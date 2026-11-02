트로트 공연으로 인원수 채우는 문학관, 이대로는 안된다

하동 이병주문학관의 선전은 매우 훌륭한 모범 사례다(관련 기사 : 박물관에 밀리는 문학관? 텅 빈 공간을 깨운 '감자밭 시인'
). 하지만 동시에 오늘날 대한민국의 낡은 문화 정책과 왜곡된 문학 생태계에 묵직한 과제를 던진다. 현재 전국 120여 개의 문학관 중 약 60%는 지자체가 세금으로 건립한 '공립'이며, 나머지 40%는 개인이나 문학 단체가 사재를 털어 세운 '사립'이다. 이 두 가지 형태는 각기 다른 치명적인 모순과 한계에 직면해 있다.
우선, 전국의 수많은 지자체 직영 공립문학관들은 막대한 세금을 지원받으면서도 정작 '혼(기획력과 전문성)'이 빠져 있다. 1~2년마다 담당 공무원이 바뀌는 순환 보직 시스템 아래서는 작가의 문학 세계에 대한 깊이 있는 이해나 장기적인 학술 기획이 원천적으로 불가능하다. 의회와 지자체장의 눈치를 보며 '올해 관람객이 몇 명 왔느냐'는 양적 실적주의에 매몰되다 보니, 문학관 앞마당에서 트로트 공연을 열어 인원수를 채우거나 매년 똑같은 획일적인 백일장 행사만 반복하는 행정 편의주의에 갇혀 있다.
반면 사립문학관의 현실은 더욱 처참하다. 지역 문학의 소중한 사료를 보존하고 문인들의 구심점 역할을 톡톡히 하고 있는 경북의 '문경문학관' 같은 곳이 대표적이다. 문학에 대한 지독한 애정과 사명감은 충만하지만, 늘 생존을 위협받는 재정난에 시달린다. 광역 지자체의 추상적인 '문학진흥 조례'에 명시된 일회성 공모 사업에만 목을 맬 뿐, 체계적이고 상시적인 공적 지원은 전무하다. 뜻있는 개인이 평생 모은 유물로 문학관을 짓고자 해도, 눈덩이처럼 불어나는 전기세와 관리비, 턱없이 부족한 학예 인력을 생각하면 선뜻 나설 수 없는 것이 대한민국 문화 생태계의 씁쓸한 민낯이다.
여기에 현장을 전혀 모르는 탁상행정과 일부 문단 권력의 씁쓸한 '문학 정치'가 문학관의 숨통을 마저 조이고 있다. 현행 법 제도는 문학관이 정식으로 등록되어 정부의 학예사 지원 등을 받으려면, 일반 박물관이나 미술관과 똑같이 '유물 100점 이상'의 요건을 갖추라고 요구한다. 평생 종이와 펜으로 승부해 온 근현대 작가들의 문학적 특성을 전혀 고려하지 않은 족쇄다. 책이나 원고 몇 점이 유품의 전부인 작가들에게 도자기를 100점 이상 보유한 미술관의 잣대를 들이대는 것은 현장 실무자들을 벼랑으로 내모는 전형적인 행정 폭력이다.
위탁 운영의 맹점을 노린 예산의 불균형과 문단 권력화는 더욱 심각한 암초다. 일부 지자체 문학관에서는 특정 기념사업회나 문단 권력을 쥔 외부 인사들이 1년 보조금의 70~80%를 단발성 과시용 행사나 상금 잔치로 독식하는 기형적인 구조가 버젓이 묵인되고 있다. 정작 1년 내내 문학관의 창고를 치우고, 관람객을 맞이하며 공간을 지키는 실무자들의 순수 운영비는 턱없이 부족해 어깨를 짓누른다. 문학관을 어떻게 자생력 있는 공간으로 키워낼 것인가에 대한 치열한 고민 없이, 화려한 타이틀만 늘리며 세력 다툼을 벌이는 일부 인사들의 낡은 '문학 정치'는 문학관의 공공성을 심각하게 훼손하고 있다.
유물 100점 족쇄와 그들만의 정치... 문학관은 건물이 아니다
언제까지 국가의 소중한 문화 인프라를 현장 실무자의 뼈를 깎는 희생과 왜곡된 구조 속에 방치할 것인가. 한 나라의 문화 수준과 척도가 곧 그 나라의 경쟁력이다. 영국의 작은 시골 마을 스트랫퍼드어폰에이번은 셰익스피어 생가 하나로 매년 수백만 명의 세계인을 불러 모으고, 오스트리아 잘츠부르크는 모차르트의 이름 하나로 도시 전체가 엄청난 부를 창출한다. 위대한 예술가의 흔적을 가꾸고 보존하는 것은 단순한 기념사업이 아니라, 국가와 지자체가 마땅히 책임져야 할 핵심적인 '문화 복지'이자 소프트파워다.
이제 국회와 지자체가 응답해야 한다. 텅 빈 공간을 짓는 데만 열을 올리던 낡은 '토목 중심 문화 정책'에서 벗어나, 실질적인 법안 개정과 예산 지원으로 패러다임을 전환해야 한다.
첫째, 문학관의 특성을 전혀 반영하지 못하는 낡은 법(박물관 등록 100점 기준 등)을 현실에 맞게 즉각 개정해야 한다. 아울러 문경문학관처럼 고군분투하는 사립문학관들이 전기세와 상근 인력 인건비 걱정 없이 문학 연구에 집중할 수 있도록, 실질적 운영비를 지원하는 보조 기반을 법제화해야 한다.
둘째, 지자체 공립문학관의 위탁 제도를 대대적으로 정비해야 한다. 특정 세력의 예산 독식을 막고 문학관 자체의 기획력과 자생력을 키우는 방향으로 예산 집행 구조를 투명하게 감시하고 개선해야 한다.
셋째, 하드웨어(건물) 건립에 쏟아붓는 예산의 절반을 과감히 소프트웨어(사람)로 돌려야 한다. 하동의 석민재 시인처럼 현장에서 땀 흘리는 실무 전문가들의 고용 안정을 보장하고, 이들이 공간 기획의 전권을 쥘 수 있도록 제도를 뒷받침해야 한다.
"오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다." 백범 김구 선생의 간절한 외침은 21세기 대한민국에서 더욱 유효하다. 건물은 세금으로 뚝딱 지을 수 있지만, 그 공간에 영혼을 불어넣고 문화를 꽃피우는 것은 결국 '사람'이다.
지방의 작은 군 단위인 하동과 한 시인이 빚어내고 있는 묵직한 기적을 국회와 전국 지자체들이 뼈아프게 들여다보아야 할 때다. 먼지 쌓인 낡은 규제를 깨고 불합리한 문학 정치의 그늘을 걷어낼 때, 우리의 문학관들은 죽은 자의 사당을 벗어나 펄떡이는 문화의 심장으로 거듭날 것이다. 아름다운 세상을 향한 위대한 변화는, 이미 시골 문학관의 창고 정리를 묵묵히 해내는 한 시인의 고단한 어깨에서 시작되고 있다.