AI가 답할 수 없는 질문, 무엇을 생각하며 살아야 할까

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'인간은 먼저 나로부터 시작된다.'

오늘 우리가 보고 있는 모든 지식의 나무는, 보이지 않는 땅속 어둠에서부터 인문학이라는 뿌리로 연결되어 있다. 그리고 그 뿌리에서 묻는 질문은 언제나 같다.



"인간은 무엇을 생각하며 살아야 하는가?"(35쪽)

아무리 AI가 발전하고, 놀라운 지식을 갖추더라도, 인문학은 AI 속에 포함되지 않는다. AI는 계산과 데이터 분석에 탁월할 수 있지만, 인간의 가치와 삶의 의미, 윤리적 판단과 사유의 깊이를 대체할 수는 없다. (110쪽)

"남은 소원이 무엇입니까?"

"주어진 시간이 끝나가고 있으니 나를 위한 소원과 희망은 없습니다. 나와 함께 살아온 더 많은 사람과 이웃이 인간답고 행복하게 사는 모습을 보고 싶습니다."(167쪽)

"인간은 무엇을 생각하며 살아야 하는가?"

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.