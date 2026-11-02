단풍과 기암의 기막힌 조화... 바위 틈서 만난 귀한 '손님'

큰사진보기 ▲주왕산 기암단애첫눈에 반하지 않고는 감히 기암단애를 쳐다볼 수가 없다. 주왕산에는 기암단애 외에도 장군봉, 연화봉, 병풍바위 등 웅장한 기암들이 곳곳에 솟아 있다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲주왕산 장군봉기암단애 왼쪽으로 보이는 장군봉(687m)은 단풍과 어우러진 기암이 절경인데, 이쪽으로 향하는 등산객은 상대적으로 적은 편이다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲주왕산 탐방 지도주왕산은 용추협곡이나 용연폭포까지만 산책 삼아 다녀올 수도 있고, 주봉에 올랐다가 가메봉을 거쳐 15km 남짓 등산을 할 수도 있다(사진에서 민트색으로 표시한 경로). ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲희귀식물 둥근잎꿩의비름주왕산 깃대종 둥근잎꿩의비름을 바위 틈에서 발견했다. 날씨가 추워진 탓에 꽃은 거의 졌지만, 귀한 식물을 야생에서 알현하니 절로 가슴이 뛰었다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲바위 틈에 자생하는 둥근잎꿩의비름눈을 들어 조금 더 높은 곳을 바라보니 둥근잎꿩의비름이 눈부신 햇살에 자태를 뽐내고 있었다. 숨을 멈춘 채 얼른 카메라 셔터를 눌렀다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲가메봉에서 바라본 조망해발 822미터 가메봉 정상에서 바라본 주왕산 능선은 어떻게 말로 표현하기 어려운 한 폭의 그림이었다. ‘이래서 다들 주왕산, 주왕산, 하는 구나’라는 생각이 들었다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲주왕산 용연폭포가을이 무르익어 가는 계곡에서 만난 용연폭포는 가메봉에서 바라본 비경과는 또 다른, 장쾌한 매력을 발산했다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲주왕산 용추폭포용연폭포에 비해 규모는 작은 편이지만, 협곡의 절경과 어우러진 아름다움이 보는 이의 근심을 씻어주기에 충분했다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲주왕산 계곡의 단풍가을 주왕산의 계곡 등산로는 단풍이 워낙 아름다워 시간 가는 줄 모른다. 발을 헛디디지 않도록 조심해야 한다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

사람들이 고운 옷차림으로 한가위를 쇠듯, 자연도 색동옷을 입고 한가을을 쇤다. 시월의 마지막 날 찾아간 청송 주왕산(周王山)은 무르익은 한가을이었다. 대전에서 새벽 4시 50분에 출발해 아침 7시 10분에 상의주차장에 도착했는데, 주왕산 들머리로 가는 길은 이미 사람들로 가득했다.주차장에서 멀지 않은 대전사에 도착하니 하늘로 우뚝 솟은 기암단애(旗巖斷崖)가 반겼다. 깎아 세운 듯한 낭떠러지를 '단애'라 일컫는데, 기암단애는 부처님이 다섯손가락을 모아 하늘로 펼친 듯한 형상처럼 보였다. 기암단애의 꿈틀거리는 기운에 내 가슴도 이내 뜨거워졌다.