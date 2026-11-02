40년 침묵 깨고..."10.28 건대항쟁 국가폭력 진실규명과 특별법 제정하라"

큰사진보기 ▲관객들10월 31일 건국대학교 학생회관 프라임홀에서 열린 ‘10·28 건대항쟁 40주년 열린음악회’에 참석한 관객들 ⓒ 고창남 관련사진보기

"1986년 10월 28일, 그날의 장안벌은 민주주의를 향한 청년학생들의 뜨거운 함성으로 가득했습니다. 그러나 국가 권력은 우리를 '공산혁명분자'로 조작·날조했고, 3박 4일간의 가혹한 폭력 진압으로 씻을 수 없는 상처를 남겼습니다."

큰사진보기 ▲10월 31일 건국대학교에서 열린 10·28 건대항쟁 40주년 계승대회에서 깃발과 현수막을 들고 행진하고 있는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

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▲ 국회와 정부는 국가폭력의 진상을 철저히 규명하고 종합적인 피해회복을 위한 '10·28건대항쟁 특별법'을 조속히 제정할 것

▲ 불법구금과 가혹행위 피해자들에 대한 적극적인 재심 지원과 명예회복을 이룰 것

▲국가의 공식 사과와 함께 정당한 배상·보상, 의료·복지 및 생활지원 대책을 마련할 것

▲ 건국대학교 공동체가 입은 명예실추의 진상을 규명하고, 올바른 역사 교육과 기록을 제도화할 것

큰사진보기 ▲안치환10월 31일 건국대학교 학생회관 프라임홀에서 열린 10·28 건대항쟁 40주년 열린음악회에서 열창을 하고 있는 가수 안치환 ⓒ 고창남 관련사진보기

1986년 군사정권의 대표적인 공안탄압 사건인 '10·28 건대항쟁'이 어느덧 40주년을 맞았다. 지난 10월 31일, 건국대학교 학생회관 프라임홀과 장안벌 일대에서는 40년 세월 동안 국가폭력의 낙인 속에 숨죽여 살아왔던 동지들과 시민사회가 한자리에 모여 과거의 아픔을 위로하고, 온전한 진상규명과 실질적 피해회복을 위한 새로운 연대의 첫걸음을 내디뎠다.기념제 본행사에 앞서 10월 31일 오후 1시, 건국대 건대항쟁 기념상 앞에서는 건국대 민주동문회 '청년건대'가 주최한 '동지여 무지개가 떴습니다!' 계승대회가 열렸다. 참가자들은 깃발과 현수막을 치켜들고 교내를 행진하며 40년 전 흩어졌던 기억을 되새겼고, 기념비 건립 선포식을 통해 10·28 정신을 후세에 올바르게 계승할 것을 다짐했다.이어 오후 3시 30분부터 학생회관 프라임홀에서 열린 제40주년 공식 기념식은 400여 석의 객석을 빈틈없이 채운 참가자들의 뜨거운 열기 속에 진행됐다.대회사에 나선 고용규 10·28건대항쟁계승사업회 상임공동대표는 "건대항쟁은 수많은 청춘의 피와 눈물을 동반한 고통의 역사이자, 1987년 6월 민주항쟁으로 나아가는 결정적 밑거름이 된 사건"이라며, "이제는 특정 단체나 세대만의 기억이 아닌 건국대 공동체와 광진구 지역사회, 나아가 대한민국 국민 모두가 함께 기억해야 할 민주주의의 자산"이라고 강조했다.이날 행사의 가장 큰 축은 지난 40년간 국가가 외면해 온 진실의 사법적·제도적 완성이다.제3기 진실·화해를위한과거사정리위원회(진화위) 송상교 위원장은 기념식 인사말을 통해 "군부독재 시절 국가가 저지른 중대한 인권침해와 폭력의 진상을 철저히 밝히는 데 한계가 있었다"라며, 다가올 제3기 진화위를 통해 구조적 책임과 은폐된 진실을 더욱 넓게 규명하겠다는 의지를 밝혔다.실제로 올해는 사법적 명예회복 측면에서 의미 있는 진전이 이어졌다. 지난 3월 박영일씨에 이어, 건대항쟁 40주년 당일인 10월 28일 조은주씨에 대한 두 번째 재심개시 결정이 내려졌다. 당시 수사기관이 형사소송법상 48시간의 구속영장 청구 기한을 위반한 불법구금을 저질렀다는 점이 명확히 인정되면서, 40년 만에 억울한 낙인을 벗을 사법적 길이 열린 것이다.당시 고려대학교 1학년 학생으로 투쟁에 참여했다가 구속됐던 김영배 국회의원(더불어민주당)도 참석해 목소리를 더했다. 김 의원은 "본관에서 3박 4일간 버티며 관제 언론이 우리를 용공으로 매도하던 방송을 지켜보던 기억이 생생하다"며, "국가가 잘못된 역사를 바로잡고 피해자들에게 온전히 사과할 수 있도록 입법부에서 할 수 있는 모든 역할을 다하겠다"고 약속했다.개별 재심과 일부 진실규명만으로는 1288명의 구속 피해자와 그 가족, 그리고 건국대 공동체가 입은 상처를 온전히 치유할 수 없다는 공감대 아래, 이날 행사에서는 '10·28건대항쟁 특별법 제정 범국민 추진위원회 준비위원회'의 공식 출범이 선언됐다.참가자들은 출범 선언문을 통해 다음과 같은 강력한 요구를 천명했다.준비위원회는 앞으로 전국 대학 동문회, 시민사회단체, 여야 정치권을 아우르는 범국민적 연대를 구축해 특별법 제정 운동을 본격적으로 밀어붙인다는 계획이다.공식 기념식에 이어 오후 4시부터는 '그날의 기억을 넘어, 사람을 노래하다'를 주제로 다채로운 문화 행사가 펼쳐졌다.가수 안치환, 정홍일밴드, 신촌블루스, 블랙홀, 꽃다지뿐만 아니라 건국대 동문 밴드인 퍼플피아, 다시우리, 이음줄 등 총 8개 팀이 무대에 올랐다. 록과 블루스, 민중가요와 대중음악이 어우러진 무대 속에서 40년 전 청춘의 열정을 바쳤던 선배 세대와 오늘을 사는 청년 세대, 그리고 지역 주민과 시민들은 음악을 매개로 깊은 위로를 나누고 하나가 되었다.또한 행사장 주변에서는 이경아 작가의 <당신의 시월>과 김용신 작가의 <트라우마 해방일지> 출간 기념 팬사인회가 함께 열려 참석자들의 발길을 사로잡았다.40년 전 장안벌을 가득 채웠던 함성은 이제 기억의 기록을 넘어 국가의 책임을 묻고 제도를 바꾸는 '특별법 제정'이라는 거대한 행동으로 진화하고 있다. 상처 입은 이들의 존엄을 되찾고 민주주의의 정의를 완성하기 위한 대장정이 이제 막 시작되었다.