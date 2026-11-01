"빗물에 중금속이 들어 있지 않나요?" 캄보디아 보건부 국장의 질문

"빗물에 중금속이 들어 있지 않나요?"
지난 10월 30일, 캄보디아 프놈펜에서 보건부 관계자들과 만난 자리에서 한 국장이 내게 던진 질문이다. 나는 캄보디아 학교에 빗물을 이용한 식수 공급시설을 설치해 온 경험을 보건소로 확대하는 방안을 논의하고 있었다. 보건소에서도 빗물을 식수로 이용할 수 있을지 검토하는 자리였다.
국장의 질문에는 충분한 이유가 있었다. 프놈펜의 거리에는 자동차와 오토바이가 많다. 배기가스와 매연, 타이어와 브레이크의 마모 입자, 도로 먼지와 건설 현장의 분진 등 다양한 오염물질이 발생한다. 그 가운데 일부에는 납, 카드뮴, 크롬, 니켈 등 금속 성분이 포함될 수 있다.
이런 공기를 통과해 내려온 빗물을 마셔도 괜찮을까? 국민의 건강을 책임지는 보건부로서는 당연히 물어야 할 질문이다.
그런데 나는 이 질문을 처음 듣는 게 아니었다. 캄보디아 국장의 말을 듣는 순간, 오래 전 한국 환경부 회의에서 겪었던 일이 떠올랐다.
환경부 고위공무원의 말에 충격을 받다
오래전 환경부 회의에서 한 고위 공무원이 내게 말했다.
"비가 온 다음 자동차 보닛 위에 먼지 자국이 남아 있지 않습니까? 그런 물을 어떻게 마십니까?"
나는 그 말을 듣고 적잖은 충격을 받았다. 그가 너무나 당연한 사실을 말하는 듯한 태도였기 때문이다. 더욱 놀라웠던 것은 주변에 있던 다른 참석자들도 고개를 끄덕였다는 점이다. 환경 정책을 담당하는 사람들조차 빗물에 대해 이런 생각을 가지고 있다면, 일반 시민들은 어떨까? 그 장면은 오랫동안 내 기억에 남았다.
물론 비가 내린 뒤 자동차 보닛에 먼지 자국이 남는 것은 사실이다. 그러나 그 먼지가 모두 하늘에서 내려온 것일까? 자동차는 비가 오기 전부터 도로 먼지와 매연, 각종 오염물질에 노출되어 있다. 빗물이 자동차 표면을 씻고 지나가면서 원래 붙어 있던 먼지와 섞일 수 있다. 또한 물이 증발한 뒤에도 물속에 있던 소량의 물질이 표면에 남을 수 있다. 따라서 자동차 보닛에 남은 자국만 보고 하늘에서 내린 빗물의 수질을 판단할 수는 없다. 자동차 보닛에서 흘러내린 물을 마시자는 사람도 없다.
우리가 확인해야 할 것은 빗물에 실제로 어떤 물질이 얼마나 들어 있으며, 그 농도가 먹는 물 기준과 비교해 어느 수준인가 하는 점이다.
그때 나는 빗물 식수화를 가로막는 것이 기술적인 문제만은 아니라고 생각했다. 빗물은 더러운 물이라는, 너무나 당연하게 받아들여지는 생각 자체가 큰 장벽일 수 있었다.
벨기에에서는 미네랄이 부족하다고 걱정했다.
그런데 얼마 전 벨기에에서는 정반대의 질문을 받았다. 국제적인 빗물 관련 행사에서 만난 한 물 전문가는 빗물에 칼슘이나 마그네슘 같은 미네랄이 적은데, 그런 물을 마셔도 건강에 문제가 없겠느냐고 물었다. 나는 이 질문에 대한 답을 앞선 오마이물모이 기사에서 소개한 바 있다.
[관련기사] 빗물엔 미네랄이 적다는데? 벨기에 전문가에게 건넨 답
https://omn.kr/2k6c0
벨기에 전문가는 빗물에 몸에 필요한 성분이 부족하다고 걱정했다. 캄보디아 보건부 국장은 몸에 해로운 성분이 들어 있을까 걱정했다. 한국의 환경부 고위공무원은 자동차 보닛에 남은 먼지 자국을 보고 빗물을 어떻게 마실 수 있느냐고 물었다.
세 사람 모두 물의 안전성을 걱정했다는 점은 같지만, 질문의 방향은 서로 달랐다. 나는 속으로 생각했다. 빗물은 참 억울한 물이구나. 없는 것도 걱정이고, 있는 것도 걱정이라니.
