페트병 네 개에 담긴 빗물 정화의 과학

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지난 10월 30일, 캄보디아 보건부와 보건소 빗물 식수 시범사업을 논의했다. 그 자리에서 빗물 속 중금속을 걱정하는 질문이 나왔다. 사람들이 마실 물을 책임지는 입장이라면 당연히 확인해야 할 문제다.앞선 글에서는 그 걱정을 소개했다. 이제 다음 질문으로 넘어가 보자. 빗물에 오염물질이 포함되어 있다면, 이를 어떻게 줄이고 제거할 수 있을까?'정수'라는 말을 들으면 복잡한 기계나 여러 겹의 필터를 떠올리기 쉽다. 그러나 내가 먼저 설명하고 싶은 것은 물속 입자의 움직임이다. 빗물을 모으는 저장조도 구조와 물의 흐름을 잘 설계하면 입자를 분리하는 역할을 할 수 있다. 그 기본 원리는 투명한 페트병 네 개로도 살펴볼 수 있다.이 이야기의 출발점은 40여 년 전인 1984년이다. 나는 텍사스대학교 오스틴 캠퍼스(University of Texas at Austin)에서 지도교수인 데스먼드 롤러(Desmond Lawler)에게 입자 분리의 원리를 배우며 입자 응집에 관한 박사 논문을 썼다. 작은 입자들이 물속에서 어떻게 만나 뭉치는지, 그 과정을 어떻게 이해하고 설계에 반영할 것인지를 연구했다.그 연구는 정수장 응집공정 설계의 근본적인 틀을 바꾸는 계기가 됐다. 이 연구를 바탕으로 지도교수와 함께 발표한 논문 '응집에서 G의 상대적 중요성(The (Relative) Insignificance of G in Flocculation)'은 2005년 미국 환경공학·과학 교수협회(AEESP)의 우수논문상(Outstanding Publication Award)을 수상했다.해마다 단 한 편을 선정하는 이 상은 오랜 시간의 검증을 거쳐 실제 현장에 현저한 영향을 미친 논문에 수여된다. 논문의 내용은 대부분의 환경공학 교과서에도 수록돼 있다. 나에게는 연구의 가치가 시간이 흐른 뒤에도 현장에서 확인됐다는 점이 뜻깊었다. 지도교수와 나란히 상패를 들고 찍은 사진에는 그 연구 여정이 담겨 있다.그때 배운 중요한 관점이 있다. 물속 오염물질은 입자 자체이거나 입자와 관련된 경우가 많다. 흙과 먼지는 그 자체로 물을 탁하게 만들고, 다른 오염물질이 입자 표면에 붙어 함께 이동하기도 한다. 따라서 입자의 성질과 움직임을 이해하고 분리하는 것은 수질 관리의 중요한 출발점이다.물론 물에 녹아 있는 오염물질까지 같은 방법으로 제거할 수 있는 것은 아니다. 무엇이 입자로 존재하고 무엇이 물에 녹아 있는지를 구분하는 것 역시 그 배움의 일부다.이제 그 입자의 과학을 빗물 처리에 적용해 소개하려 한다. 이번에 다룰 것은 중력을 이용해 입자를 가라앉히고 분리하는 자연정화 기법의 하나다. 입자를 뭉치게 하는 '응집'과 가라앉혀 분리하는 '침전'은 서로 다른 과정이지만, 입자의 거동을 이해한다는 공통된 바탕 위에 있다.그림에는 투명한 페트병 네 개가 나란히 놓여 있다. 각 병의 중간 높이에 연결관을 달아 물이 다음 병으로 이동하도록 했다. 첫 번째 병으로 흙탕물이 들어가고, 네 번째 병의 중간에 설치된 수도꼭지로 물이 나온다. 다단계 침전의 원리를 설명하기 위한 개념도다. 실제 실험에서는 공기가 드나들 수 있는 통로를 확보하고, 유입량과 유출량, 물이 흐르는 데 필요한 수위차를 조절해야 한다.흙탕물이 병 안에 머무는 동안 가라앉을 수 있는 입자는 중력에 의해 바닥으로 내려앉는다. 바닥에 모인 입자를 남겨 두고 그 위의 물을 다음 병으로 보내면, 남아 있는 입자도 다음 병에서 다시 가라앉을 기회를 갖는다.그림에서는 뒤쪽 병으로 갈수록 물의 색이 옅어지고 바닥의 침전물층도 얇아지도록 표현했다. 입자가 단계적으로 분리되는 과정을 눈으로 이해할 수 있도록 한 것이다.실제 결과는 입자의 크기와 성질, 물의 흐름, 각 병에 머무는 시간에 따라 달라진다. 특히 아주 고운 입자는 오랫동안 물속에 떠 있을 수 있다. 병 네 개를 연결한다고 해서 흙탕물이 곧바로 맑아지는 것은 아니다. 입자가 가라앉을 시간을 충분히 주고, 분리된 입자가 다음 병으로 넘어가지 않도록 조건을 만드는 것이 핵심이다.이처럼 작은 실험 장치는 물의 색과 바닥 침전물의 변화를 관찰하는 데 유용하다. 여기에 탁도 측정을 더하면 눈으로 확인한 차이를 수치로 비교할 수도 있다.저장조를 만들 때는 흔히 얼마나 많은 물을 담을 수 있는지부터 생각한다. 그러나 수질을 고려한다면 물이 어디로 들어오고 어디로 나가는지도 중요하다. 가라앉아 있던 입자에 유입수가 강하게 부딪히면 침전물이 다시 떠오를 수 있다. 