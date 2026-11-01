정명근, 우주항공산업 육성 시동… 화성형 클러스터 밑그림 그린다

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 「MARS 2026」 개막식 오프닝 무대에서 발레 퍼포먼스를 선보일 로봇 ‘루나(LUNA)’와 악수를 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 10월 16일 열린 우주항공 기업인 간담회에서 화성형 우주항공 클러스터 추진 방향에 대해 설명하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲명근 화성특례시장과 우주항공 전문가들이 10월 12일 열린 간담회에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 'MARS 2025'에서 AI 미래도시를 선언하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 11월 3일 오후 2시 30분 코엑스 3층 오디토리움에서 ▲‘화성특례시 우주항공산업 추진단 출범식’과 ▲‘SPACE AI 포럼’을 주최한다. 사진은 우주항공산업추진단 출범식 및 포럼 행사 포스터. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 우주항공산업을 미래 성장동력으로 육성하기 위한 민·관·학·연 협력체계를 구축한다. 우주항공산업 추진단을 출범시켜 중장기 육성 전략을 수립하고, 위성통신과 우주항공 반도체, AI 드론, 미래항공 등 4개 분야의 구체적인 사업 구상을 논의한다. 기존 반도체·자동차·배터리 산업 기반을 우주항공 분야로 확장해 기업 유치와 산업 생태계 구축으로 연결하겠다는 구상이다.화성특례시는 11월 3일 오후 2시 30분 서울 코엑스 3층 오디토리움에서 '화성특례시 우주항공산업 추진단 출범식'과 'SPACE AI 포럼'을 개최한다. 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026'의 개막 첫날 주요 프로그램으로 마련된 이번 행사는 전문가 조직 구성과 산업 육성 전략 논의를 함께 진행한다는 점에서 의미가 있다.정명근 화성시장은 전문가들의 의견을 폭넓게 수렴해 산업 육성 방향을 구체화하고, 이를 기업 유치와 지역 산업 생태계 확장으로 이어가겠다는 방침이다.정명근 시장은 "이번 11월 3일 코엑스 오디토리움에서 출범하는 '우주항공산업 추진단 출범식'과 'SPACE AI 포럼'은 대한민국 우주항공 최고 전문가들과 함께 화성의 미래를 놓고 치열하게 토론하는 생산적인 논의의 장이 될 것"이라며 "현장의 기업과 전문가의 목소리를 폭넓게 경청하고, 화성형 우주항공 클러스터 추진의 강력한 동력으로 삼겠다"고 밝혔다.우주항공산업 추진단에는 정책·기획, 우주, 항공, AI 등 4개 분과에 걸쳐 산·학·연·관 전문가 60명이 참여할 예정이다. 추진단은 앞으로 2년간 화성시 우주항공산업의 육성 방향과 핵심 과제를 수립하고, 관련 기관과의 대외 협력체계를 지원하는 역할을 맡는다. 화성형 우주항공산업의 정책 기획부터 기술 검토와 사업 발굴까지 아우르는 협력기구를 만들겠다는 것이다.고문단에는 이병헌 광운대 교수(전 대통령직속 지방시대위원회 위원장 직무대리), 김승조 서울대 명예교수(전 한국항공우주연구원장), 김민석 뉴데일리 부사장(전 한국우주항공산업협회 상근부회장), 이상근 서강대 교수, 김현수 단국대 교수, 강충구 고려대 교수, 이정훈 대한지리학회 지리연구소장 등이 참여한다.정책·기획 분과는 김선우 세종대 교수, 이우진 국민대 교수, 정재일 KT 경영자문위원 등이 맡아 산업 육성을 위한 정책 방향과 중장기 전략을 검토한다. 