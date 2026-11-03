동물 보호법인데... 동물이 죽어 나갈 판입니다

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1. 백색목록 외 종의 개인 사육 원천 차단: 야생동물 카페의 대표 수종이었던 라쿤, 프레리독, 왈라비는 물론, 외래 초식동물인 알파카나 긴코너구리, 사막여우 등 대다수 포유류가 백색목록(지정관리 야생동물 중 개인 사육 허용 종)에서 제외되어 개인이 반려동물 형태로 전환하여 기르는 것이 법적으로 불가능합니다.



2. 양도·양수 경로의 제도적 차단: 개인 간 양도·양수가 금지될 뿐만 아니라, 이들 종을 합법적으로 넘겨 받아 사육할 수 있는 주체가 법적 등록 요건을 갖춘 대형 동물원 등으로 극히 제한되어 있습니다.



3. 공공 보호시설(생츄어리)의 절대적 수용 한계: 현재 국공립 또는 지자체가 운영 중이거나 신설 예정인 임시 보호시설의 수용 용량은 현장에 존재하는 수천 마리의 유휴 개체를 감당하기에 사실상 턱없이 부족합니다.

큰사진보기 ▲김태선 더불어민주당 의원이 10월 13일 국회 기후에너지환경노동위원회에서 열린 고용노동부에 대한 국정감사에서 의사진행발언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 이태원 한국양서파충류협회 회장입니다.

