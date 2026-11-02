"다시 살아도 화가로", 책이 된 이경숙의 50년

큰사진보기 ▲10월 31일 열린 『당진문화예술인 구술총서 06 이경숙 화백』 출판기념 북토크 현장 ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲북토크에서 마이크를 들고 이야기를 들려주는 이경숙 화백 ⓒ 김은혜 관련사진보기

AD

"자연은 나의 스승이고 나의 일부입니다. 자연은 엄마의 품이라고 생각하고 있습니다."

큰사진보기 ▲출판기념 행사에서 남편과 함께한 이경숙 화백 ⓒ 당진시대 관련사진보기

"그래, 그래. 너의 젊음을 사랑한다."

"나에게 그림이란 나 자신이며 내 자식이라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲출판기념 행사를 마친 뒤 가족들과 함께한 기념사진 ⓒ 당진시대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

시월의 마지막 날인 10월 31일, 당진문화재단이 펴낸 <당진문화예술인 구술총서 06 이경숙 화백> 출판을 기념하는 북토크가 열렸다. 스물네 살에 당진 합덕으로 내려와 미술교사로 첫발을 내디딘 뒤, 교사와 화가, 미술치료사로 살아온 이경숙 화백의 시간을 돌아보는 자리였다.필자는 이 책의 구술채록을 맡았고 이날 북토크 진행도 함께했다. 책을 준비하며 여러 차례 이경숙 화백을 만나 어린 시절과 교직생활, 제자들, 학동인회, 작품과 여행, 가족과 신앙에 관한 이야기를 들었다.작품을 정리하는 과정도 인상적이었다. 이 화백은 작품 하나하나에 대한 설명을 손수 자필로 적어 보내왔다. 어디에서 만난 풍경인지, 무엇을 보여주고 싶었는지, 당시 어떤 마음으로 그림을 그렸는지를 한 장 한 장 적었다.처음에는 한 화가의 생애를 기록한다고 생각했다. 그러나 이야기를 들을수록 제자와 동료, 지역 미술인들의 이름이 계속 등장했다. 한 사람의 기억을 따라가다 보니 어느 순간 당진 미술이 걸어온 시간도 함께 보이기 시작했다.1975년 대학을 졸업한 이경숙은 서울을 떠나 당진 합덕으로 내려왔다. 어린 시절 시골에서 지낸 기억이 남아 있던 그는 우연히 찾은 합덕에서 넓은 들판과 합덕성당을 보고 마음을 빼앗겼다고 했다. 높은 산자락을 보며 자란 그에게 지평선까지 펼쳐진 합덕의 들판은 낯설고도 매력적이었다.기차를 타고 신례원에서 내려 완행버스를 타고 학교로 향했다. 당시 길은 비포장이어서 차가 지나가면 흙먼지가 날렸고, 비가 오면 흙탕물이 튀었다. 그런데도 그의 기억에는 불편했던 길보다 칸나와 코스모스, 해바라기가 피어 있던 모습이 더 선명하게 남아 있다.그렇게 서야중·고등학교에서 첫 교직생활을 시작했다. 학교에서는 학생들에게 그림을 가르쳤고, 학교 밖에서는 자신의 그림을 그렸다. 주말이면 인주중학교에 근무하던 친구 성정숙을 만나 소품을 그리고 함께 서울 인사동 전시장을 찾아 작품을 보기도 했다.교실에서 만난 학생들도 그의 삶에서 큰 자리를 차지한다. 어린 학생들은 세월이 흘러 교사와 작가, 교수와 성직자 등 저마다의 길을 걸었다. 수십 년 뒤 다시 스승을 찾아온 제자도 있다. 젊은 교사와 어린 학생으로 만났던 사람들이 이제 서로 머리가 희어진 채 다시 만난다.이경숙이 당진에서 교사생활을 시작할 무렵 지역의 미술환경은 지금과 달랐다. 그는 당시를 "전시회는 꿈도 못 꾸는 불모지"였다고 기억한다. 작품을 내걸 전시장도, 지역 미술인들이 정기적으로 활동할 단체도 마땅치 않았다.그러던 중 젊은 미술교사들이 "우리끼리 전시회를 해보자"고 뜻을 모았다. 그 결실이 1982년 학동인회 창립전이었다. 