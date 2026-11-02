트로트 공연으로 인원수 채우는 문학관, 이대로는 안된다

▲건물로 들어서는 입구에 걸린 큼지막한 '이병주문학관' 목각 현판 아래의 풍경이다. 좌측의 관람 안내판과 함께, 우측 화이트보드 앞에는 붉은 옷을 입은 분(실무자이신 석민재 시인님)이 밝은 표정으로 서 있다. 문학관이 박제된 공간이 아니라 사람의 온기와 활기가 도는 곳임을 아주 잘 보여주는 정겨운 사진이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기