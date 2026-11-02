"외면했던 고사리" 15년 관찰로 231종 복원한 교사의 집념

"처음엔 아이들 예쁜 사진이나 남겨줄까 싶어 디지털카메라를 하나 샀죠. 애들과 함께 야외를 다니며 길가의 꽃을 찍기 시작했는데, 정작 예쁜 꽃들의 이름을 모르는 겁니다. 궁금해서 인터넷 카페 '야생화 탐구회(야탐)'에 사진을 올렸더니 회원분들이 친절히 알려주시더군요. 집 주변, 학교 길가의 풀들을 하나씩 찍고 물으며 이름을 알아가다 보니, 무심코 지나치던 길가의 풀들이 완전히 다르게 보이기 시작했습니다. 그 재미로 시작한 식물 탐구가 벌써 25년이 되었네요."

큰사진보기 ▲참 쉬운 양치식물 책 표지 ⓒ 지오북 관련사진보기

큰사진보기 ▲의왕 그린캔버스 참 쉬운 양치식물 북토크 현장 ⓒ 안종복 관련사진보기

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"20대 후반부터 교사식물연구회 활동을 하며 지역의 식물리스트를 만들었습니다. 그런데 조사를 마치고 리스트를 보면 분명 산길에서 수없이 마주친 고사리인데, 정작 올리는 종은 몇 종이 안 되었어요. 동정(식물의 이름과 특징을 분류·확인하는 작업)이 너무 어려우니까 그냥 외면하고 패스했던 겁니다. 그러다 어느 날 '내가 외면했던 이 과제를 꼭 스스로 해결해야겠다'는 오기가 생겼죠."

큰사진보기 ▲포자낭 설멸하는 이만규 작가 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲그린캔버스에서 참 쉬운 양치식물 북토크 현장 ⓒ 안종복 관련사진보기

"예컨대 금털고사리는 잎자루 비늘조각이 피침형이지만, 제가 영월에서 발견해 새롭게 발표한 '흰금털고사리'는 비늘조각이 길고 좁은 선형(줄 모양)을 띱니다. 또 꼬리고사리과의 경우 비늘조각을 확대해 보면 그물눈 모양의 '격자상 인편' 형태가 아주 또렷하게 관찰되지요."

큰사진보기 ▲금털고사리 & 흰금털고사리 비교 설명하는 이만규 작가 ⓒ 안종복 관련사진보기

"처녀고사리속은 잎맥이 Y자로 갈라지지만 끝이 잎 가장자리에 닿지 않아요. 또 쇠고비는 포자낭군이 잎 가장자리에 붙는 반면, 도깨비쇠고비는 맥 중간에 달립니다. 식물세밀화를 그리거나 생태를 관찰할 때 이런 미세한 특징과 위치를 바르게 이해하고 그려내는 것이 과학적 그림의 본질입니다."

"실제로 본 적은 없더라도 머릿속으로 이름을 이미 알고 있던 고사리를 들길에서 직접 마주치면 어떤 느낌이 드는지 아십니까? 처음 보는 사람이라도 미리 이름을 알고 만나면 '아! 그분이시구나!' 하고 반갑게 인사를 건네듯, 식물도 이름이 익숙해지면 길가에서 '어? 네가 뱀고사리구나!' 하고 다정하게 다가오게 됩니다."

큰사진보기 ▲양치식물 관찰 후 ⓒ 안종복 관련사진보기

"우리나라에 자생하는 양치식물이 370여 종에 달합니다. 이걸 한꺼번에 전부 다 공부하려 들면 너무 힘듭니다. 하지만 우리가 생활 주변이나 나들이길에서 만날 수 있는 종은 사실 15종에서 30종 내외에요. 우선 책 뒤의 도감 목록을 화장실이나 침대 곁에 두고 이름부터 자주 읽어보세요. 익숙한 이름이 머릿속에 자리 잡으면 산책길에서 식물을 만났을 때 완전히 새로운 반가움이 생깁니다."

"그림을 그리기 위한 식물이든, 사진을 찍기 위한 식물이든 저마다 식물에 접근하는 경로는 다를 수 있습니다. 하지만 중요한 진리는 하나입니다. 관심이 있어야 비로소 보이기 시작하고, 알면 아는 만큼 깊이 보이게 된다는 점입니다."

