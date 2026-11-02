녹색성장은 누구를 위한 것인가... 국제회의에서 발견한 질문들

큰사진보기 ▲글로벌녹색성장주간 첫째날 내부 ⓒ 서준희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲반기문 전 유엔 사무총장 ⓒ 서준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲둘째 날 진행된 청년세션 패널 ⓒ 서준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲셋째 날 본 세션 오프닝 세레모니 ⓒ 서준희 관련사진보기

기후위기 대응에는 얼마나 많은 자금과 기술이 필요할까. 그리고 그 자원은 누구를 위해 사용되어야 할까. 지난 10월 27일부터 29일까지 서울에서 열린 '글로벌녹색성장주간 2026(Global Green Growth Week 2026, 이하 GGGW)' 공개 세션에 유스 앰버서더로 참석했다.글로벌녹색성장기구(GGGI)가 주최한 이번 행사는 '녹색전환 경쟁의 동력: 기술·자본·글로벌 협력의 확대'를 주제로 각국 정부, 국제기구, 금융기관, 연구자, 기업 관계자들이 한자리에 모였다. 녹색금융, 산업 경쟁력, 청년 일자리, 해양보호, 인공지능(AI) 등 다양한 주제가 논의됐지만, 내게는 하나의 질문으로 모였다. 녹색전환이 가속화되는 만큼, 기후위기에 취약한 이들의 삶도 실제로 개선되고 있을까.27일 첫날에는 녹색금융과 산업 전환이 주요 주제로 다뤄졌다. '자본의 재평가' 세션에서는 기후변화와 생물다양성 손실이 금융시장과 경제에 미치는 영향에 대해 논의했다. 옥스퍼드대 스미스스쿨의 벤 칼데콧 지속가능금융그룹 소장은 금융시장이 기후 관련 위험을 어떻게 평가하는지, 기업의 전환계획이 금융에 어떤 영향을 미치는지 설명했다. 특히 자연과 생물다양성 관련 위험은 측정과 가격 책정이 어렵다는 점이 지적됐다. 기후위기 대응을 위한 공공 보증과 위험 분담이 필요하지만, 민간 투자 위험이 공공부문에 과도하게 전가되지 않도록 주의해야 한다는 의견도 나왔다. 국가별 사례도 발표됐다.에콰도르는 취약계층 주거 지원을 위한 사회적 채권, 갈라파고스 제도 생물다양성 보전을 위한 부채 전환 사례를 소개했다. 룩셈부르크는 공공재원을 활용한 혼합금융과 보증 등 민간투자 촉진 방안을 강조했다. 이어진 '투자 가능성의 격차 해소' 세션에서는 기후위기 대응에 필요한 사업과 실제 투자 가능한 사업 간의 차이를 다뤘다. 세계은행그룹, 아시아개발은행, 아시아인프라투자은행 등 다자개발은행 관계자들은 기후사업 준비 단계에서 기술 지원과 재무구조 설계가 필요하다고 설명했다. 환경적으로 필요한 사업이라도 타당성 검토나 안정적 수익구조가 부족하면 투자 유치가 어렵다. 따라서 사업 준비와 제도 역량 강화가 중요하다는 의견이 나왔다.하지만 이 논의를 들으며 또 다른 질문이 생겼다. 기후위기로 가장 큰 피해를 입는 지역은 투자 수익을 내기 쉬운 곳이 아니다. 반복적으로 홍수 피해를 겪는 저소득 지역이나 가뭄으로 식수 확보가 어려운 공동체에 필요한 사업은 어떻게 자금을 마련할 수 있을까? 이 때문에 기후금융의 성공을 투자금액이나 수익성만으로 평가해서는 안 되지 않을까?반기문 전 유엔 사무총장이 참여한 청년 미니 타운홀에 참석했다. 현재 GGGI 총회·이사회 의장을 맡고 있는 반기문 전 총장은 기후변화가 이미 생계와 식량안보, 수자원, 공중보건에 영향을 미치고 있는 현실이라고 강조했다. 그는 재생에너지, 지속가능한 농업, 생태계 복원, 기후적응 인프라 등에서 새로운 일자리가 생기고 있지만, 청년들이 이 기회를 얻을 수 있도록 교육과 훈련 체계가 충분히 마련되어 있는지 질문했다.특히 인상 깊었던 점은 '정의로운 전환'에 대한 설명이었다. 