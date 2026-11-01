국회서 울려 퍼진 평화의 함성... '한반도평화선언대회'

큰사진보기 ▲기념사진‘한반도평화선언대회’에 참석하여 기념 사진을 찍는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲선언문 낭독「한반도 평화선언문」을 낭독하는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

▲ 단계적 비핵화 접근: 한반도의 완전한 비핵화는 핵심 과제이나, 단기적으로는 북한의 핵 동결에서부터 대화를 시작해야 한다. 관련국 외교도 이 원칙 속에서 전개되어야 한다.

▲ 군사적 긴장 완화 및 전작권 환수: 남북 상호 비방과 군사적 위협을 중단하고 우발적 충돌 방지를 위한 소통·비상 연락 체계를 복원해야 한다. 전시작전권은 우리 군의 주동적 대처를 위해 조속히 환수되어야 한다.

▲ 민간 주도의 화해와 교류 복원: 화해와 교류·협력의 출발점은 소통이다. 현 시기에는 관(官)보다 민(民)이 나서고, 쉬운 과제부터 해결해 나가야 한다.

▲ 경제협력 재개 및 제재 대안 모색: 경제교류를 재개해 민족 공동번영의 길을 열어야 한다. UN과 미국의 제재 하에서도 경제교류를 이어갈 대안과 경로를 적극 모색해야 한다.

▲ 국제사회 협력 확대 및 능동적 평화외교: 동북아 안정과 세계 평화를 위해 국제사회와의 협력·연대를 확대하고 대한민국이 능동적인 평화외교를 추진해야 한다.

