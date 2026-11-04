발달장애 예술단 '장천하', 미국 공연 꿈 이루다

큰사진보기 ▲1일(현지시각) 뉴욕 타임스퀘어에서 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단이 공연을 펼치고 있다. 발달장애가 있는 20대 청년 예술가 6명으로 구성된 예술단의 이날 공연 현장에는 김상호 주뉴욕총영사 등 우리 정부 관계자들도 함께 했다. 2026. 11. 1 ⓒ 김형호 관련사진보기

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▲장천하, UN본부 공연 '아리랑' 2일(현지시각) 뉴욕 유엔본부 광장에서 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단(단장 김병내 남구청장)이 아리랑을 합주하고 있다. 차지훈 주유엔 한국대표부 대사 등 우리 정부 관계자와 유엔 관계자 등이 이날 공연을 지켜봤다. 발달장애가 있는 20대 청년 예술가 6명으로 구성된 예술단은 2021년 창설 이래 첫 해외 공연에 나섰다. 이들의 이번 공연에는 고향사랑기부제를 통한 지정 기부가 밑거름이 됐다. 2026. 11. 2 전남광주통합특별시남구장애인복지관 관련영상보기

▲장천하 유엔본부 공연 준비 2일(현지시각) 뉴욕 유엔본부 광장에서 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단(단장 김병내 남구청장)의 공연에 앞서 단원 어머니들과 복지관 관계자들이 준비를 돕는 모습. 발달장애가 있는 20대 청년 예술가 6명으로 구성된 예술단은 2021년 창설 이래 첫 해외 공연에 나섰다. 이들의 이번 공연에는 고향사랑기부제를 통한 지정 기부가 밑거름이 됐다. 2026. 11. 2 김형호 관련영상보기

큰사진보기 ▲27일(현지시각) 오전 로스엔젤레스 공항으로 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단 단원들과 어머니들이 들어서고 있다. 20대 발달장애인 음악가 6명으로 구성된 '장천하'는 2021년 결성 이래 첫 해외 공연을 위해 미국을 방문했다. 2026. 10. 27 ⓒ 전남광주통합특별시 남구 관련사진보기

큰사진보기 ▲LA 시의원들 만난 장천하29일(현지시각) 로스엔젤레스 시청 공연에 앞서 '장천하' 예술단 단장인 김병내 전남광주 남구청장이 LA 시의회에서 연설을 하며 단원들을 소개하는 모습. 의회 벽 대형 화면에 단원들의 모습이 담겨 있다. 2026. 10. 29 ⓒ 전남광주통합특별시 남구 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일(현지시각) 오전 로스엔젤레스 시청 앞뜰 공연에 앞서 '장천하' 예술단이 시청 내부에서 기념촬영을 하고 있다. 20대 발달장애 예술가 6명으로 구성된 '장천하'는 2021년 결성 이래 첫 해외 공연에 나섰다. 2026. 10. 29 ⓒ 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일(현지시각) 로스엔젤레스 시청 앞뜰에서 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단의 공연 도중 단원의 어머니가 영상에 자녀를 담고 있다. 20대 발달장애인 예술가 6명으로 2021년 결성된 '장천하'는 고향사랑기부제 지정 기부를 통해 첫 해외 공연에 나섰다. 2026. 10. 29 ⓒ 김형호 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일(현지시각) 오후 로스엔젤레스 한국문화원 공연장에서 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단이 공연을 펼치고 있다. 발달장애가 있는 20대 청년 예술가 6명으로 구성된 공연단은 2021년 창설 이래 첫 해외 공연에 나섰다. 2026. 10. 29 ⓒ 전남광주통합특별시 남구 장애인복지관 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일(현지시각) 오후 로스엔젤레스 한국문화원에서 펼쳐진 '장천하' 예술단의 공연을 단원들의 어머니들이 지켜보고 있다. 어머니들은 발달장애가 있는 자녀들의 첫 해외공연을 위해 전남광주시 남구에서 함께 미국으로 건너 왔다. 2026. 10. 29 ⓒ 김형호 관련사진보기

