록 페스티벌 뺨친 어르신들의 트로트 무대

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큰사진보기 ▲주민자치 축제 노래교실 공연판교동 주민자치 한마당 축제에서 80세에 가까운 어르신들이 열정적으로 노래하고 있고 청중들도 호응하고 있다. ⓒ 윤병옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민자치 축제 작품전시주민자치 미술반, 서예반 회원들의 작품 전시 ⓒ 윤병옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민자치 축제 통기타와 노래 연주통기타 회원들이 젊은 시절의 노래를 부르며 기타를 연주하고있다. ⓒ 윤병옥 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주민자치 축제 벨리댄스 공연화려하고 열정적인 춤으로 관중들을 사로잡았다 ⓒ 윤병옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

2026년 10월 31일 판교 유스센터 1층 로비와 공연장에서 판교 주민자치 수강생들의 작품 전시와 발표회가 열렸다. 많은 사람들이 어울린, 말 그대로 잔치이자 축제였다. 수강생, 수강생의 가족과 친지, 자치위원, 자치센터 공무원, 구경하러 온 주민들이 어울려 즐겁고 활기찬 시간을 보냈다. 나도 자치위원으로 축제진행을 도우며 열심히 사진도 찍고 과정을 기록했다.자치센터 문화 프로그램은 전 주민에게 열려있지만 젊은 세대는 경제적으로 가정을 꾸려나가야 하고 아이들을 키워야 하니 시간이 자유롭지 못하다. 그래서 수강생은 상대적으로 중년 장년 노년이 많은 편이다. 인생의 어려운 과업을 마치고 이제야 자신에게 돌아온 사람들이 바빠서 못했던, 또는 하다가 중지했던 취미 활동들을 프로그램을 통해 이어가고 있다.배우기만 해도 기쁘지만 1년에 한 번 발표의 장을 만들면 자신이 갈고 닦은 솜씨를 가족과 주민들과 나눌 수 있으니 더 열심히 하는 자극제가 되는 것 같다. 프로그램 중 탁구는 9월에 따로 판교동 탁구대회를 열어서 수강생과 가족 친지들이 모여 성원리에 마쳤다.글이나 기사도 데드라인이 있어야 빨리 쓰는 것처럼 수채화, 서예, 캘리그라피, 야생화 그림도 전시 날짜에 맞춰 정성껏 작품을 완성하여 전시하였다. 오랜 시간을 들여 자기의 작품을 만들어내고 그것을 이웃에게 공개하고 가져가서 집에 걸어놓는다는 것은 의미 없이 흘러가는 시간에 자기의 색을 입히는 행위이다.음악이나 무용 같은 시간예술도 의상을 맞추고 동작을 맞추며 열심히 연습한 티가 났다. 댄스로빅, 건강체조, 라인댄스, 한국무용, 벨리댄스 공연들을 보며 재미있고 아름다우면서 건강도 챙길 수 있으니 일석삼조라는 생각도 들었다. 통기타 연주, 가야금 연주, 알토 색소폰 연주도 아주 훌륭해서 그들이 얼마나 오랜 시간을 함께 연습했는지 짐작할 수 있었다.통기타반의 공연을 보면서 젊을 때는 누구나 통기타를 치며 노래하는 것을 동경했었는데, 늦게라도 다시 프로그램에 들어와 그 꿈을 실현하는 것을 보니 뭉클하였다. 시청하던 주민들도 그 시절 노래를 조용히 따라하기도 했다.특히 감동적이었던 부분은 노래교실 공연이었다. 그분들의 나이는 평균적으로 80세쯤 되어보였다. 그러나 열정은 20대 부럽지 않았고 관중들의 호응도 대단했다. 신나는 리듬의 트로트곡이 대부분이었는데 가족들이 많이 참석하기도 했고 일부 관중들이 좌석에서 일어나거나 무대 아래로 진출하여 흥겹게 춤을 추어서 공연을 록 페스티벌처럼 만들었다.다음은 한국무용이다. 이분들도 나이대가 지긋해 보였는데 서양 댄스처럼 격렬하지 않아서 연세가 많아도 얼마든지 잘 할 수 있는 분야인 것 같다. 고운 한복과 족두리를 차려입고 추는 고전 무용이 얼마나 아름다운지, 그분들의 손끝이 얼마나 맵시가 있는지 감탄하면서 보았다.또 하나, 공연의 피날레였던 밸리 댄스를 언급하지 않을 수가 없다. 60대의 분들의 몸이 20대 걸그룹의 몸매처럼 날씬할 수는 없다. 군살도 있고 튜브살도 있다. 그래도 멋진 의상을 입고 추는 그분들의 밸리 댄스가 그렇게 아름다울 수가 없었다.식전 행사에서는 아인스 바움이라는 브라스밴드가 나왔는데 장애인과 비장애인이 어우러진 연주단이다. 그들은 청중 사이를 누비며 흥을 돋워주었다. 막간 행사에서는 라틴댄스를 추는 커플과 가수가 나왔는데 역시 프로는 다르구나 하는 생각이 들 정도로 잘했다.그러나 프로보다 서툴러도 우리가 산책하다가, 또는 슈퍼마켓에서 늘 마주치는 이웃들이 하는 아마추어 공연이 주는 감동은 차원이 다르다. 평소에 소소한 대화를 나누었던 주민이 알고 보니 매력적인 벨리댄서라니! 아마 다음에 그들을 만나면 다른 눈으로 보게 될 것이고 훨씬 심도있고 다양한 대화를 나눌 수 있을 것이다.사느라 바빠서 놓쳤던 활동을 다시 시작한 사람들, 두 번째 인생을 시작한 사람들에게 박수를 보낸다. 의무에서 벗어나 진정으로 하고 싶은 활동을 하는 사람들의 눈빛은 열정으로 반짝반짝 빛난다. 같은 취미를 가진 사람들과의 우정도 만들고 강사와 선배에게서 배울 수 있으니 이보다 더 좋을 수는 없을 것이다. 거기에 갈고 닦은 솜씨를 발휘하고 보여줄 멋진 기회도 마련되어 있다.주민 자치센터의 문화프로그램은 다른 문화 센터와 달리 영리가 목적이 아니다(나도 참여하는 프로그램이 있는데 너무 싸서 미안할 지경이다). 주민 자치위원들은 자기 시간을 내어 이웃을 위해 봉사하는 대표들이다. 그들은 주민이 건강하고 행복하게 살기 위해 필요한 프로그램을 만들어 운영하려고 늘 고민한다. 우리 동네 사람들이 행복할 수 있는 공간과 시스템을 만드는 것이 주민자치회의 존재 이유다.