주왕산은 설악산, 월출산과 더불어 한국의 3대 암산(巖山)으로 이름난 곳이다. 거친 협곡과 기암괴석이 많은데, 7천만 년 전 엄청난 규모의 화산 분화가 있었고 화산재 주변에 용암이 응집하면서 거대한 암봉이 형성되었다고 알려져 있다.사람들이 많이 찾는 주왕산 탐방 코스는 난이도에 따라 크게 A, B, C 이렇게 3갈래로 나뉜다. A코스는 용추폭포까지 다녀오는 2.7km 구간으로, 휠체어도 이동할 수 있는 무장애 탐방로이다. 탐방객 중 열에 여덟은 여기까지, 혹은 조금 더 가서 용연폭포까지만 들렀다 간다.B코스와 C코스는 등산로이다. B코스는 위 지도 아래쪽에 보이는 주봉(722m)에 올랐다가 칼등고개 갈림길에서 직진하여 후리메기삼거리를 거쳐, 용연폭포-절구폭포-용추협곡(용추폭포) 계곡 구간으로 내려온다. C코스는 B보다 조금 더 멀고 난도가 높다. 칼등고개 갈림길에서 오른쪽으로 틀어 가메봉(882m)에 오른 후 B가 간 길을 따른다. 나는 이번에 C코스를 골랐다.대전사에서 2.3km 정도 숨이 찰 정도로 빠르게 오르막을 따라 걸으니 주봉에 이르렀다. 먼저 온 사람들이 여럿 보였는데, 난 갈 길이 멀어 물 한 모금 마시고 다시 길을 재촉했다. 그런데 이런 행운이! 가메봉(882m)을 얼마 남겨두지 않은 지점 바위 틈에서 귀한 '손님'을 만났다.나는 여행을 하거나 산에 오를 때 보통 사전학습을 한다. 아는 만큼 보인다고 믿기 때문이다. 주왕산에는 깃대종 희귀식물 둥근잎꿩의비름이 산다는 걸 알고, 미리 생긴 모습을 '예습'한 후 카메라를 챙겼다. 돌나물과의 여러해살이풀 둥근잎꿩의비름은 10월까지는 꽃이 핀다고 하니 어쩌면 볼 수도 있겠다 싶었는데 소원을 이루었다.다시 서둘러 걸음을 옮겼다. 얼마 지나지 않아 가메봉에 이르렀는데, 회색빛 암봉과 울긋불긋 단풍이 오묘한 조화를 이룬 가을 주왕산의 비경이 한눈에 들어왔다. 탄성이 절로 나올 정도로 과연 명불허전이었다. 약간 흐린 날씨에 엷게 낀 안개가 다 걷히지 않았는데도 뿜어져나오는 매력은 어쩔 도리가 없었다.비경은 카메라와 가슴에 담고, 간단하게 간식을 먹은 후, 후리메기삼거리 방향으로 하산을 시작했다. 출발지인 대전사까지는 약 6km정도 되는데, 계곡을 따라 내려가면서 용연폭포와 용추협곡 등을 둘러보았다(시간이 넉넉지 않아 절구폭포는 생략).용연폭포는 주왕산 계곡에서 가장 크고 웅장한 2단 폭포이다. 위 사진에는 나오지 않지만, 1단 폭포의 양쪽 단애면에서 각각 3개의 하식동굴을 볼 수 있다. 구경하러 온 사람들이 얼마나 많은지, 글자 그대로 인산인해를 이룬 탓에 사진 한 장 찍기도 쉽지 않았다.주왕산에서 사람들이 가장 많이 찾는 용추협곡은 A코스로 올라온 사람들이 장사진을 친 까닭에 정말 발 디딜 틈이 없었다. 반대 방향으로 내려가는 나로서는 심한 '병목 현상'에 앞으로 나아가기가 쉽지 않을 정도였다. 그래도 용추폭포의 아름다움을 온전히 사진에 담을 수 있어 다행이었다.산행을 아주 많이 다닌 편은 아니지만, 이렇게 아름답고 편안한 가을 산은 처음이란 생각이 들었다. 주왕산 계곡 길은 말할 것도 없고, 해발 고도가 상당한 등산로 역시 내려 쌓인 낙엽이 양탄자를 깔아놓아 '비단길'이었다. 15km 넘게 걸었지만 그리 피곤하다는 느낌이 들지 않았다.올해 달력도 이제 두 장밖에 남지 않았다. 주왕산의 단풍은 11월 초순에 절정을 이룰 것으로 보인다. 가을이 가버리기 전에, 보는 이를 한눈에 사로잡는 암봉과 깊고 수려한 계곡이 빚어내는 절경을 간직한 영남 제1의 명승지 주왕산에 한 번 다녀오면 어떨까.