애써 분리한 입자가 다시 물속으로 섞이는 것이다. 물을 꺼내는 위치가 침전물층에 너무 가까우면 입자도 함께 빠져나간다.따라서 유입구와 유출구의 위치는 물론, 물이 들어오는 방향과 유속도 함께 살펴야 한다. 입자가 가라앉도록 하는 것뿐 아니라 가라앉은 상태를 유지할 수 있도록 설계해야 한다.그림의 중간 연결관은 바닥의 침전물층을 피해 물을 다음 병으로 보내려는 의도를 보여준다. 그렇다고 모든 저장조의 연결관을 반드시 정중앙에 설치해야 한다는 뜻은 아니다. 실제 위치는 저장조의 형태와 운전 수위, 유량 등에 맞춰 정해야 한다.페트병 실험에서도 연결관의 높이나 유입 방향을 바꿔 비교할 수 있다. 같은 물과 같은 크기의 병을 사용하더라도 물의 흐름을 어떻게 설계하느냐에 따라 결과는 달라질 수 있다. 그 차이를 이해하는 것이 저장조 설계의 출발점이다.그림에서 눈여겨봐야 할 부분은 병 바닥에 달린 배출 밸브다. 위쪽 물이 맑아졌다고 해서 흙이 사라진 것은 아니다. 물속에 흩어져 있던 입자 중 일부가 바닥으로 가라앉은 것이다. 따라서 위쪽 물을 빼내는 일과 바닥에 쌓인 침전물을 제거하는 일은 함께 이뤄져야 한다.침전물을 계속 쌓아 두면 나중에 들어오는 물이나 외부의 교란으로 인해 다시 물속에 섞일 수 있다. 처음부터 침전물이 모일 공간과 이를 밖으로 배출할 방법을 마련해야 하는 이유다.나는 빗물 저장조를 살필 때 바닥 배출 밸브가 있는지, 어디에 설치돼 있는지, 실제로 침전물을 빼낼 수 있는지를 중요하게 본다. 밸브의 설치 여부와 사용 가능성은 수질을 지속적으로 관리하는 데 중요한 조건이다.마지막 병의 중간 수도꼭지와 바닥 밸브는 역할이 다르다. 중간 수도꼭지는 물을 내보내는 곳이고, 바닥 밸브는 쌓인 찌꺼기를 배출하는 곳이다. 물을 꺼내는 길과 찌꺼기를 빼는 길을 구분하는 작은 설계에 유지관리의 원리가 담겨 있다.물론 밸브를 설치했다고 관리가 저절로 이뤄지는 것은 아니다. 누가 상태를 점검하고, 언제 침전물을 배출하며, 그 결과를 어떻게 기록할지도 정해야 한다. 시설의 구조와 사람의 관리가 함께 작동해야 한다.이 방법은 중력이 하는 일을 활용한다. 적절한 조건을 갖추면 입자는 가라앉고, 그 위의 물과 분리된다. 저장하는 동안 이러한 과정이 이뤄지도록 설계하는 것이 자연정화 기법의 의미다.다만 침전만으로 음용수의 안전성이 확보되는 것은 아니다. 맑아 보이는 물에도 미생물이나 용존 오염물질이 남아 있을 수 있다.앞선 글에서 다룬 중금속도 입자에 붙어 있는 부분과 물에 녹아 있는 부분으로 구분해야 한다. 입자 분리로 줄일 수 있는 오염물질이 있는 반면, 별도의 처리가 필요한 오염물질도 있다.실제 빗물 식수시설에서는 지붕과 홈통의 오염을 줄이고, 초기 빗물 유출수를 적절히 분리하며, 저장조를 위생적으로 관리해야 한다. 여기에 원수의 수질과 위험 요인에 맞춰 여과와 소독 등 필요한 처리를 적용하고, 최종 수질을 확인해야 한다.다단계 저장조는 이러한 처리 과정에서 입자를 분리하는 역할을 맡는다. 저장조가 할 수 있는 역할을 충분히 하도록 설계하고, 남은 문제에 맞춰 후속 처리 방법을 설계하는 것이다.캄보디아 보건부와 구상하는 시범사업에서는 시설뿐 아니라 이러한 원리도 함께 전달하고자 한다. 기존 보건소에 필요한 식수를 공급하는 동시에 현장 담당자들이 시설을 이해하고 직접 관리할 수 있도록 하는 것이다.물이 어디로 들어오고, 찌꺼기는 어디에 쌓이며, 어떤 밸브를 열어 제거하는가. 최종 처리장치는 어떻게 점검하고, 수질에 문제가 생기면 어떻게 대응해야 하는가. 운영자가 이러한 질문에 답할 수 있어야 시설도 오랫동안 제 역할을 할 수 있다.페트병 네 개는 이 교육의 출발점이 될 수 있다. 직접 물을 흘려보내고, 입자가 가라앉는 모습을 관찰하며, 연결 위치를 바꿔 차이를 확인할 수 있다. 원리를 이해한 사람은 정해진 절차를 따르는 데 그치지 않고 시설의 이상을 발견하거나 개선점을 제안할 수도 있다.40여 년 전 연구실에서 배운 입자의 과학이 오늘날 학교와 보건소의 물 문제를 해결하는 데 이어지고 있다. 나는 그 지식을 사람들이 이해하고 활용할 수 있도록 말과 그림으로 나누어 전달하고 싶다.빗물에 대한 걱정을 해결하려면 실제 수질을 확인하고, 적절한 처리 방법을 적용한 뒤 그 결과를 검증해야 한다. 페트병 네 개는 그중 입자 분리의 첫걸음을 보여준다.가라앉히고, 다시 섞이지 않게 물을 옮긴 뒤, 쌓인 찌꺼기를 밖으로 빼낸다. 이 원리를 알고 나면 저장조는 단순한 물통으로 보이지 않는다. 연결관의 위치와 바닥의 작은 밸브에도 물을 관리하는 과학이 담겨 있음을 알게 된다.