"파브르처럼"이라던 유시민, 정작 파브르의 경고는 놓쳤나

取중眞담은 <오마이뉴스> 상근기자들이 취재과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유로운 방식으로 돌아가면서 쓰는 코너입니다.

큰사진보기 ▲북토크 참석한 유시민 작가지난 6월 25일 서울 강남구 코엑스 서울국제도서전 평산책방 부스에서 열린 북토크에서 유시민 작가가 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"곤충들의 행위에 규범적 평가를 하지는 않잖아요?" - 유시민 전 노무현재단 이사장

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 8월 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 신임 지도부 만찬 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"관찰만으로는 흔히 속기 쉽다. 우리는 관찰에서 얻은 자료를 우리 이론이 요구하는 바에 맞춰 해석하기 때문이다(l'observation seule est souvent un leurre: nous en traduisons les données d'après les exigences de nos systèmes)."

덧붙이는 글 | 파브르는 자신과 이론적 궤를 달리했음에도 불구하고, 다윈을 저주의 언어로 비난하거나 야유하지 않았다. 그의 인품과 학자적 성실성에 평생 깊은 존경심과 경외심을 표했으며, 다윈의 죽음을 진심으로 애도했다.

유시민 작가가 지난 10월 28일 유튜브 <박시영TV>에 출연해, 본인이 장 앙리 파브르의 관찰자적 시선을 차용하겠다고 밝혔다. 이재명 정부가 성공하기를 바라는 마음을 잠시 접어두겠다고도 말했다. 그 마음이 앞서다 보니 "이건 바람직해, 바람직하지 않아, 이건 아름다워, 이건 좀 천박해"라는 식의 규범적 평가를 자꾸 하게 되더라는 것이다. 그래서 "오늘은 파브르 선생님처럼" 중립적이고 객관적으로 관찰만 해보겠다는 취지였다.하지만 정작 파브르는 '규범적 평가'에 적극적이었던 인물이었다. 그는 <곤충기> 제5권에서 '매미와 개미의 우화'를 비튼다. 우화에서 게으름뱅이 취급을 받던 매미는 "고통받는 이와 기꺼이 나누는 부지런한 일꾼"이라며 명예를 회복해 주고, 부지런하기로 이름난 개미에게는 "약탈도 서슴지 않는 염치없는 구걸꾼"이라고 직격했다.물론 파브르가 곤충에게 인간의 윤리를 설파한 것은 아니었다. 하지만 곤충을 통해 자신이 무엇을 염치없고 무엇을 훌륭하다고 여기는지 가치관을 밝히는 데 주저하지 않았다. 적극적으로 의인화하는 것을 넘어서, 이들로부터 윤리적 가치를 도출해 찬양하기도 했다. 유시민 작가의 이날 논평은 첫 단추부터 잘못 끼운 셈이다.파브르는 자연과학자적 태도를 견지하며 성실하게 곤충을 관찰했다. 그러면서 자신이 관찰하지 않은 것에 대해서는 단정하지 않았다. 예컨대, 쇠똥구리 암컷은 새끼를 감싼 경단을 파브르가 칼끝으로 구멍을 내면 몇 번이고 메웠다. 하지만 반대로 다 자란 새끼가 밖으로 잘 나오지 못한다고 해서 그 껍질을 깨주는 모습을 확인하지는 못했다. 파브르는 번번이 너무 일찍 들여다보거나 너무 늦게 도착했다. 그래서 그는 "보지 못했으므로 나는 아무것도 단언하지 않겠다(Cependant je n'affirmerai rien, n'ayant pas vu)"라고 선언했다.하지만 유 작가는 이날 본인의 공언과 달리 관찰자적 태도를 유지하지 못했다. 이재명 대통령이 왜 스스로 집권 연합을 해체하려는 '모양새'를 보이는지, 이제는 답을 찾았느냐는 질문에, "해답이 있는데, 증거가 없어서 말을 안 하는 것이다"라고 답했다. 그 직후에는 "제가 증거가 없는 건 아닌데"라고 고쳐 말했다. 다만, 실제로 그렇다는 걸 증명할 수는 없다는 것이었다. 그러면서 "저는 알고 있는데"라고 여지는 남겼다.없었다가 없는 게 아니게 된 증거는 말하지 않고, 해답은 있는데 증명은 할 수 없다. 그러나 그는 '알고 있다'고 선언한다. 평론가가 입 밖에 내지 않은 답을, 청중은 맞았는지 틀렸는지 알 수도 없고 평가할 수도 없다. 그런데도 '말할 수 없지만, 나는 알고 있다'라고 한다. 자연과학자적 관찰자가 아니라 신비주의적 예언자에 가까운 말투다.정작 같은 방송에서 그는 자신을 둘러싼 의혹에 지구와 달 사이를 도는 찻주전자를 예로 들며 "주장한 사람이 증명해야 된다"라고 했다. 의혹을 제시한 쪽에서 증명해야 한다는 투인데, 정작 그 말을 한 그 자리에서 유 작가 본인은 자신의 주장을 증명하지 않았다. 무엇을 사실이라고 말할 수 있는지 스스로 선을 긋지도 못했다는 데서, 이날 유시민 작가는 '파브르 선생님'에 미치지 못했다.파브르는 신중하고 근면한 관찰자였다. 관찰의 방법론에 있어서 객관과 중립을 유지하고자 노력했다. 