그러나 세 질문은 결국 하나의 과학적인 문제로 연결된다. 빗물은 어떻게 만들어지며, 그 과정에서 어떤 물질이 분리되고 어떤 물질이 다시 유입되는가? 이 원리를 이해하면 서로 다른 질문에 대한 답을 찾을 수 있다.
빗물은 자연이 만든 증류수와 닮았다
바다와 강, 호수의 물은 태양 에너지를 받아 증발한다. 수증기는 대기 중에서 응결하여 구름을 만들고, 빗방울이 되어 다시 지상으로 내려온다. 이 과정은 증류의 원리와 닮아 있다.
소금물을 끓여 수증기를 모은 뒤 다시 응결시키면 소금이 대부분 분리되는 것처럼, 물이 증발할 때 많은 비휘발성 물질은 원래의 물에 남는다. 칼슘과 마그네슘 같은 미네랄뿐 아니라 납과 카드뮴 등 대부분의 금속 성분도 일반적인 자연 증발 과정에서 수증기와 함께 이동하지 않는다.
따라서 빗물은 일반적으로 강물이나 지하수에 비해 용존 무기물의 농도가 낮다. 벨기에 전문가가 걱정했던 미네랄 부족과 캄보디아 국장이 걱정했던 중금속 문제는 모두 이 원리와 관련되어 있다.
자연의 증발 과정은 몸에 필요한 미네랄과 몸에 해로울 수 있는 금속 성분을 구별해서 이동시키는 것이 아니다. 많은 비휘발성 물질이 물과 분리된다.
그렇다면 빗물에는 중금속이 전혀 없을까? 그렇지는 않다. 수증기가 응결해서 빗방울이 만들어지고 지상으로 내려오는 동안 대기 중의 먼지와 가스, 금속을 포함한 입자들이 빗물에 섞일 수 있다.
빗물은 자연의 증류 원리를 통해 만들어지지만, 실험실에서 얻은 순수한 증류수와는 같지 않다. 이 두 가지 사실을 함께 이해해야 한다.
비가 내린 뒤 공기가 맑아지는 이유
우리나라에서도 미세먼지와 황사에 대한 걱정이 많다. 자동차 배기가스와 매연, 타이어와 브레이크의 마모, 건설 현장의 먼지, 산업 시설에서 발생하는 오염물질 등이 대기 중에 존재한다.
비가 내리면 공기가 맑아지는 것을 경험하기도 한다. 빗방울이 대기 중의 먼지와 오염물질 일부를 포집하여 지상으로 내려오기 때문이다. 이를 대기오염물질의 습성 침적이라고 한다.
그렇다면 공기 중에서 사라진 먼지는 어디로 갔을까? 일부는 빗물과 함께 지상으로 내려온 것이다. 따라서 빗물에 금속 성분이 포함될 가능성을 배제할 수는 없다.
그러나 여기서 반드시 구분해야 할 것이 있다. 대기 중에 중금속이 존재한다는 사실과 빗물의 중금속 농도가 먹는 물 기준을 초과한다는 것은 전혀 다른 문제다.
대기 중 입자에는 여러 금속 성분이 포함될 수 있지만 모든 먼지가 중금속인 것은 아니다. 금속 성분이 검출되었다고 해서 반드시 건강에 해로운 농도라는 뜻도 아니다. 어떤 금속이 얼마나 들어 있는지, 실제 농도가 먹는 물 기준을 초과하는지는 측정해야 알 수 있다.
오염물질이 존재할 가능성과 실제로 위험한 수준인지는 구분해야 한다. 이것이 빗물의 안전성을 판단하는 출발점이다.
중금속은 어디에서 빗물에 들어올까?
빗물에 중금속이 유입될 수 있는 경로는 크게 세 가지다. 첫 번째는 대기다. 자동차와 산업활동, 도로 먼지 등에서 발생한 금속 성분이 대기 중에 떠다니다가 비와 함께 내려올 수 있다.
두 번째는 지붕이다. 비가 내리지 않는 동안 지붕에는 먼지와 오염물질이 쌓인다. 비가 내리면 초기에 이러한 물질이 빗물에 씻겨 내려온다. 특히 오랫동안 비가 내리지 않은 뒤 처음 내리는 비에는 지붕에 쌓여 있던 오염물질이 상대적으로 많이 포함될 수 있다.
