7만 기러기만큼 놀라운, 미야지마누마 습지센터의 선택

대전환경운동연합은 지난 11일부터 16일까지 일본 홋카이도를 방문해 백로 서식지 보전을 위한 방안을 모색하고 국제적인 협력 활동을 이어갔다. 2024년 4월 첫 교류에 이어 이번 방문에서는 일본의 백로류 서식 현황과 보호 활동, 개체수 관리 정책 등을 공유하고, 한국과 일본을 비롯한 동아시아 차원의 보전 네트워크 구축 방안을 논의했다.

큰사진보기 ▲미야지마누마 습지 기러기들의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲설명하는 가토 유이코(좌), 토미카(우) ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲26년 기러기 개체수 조사를 표시해 놓은 패널 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬촉새의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲소규모 준설실험 푯말 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년 대규모 준설을 진해하는 갑천의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲미야지마누마 습지 안내푯말 ⓒ 이경호 관련사진보기

일본의 습지관리 시스템에 놀랐다. 조류조사와 습지 준설, 방문자센터 운영까지 작지만 인상이 깊었다. 10월 중순, 홋카이도 미야지마누마 습지를 찾았다. 이곳은 매년 수만 마리의 기러기가 찾아와 기러기 등의 겨울철새들의 도래를 기다리는 탐조객들에게도 잘 알려진 곳이다.현장에 도착했을 때는 이미 많은 사람들이 와 있었다. 본격적인 탐조 시즌이 시작된 듯 탐조객들의 발길이 이어졌다. 쌍안경과 망원경을 들고 습지를 바라보는 사람들, 카메라를 설치하고 기러기의 움직임을 기다리는 사람들로 습지 주변이 활기가 넘쳤다.훗카이도야생조류보호회 토미카 선생의 안내로 현장을 돌아 보는 와중에도 기러기들은 쉴 새 없이 하늘에서 날아들었다. 무리를 지어 날아온 기러기들이 습지 위를 선회하다가 하나둘 물 위에 빠르게 내려앉고 있었다.많은 개체가 머물고 있는 사이사이로 떨어지는 기러기들의 모습은 경의로웠다. 수만 마리의 기러기가 이 작은 습지를 잠자리로 이용하고 있다는 사실이 실감 났다. 가장 인상 깊었던 것은 기러기의 도래를 기록하고 관리하는 방식이었다.미야지마누마 물새 습지센터(宮島沼水鳥·湿地センター) 가토 유이코씨(이하 가토씨)의 설명 중 특히 기억에 남는 것이 있었다. 기러기가 처음 도래한 날을 판단하는 기준이었다. 단순히 기러기 한두 마리가 관찰되었다고 첫 도래일로 기록하지 않았다. 그해 태어난 어린 기러기, 즉 유조를 동반한 무리가 확인되어야 비로소 첫 도래일로 판단한다는 것이다.명확한 기준을 정하고 매일같이 습지의 상황과 기러기의 도래 여부를 확인하고 있었다. 가토씨는 올해 기러기들을 기록해온 표를 보여 주기도 했다. 기록을 위한 기록이 아니라 매년 달라지는 기러기의 이동과 습지의 변화를 이해하기 위한 가장 중요한 기초 조사라는 생각이 들었다.가토씨는 2026년 9월 13일에는 기러기 최대개체군인 7만 개체가 확인되었다고 설명해 주었다. 수만 마리의 기러기가 한곳에 모인다는 사실 자체가 놀라운 일이다. 개체군을 코어 개체군과 위성 개체군으로 구분해 조사한다는 설명도 흥미로웠다. 습지에 계속 머무는 개체와 이동하는 개체를 구분해 관찰하고, 그 변화를 지속적으로 기록하고 있었다. 한 시점의 개체수를 세는 데 그치지 않고 기러기들이 이곳을 어떻게 이용하고 이동하는지까지 파악하려는 조사였다.가토씨의 설명에 따르면 연간 약 1만 6천 명이 방문한다고 한다. 연말연시를 중심으로 운영하는 시설인 점을 감안하면 엄청난 인원이 찾는 것이다. 