우주 분과에는 최경일 KT SAT 대표이사와 최영준 한국천문연구원 부원장 등이 참여해 우주산업 동향을 분석하고 화성시 산업 기반과 연계할 사업을 발굴한다.항공 분과에서는 강왕구 한국항공우주연구원 무인이동체사업단장, 김규홍·박찬국 서울대 교수 등이 미래항공산업의 발전 방향을 검토한다. AI 분과에는 조영훈 한국로봇산업진흥원장, 오윤석 한국건설기술연구원 연구위원, 오성탁 한국지능정보사회진흥원 연구위원, 장동의 KAIST 교수 등이 참여해 AI 데이터 융합과 피지컬 AI 기술의 적용 방안을 지원할 예정이다.우주항공 분야의 전문가뿐 아니라 AI·로봇·통신·도시계획 등 다양한 분야의 인력을 함께 구성한 것은 기술 개발을 넘어 산업 기반과 기업 활동, 도시 발전 전략까지 연결하려는 취지로 풀이된다.오후 3시 30분부터 시작되는 SPACE AI 포럼에서는 화성시의 산업적 강점을 활용한 4개 분야의 육성 전략이 제시된다.첫 번째 발제자인 최경일 KT SAT 대표이사는 '저궤도 위성통신과 화성의 기회'를 주제로 세계 우주산업의 변화와 화성시의 대응 전략을 발표한다. 우주 발사 비용의 하락과 위성통신 시장의 성장, 우주 공간에 AI 데이터센터를 구축하려는 움직임 등을 살펴보고, 화성시를 대한민국 우주산업의 '지상 관문(Space Gateway)'으로 육성하는 방안을 제안한다. 위성통신 관련 시설인 텔레포트 구축을 시작으로 테스트센터와 위성통신·데이터 기업 클러스터를 단계적으로 확대하는 구상이다.두 번째 발제에서는 김동순 세종대 반도체시스템공학과 교수가 '우주항공 반도체와 화성시의 산업 육성 전략'을 다룬다. 우주항공용 반도체 시장의 성장 가능성을 살펴보고, 삼성전자 반도체 사업장과 ASML 캠퍼스 등 화성시의 반도체 산업 기반을 활용해 특수 반도체 시제품 개발과 검증 인프라를 구축하는 방안을 제시할 예정이다. 기존 반도체 산업의 기술과 공급망을 우주항공 분야로 확장하는 전략이다.세 번째 발제자인 강왕구 한국항공우주연구원 무인이동체사업단장은 '화성 AI항공드론산업 활성화 방안'을 발표한다. AI 기반 드론의 산업·안보적 활용이 확대되는 흐름에 대응해 국산 AI 시스템온칩(SoC)을 활용한 'AI 드론 캠퍼스' 조성 방안을 제안한다. 아울러 500억 원 규모의 'AI 기반 육·해·공·우주 연계 복합 모니터링 시스템' 구축 구상도 소개할 예정이다. 이는 포럼에서 제시되는 사업 제안으로, 실제 추진 여부와 재원 조달 방안은 후속 검토가 필요하다.마지막으로 김민석 전 한국우주항공산업협회 상근부회장은 '미래항공산업의 변화와 화성형 AAM 전략'을 주제로 미래항공 모빌리티 시장의 변화와 대응 방안을 발표한다. 화성시의 완성차·배터리·전장 산업 기반을 항공용 배터리팩, 전기모터 구동계, 실리콘카바이드(SiC) 전력반도체 등 미래항공 핵심 부품 공급망으로 확장하는 전략을 제안한다.발제 이후에는 김선우 세종대 AI로봇학과 교수가 좌장을 맡아 발제자와 추진단 위원들이 '화성형 우주항공산업 클러스터 추진 전략'을 주제로 종합 토론을 진행한다. 관내 첨단 제조업 기반과 산·학·연·관 협력체계를 연결해 사업 구체화와 기업 유치, 전문인력 양성으로 이어지는 산업 생태계 구축 방안을 집중적으로 논의할 예정이다.이번 행사의 핵심은 우주항공산업을 새로운 분야로 추가하는 데 그치지 않고, 화성시가 이미 보유한 제조업과 첨단기술 기반을 활용해 연관 산업으로 확장할 가능성을 찾는 데 있다. 위성통신·우주 데이터 산업은 통신과 AI 기술을, 우주항공 반도체는 기존 반도체 산업을, AI 드론과 미래항공은 자동차·배터리·전장 분야의 역량을 각각 활용할 수 있다는 구상이다.정명근 시장은 "이날 도출된 깊이 있는 제안을 정책으로 완성해 관내 기업 유치와 생태계 확장을 차질 없이 이뤄낼 것"이라고 밝혔다.