세 번째는 집수시설과 배관이다. 지붕이나 홈통, 배관에 사용된 재질에 따라 물과 접촉하는 과정에서 금속 성분이 녹아 나올 수 있다.
여기서 중요한 점은 빗물이 만들어질 때부터 오염된 것인지, 대기 중에서 오염된 것인지, 지붕과 배관을 통과하면서 오염된 것인지를 구분하는 것이다. 원인이 다르면 대책도 달라진다. 따라서 빗물의 안전성을 논의할 때는 단순히 '빗물에 중금속이 있다'는 말보다 '어떤 경로로, 얼마나 들어왔는가'를 먼저 물어야 한다.
강물과 지하수에는 중금속이 없을까?
나는 빗물에 중금속이 있느냐는 질문을 받을 때마다 이렇게 되묻는다.
"그렇다면 우리가 마시는 강물과 지하수에는 중금속이 없나요?"
강물은 상류의 산업시설, 광산, 도시 유출수 등으로부터 영향을 받을 수 있다. 지하수는 땅속의 암석과 토양을 통과하면서 여러 물질이 녹아들 수 있다. 일부 지역에서는 자연적으로 존재하는 비소가 지하수에 녹아 심각한 건강 문제를 일으키기도 한다.
수돗물은 어떨까? 정수장에서 적절하게 처리된 물이라도 배수관과 건물 내부 배관을 통과하는 과정에서 금속 성분이 추가로 유입될 가능성이 있다. 납이 포함된 오래된 급수설비가 대표적인 사례다. 물론 이것이 수돗물이 위험하다는 뜻은 아니다. 상수도는 정수 처리와 수질 검사, 배급수 관리를 통해 안전성을 확보하도록 설계되어 있다.
내가 강조하고 싶은 것은 다른 물의 위험성을 부풀리자는 것이 아니다. 빗물에 적용하는 의심과 검증의 기준을 다른 물에도 똑같이 적용하자는 것이다. 빗물이라고 해서 무조건 위험한 것도 아니고, 수돗물이라고 해서 아무런 위험이 없는 것도 아니다. 물의 안전성은 이름이 아니라 실제 수질과 관리 상태로 판단해야 한다.
물에도 마일리지가 있다
나는 물의 안전성과 관리 문제를 설명할 때 '물의 마일리지(Water Mileage)'라는 개념을 사용해 왔다. 우리가 먹는 음식에는 푸드 마일리지(Food Mileage)라는 개념이 있다. 생산지에서 소비자에게 도착하기까지 이동한 거리를 고려하는 것이다. 물도 여행을 한다.
강이나 댐에서 취수한 물은 정수장으로 이동한 뒤, 긴 송수관과 배수관을 거쳐 건물에 도착한다. 때로는 건물의 물탱크와 내부 배관을 거쳐 수도꼭지에서 나온다. 그 과정에서 여러 시설과 접촉하며, 각 단계마다 수질 관리가 필요하다.
반면 지붕에 내린 빗물을 현장에서 모아 사용한다면 물의 이동 거리는 매우 짧아진다. 이것이 내가 강조하는 '짧은 물 마일리지(Short Water Mileage)'이다. 물의 마일리지가 짧다는 것은 단순히 운반 거리가 짧다는 뜻만은 아니다. 물이 어디를 거쳤는지 알기 쉽고, 오염이 발생할 수 있는 지점을 비교적 명확하게 파악할 수 있다는 의미도 있다.
물론 이동 거리가 짧다고 해서 저절로 안전해지는 것은 아니다. 잘 관리된 장거리 상수도는 안전할 수 있고, 관리가 제대로 되지 않은 빗물 시설은 위험할 수 있다. 그러나 물의 이동 경로를 단순화하면 어떤 물질이 어디에서 유입되는지 파악하기가 상대적으로 쉬워질 수 있다. 이 점은 물의 안전성을 이해하는 데 중요한 의미가 있다.
빗물의 중금속, 걱정보다 측정이 먼저다
그렇다면 빗물에 중금속이 있는지 없는지는 어떻게 알 수 있을까? 답은 간단하다. 측정하면 된다.
대기오염이 심하다는 이유만으로 빗물이 위험하다고 단정할 수도 없고, 자연의 증류 과정을 거쳤다는 이유만으로 안전하다고 주장할 수도 없다. 실제 빗물에 포함된 납, 비소, 카드뮴 등 우려되는 금속의 농도를 측정하고, 먹는 물 기준과 비교해야 한다.