여러 학교에서 미술을 가르치던 교사들이 함께 작품을 준비했다. 처음에는 한 번 전시를 해보자는 마음에서 출발했지만, 사람들은 '학동인'이라는 이름 아래 다음 전시를 준비했고 모임을 이어갔다.전시장 하나를 구하는 일도 쉽지 않았다. 빌릴 수 있는 공간이 생기면 직접 청소하고 작품을 옮겨 걸었다. 그 시간이 이어진 뒤 1996년 당진에도 미술협회가 만들어졌다. 이경숙은 학동인회가 당진 미술 발전의 한 발판이 됐다고 기억한다.지금은 전시장을 찾아 작품을 보는 일이 자연스럽지만, 당시 젊은 미술교사들에게는 자신들의 작품을 걸 공간을 마련하는 일부터가 시작이었다. 한 번 전시를 해보자는 작은 뜻이 오랜 시간 이어지면서 당진 미술의 한 흐름을 만들어갔다.이경숙의 그림을 가장 오래 붙들어온 것은 자연이다. 산과 들판, 바다와 포구, 오래된 배와 덕장, 나무와 구름이 화폭으로 들어왔다. 여행지에서는 먼저 현장을 보고 스케치하고 색을 연구했다. 큰 작품은 작업실로 가져와 다시 오랜 시간 손을 보았다.울진 후포항의 덕장도 그렇게 만난 풍경이다. 처음에는 생선이 걸린 덕장과 항구의 모습에 눈길이 갔지만, 그 안에서 살아가는 사람들의 노동과 생활도 함께 보게 됐다. 화면에 사람이 직접 등장하지 않아도 배와 밧줄, 그물과 덕장에는 누군가의 손길과 시간이 남아 있었다.그에게 좋은 풍경화는 화려한 기교를 보여주는 그림만을 뜻하지 않는다. 그림을 보는 사람이 잠시 머물고 싶고, 그곳에서 쉬고 싶다는 마음이 들기를 바란다.오랜 작품활동을 이어오며 대한민국미술대전 입선과 겸재정선공모미술대전 특선 등을 거쳤고, 2019년에는 '당진 이 시대의 작가'로 선정됐다. 그러나 그가 오래 마음에 둔 것은 수상 경력보다 자신이 만족할 수 있는 좋은 그림 한 점을 남기는 일이었다.교직을 떠난 뒤에도 배움은 끝나지 않았다. 봉사활동을 하던 중 미술치료를 권유받은 그는 다시 공부를 시작했다. 2년 동안 미술치료 과정을 공부해 자격을 갖춘 뒤 남부노인복지관을 비롯해 청소년과 중년층 등을 대상으로 미술치료 활동을 이어갔다.그의 삶에는 신앙도 오래 함께했다. 남편과 성가대에서 노래했고 전국의 성지를 순례했다. 가까운 솔뫼와 합덕, 신리와 여사울뿐 아니라 김대건 신부의 발자취를 따라 마카오와 상하이까지 다녀왔다.이제 누군가 고향이 어디냐고 묻는다면 그는 "당진 합덕"이라고 답하고 싶다고 한다. 가족을 이루고 학생을 가르치고 그림을 그리며 자신의 삶을 만들어온 곳이기 때문이다.스물네 살의 자신을 다시 만난다면 무슨 말을 해주고 싶으냐고 물었을 때 그는 말했다.낯선 곳에서 교직을 시작하고 가정을 이루고 아이들을 키우면서도 그림을 계속해온 젊은 자신에게 다른 선택을 권하기보다 그 시간을 그대로 안아주는 말이었다.다시 살아도 화가의 길을 선택하겠느냐는 질문에도 주저하지 않았다. 그리고 그림이 자신에게 무엇인지 묻자 이렇게 답했다.스물네 살에 합덕으로 내려온 미술학도는 미술교사가 되었고, 아내와 어머니가 되었으며, 제자들의 스승과 어르신들의 미술치료사가 됐다. 성가를 부르고 길을 걸었으며 오랫동안 자연을 그렸다. 그리고 긴 세월을 지난 지금도 그림 앞에 서 있다.10월 31일 북토크는 한 권의 책을 소개하는 자리였지만, 한 사람의 삶을 통해 지역의 시간을 함께 돌아보는 자리이기도 했다. 전시장조차 마땅치 않았던 시절부터 오늘의 당진 미술에 이르기까지 그 변화의 한편에는 이경숙과 함께 그림을 그리고 전시를 이어온 사람들이 있었다.<당진문화예술인 구술총서 06 이경숙 화백>은 한 화가의 생애를 기록한 책이면서 동시에 당진에서 미술을 가르치고, 그리고, 전시하고, 사람을 만나온 시간에 대한 기록이기도 하다. 한 사람의 기억을 남기는 일이 결국 한 지역의 시간을 남기는 일이 될 수 있다는 것을 이경숙의 이야기는 보여준다.