"빗물에 중금속이 들어 있지 않나요?" 캄보디아 보건부 국장의 질문

▲ “빗물에 중금속이 들어 있지 않나요?” 캄보디아 보건부에서 나온 질문 2026년 10월 30일, 캄보디아 프놈펜 보건부에서 학교의 빗물 식수 공급 경험을 보건소로 확대하는 방안을 논의하고 있다. 이날 보건부 국장은 대기오염으로 인한 빗물의 중금속 오염 가능성을 질문했다. 국민의 건강을 책임지는 보건당국의 질문은 빗물의 안전성을 과학적으로 검증해야 할 필요성을 다시 생각하게 했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

▲ 빗물에 미네랄은 부족하고, 중금속은 들어 있을까? 빗물의 안전성을 둘러싼 두 가지 상반된 질문. 벨기에의 물 전문가(왼쪽)는 빗물에 칼슘과 마그네슘 같은 미네랄이 부족한 점을 걱정했고, 캄보디아 보건부 국장(오른쪽)은 빗물에 중금속이 들어 있을 가능성을 질문했다. 서로 다른 두 질문은 빗물이 만들어지는 과정과 대기 중 오염물질의 유입을 이해하는 과학적 출발점이 된다. 두 장소에서 촬영한 사진을 합성·편집했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 수십 년 동안 빗물을 연구하고 세계 여러 나라에서 활동하면서 느낀 것은, 빗물에 대한 오래된 질문과 부정적인 시각이 좀처럼 바뀌지 않는다는 사실이다. 일반 시민뿐 아니라 물과 환경을 담당하는 전문가와 정책 결정자들조차 빗물을 막연히 더러운 물, 위험한 물로 생각하는 경우가 있다.



그러나 막연한 두려움과 과학적으로 확인된 위험은 다르다. 빗물의 가능성을 처음부터 부정하기보다는 어떤 물질이 얼마나 들어 있는지, 어디에서 들어오는지를 정확하게 이해해야 한다.



아는 것이 힘이다. 빗물의 원리를 제대로 알면 두려움은 줄어들고 새로운 가능성이 보인다. 다음 호에서는 대기오염과 중금속에 대한 걱정을 넘어, 빗물을 어떻게 안전한 먹는 물로 만들 수 있는지 실제 사례와 과학적 근거를 통해 보여주고자 한다.