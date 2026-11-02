휴대폰 끄고 남이섬에서 보낸 하루가 준 깨달음

큰사진보기 ▲RAS 여행이 되다에 참가한 학생이 책을 받고 있다. ⓒ 가평교육지원청 관련사진보기

큰사진보기 ▲RAS 여행이되다에서 오카리나 연주를 듣고 있다. ⓒ 가평교육지원청 관련사진보기

큰사진보기 ▲RAS 여행이 되다 행사에 참여한 학부모가 컵에 그림을 그리고 있다. ⓒ 가평교육지원청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲RAS 여행이되다에 참가한 가족들이 북한강 앞에서 포즈를 취하고 있다. ⓒ 가평교육지원청 관련사진보기

큰사진보기 ▲RAS 여행이되다에 참가한 가족들이 모터보트에 타서 포즈를 취하고 있다. ⓒ 가평교육지원청 관련사진보기

"휴대폰이 없으면 심심할 줄 알았는데, 엄마 아빠 얼굴을 이렇게 오랫동안 본 적이 없었다는 걸 깨달았어요."

지난 11월 1일, 윤우네 가족은(가명) 남이섬 선착장에 들어서면서 주머니 속 휴대폰을 껐다. 습관처럼 손끝이 자꾸 그쪽으로 가는 걸 알고 있었기 때문에, 아예 꺼 버리는 쪽이 마음 편했다. 화면이 꺼지고 나자 바람 소리가 먼저 들렸다. 가을 숲을 지나가는 바람 소리, 그리고 바로 옆에서 걷는 아이의 숨소리. 평소엔 어디에 묻혀 있었나 싶을 만큼 또렷했다.이날은 가평교육지원청이 기획한 '2026 가평 RAS(Reading·Arts·Sports), 여행이 되다' 프로그램 날이었다. 교육청 소속으로 행사에 직접 참여했다. 이번 행사는 관내 초·중학교에 다니는 아이와 그 가족이 남이섬에 모여 하루를 보내는 취지로 마련됐다. 책(Reading)과 예술(Arts), 몸 쓰는 활동(Sports)을 한 번에 묶었다는 뜻이다. 첫 번째 규칙은 'Phone Off, Family On'. 휴대폰은 끄고 가족은 켜자는 말이다.가족이 각자 화면 속 섬에 하나씩 살고 있다는 말을 요즘 자주 한다. 한집에 살아도 저녁 시간에 서로 얼굴보다 액정을 더 오래 본다. 바쁘다는 이유로 대화는 짧아지고, 짧아진 대화는 알림음에 끊긴다. 이 프로그램은 그 문제를 거창하게 말하지 않고 그냥 하루 꺼 보자고 제안한다. 그게 오히려 설득력이 있었다.처음 한 시간은 다들 어색했다. 손이 허전해서 괜히 옷매무새를 만지거나 주머니를 확인하는 부모가 많았고, 아이들은 "이제 뭐 해요?" 하는 표정이었다. 그 어색함을 풀어 준 건 남이섬 언더스테이지의 작은 음악회였다. 오카리나 소리가 숲길을 따라 퍼져 나갔다. 악기 특유의 맑고 둥근 소리가 가을 나무 사이에서 유난히 잘 어울렸다. 가족들은 자리에 앉아 연주를 듣다가, 아는 곡이 나오면 나지막하게 따라 불렀다. 큰 소리로 부르는 사람은 없었지만, 따라 부르는 사람들 사이에서 굳어 있던 표정이 조금씩 풀렸다.이어진 공예원에서는 컵에 그림을 그렸다. 밑그림 없이 펜을 쥐고 각자 컵 한 면씩 채워 나가는 방식이었다. 솜씨는 다들 서툴렀다. 선이 삐뚤어지고 색이 번지기도 했지만, 아무도 신경 쓰지 않았다. 아이는 컵 한쪽에 우리 가족을 그렸는데, 엄마 얼굴이 유난히 크게 웃고 있었다.옆 가족은 컵 양쪽에 서로의 이름을 적어 주고 있었고, 어떤 아빠는 아이의 그림 옆에 자기 그림을 슬쩍 끼워 넣었다가 핀잔을 들었다. 한 면은 아이가, 한 면은 부모가 채우자 컵 하나가 가족의 합작이 됐다. 그렇게 완성된 컵은 세상에 하나뿐인 물건이 됐다. 그림을 그리는 동안 서로의 손끝이 닿고, 머리를 맞대고 들여다보는 시간이 길어졌다.