개정 야생동물법(야생동물의 무분별한 전시를 막고 동물복지를 강화하기 위한 '야생생물 보호 및 관리에 관한 법률'(이하 야생생물법)의 유예기간이 2027년 종료되면서 이른바 '야생동물 카페'로 불리던 수많은 사설 전시 시설 대부분은 문을 닫아야 합니다.동물 복지 증진과 무분별한 상업적 착취 근절을 명분으로 내세운 입법이었으나, 유예 종료 시점이 다가올수록 이 제도는 당초의 목적과는 정반대의 파국을 향해 달려가고 있습니다. 이는 단순한 자영업 규제나 영업권 침해의 차원을 넘어섭니다.행정이 사육과 전시를 금지하면서도, 그 법률의 적용을 받는 '이미 태어나 살아 숨 쉬는 개체들'의 수명과 평생 복지에 대한 현실적인 출구를 닫아버렸기 때문입니다.현재 제도가 직면한 구조적 모순은 사육자를 구조적 불법자로, 동물을 잠재적 유기나 안락사의 벼랑 끝으로 내몰고 있다는 사실입니다. 크게 문제가 되는 것은 다음과 같습니다.결국 사육자가 끝까지 동물을 책임지고 관리하고 싶어도, 그 동물이 합법적으로 머물 수 있는 '법적·물리적 공간' 자체가 제도적으로 소멸하는 것입니다.국회 환경노동위원회 김태선 의원의 지적 그대로, "야생동물을 보호하기 위해 만든 법이 오히려 동물을 길거리로 내몰거나 인위적인 집단 안락사로 내모는" 잔혹한 입법 역설이 목전에 다가왔습니다.이 거대한 병목 현상의 근본적인 원인은 바로 '전시업 등록 및 허가 기준의 획일화'에 있습니다.국내에는 대규모 국공립동물원부터 사립 수목원, 소규모 생태원, 도심형 동물 전시시설에 이르기까지 전시 주체와 보유 종의 특성, 생태적 규모가 전혀 다른 스펙트럼이 존재합니다. 그러나 현행 개편안은 생물 종과 시설 규모의 다양성을 무시한 채, 모든 동물 전시 행위에 사실상 대형 종합동물원 수준의 획일적인 시설·인력·안전 허가 기준을 강제하고 있습니다.물론 동물의 안전과 복지를 위해 일정 수준 이상의 시설과 관리 기준을 요구하는 것은 당연합니다. 그러나 모든 시설에 동일한 수준의 시설과 인력, 운영 체계를 요구하는 것이 반드시 합리적인 동물 보호 정책이라고 볼 수는 없습니다.만약 지난날 한국양서파충류협회가 전시가능종 분류와 백색목록 등재에 선제적으로 대응하여 법적 사각지대를 최소화하지 못했다면, 아마 지금쯤 파충류 역시 똑같이 집단 폐기와 불법의 낭떠러지로 내몰렸을 것이 자명합니다.포유류나 조류 등 중·대형 생물군이 겪고 있는 지금의 혼란은 결코 특정 업종만의 문제가 아니라, 디테일이 결여된 행정 만능주의가 초래한 구조적 참사입니다.국공립 동물원으로의 이관이나 국가 주도의 보호시설(생츄어리)을 지어 모든 잉여 개체를 흡수하겠다는 발상 역시 지속 가능하지 않습니다. 막대한 세금을 투입해 수용 시설을 짓고 전담 인력을 배치한다 한들, 그 많은 숫자를 과연 얼마만한 공간에서 관리할 것이며, 얼마나 많은 인력과 비용을 투입해 관리할 것입니까?더욱이 포유동물 대다수는 강한 영역성과 무리 내 배타성을 지니고 있습니다. 출처와 성장 환경이 제각각인 라쿤, 미어캣, 프레리독 같은 개체들을 한데 모아 안정적으로 합사하는 것은 생태적으로 불가능에 가깝습니다.무리한 합사는 필연적으로 끔찍한 유혈 영역 싸움과 폐사로 이어질 수밖에 없으며, 이를 막기 위해 개별 격리 및 분리 사육을 진행하는 순간 필요한 사육 면적과 관리 인력, 예산은 상상을 초월하는 천문학적 규모로 불어나게 됩니다.수천 마리의 야생카페 유휴 동물을 생태적 기준에 맞춰 분리 수용하려면 수백억 원의 초기 건립비와 매년 수십억 원의 인건비·유지비가 투입되어야 할 것이고, 상상해 보건대 예산과 공간의 한계로 인해 결국 동물들은 좁은 공간에 갇혀 평생 정형행동을 보이거나, 무리한 합사로 서로를 물어뜯다 안락사되는 비극을 맞게 될 것입니다.그리고 설사 천문학적 비용을 들여 이 모든 문제를 감당한다 해도, 향후 10~20년에 걸쳐 해당 개체들이 자연사하고 나면 남겨질 그 거대한 시설과 전문 인력은 고스란히 유휴 인프라와 고용 불안이라는 또 다른 사회적 비용으로 남게 될 것입니다.유예기간 종료 후 발생할 개체 복지를 담보하면서도 국가 재정 낭비를 막는 가장 현실적인 해법은, 기존 민간 자원을 제도권 안으로 연착륙시키는 것입니다. 따라서 지금 행정이 시급히 결단해야 할 정책적 대안은 '종별 위험도와 사육 규모에 맞춘 단계적 동물 전시·보호 등록제'의 도입입니다.맹수류나 고위험군을 다루는 종합동물원 수준의 허가 기준(Tier 1)과, 가축화되었거나 비교적 관리가 용이한 초식·소형 동물을 사육하는 소규모 생태·체험형 시설(Tier 2~3)의 기준을 입체적으로 분리해야 합니다.시설 면적, 수의 지원 체계, 안전 펜스 등 핵심 복지 요건은 준수하도록 하되, 불필요한 행정 진입장벽을 낮춰 기존 시설들이 현실적으로 충족 가능한 기준 하에 합법적인 시설로 전환할 수 있도록 길을 터주어야 합니다.이것은 우리나라만의 특별한 제도를 만들자는 이야기가 아닙니다.해외 주요 국가에서도 동물의 종류와 위험성, 시설의 규모와 운영 형태에 따라 관리 기준과 인허가 요건을 차등 적용하는 사례를 흔하게 찾아볼 수 있습니다.모든 동물 전시 시설에 동일한 수준의 시설과 인력을 요구하기보다는, 해당 시설이 보유한 동물과 실제 운영 형태에 맞춰 관리 수준을 결정하는 것이 대부분의 국가가 가진 합리적이라는 정책적 접근방식이기 때문입니다.영국은 전시 동물의 위험성을 4단계(Category 1A, 1, 2, 3)로 구분하여 위험도에 따른 안전관리 기준을 적용하며, 일정 요건을 충족하는 소규모 시설에는 동물원 규제의 면제 가능성을 인정합니다. 독일의 경우, 연방자연보호법에 따라 일정 수 이하의 야생동물을 사육하는 소규모 시설은 법률상 동물원의 범위에서 제외하는 등 사육 규모와 동물의 종류를 고려한 예외를 두고 있습니다.호주 퀸즐랜드주는 전시 동물을 위험도와 특성에 따라 Category A, B, C로 구분하고, 범주에 따라 시설 및 관리계획에 차등적인 요건을 적용합니다. 또한 호주 뉴사우스웨일스주는 동물 전시 시설의 운영 형태와 전시 방식에 따라 인허가 체계를 구분하여 관리합니다.물론 국가마다 법률의 목적과 구체적인 적용 방식에는 차이가 있습니다.그러나 이들 사례가 공통적으로 보여주는 것은 동물 전시라는 하나의 행위에 대해 모든 시설에 동일한 규제 수준을 적용하는 것이 유일한 해법은 아니라는 사실입니다. 우리나라도 해외의 이러한 관리 방향을 참고하여 시설의 규모와 운영 목적, 개별 동물의 위험도에 맞는 단계별 등록제를 도입할 필요가 있습니다.동물 보호를 위한 규제는 시설의 간판을 내리게 하고 사육을 금지하는 데 목적이 있는 것이 아니라, 동물이 더 나은 환경에서 보호받도록 만드는 데 목적이 있어야 합니다. 대규모 동물원에 적합한 기준을 소규모 시설에 강제하고, 그 기준을 충족하지 못한다는 이유로 기존 시설을 폐쇄하게 만드는 것이 과연 최선의 동물복지 정책인지 다시 생각해 보아야 합니다.2027년이라는 시한폭탄이 터지기 전에, 획일적인 금지 위주의 정책에서 탈피하여 생태적 현실을 반영한 '단계별 전시·관리 기준'으로의 전환이 반드시 이루어져야 합니다.