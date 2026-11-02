10월의 끝자락, 박경리 옛집에서 나를 돌아보다

큰사진보기 ▲가을 단풍빛 속에 자리한 박경리문학공원 입구 표지석이 방문객들을 맞이하고 있다. ⓒ 이점록 관련사진보기

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큰사진보기 ▲"그림과 글 속에 담긴 삶" 박경리문학의집 전시실에서 한국공무원문인협회 회원들이 해설사의 깊이 있는 설명에 귀를 기울이고 있다. ⓒ 이점록 관련사진보기

큰사진보기 ▲박경리 선생님의 육필원고. ⓒ 이점록 관련사진보기

큰사진보기 ▲박경리 선생이 머물며 집필에 몰두했던 옛집 벽면에 걸려 있는 선생의 초상 사진. 금방이라도 방문객을 맞이할 듯 정감 어린 미소를 지어 보이고 있다. ⓒ 이점록 ⓒ 이점록 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

10월의 마지막 날, 가을이 한창 무르익은 길을 따라 강원도 원주로 향했다. 한국공무원문인협회(회장 위형윤)가 주최한 가을 문학기행의 목적지는 한국 현대문학의 거장 고(故) 박경리 선생의 삶과 문학이 숨 쉬는 '박경리문학공원'이다.특히 올해는 박경리 선생 탄생 100주년이 되는 해여서 걸음마다 느껴지는 의미가 더욱 뜻깊었다. 개인적으로는 첫 방문이라 차창 밖으로 스치는 가을 풍경 하나하나가 새롭게 다가왔고, 거장의 문학적 숨결을 직접 만났다는 생각에 가슴이 기분 좋게 설레었다.주말을 맞아 단풍을 즐기려는 행락 차량이 몰리면서 도로 곳곳에서 지체와 서행이 이어졌다. 예상보다 이동 시간은 길어졌지만, 느려진 속도만큼 문학을 향한 기대와 마음의 여유는 한층 더 깊어졌다.공원에 도착해 가장 먼저 찾은 곳은 '박경리 문학의 집'이었다. 관람은 해설사의 안내에 따라 4층에서 시작해 3층과 2층으로 내려오는 순서로 진행되었다.4층에는 선생이 평생을 바쳐 쏘아 올린 수많은 작품들이 차분하게 자리하고 있었고, 3층으로 내려서자 대하소설 <토지>의 웅장한 서사와 주요 내용들이 한눈에 펼쳐졌다. 이어 2층 전시실에서는 작가의 생애를 증언하는 흑백 사진과 손때 묻은 유품들을 만날 수 있었다. 위에서 아래로 차근차근 이어지는 공간을 따라가다 보니, 거대한 문학의 산맥을 순례하듯 한 작가의 생애와 문학적 여정을 깊이 있게 만날 수 있었다.전시관에서 만난 해설사의 깊이 있는 설명은 문학기행의 몰입을 극대화해 주었다. <토지>가 탄생하기까지의 험난했던 비하인드 스토리와 선생의 고단했던 삶의 궤적을 듣고 있노라니, 그동안 책장 너머로만 접했던 인물과 시대를 이해하는 데에도 새로운 시선을 얻을 수 있었다.무엇보다 오랫동안 발길을 묶어둔 곳은 선생이 실제로 머물며 집필에 몰두했던 옛집이었다. 이곳은 대하소설 <토지> 완성의 산실이자 작가의 순수한 삶이 고스란히 깃든 공간이다. 1989년 택지개발지구에 편입되어 자칫 사라질 위기에 놓였으나, 문화계와 시민들의 간절한 보존 건의로 오늘날까지 우리 곁에 남게 되었다고 한다.선생이 손수 흙을 일구던 텃밭과 정원 그리고 원고지를 메우던 집필실은 옛 모습 그대로 차분히 방문객을 맞이하고 있었다. 집 안을 천천히 둘러보았다. 세월의 묵은 흔적이 남은 방 안 풍경마다 작가의 정갈한 일상이 그대로 묻어났다.책상 앞에 오롯이 앉아 펜을 쥐고 때로는 깊은 고독과 생각에 잠겼을 선생의 모습이 눈앞에 선하게 그려졌다. 마치 잠시 마실을 나가 자리를 비운 이의 집을 찾아온 듯, 낯설지 않은 정겨움과 따뜻한 온기가 마음에 맴돌았다.옛집을 둘러보며 문득 나 자신에게 묵직한 질문 하나를 던졌다. 한 작품을 완성하기 위해 쏟아부었을 아득한 시간과 고뇌 그리고 문학을 향한 치열한 집념을 생각하니 감히 그 깊이를 헤아릴 수조차 없었다.문학단체의 일원으로 참여한 길이었지만, 거장의 거대한 발자국 앞에 섰을 때 마음 한편으로는 아련한 부끄러움도 밀려왔다. '나는 과연 작가로서 어떤 자세로 삶을 가꾸고 있는가. 글을 쓴다는 정직한 노동에 얼마나 진지하게 임하고 있는가.'이번 문학기행은 박경리 선생의 문학 세계를 만나는 기쁨의 시간인 동시에, 글을 쓰는 나 자신의 태도를 정직하게 돌아보는 성찰의 거울이었다. 10월의 끝자락에서 만난 선생의 옛집을 나서며 마음에 오래도록 남은 생각 하나가 있다.문학이란 세상을 바꾸기보다, 현실을 더 깊이 들여다보고 인간의 삶을 이해하도록 돕는 따뜻한 길이라는 사실이다. 좋은 글을 빚어내는 테크닉보다 훨씬 중요한 것은, 그렇게 글을 대하고 삶을 마주하는 작가의 정직하고 진실한 태도라는 점을 깊이 깨달았다.