호수 이름이 힌트... 얼굴에 방충망 뒤집어 쓴 사람들

지난 8월 신혼여행으로 아이슬란드를 다녀왔습니다. 7일간 캠퍼밴으로 작은 모험을 떠나며 마주한 풍경과 이야기를 연재합니다.

큰사진보기 ▲스쿠투스타다기가르의 화산 분화구 모양 지형 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲수많은 가짜 분화구가 모여있는 스쿠투스타다기가르 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲아내의 뒤를 쫓고 있는 날파리들 ⓒ 최한결 관련사진보기

▲미바튼 관광지마다 우리를 기다리고 있었던 날파리들 최한결 관련영상보기

큰사진보기 ▲딤무보르기르의 여행객들. 방충망을 얼굴에 썼다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲용암 기둥들이 솟아있는 딤무보르기르 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲딤무보르기르의 작은 동굴들 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲딤무보르기르 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲그료타기아 입구 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲바위 틈에 숨겨진 온천 그료타기아 ⓒ 최한결 관련사진보기

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큰사진보기 ▲크라플라로 향하는 길. 멀리서부터 지열발전소가 보인다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲크라플라 지열발전소 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲비티 분화구. '지옥'이라는 이름과 달리 지금은 평화로워보인다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲정확한 생성 원인은 모르겠지만, 주상절리를 떠올리게 하는 지형 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이슬란드 여행 내내 들었던 생각, "외계 행성 같구나" ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲레이르흐누퀴르 중 일부 ⓒ 최한결 관련사진보기

