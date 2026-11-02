경기신보, 법인·공동대표도 비대면 보증… '이지원' 이용 문턱 낮춘다

큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장. ⓒ 경기신보 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기신용보증재단이 10월 26일 비대면 보증 신청 앱 '이지원'의 고도화를 완료하고 확대된 서비스를 제공하고 있다. 사진은 이지원 홍보 포스터. ⓒ 경기신보 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기신용보증재단이 10월 26일 비대면 보증 신청 앱 '이지원'의 고도화를 완료하고 확대된 서비스를 제공하고 있다. 사진은 이지원의 PC(웹서비스) 화면 캡처. ⓒ 경기신보 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기신용보증재단이 10월 26일 비대면 보증 신청 앱 '이지원'의 고도화를 완료하고 확대된 서비스를 제공하고 있다. 사진은 이지원의 PC(웹서비스) 화면 캡처. ⓒ 경기신보 관련사진보기

경기신용보증재단이 모바일 앱 '이지원'의 이용 대상을 법인기업과 개인사업자 공동대표 기업까지 확대하고, PC 신청과 신청 이어하기 기능을 도입하는 등 비대면 보증 서비스 강화에 나섰다. 보증 신청 과정에서 발생하는 시간적·절차적 부담을 줄여 도내 중소기업과 소상공인의 정책금융 접근성을 높이겠다는 취지다. 단순히 보증 신청을 온라인으로 옮기는 데 그치지 않고 상담과 사후관리, 경영지원까지 연결해 기업이 체감하는 서비스의 범위를 넓히겠다는 구상이다.경기신보는 지난 10월 26일 비대면 보증 신청 앱 이지원의 고도화를 완료하고 확대된 서비스를 제공하고 있다. 2023년 도입한 이지원은 영업점 방문과 서류 준비, 상담·서류 제출을 위한 대기 부담을 줄이는 '3무(無방문·無서류·無대기)' 서비스를 목표로 운영돼 왔다.경기신보에 따르면 이지원을 통한 보증 지원 규모는 2025년 1조 4,600억 원에 달했다. 올해도 9월 말까지 1조 3,400억 원을 지원했다. 비대면 채널이 도내 기업의 주요 금융지원 창구로 자리 잡은 만큼, 이번 고도화는 이용 대상을 넓히고 신청 과정의 불편을 줄이는 데 초점을 맞췄다.가장 큰 변화는 비대면 보증 이용 대상의 확대다. 기존에는 개인사업자 단독 대표를 중심으로 서비스를 이용할 수 있었지만, 이제는 법인기업과 개인사업자 공동대표 기업도 온라인으로 보증을 신청하고 약정할 수 있다.공동대표 기업은 대표자마다 필요한 정보 제공 동의와 서류 제출을 진행해야 한다. 경기신보는 이지원에서 다른 대표자에게 동의와 서류 제출을 요청하고, 대표자별 진행 상태를 확인할 수 있도록 했다. 법인기업도 고객 동의를 바탕으로 법인등기부등본 등 관련 자료를 자동으로 수집할 수 있다. 정관과 주주명부 등 별도로 필요한 서류는 파일이나 사진으로 제출하면 된다.신청 채널도 모바일에서 PC로 넓혔다. 스마트폰의 작은 화면에서 여러 서류를 확인하거나 긴 내용을 입력해야 했던 불편을 줄이기 위해서다. 고객은 이지원 앱에서 회원가입과 본인인증을 마친 뒤 PC에서 보증 신청과 서류 제출, 전자 약정 등을 진행할 수 있다. 사업장 사진 촬영이 필요한 단계에서는 QR코드로 앱에 연결해 촬영하도록 했다.신청 도중 다른 업무를 처리하거나 서류를 추가로 준비해야 할 때는 '이어하기' 기능을 활용할 수 있다. 기존 입력 내용과 진행 단계가 유지돼 중단한 지점부터 신청을 계속할 수 있다. 사업장을 비우기 어렵고 업무가 수시로 발생하는 소상공인의 현실을 반영한 개선이다.상담과 사후관리 기능도 강화했다. 인공지능(AI) 챗봇은 보증 대상과 준비 서류, 신청 절차 등을 24시간 안내한다. 이지원과 고객센터, 카카오톡 등으로 나뉘어 있던 상담 이력도 통합해 채널을 바꾸더라도 앞선 문의 내용을 바탕으로 상담을 이어갈 수 있도록 했다. 같은 내용을 반복해서 설명해야 하는 번거로움을 줄이기 위해서다.보증을 받은 뒤에도 앱을 활용할 수 있다. 기한연장과 대환보증 등 보증 관련 업무와 보증 내역 조회를 비대면으로 지원하고, 셀프 경영진단과 온라인 교육 플랫폼 'G-캠퍼스'를 연계해 경영에 필요한 정보와 교육을 제공한다. 금융지원이 보증서 발급으로 끝나는 것이 아니라 기업의 지속적인 경영 관리로 이어지도록 서비스 범위를 넓힌 것이다.경기신보는 이번 고도화를 시작으로 고객 의견을 반영한 서비스 개선을 이어갈 계획이다. 자동 심사 적용 범위를 확대하고 비대면 보증상품도 단계적으로 개발할 방침이다. 신청 편의를 높이는 동시에 기업별 요건에 맞는 보증상품을 안내하고, 자동 심사 대상이 아니거나 원하는 상품이 없는 경우에는 영업점 상담을 신청할 수 있도록 했다.이번 개선의 의미는 비대면 서비스의 외형을 확대했다는 데만 있지 않다. 법인과 공동대표 기업까지 이용 대상을 넓히고 PC 신청과 이어하기 기능을 도입한 것은 기업의 형태와 업무 환경에 따라 달랐던 접근 장벽을 낮추려는 시도다. 다만 실제 정책 효과는 이용 대상 확대에 그치지 않고 신청부터 심사·보증서 발급까지 걸리는 시간과 이용자의 불편이 얼마나 줄어드는지에 따라 평가될 것으로 보인다.시석중 경기신보 이사장은 "대표자가 여러 명이거나 법인이라는 이유로 비대면 보증 이용에 어려움을 겪지 않도록 신청 환경을 넓혔다"며 "앞으로도 기업의 다양한 운영 여건을 반영해 보증을 이용하는 과정의 시간과 수고를 줄여 나가겠다"고 말했다.