큰사진보기 ▲새순 설명하는 이만규 작가 ⓒ 안종복 관련사진보기

지난 1일 오전, 경기 의왕시 왕곡동 구옥 문화공간 '그린캔버스'. 따뜻한 차 향기가 감도는 공간에서 신간 <참 쉬운 양치식물>(지오북)의 저자 이만규 작가(안성 광선초등학교 교사)가 차분한 목소리로 첫 운을 뗐다.이날 북토크 현장에는 식물세밀화 작가및 식물애호가 15명이 자리를 함께했다. 참가자들은 저자의 솔직담백한 입담과 스크린에 펼쳐진 수많은 고사리의 미시 세계 속으로 단숨에 매료되어 들어갔다.이만규 작가는 (사)한국교사식물연구회 활동과 인터넷 카페 '고사리사랑'의 카페지기로 잘 알려진 양치식물 전문가다. 하지만 그 역시 처음부터 고사리에 정통했던 것은 아니다.그 길로 양치식물 전문 동호회인 '고사리사랑'에 가입해 전문가들과 인연을 맺었다. 카페에 수없이 질문을 올리고 현장 관찰때마다 따라다니며 공부를 이어갔다. 급기야 주말마다 산을 타며 고사리만 집중적으로 찍고 관찰하기를 15년. '예뻐서' 다가갔던 야생화 관심이 '과제를 해결하려는 책임감'으로 전환되면서, 그는 국내 미기록종을 발견하고 양치식물 231종을 고유한 생명으로 복원해낸다.이날 스크린에는 일상에서 쉽게 접하기 힘든 고사리 잎 뒷면과 비늘조각, 잎맥, 포자낭군의 정교한 현미경 사진이 연이어 등장했다. 참가자들은 양치식물 분류의 핵심 식별 형질들을 저자의 친절한 설명과 함께 하나씩 확인해 나갔다.이 작가는 줄기나 잎자루에 붙은 비늘조각(인편)의 세밀한 형태와 색상 차이가 종을 나누는 중요한 열쇠가 됨을 강조했다.잎맥의 갈라짐과 포자낭군의 위치에 대한 설명도 명쾌하게 이어졌다.자칫 딱딱하고 어려울 수 있는 학술적 설명이었지만, 저자는 "낙하산 모양", "만두처럼 감싸인 모양", "자전거 바퀴 모양" 등 친근한 비유를 덧붙여 스튜디오 안에는 연신 감탄과 가벼운 웃음이 이어졌다.북토크와 풍성한 점심 식사를 마친 참가자들은 이만규 작가의 안내를 받아 들길로 발걸음을 옮겼다. 마침 가을비가 촉촉이 내리는 운치 있는 날씨였다. 알록달록 우산을 쓴 참석자들은 숲길 가장자리에 옹기종기 모여 앉아 길가의 풀포기를 유심히 살폈다.저자는 길가에 파릇하게 자라난 고사리를 가리키며 잎자루와 잎 뒷면을 비춰보였다.참가자들은 저자의 설명에 따라 잎맥의 흐름과 포자낭군의 달린 모양을 눈으로 지켜보며 뱀고사리의 식별 포인트를 직접 확인했다. 스크린 속 이론이 촉촉한 가을비 속 생생한 자연의 현장 교육으로 연결되는 순간이었다.이만규 작가는 신간 <참 쉬운 양치식물>의 출간 배경을 설명하며, 양치식물에 다가서는 가장 쉽고 다정한 방법을 건넸다.그는 식물의 이름을 안다는 것은 단순한 기호의 암기가 아니라, 식물의 생애사(Life History)—언제 새순이 고개를 내밀고, 잎의 형태는 어떻게 변화하며, 언제 포자를 맺고 쓰러지는지—를 이해하는 첫걸음이라고 강조했다.가을비에 젖은 의왕 왕곡동의 오솔길을 따라 걸으며 만난 '고사리 선생님'의 이야기는, 우리가 무심코 지나치던 길가의 작은 초록 생명들에게 다정한 이름을 불러주는 소중하고 진실된 깨달음을 남겨주었다.