공예원을 나와 숲으로 자리를 옮겼다. 가족별로 준비해 온 책을 꺼냈다. 평소 같으면 학원 시간이나 알림음에 쫓겨 책 한 장 넘기기도 어려운 아이들이 부모 곁에 기대어 앉아 조용히 책장을 넘겼다. 책 내용보다도 옆에서 들리는 종이 넘기는 소리가 더 크게 느껴졌다. 읽은 뒤에는 독후 엽서를 한 장씩 채웠다. 아이는 연필을 오래 쥐고 고민하다가 엽서의 마지막 줄을 부모 쪽으로 슬쩍 보여 주었다. 서로의 엽서를 바꿔 읽는 가족도 있었다.그날 가장 기억에 남은 건 '가족 질문 카드' 대화 게임이다. 온 가족이 둘러앉아 카드를 한 장씩 뽑고, 적힌 질문에 차례로 답하는 방식이다. 질문 자체는 특별하지 않았다. 요즘 가장 걱정되는 게 뭔지, 가족에게 가장 고마웠던 순간이 언제인지 같은 것들이다. 그런데 막상 대답을 하려니 쉽지 않았다. 평소엔 묻지도, 답하지도 않던 이야기였기 때문이다. 아이의 입에서 나온 고민은 부모가 전혀 몰랐던 내용이었고, 부모가 털어놓은 이야기에 아이가 놀라는 표정도 보였다. 질문 카드라는 작은 도구 하나가 그날 숲속에서는 서로의 마음으로 들어가는 문이 되어 주었다.몸을 쓰는 시간도 이어졌다. 남이섬의 인생네컷 사진 촬영소에서는 가족들이 줄을 서서 순서를 기다렸다. 부스 안에 들어가면 포즈를 정해야 하는데, 의외로 부모들이 더 적극적이었다. 웃긴 표정을 짓고 서로 어깨를 밀며 네 컷을 채웠다. 사진이 나오자 한 장씩 나눠 들고 한참을 들여다봤다. 휴대폰 속 사진은 찍고 나면 어딘가에 쌓이기만 하는데, 손에 쥐는 사진은 달랐다.그 뒤에는 숲속 산책길을 함께 천천히 걸었다. 목적지가 있는 걷기가 아니라 그냥 걷는 시간이었다. 가을 바람이 얼굴을 스치고, 낙엽이 발밑에서 바스락 거렸다. 걷다 보니 자연스럽게 대화가 나왔다. 평소엔 "빨리 와", "늦겠다"가 대부분이던 말이 이날은 "저기 봐"와 "예쁘다"로 바뀌어 있었다.하이라이트는 북한강 모터보트 체험이었다. 구명조끼를 입고 나란히 앉자 보트가 물살을 가르며 속도를 올렸다. 푸른 물결이 양옆으로 갈라지고 강바람이 얼굴을 때렸다. 누가 먼저랄 것 없이 함성이 터졌고, 그 소리가 강 건너 숲을 울렸다. 어른도 아이도 목이 쉬도록 소리를 질렀다.점심은 섬 안에서 자유롭게 먹었다. 제공된 식사 쿠폰으로 각자 가고 싶은 곳에 가서 따뜻한 한 끼를 나눴다. 거창한 식사는 아니었지만, 휴대폰 없이 마주 앉아 밥을 먹는 일이 생각보다 낯설고 좋았다. 음식이 나오기를 기다리는 동안에도 할 말이 있었다. 사진을 찍어 올릴 일도, 답장할 메시지도 없으니 오히려 시간이 느긋하게 흘렀다.하루의 끝은 '다함께 RAS GO' 마감 행사였다. 가족들은 한자리에 모여 오늘 어땠는지 소감을 나눴고, 'RAS 가족 서약서'를 작성했다. 대단한 다짐을 적는 사람은 많지 않았다. 저녁 먹을 때는 휴대폰 내려놓기, 주말에 한 번은 같이 산책하기 같은 소박한 약속이 대부분이었다. 하지만 소박한 약속일수록 지키기도 쉽고 오래간다.소감을 나누는 자리에서 한 학생이 이렇게 말했다.말하는 아이도, 듣는 부모도 잠깐 웃었다. 웃음 끝이 조금 먹먹했다.이 프로그램은 하루짜리 행사로 끝나지 않을 것 같다. 중요한 건 남이섬에서의 몇 시간이 아니라, 디지털 자극을 잠시 멈췄을 때 가족 사이의 정서적 거리가 얼마나 빨리 좁혀지는지를 직접 확인했다는 점이다. 눈을 마주 보고 이야기하는 습관은 한 번 되찾으면 일상에도 이어질 수 있다. 가족은 같은 집에 사는 사람들이 아니라, 서로에게 시간을 내어주는 사람들이라는 말이 이번엔 머리가 아니라 몸으로 이해됐다.돌아오는 배에서 휴대폰을 켰다. 알림이 한꺼번에 쏟아졌지만, 그날만큼은 그게 별로 급해 보이지 않았다.