화려한 전시시설이나 거대한 건축물을 갖춘 것이 아니라 이곳을 찾는 새를 보기 위한 방문일 것이다. 거기에 습지와 기러기에 대한 정보를 제공하고 방문객들이 직접 관찰할 수 있도록 돕는 소박하지만 따뜻한 마음이 있기 때문일 것이다.현장에서는 기러기뿐 아니라 다른 새들도 만날 수 있었다. 갈대 사이에서는 2년 전 홋카이도에서 만났던 섬촉새를 다시 만났다. 기러기들이 주인공인 습지이지만 다양한 새들에게도 중요한 서식공간이라는 사실을 보여주는 장면이었다.그런데 나를 더욱 놀라게 한 것은 조류조사뿐만이 아니었다. 습지를 관리하는 방식, 특히 준설에 접근하는 태도였다. 미야지마누마는 과거 맑고 투명한 물을 간직한 습지였다. 1916년 당시 수면 면적은 약 35ha였으며, 최대 수심은 2.4m, 평균 수심은 1.7m에 달했다. 물속에는 물수세미와 타치모 같은 침수성 수생식물이 무성하게 자라고 있었다.하지만 습지에는 퇴적물이 쌓이면서 수심이 낮아졌고, 수질은 부영양화되었다. 2007년 조사에서는 수면 면적이 25.1ha로 줄었으며 최대 수심도 55cm에 불과했다. 1996년 최대 수심이 123cm였던 것과 비교해도 습지의 변화가 얼마나 빠르게 진행되었는지 알 수 있다. 과거에 무성했던 침수성 수생식물도 현재는 거의 찾아보기 어렵다고 한다.이러한 변화를 해결하기 위해 미야지마누마에서는 소규모 준설 실험을 진행하고 있었다. 흥미로운 것은 준설의 목적과 방식이었다. 단순히 수심을 깊게 만들기 위해 바닥을 파내는 것이 아니었다. 호수 바닥에 쌓인 퇴적물이 수심을 얕게 만드는 직접적인 원인이 되고, 퇴적물이 다시 물속으로 떠오르는 현상이 부영양화를 촉진한다는 점에 주목했다.퇴적물을 시험적으로 제거하면서 수질과 수생식물에 어떤 변화가 나타나는지 확인하고 있었다. 가토 유이코씨의 설명에 따르면 이러한 준설은 3~5년에 걸쳐 소규모로 진행하면서 그 효과를 검증하는 방식이었다. 일시에 대규모로 준설할 경우 습지 생태계에 미칠 영향을 우려해 단계적으로 실험하고, 그 결과를 바탕으로 관리방식을 결정하려는 것이다.더욱이 제거한 퇴적물의 활용방안까지 고민하고 있었다. 준설 과정에서 나온 퇴적물을 단순히 폐기하는 것이 아니라 비료로 활용해 주변 농경지에 돌려주는 방안을 검토하면서 물질을 농경지에 환원하는 자원순환까지 고려하고 있었다. 습지를 살리기 위한 준설이 오히려 습지를 훼손하지 않도록 먼저 실험하고 검증하는 것이 미야지마누마의 접근방식이었다.국내에서는 준설의 필요성을 앞세워 대규모로 하천 바닥을 파내는 일이 반복되고 있다. 하지만 준설 전후 생태계가 어떻게 달라지는지, 수생식물과 저서생물에는 어떤 영향을 미치는지 충분히 조사하고 검증하는 과정은 부족하다. 준설 자체가 목적이 아니라 습지를 회복시키는 것이 목적인 미야지마누마와의 접근은 사뭇 다른 것이었다. 오랜 시간 축적된 생태조사와 관찰을 바탕으로 습지의 미래를 고민하는 관리 과정이었다.또 하나 눈길을 끈 것은 습지와 주변 농경지를 함께 이용하는 방식이었다. 기러기들이 잠을 자는 공간과 먹이를 구하는 공간이 구분되어 있었다. 습지는 안전하게 잠을 잘 수 있는 공간으로, 주변 농경지는 먹이를 얻는 공간으로 기능한다. 습지 하나만 보전하는 것이 아니라 주변 농경지까지 포함한 생태적 관계를 유지하는 것이 중요하다는 사실을 보여주었다.과정이 쌓여야 비로소 습지의 가치를 설명할 수 있고, 습지를 훼손하려는 개발에 대해서도 근거를 가지고 대응할 수 있다. 화려한 건축물이나 거대한 예산이 습지보전의 전부는 아니다. 미야지마누마센터는 소박했지만 그 안에는 오랜 시간 축적된 조사와 연구, 현장을 이해하려는 노력이 담겨 있었다. 화려한 외형을 만드는 것보다 중요한 것은 그 안에 어떤 내용을 채우느냐는 사실을 다시 한번 생각하게 되었다.