그러나 그 해석과 평가에 있어서는 끝내 잘못된 결론을 내리기도 했다. 1880년, 찰스 다윈은 파브르에게 편지를 보내 당신이 진화론에 그토록 강하게 반대해 유감이라고 했다. 그러고는 자신이 본능의 진화에 관해 글을 쓴다면 바로 파브르가 밝혀낸 사실들을 유용하게 쓸 수 있겠다고도 덧붙였다.파브르는 말년까지 이어진 <곤충기> 집필 내내 진화론에 대한 반대를 거두지 않았다. 파브르는 자신이 공을 들인 관찰의 결과물이, 자신의 의도와 다른 결론을 오히려 향할 수 있다는 가능성이 제기됐음에도, 이를 인정하지 못했다.유 작가는 이날 '딱정벌레'를 데려왔다. 이준석 전 국민의힘 당 대표를 내쫓고 안철수 국회의원을 구박해 자신을 당선시킨 연합을 허문 전직 대통령 윤석열씨를 가리켜 "그 딱정벌레가 자기 집을 다 해체하더라"라고 평했다. 그러고는 이재명 대통령에게 눈을 돌려 "어, 왜 똑같이 하지?"하고 물었다. 시청자의 머릿속에는 두 딱정벌레가 저마다 자기 둥지를 허무는 장면이 그려질 수 있다.실제 집을 짓지 않는 딱정벌레가 상당수라는 점은 별론으로 하자. 유 작가는 '왜 똑같이 하지?'라고 물음표를 던지기 전에 먼저 전직 대통령 윤석열씨와 현직 이재명 대통령이 무엇을 똑같이 했는지를 충분히 입증해야 했다. 전제가 성립하지 않는다면, 그 전제 위에 쌓아 올린 논지가 아무리 정교한들 아무런 의미가 없다.유 작가는 조국혁신당 지지층에서 대통령 부정평가가 높은 것을 두고 "이것만큼 뚜렷한 진영 해체의 징후가 없다"라고 주장했다. 그런데 진행자가 대통령과 민주당에 실망한 이들이 대안을 찾아 옮겨가고 있다는 뜻이냐고 묻자 "아직은 대안을 찾는 단계는 아니고 불만을 표시하는 것"이라고 고개를 가로저었다. 민주당과 조국혁신당 사이는 같은 진영 안에서 징검다리를 뛰어 건널 수 있는 개울이라고도 했다. 지지자가 떠난 것도 진영 해체의 증거이고, 같은 진영에 남아 불만을 표시해도 해체의 증거라면, 대체 '내가 틀렸다'는 증거가 될 수 있는 것은 무엇인가?그렇다면 개울 건너에서 대통령에게 '불만을 표시하는' 유권자가 어떻게 '진영 해체의 징후'가 되는 것인지 연결고리가 필요하다. 진단의 결론과 그 근거의 아귀가 들어맞지 않는다. 예컨대, 여론조사 수치에서 중도층 이탈이 더 두드러지거나, 소위 말하는 '코어' 지지층의 이탈이 예상보다 크지 않다는 정량적 지표는 어떻게 받아들여야 하는가? 그 스스로 "데이터들이 여러 가지 엇갈리는 것들이 나온다"라고 시인했다. 그렇다면 왜 그 엇갈린 데이터는 '대통령이 진영을 해체시켰다'는 결론과 어떤 관계인가? 그 연결고리는 충분히 설명하지 않았다.대통령의 임기를 거론한 대목에서는 그 간극이 더 벌어졌다. 유 작가는 대통령 지지율이 왜 중요하냐는 질문에 "극단적인 경우에는 박근혜나 또는 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다"라고 답했다. 탄핵 당한 두 전직 대통령은 지지율이 낮아서가 아니라 헌법을 위반했기 때문에 파면됐다. 두 사람을 파면한 것은 여론조사가 아니다.시사평론가 김종배는 유튜브 <김종배 캐스트>에서 유 작가가 "국정수행 지지도와 신임도를 같은 개념으로 쓰는 건 상당한 문제가 있다"라고 지적했다. 대통령이 일을 잘하는지 묻는 조사만으로는 이재명이라는 사람에 대한 신뢰까지 떨어졌는지 알 수 없다는 것이다.유시민 작가의 수많은 말 중에서 파브르를 걷어내면 뭐가 남을까? 그는 자신이 하지 않겠다고 했던 '규범적' 평가를 아이러니하게도 파브르처럼 적극적으로 했다. 대통령이 과반 득표에 실패한 일을 두고 스스로 부족했다고 말하는 게 "제일 좋다"라고 평했고, 야당 지도자에서 최고 권력자가 된 만큼 사람들의 달라진 눈높이를 "받아들여야 된다, 억울해도"라고도 조언했다.물론 파브르의 <곤충기>를 읽지 않아도 파브르를 인용할 수 있다. 파브르의 방법론을 차용해 정치 현상을 분석하고 해설할 수 있다. 그러나 지성의 이름을 빌려온다면 최소한의 정합성은 갖춰야 한다. 이날 유 작가가 파브르에게서 빌려온 지적 후광은 허위이다. 실제 파브르와 동떨어진 '가치판단을 하지 않는 관찰자'라는 허상을 바탕으로 권위를 만들어, 자신의 정치적 해석에 입힌 건 '지식인'으로서 자격 미달의 태도이다.공신력 있는 평론가의 주장은 누구나 인정할 수 있는 사실관계 위에서 출발해야 하며, 결론을 예단하고 과정을 짜 맞춰서는 안 된다. "저는 그렇게 본다. 그냥 관찰자로서 그렇게 본다"라는 말은 아무것도 증명하지 못한다.지금 단계에서 그의 경고가 틀렸다고 단정하려는 것은 아니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 할 것은, 파브르가 성실한 관찰자였음에도 불구하고 마지막까지 진화론을 거부하는 착오에 빠졌다는 점이다. 파브르를 차용한 평론가가 파브르의 한계까지 닮지 않으려면 반드시 돌아볼 질문이 있다. <곤충기>에 파브르 자신이 남긴 경고이다.