큰사진보기 ▲국민의례▲국민의례를 하는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

얼어붙은 남북관계의 돌파구를 마련하고 한반도 평화 공존의 새로운 지평을 열기 위한 각계각층의 '한반도평화선언대회'가 국회에서 열렸다.남북평화회의와 김준혁 더불어민주당 국회의원이 주관하고 희망시민연대, 전국민주화운동유가족협의회, 한국중립화추진시민연대, 민청학련동지회, 5·18서울기념사업회, 평화민족통일원탁회의, 한반도중립화를 추진하는 시민연대, 80년민주화운동지회, 남북민간교류협의회, 조용술 목사기념사업회 등 수많은 시민사회단체가 공동 주최한 '한반도평화선언대회'가 지난 10월 31일 오후 2시 국회 의원회관 대회의실에서 성황리에 개최됐다.이날 행사는 분단과 대결의 긴 역사를 마감하고 남과 북이 상생과 번영의 길로 나아가기 위한 실질적 평화 해법을 모색하는 자리로 마련됐다. 종교계, 시민사회, 학계, 문화예술계 인사들과 일반 시민들이 대회의실을 가득 메워 평화에 대한 뜨거운 염원을 입증했다.장신환 집행위원장의 사회로 진행된 1부 평화선언대회는 도천수 남북평화회의 상임대표의 개회선언으로 시작됐다.대회사를 맡은 김동원 전 한국기독교장로회(기장) 증경총회 회장은 "적대의 언어를 줄이고, 대화의 가능성을 넓히며, 서로에게 다가갈 수 있는 작은 길부터 열어야 한다"고 대화 재개의 중요성을 강조했다.이어 각계 원로와 대표들의 촉구 메시지가 이어졌다. 박남수 전 천도교 교령은 "지금 남북관계는 한겨레·한자손으로서 너무나도 부끄러운 상황이어서 하루빨리 종교·시민사회단체가 나서서 대화하고 화해하는 새로운 길을 찾아 나서야 한다"고 호소했다.강민조 전국민주화운동유가족협의회 회장은 ▲국가보안법 철폐 ▲5·24조치 즉각 해제 ▲대한민국·조선민주주의인민공화국 정식 호칭 사용의 필요성을 강하게 제기했다. 또한 안병원 대한민국임시정부기념사업회 회장, 대경 경천사 주지 스님, 김형주 전 국회의원 등이 각계를 대표해 인사말을 전하며 연대의 뜻을 더했다.이날 행사의 하이라이트인 <한반도 평화선언문>은 시민사회 대표들이 단상에 올라 공동 낭독했다. 낭독에는 양재섭 전 대구대 대학원장, 임상우 전 서강대 부총장, 이한용 남북민간교류협의회 회장, 조광흠 희망시민연대 이사장, 이원희 민청학련동지회 이사, 김준봉 5·18서울기념사업회 상임이사, 문서진 청년·대학생 대표가 참여했다.선언문은 "오늘 한반도는 분단과 대결의 긴 역사를 끝내고, 평화와 공존의 새로운 시대로 나아가야 할 중대한 갈림길에 서 있다"며 "적대와 불신의 악순환을 끊고 한반도의 평화와 민족 공동 번영을 위한 새로운 길을 열어야 한다"고 강조했다.참석자들은 한반도의 평화로운 미래를 위해 다음의 5대 핵심 과제를 선포했다.대회에 이어 펼쳐진 2부 기념공연은 예술의 언어로 평화와 통일의 염원을 승화시키며 참석자들에게 깊은 울림을 전했다.고(故) 윤이상 선생의 애제자로 평양 무대에 섰던 소프라노 윤인숙은 '우리는 하나', '국경선의 연인들'을 열창해 관객들의 열화와 같은 박수갈채를 받았다. 효림 스님의 평화 염원 메시지와 인효 스님의 '개망초' 노래 공연이 뒤를 이었다.이어 이기영 교수의 '광야'·'한강은 흐른다', 소프라노 이은생의 '수선화'·'아름다운 노래', 송예슬의 전통무용 '동초수건출', 신다회의 시낭송('무궁화', '껍데기는 가라')이 펼쳐졌으며, 안창희가 '솔아 솔아 푸르른 솔아'와 '광양에서'를 부르며 장엄한 대미를 장식했다.이날 행사와 평화선언에는 정·관계, 종교계, 학계, 시민사회를 망라한 원로 및 각계 대표 100여 명이 이름을 올렸다.참가자 명단에는 김동원 전 기장증경총회 회장, 박남수 전 천도교 교령, 강민조 전국민주화운동유가족협의회 회장, 이재정 전 통일부장관, 이해학 조용술목사기념사업회 이사장, 이현배 한반도 중립화를 추진하는 사람들 상임대표, 김삼열 독립유공자유족회 회장, 주선원 동학민족통일회 상임의장, 위인백 한국인권교육원 이사장, 김성곤 (사)평화 이사장, 효림 경원사 주지, 도천수 단군민족평화통일협의회 상임공동대표, 김태일 몽양 여운형기념사업회 이사장, 이한용 남북민간교류협의회 이사장, 양재섭 전 대구대 대학원장, 이래경 국민주권회회의 상임대표, 임상우 전 서강대 부총장, 조준호 전 민주노총 위원장, 강종일 한반도중립화추진시민연대 상임대표, 이창복 전 6·15공동선언실천 남측위원회 상임대표의장 등이 포함됐다.또한 김상근 원로목사, 박석무 다산연구소 명예이사장, 정성헌 DMZ평화생명동산 이사장, 안병원 대한민국임시정부기념사업회 회장, 이주한 국민화합운동연합 대표, 김융희 깨사모 대표, 유명준 전국자연보호중앙회 총재, 이원희 민청학련동지회 이사, 김용필 5·18서울기념사업회 회장, 최용관 민화협 공동의장, 대경 경천사 주지, 노학우 실향민중앙협의회 회장, 김동진 남북풍력단 단장, 김성수 공정연대 대표, 김영덕 K평화통일연대 공동대표, 김형주 대진대학교 석좌교수, 류종열 DMZ평화네크워크 이사장, 민용태 소리청일곡에스 한방병원 원장, 오정윤 한국역사인문교육원 원장, 유경석 유라시아평화통합연구원 이사장, 유길종 전 대우자동차사무직노조 위원장, 이기영 호서대 명예교수, 이현문 조선의열단기념사업회 회장, 임수경 전 국회의원, 장신환 전 5·18서울기념사업회 회장, 장홍순 현대사회포럼 대표, 정병문 전국시국회의 공동대표, 조광흠 희망시민연대 이사장, 조규면 한국독립당 대표, 조성두 역사기억평화행동 상임대표, 리대로 한글문화협회 회장, 박홍섭 4월혁명회 회장, 신혜원 동학민족통일회 공동의장, 이규열 전 독립기념관 이사, 서천복 천지복음16영성연구회 대표, 양재덕 국민일자리포럼 대표, 장영환 시민의시대 공동대표, 장치순 중앙대 명예교수, 최이기, 하상윤 민주누리회 대표, 이정훈, 채수창 무후광복군기념살업회 회장, 전병덕 변호사, 김한중 국민통합위원장, 박윤재 서울대표, 김성욱 소년소녀돕기시민연합 총재, 김기호 전국지뢰연구소 소장, 장일주 연정원, 장의균 우리말학자, 최성 한국어정보학회 회장, 최수동 5·18민주화운동공로자회 서울지부장, 김미령 자립지지공동체, 김준봉·최병진·유봉순 5·18서울기념사업회, 김명자·박민서·김경옥 80년민주화운동동지회 등이 함께 뜻을 모았다.이번 선언대회는 남북 대립이 심화되는 국면에서 민간 주도의 대화 복원과 평화 체제 구축을 촉구했다는 점에서 뜻깊은 이정표를 남겼다. 참가 단체들은 이날 발표된 선언문을 바탕으로 한반도 평화 정착을 위한 실천적 활동을 이어나갈 계획이다.