <아카시아 길>은 조금은 현실적이다.
그것은 자신을 낳고 길러준 아픈 엄마를 사랑하는 이야기다. 그러니 이 사랑은 얼핏 보면 맞설 수 있는 사랑처럼 보인다. 돌봄이 힘들더라도 견뎌낼 각오 정도는 희석되지 않는 사랑이겠다. 엄마가 치매에 걸렸다고 해서 사랑 자체를 부정할 일은 아니다. 이런 이유로 사랑하지 못할 이유는 없다.
엄유진의 <순간을 달리는 할머니>(2025)와, 심우도의 <우두커니>(2019) 역시 자기 고백적인 서사를 바탕으로 이런 사랑의 형태를 다루었다. 그러니 이미 독자들은 그 무게와 각오를 모르지 않는다. 하지만 이 만화는 사랑의 시작이 불가능하다고 못 박는다. 사랑할 수 없다고 단정 짓고 사랑해서는 안 된다고 말한다. 이 가족에게 무슨 일이 있었던 것일까.
가족의 사정
<아카시아 길>에 등장하는 주인공 미사코는 어린 시절부터 엄마에게 사랑받지 못했다. 미사코의 엄마는 아이 곁에서 발을 맞추며 걷는 사람이 아니었다. 빨리 쫓아오지 못한다고 나무라는 사람이었다.
화를 낼 때면 "너 같은 건 낳지 말걸 그랬어"라는 말도 서슴없이 내뱉는다. 자신의 딸을 "굼벵이, 바보, 덜떨어진" 아이로 부르며 밥을 빨리 먹지 못한다고 구박하기까지 한다. 그녀는 딸의 모든 것이 못마땅하다.
"정말이지, 요령도 없고 볼품도" 없는 존재로 자신의 딸 미사코를 바라본다. 엄마가 원하지 않는 결혼으로 아이를 가져 아이를 부정했으니, 이 사랑은 없는 것이나 다름없다.
이런 환경 속에서 미사코가 건강하게 성장할 리 없다. 미사코는 그렇게 주눅이 들어 살아간다. 자신의 의견이나 생각을 즐겁게 뽐내기보다는 얌전하면서도 고분고분한 모습으로 유년을 보낸다.
그래서 그녀의 꿈은 엄마가 있는 집에서 벗어나는 것이다. 자신의 꿈과 삶을 가스라이팅한 엄마로부터 탈출해 자유를 얻는 것이다. 그래서 미사코는 성인이 되는 순간, 집 문을 박차고 홀로 살아가게 된다. 그때부터 행복한 날을 보낸다.
그런데 어느 날 이런 엄마가 치매에 걸렸다는 사실을 전해 듣게 된다. 그 순간 미사코는 망설인다. 성인이 되는 날 엄마 곁을 떠날 수 있어서 행복했는데, 오래 지나지 않아 원망스러운 엄마를 돌봐야 한다는 사실을 받아들일 수 없었던 것이다.
치매에 걸린 엄마를 시설의 도움 없이 돌보는 것은 자신이 좋아하던 일을 급작스럽게 그만두어야 하는 것이기도 해서 미사코는 엄마가 더욱더 원망스럽다. 유년 시절 자신에게 폭력을 행사한 엄마를 피해 도망갔던 미사코는 이런 상황에서 한 발자국도 걷지 못한다.
그녀는 행복해질 수 있을까. 정서적으로도 육체적으로도 자신을 학대했던 엄마를 사랑할 수 있을까. 가족이라는 끈 하나로 엄마를 돌볼 수 있을까. 곤도 요코의 <아카시아 길>은 이런 질문을 독자에게 건넨다.
미사코의 선택
만화는 이 상황에서 특별한 해결책을 제시하기보다는 인물 미사코의 심리에 집중한다. 어린 시절부터 엄마에게 학대받은 미사코는 사랑할 수 없는 부모를 어떻게 돌볼 수 있는지를 몸으로 표현한다. 사랑하지 않지만, 호감을 보여주는 시와키와의 연애를 놓지 못하는 것도 그런 이유다. 기댈 수 있는 사람이 없었던 그녀에게 시와키는 최소한의 숨구멍이었다.
시와키가 자신을 좋아한다는 사실을 알았을 때, 그와 미래를 꿈꾸었던 것도 엄마와 엮인 불운을 어느 정도 끊어낼 수 있다고 생각했기 때문이다. 그런데 아이러니한 것은 미사코가 용기 내 자신의 가정 상황을 말했을 때, 시와키가 예전처럼 다가오지 않았다는 것이다. 치매 환자에 대한 돌봄 부담이 그에게 작동한 것이다.