▲장천하, LA공연 '아리랑' 29일(현지시각) 오후 로스엔젤레스 한국문화원 공연장에서 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단(단장 김병내 남구청장)이 아리랑을 합주하고 있다. 발달장애가 있는 20대 청년 예술가 6명으로 구성된 예술단은 2021년 창설 이래 첫 해외 공연에 나섰다. 이들의 이번 공연에는 고향사랑기부제를 통한 지정 기부가 밑거름이 됐다. 2026. 10. 29 관련기사 https://omn.kr/2kbuk 전남광주통합특별시남구장애인복지관 관련영상보기

큰사진보기 ▲29일(현지시각) 오후 로스엔젤레스 한국문화원 공연장에서 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단이 공연을 펼치는 모습을 관객들이 지켜보고 있다. 2026. 10. 29 ⓒ 전남광주통합특별시 남구 관련사진보기

큰사진보기 ▲장천하 예술단 단원들과 어머니들이 29일(현지시각) 전남광주 남구·남구장애인복지관 관계자들과 함께 버스에 올라 로스앤젤레스(LA) 문화체험을 나서고 있다. 예술단은 LA 시청과 한국문화원 공연을 마친 뒤 뉴욕으로 이동하기에 앞서 문화체험에 나섰다. 2026. 10. 29 ⓒ 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일(현지시각) 뉴욕 유엔본부 광장에서 김병내 전남광주 남구청장과 은봉희 남구의회 의장, 고우람·오영순·이미경 의원이 ‘장천하’ 예술단의 공연을 지켜보며 박수를 치고 있다. 장천하는 남구장애인복지관 소속 발달장애 음악가 6명으로 구성된 앙상블이다. 2026. 11. 2 ⓒ 김형호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일(현지시각) 뉴욕 유엔본부 광장에서 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단(단장 김병내 남구청장)이 공연에 앞서 차지훈 주유엔 한국대표부 대사 등 우리 정부 관계자와 남구, 남구장애인복지관 관계자와 기념촬영을 하고 있다. 발달장애가 있는 20대 청년 음악가 6명으로 구성된 예술단은 어머니들과 함께 2021년 창설 이래 첫 해외 공연에 나섰다. 이들의 이번 공연에는 고향사랑기부제를 통한 지정 기부가 밑거름이 됐다. 2026. 11. 2 ⓒ 김형호 관련사진보기

큰사진보기 ▲손 잡고 함께장천하 예술단 단원과 어머니가 손을 꼭 잡고 2일(현지시각) 뉴욕 거리를 걷고 있다. 발달장애가 있는 청년 6명으로 구성된 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 장천하 예술단은 지난 3일까지 6박 8일의 일정으로 미국 공연에 나섰다. 2026. 11. 2 ⓒ 김형호 관련사진보기

발달장애 청년 6명으로 구성된 '장·천·하' 예술단의 미국 원정 공연이 2일(현지시각) 뉴욕 유엔(UN)본부 공연을 끝으로 막을 내렸다.전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 장천하 예술단은 '장애를 넘어 천상희 하모니를 꿈꾼다'는 뜻을 이름에 담은 앙상블이다. 단원 모두 20대 청년이다.단원들은 어머니 6명, 남구와 남구장애인복지관 관계자들과 함께 지난달 27일부터 이달 3일까지 미국 공연과 문화체험 일정을 소화했다.2021년 봄 창설된 장천하 예술단의 미국행 계기는 지난해 9월 전국 발달장애인 음악축제 'GREAT MUSIC FESTIVAL' 대상 수상이었다.수상 뒤 예술단 단장인 김병내 전남광주 남구청장이 단원들을 격려하기 위해 남구장애인복지관을 찾았다. 김 구청장이 소원을 묻자 단원들은 "해외 공연"이라고 답했다고 한다.단원들의 소원은 고향사랑기부금 지정 모금으로 이어졌다. 해외 공연을 위한 모금에는 목표액 1억 원의 세 배가 넘는 3억 1200만 원이 모였다. 이 기부금은 미국행을 성사시키는 밑거름이 됐다.<오마이뉴스>는 전남광주 남구와 남구장애인복지관, 장천하 예술단의 협조를 받아 원정 공연을 동행 취재했다.로스앤젤레스(LA) 시청과 LA 한국문화원, 뉴욕 타임스퀘어, 유엔본부에서 펼쳐진 4차례 공연과 그 사이 여정을 사진과 영상으로 정리했다.