▲미바튼 캠핑장의 일몰과 날파리 최한결 관련영상보기

큰사진보기 ▲멋진 화산 지형을 배경으로 아내와 그림자 사진을 찍었다. ⓒ 최한결 관련사진보기

약 세 시간의 고래 관찰 투어를 마치고 후사비크를 떠나 다시 미바튼으로 향했다. 아침에 둘러본 흐베리르 외에도 분화구와 용암지대, 동굴 속 온천 등 가볼 곳이 여럿 남아 있었기 때문이다. 지금껏 봐온 지역들과 또 다른 풍경을 만날 생각에 기대가 컸다.첫 목적지는 스쿠투스타다기가르(Skútustaðagígar)였다. 미바튼 호수 남쪽에 자리한 이곳에는 호수 주변에 풀로 덮인 언덕들이 모여 있다. 마치 제주도의 오름을 보는 듯했는데, 가운데가 움푹 파인 모습은 영락없는 작은 분화구였다. 잔잔한 호수와 푸른 초원 사이로 분화구들이 솟아 있는 특이한 풍경이었다.그런데 사실 이곳은 엄밀히 말하면 분화구가 아니라고 한다. 약 2300년 전 뜨거운 용암이 호수와 습지를 덮으면서 아래의 물이 가열됐고, 이 과정에서 달궈진 수증기가 지표를 뚫고 폭발했다고 한다. 그 과정에서 튀어나온 물질이 쌓여 분화구와 같은 모양을 남긴 것이다땅속에서 용암이 올라온 것이 아니라 이미 흘러나온 용암이 물과 만나 생긴 현상이다. 그래서 '가짜 분화구'라고 부른다. 아이슬란드와 하와이 등 일부 지역에서만 볼 수 있는 희귀한 지형이다.아내와 가짜 분화구 사이를 여유롭게 걷던 중 불청객을 만났다. 어디선가 날아온 날파리들이 우리를 따라오기 시작했다. 손으로 몇 번 쫓아냈지만 수가 점점 늘어났고, 급기야 눈을 뜨기 어려울 정도로 얼굴 주변에 몰려들었다.결국 겉옷에 달린 모자를 푹 뒤집어쓰고 안경까지 꺼내 썼다. 날파리가 쉴 새 없이 얼굴에 부딪혔고 모자에서는 후두둑후두둑 소리가 났다. 그나마 분화구 정상부에 올라가자 바람이 세게 불면서 벌레가 뜸해졌다. 우리는 잠시 주변을 둘러보고 서둘러 사진을 찍었다. 그러나 내려오는 길에는 다시 날파리 떼가 달라붙었고 손을 휘저으며 뛰어서 차로 돌아왔다.다음 목적지인 딤무보르기르로 향하는 동안 곳곳에서 우리와 비슷한 처지의 여행객들이 눈에 들어왔다. 마을 곳곳에서 사람들이 손을 휘저으며 날파리와 사투를 벌이고 있었다. 이 정도면 무슨 일이 생긴 게 아닐까? 아내에게 벌레가 왜 이렇게 많은지 찾아봐 달라고 했다.아내가 AI에 물었고, 돌아온 답은 뜻밖이었다. 미바튼이라는 이름 자체가 '날파리 호수'라는 뜻이었다. 아이슬란드어로 작은 날벌레를 뜻하는 '미(mý)'와 호수를 뜻하는 '바튼(vatn)'이 합쳐진 이름이라고 한다. 피하고 싶어 안간힘을 쓰던 벌레가 이곳의 이름에까지 들어가 있었다.미바튼은 미네랄이 풍부한 물과 햇빛 덕분에 호수에 조류가 잘 자라고, 이를 먹는 깔따구 유충도 번성하는 곳이다. 여름이면 성충이 되어 무리를 이루는 벌레들은 다시 새와 물고기의 먹이가 된다. 다시 말해 동물들에게 살기 좋은 곳이었다.이름에 들어갈 만큼 유서 깊은 날파리 명소, 미바튼. 딤무보르기르 주차장에서도 수많은 날파리가 차를 둘러싸고 있었다. 문을 열기가 망설여졌지만 그렇다고 차 안에만 있을 수는 없었다."하나, 둘, 셋!" 아내와 구호까지 맞춰가며 차에서 빠르게 뛰쳐나왔다. 그런데 산책로에 들어서자 우리보다 훨씬 준비를 잘해온 여행객들이 보였다. 그들은 얼굴 전체를 덮는 방충망을 쓰고 있었다. 그 모습을 보고서야 우리의 준비가 부족했다는 사실을 깨달았다.날파리를 헤치고 만난 딤무보르기르(Dimmuborgir)는 아이슬란드어로 '어두운 성채'라는 뜻이다. 용암이 굳어 생긴 바위들이 기둥이나 벽처럼 우뚝 솟아 모여 있었다. 모양이 제각각인 바위들 사이를 걷다 보면 오래된 성의 폐허에 들어온 듯했다.이곳 역시 약 2300년 전 용암이 남긴 풍경이라고 한다. 당시 흘러온 용암이 한곳에 모이면서 '용암호수'가 형성됐다. 그 안에서 수증기가 솟아오르는 통로 주변으로 용암이 식고, 이후 용암이 빠져나가는 과정에서 기묘한 구조물들이 남았다고 한다.높은 기둥과 벽 사이에는 무언가 살고 있을 것 같은 작은 굴도 곳곳에 있었다. 이런 독특한 풍경 때문인지 딤무보르기르는 온갖 전설의 배경으로도 알려져 있다.대표적인 이야기는 트롤 '율 라즈(Yule Lads)'다. 13명의 트롤 형제로 이곳에 살면서 주위 음식을 훔쳐 먹는 등 저마다 다른 장난을 쳤다고 한다. 지금은 크리스마스 무렵 아이들에게 선물을 갖다주는 캐릭터로 친숙하다.율 라즈 이야기 이외에도 천국에서 쫓겨난 사탄이 떨어진 곳이라는 이야기, 지옥으로 연결되는 문이 있다는 이야기 등 여러 전설이 전해진다.그런 이야기를 떠올리며 바위 사이를 걷고 있자니 전설 속 주인공이 된 것 같았다. 그러나 상상에 잠길 때쯤이면 어김없이 날파리가 나타나 현실로 돌아오게 했다. 우리는 결국 가장 짧은 코스만 둘러보고 돌아왔다.