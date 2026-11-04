발달장애 예술단 '장천하', 미국 공연 꿈 이루다

발달장애 청년 6명으로 구성된 '장·천·하' 예술단의 미국 원정 공연이 2일(현지시각) 뉴욕 유엔(UN)본부 공연을 끝으로 막을 내렸다.
전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 장천하 예술단은 '장애를 넘어 천상희 하모니를 꿈꾼다'는 뜻을 이름에 담은 앙상블이다. 단원 모두 20대 청년이다.
단원들은 어머니 6명, 남구와 남구장애인복지관 관계자들과 함께 지난달 27일부터 이달 3일까지 미국 공연과 문화체험 일정을 소화했다.
2021년 봄 창설된 장천하 예술단의 미국행 계기는 지난해 9월 전국 발달장애인 음악축제 'GREAT MUSIC FESTIVAL' 대상 수상이었다.
수상 뒤 예술단 단장인 김병내 전남광주 남구청장이 단원들을 격려하기 위해 남구장애인복지관을 찾았다. 김 구청장이 소원을 묻자 단원들은 "해외 공연"이라고 답했다고 한다.
단원들의 소원은 고향사랑기부금 지정 모금으로 이어졌다. 해외 공연을 위한 모금에는 목표액 1억 원의 세 배가 넘는 3억 1200만 원이 모였다. 이 기부금은 미국행을 성사시키는 밑거름이 됐다.
<오마이뉴스>는 전남광주 남구와 남구장애인복지관, 장천하 예술단의 협조를 받아 원정 공연을 동행 취재했다.
로스앤젤레스(LA) 시청과 LA 한국문화원, 뉴욕 타임스퀘어, 유엔본부에서 펼쳐진 4차례 공연과 그 사이 여정을 사진과 영상으로 정리했다.
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