이런 모습을 보고 미사코는 미련 하나 없이 그의 곁을 떠난다. 이 사실은 두 가지 의미를 내포하고 있다. 미사코의 엄마는 사랑하지 않는 사람과 사랑해 불운한 부부생활을 이어온 반면, 미사코는 엄마의 병명으로 사랑하지 않은 사람을 손쉽게 가릴 수 있게 되었다는 사실이다. 결과론적으로 보면 엄마의 병이 미사코를 도운 것이다. 이러한 코드는 사랑할 수 없는 존재를 어떻게 사랑할 것인지에 대한 질문에 작은 해답을 열어 놓는다.
애인을 떠나 더 이상 기댈 수 없는 상황에 놓인 미사코는 난관에 부딪친다. 그때 그녀가 생각한 것은 다리 위에서 엄마를 떨어뜨리는 것이다.
"누구라도 사고라고 생각할 거야. 나는 자유로워진다."
이 말을 하면서 엄마를 다리 아래로 떨어뜨리려고 한다. 유년 시절 엄마 역시 남편과의 불화로 "언제까지 내가 이 아이를 떠안고 고생해야" 하냐며 딸을 향한 분노를 멈추지 않았다는 점에서 미사코는 흔들리지 않고 엄마를 다리 아래로 민다. 하지만 그 거리를 지나가고 있었던 한 청년의 도움으로 상상은 현실로 이어지지 않는다.
만화책을 덮으며
그 누구에게도 의지할 수 없었던 미사코가 선택한 상상은 앞서 살펴보았던 것처럼 현실로 이뤄지지 않는다. 미사코는 이 사건 이후, 청년과 친분을 쌓게 되면서 서로 어떤 삶을 살아왔는지에 대해 이야기를 주고받는다. 이 과정에서 미사코도 미사코를 도와준 청년 가와다 신이치도 가슴 아픈 사연을 주고받으며 심리적 안정을 찾는다. 비슷한 사연을 가지고 있던 두 남녀는 그렇게 가까워진다.
여기서 중요한 것은 미사코와 청년이 그 누구에게도 자신의 힘든 사연을 말하지 못했다는 사실이다. 힘겨운 나날을 보낸 사람에게 필요한 것은 물질적인 도움일 수 있지만, 그보다 더 중요한 것은 아픈 상대의 사연을 잘 들어줄 수 있는 단 한 명의 사람일 수도 있다. 믿어주는 한 사람이 곁에 있으면 다시 일어날 수 있는 것이다. 만화가 곤도 요코는 이 지점을 증오를 풀 수 있는 해결책으로 제시한다.
미사코의 마지막 대사는 이렇다. "불행에 어리광을 부리고 있던" 자신을 밀어내고 싶다고, "앞으로 엄마와 살아가면서 증오를 다른 것"으로 바꾸겠다고 고백한다. 이 다짐은 그 누구를 위한 것이 아니다. 나 자신을 위한 것이다. 스스로를 살리기 위한 것이다.
물론 엄마가 치매 환자라는 점에서 엄마의 기억이 사라진다는 설정은 '새로운 엄마'로 뒤바뀌게 해 이야기를 매끄럽게 끌어가는 장치로 작동하지만, 말할 수 없는 사정을 고백하는 행위와, 이 목소리가 위로받아야 한다는 메시지는 중요해 보인다. 적어도 도망치지 않겠다는 각오를 보여주는 것이기 때문이다.
이런 생각을 하면서 만화책을 덮었다. 우리는 증오를 어떻게 해결해야 할까. 내게는 어떤 증오가 있었을까. 누군가에게 증오를 가지고 있다면, 어떤 방식으로 해결해야 할까. 증오를 증오로 풀어내는 방식은 예술에서나 유익한 것이 아닐까. 당신에게는 어떤 증오가 있는가.
덧붙이는 글 | 문종필은 평론가이며 지은 책으로 문학평론집 <싸움>(2022)이 있습니다. 이 평론집으로 2023년 5회 [죽비 문화 多 평론상]을 수상했습니다. 그밖에 한국만화영상진흥원에서 주최하는 대한민국만화평론 공모전 수상집에 「그래픽 노블의 역습」(2021)과 「좋은 곳」(2022)과 「무제」(2023)를 발표하면서 만화평론을 시작했습니다.