정의로운 전환은 기존 탄소집약 산업 종사자들이 일자리를 잃거나 경제적으로 소외되지 않도록 재교육과 사회적 보호를 제공하는 문제와 연결되어 왔다. 그러나 반 전 총장은 노동시장 진입 전 청년들에게도 정의로운 전환이 필요하다고 강조했다. 청년들이 새로운 일자리에 접근할 수 있도록 교육, 경험, 그리고 충분한 정보가 제공되어야 한다.홍콩침례대학교 명예연구펠로인 키키 윙케이 청은 홍콩과 영국 브리스틀, 서울에서 진행한 지역사회 에너지 전환 연구 경험을 소개했다. 사회과학자인 그는 태양광 기술뿐 아니라 지역사회에서 누가 혜택을 받고 위험을 부담하는지, 주민들이 에너지 전환에 어떻게 참여할 수 있는지 연구해 왔다. 환경공학이나 과학기술 분야에 국한해서 생각할 필요가 없다고 설명했다. 금융과 도시계획, 정책, 연구, 소통, 지역사회 참여 등 다양한 분야의 전문성이 녹색전환에 기여할 수 있기 때문이다.일본청년협의회의 프로그램 담당자 코카 아타치는 일본 청년들의 녹색전환 관련 일자리 접근성을 다뤘다. 그는 녹색전환 산업의 인력 수요가 늘고 있지만, 많은 청년들이 관련 직업 정보를 충분히 얻지 못한다고 설명했다. 특히 실제 종사자를 만나거나 진로를 탐색할 기회가 부족하다고 지적했다.청중 질의응답에서도 일자리 접근성 문제가 이어졌다.이화여대에서 젠더와 기후 문제를 연구하는 한 참가자는 청년 여성들이 녹색산업의 교육, 멘토링, 고용 및 리더십 기회에 동등하게 접근하기 위해 어떤 노력이 필요한지 물었다. 녹색산업이 성장하더라도 기존 사회적 불평등이 유지된다면, 그 전환을 과연 정의롭다고 할 수 있을까.청년들에게 기후위기의 미래를 책임지라고 요구하기 전에, 그 미래를 만들어갈 기회를 공정하게 제공해야 한다고 생각했다.같은 날 열린 제13차 그린라운드테이블의 주제는 '하나의 바다, 공동의 미래'였다. 한국해양수산개발원 해양경제연구부의 장정인 연구위원은 2028년 한국과 칠레가 부산에서 공동 개최할 예정인 제4차 유엔해양총회를 소개했다. 해양생태계 보호는 단순한 환경보전을 넘어 식량안보, 일자리, 해양경제, 기후 회복력과도 연결된다. 장 연구위원은 이러한 의제를 국제협력과 실질적 이행으로 연결하는 과제를 발표했다.유엔환경계획 산하 동아시아해역조정기구의 마헤시 프라단 조정관은 해양 플라스틱 오염, 폐어구, 해양보호구역, 블루카본 등에 관한 동아시아 지역협력 사례를 소개했다. 특히 해양오염과 생물다양성 손실이 국경을 넘어 발생하기 때문에, 지역 차원의 공동 대응이 중요하다고 강조했다.한국해양과학기술원의 이창열 책임연구원은 국가관할권 이원지역의 해양생물다양성 보전 및 지속가능한 이용을 위한 BBNJ 협정, 일명 공해조약의 이행 과제를 설명했다. 2026년 1월 발효된 이 협정은 공해를 비롯한 국가관할권 밖 해역의 생물다양성을 보호하기 위한 중요한 국제법적 기반이다. 그러나 협정 발효가 곧 효과적인 해양보호로 이어지는 것은 아니다. 이 연구원은 각국의 국내법 정비, 정보 공유 체계, 국제기구와의 협력 등 구체적 이행 과제를 소개했다. 이어진 북극 세션에서도 비슷한 문제가 제기됐다.한국해양수산개발원의 김지혜 선임연구원은 '중앙북극해 공해상 비규제 어업 방지 협정'을 소개했다.이 협정은 상업적 조업이 본격적으로 시작되기 전에 비규제 어업을 제한하고 과학적 조사를 추진하도록 했다는 점에서 주목할 만하다.김 연구원의 설명에서 특히 흥미로웠던 점은 문제가 발생한 후 대응하는 것이 아니라, 충분한 과학적 근거가 쌓일 때까지 예방적으로 접근한다는 것이었다.극지연구소의 양은진 책임연구원은 북극 해빙의 감소와 해양환경 변화에 관한 연구 결과를 소개했다. 그는 북극의 변화가 해양생태계뿐 아니라 전 지구의 기후체계와도 연결되어 있음을 설명했다. 기후변화로 북극 항로와 새로운 어업의 가능성이 커진 해도, 이를 단지 경제적 기회로만 볼 수 있을까. 기후위기로 열린 새로운 기회를 활용하기 전에, 우리가 먼저 고려해야 할 것이 무엇인지 고민하게 됐다.29일 서울 웨스틴조선호텔에서 글로벌녹색성장서밋이 열렸다. 