또한 빗물이 내리는 장소와 시기, 집수면의 재질, 저장시설의 상태에 따라 결과가 달라질 수 있다는 점도 고려해야 한다. 중요한 것은 단순히 검출 여부만 보는 것이 아니다. 금속 성분이 검출되었다면 그 농도가 얼마인지, 어떤 기준과 비교하는지, 어디에서 유입되었을 가능성이 있는지를 함께 살펴야 한다.
"빗물에는 중금속이 있다"는 말만으로는 충분하지 않다. "어떤 중금속이 얼마나 있는가"라는 질문이 뒤따라야 한다. 반대로 "빗물은 자연이 만든 물이므로 안전하다"는 주장도 충분하지 않다. 먹는 물로 사용하려면 실제 수질을 확인해야 한다.
과학은 막연한 두려움을 없애기 위해서도 필요하지만, 근거 없는 자신감을 경계하기 위해서도 필요하다.
세 나라의 질문이 한국 사회에 던지는 메시지
캄보디아 보건부 국장은 빗물에 중금속이 포함되어 있을까 걱정했다. 한국의 환경부 고위공무원은 자동차 보닛에 남은 먼지 자국을 보며 빗물을 어떻게 마실 수 있느냐고 물었다. 벨기에 전문가는 빗물에 미네랄이 부족하지 않을까 걱정했다. 세 사람의 질문은 모두 물의 안전성을 걱정한다는 점에서 공통점이 있다. 그러나 걱정만으로는 물의 안전성을 판단할 수 없다.
빗물은 자연의 증발과 응결 과정에서 만들어지며, 그 과정에서 많은 비휘발성 물질이 분리된다. 이후 대기와 지붕, 배관을 통과하면서 다시 여러 물질이 유입될 수 있다. 따라서 빗물의 성분과 안전성을 이해하려면 물이 만들어지고 이동하는 전 과정을 살펴봐야 한다.
나는 한국에서 연구한 빗물 기술을 세계 여러 나라에 소개해 왔다. 그런데 해외 현장에서 만나는 사람들의 질문은 오히려 내가 한국 사회를 다시 돌아보게 만든다.
우리나라에는 수많은 건물의 지붕이 있고, 해마다 상당한 양의 비가 내린다. 그 빗물의 상당 부분은 배수시설을 통해 흘려보내진다. 물론 모든 빗물을 식수로 사용하자는 이야기는 아니다. 용도에 맞는 수질 관리와 검증이 필요하다. 그러나 오염되어 있을 것이라는 막연한 두려움만으로 가까이에 있는 수자원을 포기할 이유는 없다.
나는 캄보디아 보건부 국장의 질문과 한국 환경부 고위 공무원의 말을 다시 떠올린다.
"빗물에 중금속이 들어 있지 않나요?"
"자동차 보닛에 먼지 자국이 남는데, 그런 물을 어떻게 마십니까?"
두 질문 모두 중요하다. 그러나 그 질문의 답을 추측이나 선입견으로 결정해서는 안 된다. 어떤 물질이 얼마나 들어 있는지, 어디에서 들어오는지, 다른 물과 비교했을 때 어떤 수준인지를 확인하는 것이 먼저다.
빗물에 대한 막연한 두려움도, 빗물은 무조건 깨끗하다는 믿음도 과학이 아니다. 그렇다면 대기오염이 심한 도시에서도 빗물을 안전한 식수로 만들 수 있을까? 그 방법은 다음 이야기에서 살펴보고자 한다.
덧붙이는 글 | 수십 년 동안 빗물을 연구하고 세계 여러 나라에서 활동하면서 느낀 것은, 빗물에 대한 오래된 질문과 부정적인 시각이 좀처럼 바뀌지 않는다는 사실이다. 일반 시민뿐 아니라 물과 환경을 담당하는 전문가와 정책 결정자들조차 빗물을 막연히 더러운 물, 위험한 물로 생각하는 경우가 있다.
그러나 막연한 두려움과 과학적으로 확인된 위험은 다르다. 빗물의 가능성을 처음부터 부정하기보다는 어떤 물질이 얼마나 들어 있는지, 어디에서 들어오는지를 정확하게 이해해야 한다.
아는 것이 힘이다. 빗물의 원리를 제대로 알면 두려움은 줄어들고 새로운 가능성이 보인다. 다음 호에서는 대기오염과 중금속에 대한 걱정을 넘어, 빗물을 어떻게 안전한 먹는 물로 만들 수 있는지 실제 사례와 과학적 근거를 통해 보여주고자 한다.