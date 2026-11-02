빗속, 천안 성정천 채운 '밤도깨비들'의 정겨운 체험 마당

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큰사진보기 ▲제5회 밤도깨비 축제 빨간 조형물 사진11월 1일, 가을비가 촉촉이 내리는 천안 성정천 변에 정겹게 세워진 '제5회 성정1동 밤도깨비 축제' 안내 조형물 ⓒ 송현준 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸른 천막 부스 전경 사진비가 내려 인파는 적었지만, 불을 밝힌 천막 아래서 묵묵히 자리를 지키며 온기를 나누는 부스 주민들 ⓒ 송현준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲축제현장 순서빗소리 사이로 윤동주 <서시> 문예공모전 시상식이 진행되며 축제의 정취는 깊어졌다 ⓒ 송현준 관련사진보기

추적추적 가을비가 내리던 1일, 천안시 성정1동을 찾았다. 올해로 5회째를 맞은 '성정1동 밤도깨비 축제'가 열리는 날이었다. 축제장을 찾은 이유는 조금 특별했다. 인터넷으로 진행된 윤동주 <서시> 문예공모전 예심을 통과해 본심에 참여하게 됐기 때문이다.본심이 진행된 곳은 성정1동 복지센터 강당이었다. 강당에는 전국에서 모인 참가자들이 자리를잡고 있었다. 이내 백일장이 시작돼 휴대전화를 따로 넣어두고 원고지와 펜을 꺼냈다. 주어진 시간은 한 시간. 시제는 유관순, 윤동주 시인, 별이었다.평소에는 휴대전화로 수많은 정보를 접하고 생각을 정리하지만, 그날만큼은 화면을 들여다볼 수 없었다. 오롯이 주어진 시제와 마주하며 머릿속에 떠오르는 생각을 한 자 한 자 원고지에 옮겼다. 한 시간이 짧게 느껴질 만큼 집중했던 시간이었다. 글을 쓰는 동안에는 바깥의 빗소리도, 낯선공간의 분위기도 잠시 잊을 수 있었다.원고지를 제출하고 백일장을 마친 뒤에는 축제장으로 발길을 옮겼다. 비 내리는 성정천에서 펼쳐지는 마을 축제는 강당에서 보낸 긴장된 시간과는 또 다른 풍경을 보여주고 있었다.성정천을 따라 길게 늘어선 푸른 천막 부스들을 찾는 손님은 드물었지만, 찾아오는 이웃을 반갑게 맞이하는 정겨운 사랑방 같았다."왜 소창이냐면?"이라는 소박한 푯말이 눈길을 끌었다. 친환경 비누를 만들고 수제 팩을 선보이는 주민들의 다정한 손길부터 빗속에서도 옹기종기 모여 앉아 무언가를 꼼지락거리며 완성해 가는 체험 활동까지, 천막 안에는 소박한 즐거움이 이어지고 있었다.궂은 날씨 탓에 축제장은 비교적 한산했다. 주인을 기다리는 플라스틱 의자 위로 빗방울이 떨어지고, 천막을 두드리는 빗소리가 성정천 주변에 잔잔하게 퍼졌다. 북적이는 인파는 없었지만 주민들은 각자의 자리에서 축제를 이어가고 있었다.한산한 축제장에는 주민자치센터 공연과 품바 각설이의 신명 나는 가락도 울려 퍼졌다. 흥겨운장단이 빗소리와 어우러지자 빗방울은 어느새 드럼 비트처럼 성정천을 채웠다. 비에 젖은 풍경사이로 들려오는 공연 소리는 축제장에 생기를 더했다.축제장 곳곳을 둘러보며 주민들의 체험 활동과 공연을 즐기다 보니 어느덧 시상식 시간이 다가왔다. 이날 열린 윤동주 <서시> 문예공모전 백일장에는 많은 참가자가 함께했고, 그 중 아홉명이 입상자로 선정됐다.혹시나 하는 마음으로 발표를 기다렸다. 한 시간 동안 원고지에 눌러 담았던 문장들이 좋은 결과로 이어지기를 바랐지만, 아쉽게도 내 이름은 불리지 않았다. 입상자 아홉 명의 이름이 호명되는 동안 박수를 보내면서도 마음 한편에는 아쉬움이 남았다.글을 쓰는 사람에게 공모전은 늘 설렘과 긴장을 함께 안겨준다. 예심을 통과해 본심에 참여했다는 기쁨도 있었지만, 마지막 문턱에서 결과를 얻지 못한 아쉬움 역시 솔직한 마음이었다. 그렇다고그 날의 시간이 의미 없이 사라지는 것은 아니었다. 휴대전화를 내려놓고 한 시간 동안 오롯이글에 집중했던 경험, 낯선 참가자들과 같은 시제를 놓고 문장을 완성했던 순간은 그 자체로 오래 기억할 만한 일이었다.축제장을 둘러보며 다시 생각했다. 축제는 반드시 많은 사람으로 붐벼야만 즐거운 것은 아닐지 모른다. 손님이 많지 않아도 천막을 지키는 주민들이 있고, 찾아오는 이웃에게 자신의 솜씨와 정성을 나누는 사람들이 있다. 친환경 비누를 만들고 체험 활동을 이어가는 손길, 빗속에서 공연을 펼치는 사람들의 모습이 모여 마을의 하루를 완성하고 있었다.비록 백일장에서는 입상하지 못했지만, 예심을 통과해 천안까지 찾아와 한 시간 동안 글을 쓰고, 가을비 속 마을 축제의 풍경까지 만날 수 있었다. 문학을 향해 떠난 발걸음이 이웃들의 일상을 들여다보는 시간으로 이어진 것이다.11월의 성정천은 비에 젖어 있었지만 그곳을 지키는 사람들의 마음까지 젖어 있지는 않았다. 화려한 무대와 많은 인파보다 오래 기억에 남는 것은 자신의 자리를 묵묵히 지키던 주민들의 모습이었다. 그날 원고지에 담지 못한 풍경은 이렇게 한 편의 기사로 다시 남는다. 가을비 내리는 성정천에서 만난 소박한 이웃들의 온기와 문학의 설렘을 오래 간직하고 싶다.