딤무보르기르를 떠나 그료타기아(Grjótagjá)로 향했다. 바위 틈에 숨겨진 작은 용암동굴과 온천이다. 드라마 <왕좌의 게임>에서 두 주인공이 함께하는 장면의 촬영지로 알려져 있다.동굴의 입구는 아예 생각지도 못한 곳에 있었다. 표지판이 없었다면 찾기 어려웠을 것 같았다. 이런 곳에 온천이 있다고? 좁은 바위 틈으로 조심스럽게 들어가자 안쪽에 푸른빛의 물이 모습을 드러냈다.천장은 허리를 곧게 펴기 어려울 정도로 낮았다. 온천에서 올라오는 따뜻한 수증기 때문에 금세 더워졌다. 바깥에서는 전혀 보이지 않던 푸른 물을 좁은 동굴 안에서 마주하니 분위기가 신기했다. 다만 발 디딜 곳이 울퉁불퉁해 움직일 때마다 조심해야 했다.한때는 사람들이 이곳에서 실제로 목욕을 즐겼다고 한다. 하지만 1975년부터 1984년 사이 이어진 화산 활동으로 수온이 크게 올라 목욕 장소로 이용하기 어려워졌고, 지금도 입수는 금지돼 있다. 보기에는 고요한 물이지만 화산 활동의 영향을 직접 받는 곳이었다.그료타기아부터는 차 안에서도 날파리와 동행하게 됐다. 아무리 재빠르게 문을 여닫아도 한 번에 수십 마리는 들어오는 것 같았다. 우리의 숙소이기도 한 캠퍼밴에 손님들이 자꾸 늘어나고 있었다.불청객들과 함께 크라플라(Krafla) 화산지대로 향했다. 크라플라는 오랜 분화 역사를 지닌 활화산으로 가장 최근에는 1975년부터 1984년까지 아홉 차례 분화하며 넓은 용암지대를 남겼다. 앞서 방문한 곳들이 약 2300년 전 화산 활동이 만든 풍경이었다면 이 곳은 불과 40여 년 전 분화의 흔적도 남아 있었다.크라플라의 비티(Víti) 분화구 로 향하는 길에 지열발전소가 나타났다. 지하에서 끌어올린 뜨거운 수증기로 터빈을 돌려 전기를 만드는 곳이다. 크라플라 지열발전소는 1975년 공사를 시작했는데, 공교롭게도 그해 화산이 다시 분화하기 시작했다. 화산 활동이 이어지는 가운데 발전소를 짓고 가동한 것이다.아이슬란드에서는 이런 땅속 열기를 전기 생산뿐만 아니라 난방과 온수 공급에도 활용한다. 지열은 주거용 난방의 약 90%, 전력 생산의 30%를 담당한다고 한다. 무섭게만 느껴졌던 화산의 열기가 이곳 사람들에겐 중요한 에너지원이었다.발전소를 지나 도착한 비티 분화구는 1724년 폭발로 만들어진 지름 약 300m의 진짜 분화구다. 분화구 가장자리에 올라서자 생각보다 커다란 규모에 놀랐다. 안쪽에는 푸른 물이 고여 있었다. 앞서 본 스쿠투스타다기가르가 흘러온 용암과 물의 만남으로 만들어진 가짜였다면 이곳은 화산지대의 폭발이 직접 남긴 '진짜 분화구'였다.아이슬란드어로 '비티'는 지옥이라고 하는데 어느덧 낮아진 해의 붉은빛과 푸른 호수가 어우러져 평화로워 보였다. 분화구 둘레를 따라 트레킹하는 사람들도 눈에 띄었다. 거대한 폭발이 일어났던 자리라고는 쉽게 상상하기 어려운 모습이었다.가까운 곳에 위치한 레이르흐누퀴르(Leirhnjúkur)는 비티와 또 다른 화산의 모습을 보여줬다. 검게 굳은 용암 지대와 지열로 변색된 땅에서 수증기가 끊임없이 피어오르는 곳이다.주차장에 차를 세우고 언덕으로 향했다. 일부 구간에서는 마치 주상절리가 만들어지다 만 것 같다는 생각도 들었다. 검은 용암지대를 지나자 점토로 덮인 언덕이 나타났다. 레이르흐누퀴르는 아이슬란드어로 '점토 언덕'이라는 뜻이다.직접 걸어보니 그 이름이 쉽게 이해됐다. 탐방로 주변에는 지표가 얇고 바로 아래에 뜨거운 물과 수증기가 있을 수 있으니 주의하라는 안내도 있었다. 지열지대 곳곳은 진흙투성이였고, 걷다 보니 신발에도 금세 진흙이 묻었다.노란빛으로 변색된 땅과 청록빛 물이 고인 웅덩이, 그 뒤로 펼쳐진 검은 용암이 한곳에 있었다. 어느덧 뉘엿뉘엿 지는 해의 빛까지 더해지니 이곳의 다양한 색깔이 더욱 선명하게 느껴졌다. 아이슬란드에서 이미 여러 번 했던 생각이 다시 떠올랐다. 외계 행성에 와 있는 것 같았다.마침 여러 색깔로 빛나는 화산지대에 우리의 그림자가 비치기 시작했다. 아내와 함께 여러 가지 자세를 취해보며 화산지대 위의 우리의 모습을 남기고 웃었다.아! 그리고 크라플라 지대에서 정말 반가웠던 점은 따로 있었다. 우리가 둘러본 높은 지대에서는 바람이 세게 불었고 날파리가 보이지 않았다. 우리는 이때가 기회다 싶어 주차장에서 차 문과 트렁크를 전부 열었다. 멋진 화산 풍경을 배경으로 캠퍼밴에 들어온 불청객들을 내보내기 시작했다.캠핑장으로 돌아왔을 때는 미바튼 호수 너머로 해가 지고 있었다. 호숫가의 날파리들은 여전히 마지막 춤을 추고 있었다. 우리는 날파리의 활동이 조금 잦아들기를 기다렸다가 샤워장과 취사장을 이용했다. 그럼에도 몇몇은 끝까지 남아 있었다.다양하고 아름다운 화산 풍경으로 기억에 남을 미바튼. 그날 밤 우리의 마지막 일정은 캠퍼밴 안에서 휴지를 들고 남은 날파리를 잡는 일이었다.