첫 번째 전체회의에서는 국제협력의 중요성이 강조됐다.룩셈부르크증권거래소의 줄리 베커 최고경영자는 지정학적 갈등과 경제적 분절화가 심화되는 상황에서도 녹색전환을 위해 국가와 시장, 기관 간 협력이 필요하다고 강조했다. 그는 녹색금융을 통한 자본 동원뿐 아니라, 그 자본이 실제로 필요한 지역과 산업에 도달하는 것이 중요하다고 설명했다.두 번째 전체회의에서는 기후투자와 프로젝트 준비 과정이 다시 중요한 주제로 부상했다.세네갈에서 활동하는 하스케 그룹의 마지 속 대표는 아프리카에서 기후 관련 기업과 사업을 육성하는 과정에서 겪는 어려움을 소개했다. 그는 연구기관과 정부, 투자자, 기업이 협력해 초기 단계부터 사업을 설계하고 필요한 역량을 구축하는 접근 방식을 설명했다.아시아개발은행의 아난야 바수 부국장은 민간투자가 상대적으로 수익 구조가 명확하고 위험을 평가하기 쉬운 사업에 집중되는 경향이 있다고 지적했다. 반면 기후적응, 자연기반 해법, 지속가능한 토지 이용 등 사회적으로 필요한 분야는 수익 측정이나 투자구조 설계가 어려워 자금 조달에 어려움을 겪는다. 기후위기가 이미 생계와 안전을 위협하는 상황에서, 가장 시급한 대응이 반드시 가장 수익성 높은 사업은 아니라는 점을 다시 생각하게 됐다.이날 가장 많은 생각을 하게 만든 것은 세 번째 전체회의인 '더 나은 세상을 위한 글로벌 그린 AI 파트너십'이었다. 인공지능은 기후변화 예측, 에너지 효율 개선, 자원 관리 등 다양한 분야에서 활용될 수 있다. 하지만 인공지능의 발전에는 많은 자원이 필요하다. 데이터센터 운영을 위한 전기와 물 사용, 반도체 생산, 장비 교체, 폐기물 발생 등 기술 전 과정에서 환경 부담이 발생한다.세계은행그룹 티나 조지 선임 디지털 전문가는 대규모 AI 인프라와 소규모 AI 기술을 구분하며, 데이터센터 투자가 에너지 시스템과 지역사회에 미치는 영향을 고려해야 한다고 설명했다. 그는 인프라 확장 비용이 일반 가정에 전가되지 않도록 하는 정책, 공공조달의 역할, 지역 상황에 맞는 기술 선택의 중요성을 강조했다.독일 에너지기업 RWE의 옌스 뵈그스테드 오르펠트 아시아태평양 대표는 AI 인프라 전력 수요 증가에 대응하려면 재생에너지와 관련 인프라에 대한 투자가 필요하다고 설명했다.논의를 들으며 한 가지 질문이 떠올랐다.기후위기 대응에 활용될 기술이라면, 그 기술을 개발하는 과정에서도 기후위기 대응의 원칙이 지켜져야 하지 않을까. 데이터센터가 들어선 지역의 물과 전기를 사용하면서 경제적 혜택이 다른 곳에 집중된다면, 그 기술을 과연 지속가능하다고 평가할 수 있을까.기술의 혁신성뿐 아니라, 그 기술이 누구에게 어떤 영향을 미치는지도 살펴봐야 한다.사흘 간의 논의를 돌아보면 녹색전환을 위한 다양한 가능성이 확인됐다. 국제금융기관은 새로운 투자 방식을 모색하고, 각국 정부와 국제기구는 협력 방안을 모색하고 있었다. 연구자와 기업은 신기술을 개발하고, 청년들은 각자의 전문성을 바탕으로 변화에 참여할 방법을 고민하고 있었다. 이러한 노력은 모두 중요하다. 기후위기의 시급성을 고려하면 금융, 기술혁신, 국제협력은 더 이상 선택이 아니라 필수다.그러나 동시에 우리는 질문을 던져야 한다. 가장 큰 피해를 입는 지역에 충분한 자금이 전달되고 있는가. 청년과 여성, 사회적 취약계층은 녹색산업이 제공하는 기회에 동등하게 접근할 수 있는가. 새로운 기술이 발전하는 과정에서 그 환경적 비용은 누가 부담하는가.이번 행사를 통해 녹색성장은 단순히 경제를 친환경적으로 바꾸는 것이 아니라, 우리가 어떤 사회를 만들고자 하는지에 대한 질문임을 느꼈다. 기후위기 대응의 성공을 투자 규모나 기술 발전 속도 만으로 평가할 수는 없다. 기후위기에 취약한 사기후위기에 취약한 이들의 삶이 얼마나 안전해졌는지, 새로운 기회가 얼마나 공정하게 제공되는지, 생태계와 미래 세대를 얼마나 책임 있게 보호하는지도 중요한 기준이 되어야 한다.녹색성장은 누구를 위한 것인가. 서울에서 열린 사흘간의 국제회의가 끝난 뒤, 내게 가장 오래 남은 질문이었다.