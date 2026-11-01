"브런슨 주한 미사령관, 총독 행세하고 있어"

큰사진보기 ▲대학생 황중현씨31일 오후 대법원 주변에서 열린 214차 촛불집회에서 발언을 하고 있는 대학생 황중현씨. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

"미국은 올해만 해도 베네수엘라와 이란을 침략했다. 그렇게 미국이 언제 어디서든 아무 이유 없이 전쟁을 일으킬 수 있는 나라라는 것을 온 세계가 알게 됐다. 계속되는 한미연합훈련에, 다영역 특임단 배치 계획까지 한반도 긴장을 더욱 고조시키는 미국의 군사적 움직임을 보면 그들의 다음 전쟁터가 이곳 동아시아가 될 가능성이 매우 높다. 그렇게 되었을 때 전작권이 없는 우리의 운명이 미국의 판단에 의해 결정된다. 아니 우리 국민을 인간으로 존중하지 않는 미국은 틀림없이 우리 국민을 총알받이로 세우려 할 것이다."

지난 22일 오전 서울 광화문 세종대왕상에 올라 '브런슨 주한 미사령관 추방'을 외치며 연행돼 석방된 대학생 황중현 씨가 31일 내란청산 촉구 214차 촛불집회 무대에서 "주한 미사령관 브런슨이, 총독행세를 하고 있다"고 비판했다.한국대학생진보연합회 회원이기도 한 황중현 씨는 31일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 주변에서 열린 '내란청산-국민주권 실현 촉구, 214차 촛불대행진' 집회에서 발언을 했다.그는 "지난주 목요일 아침, 저와 문한결, 장현서, 세 명의 대학생은 '총독 행세 주권 침해 브런슨을 추방하라'라는 구호를 외치며 세종대왕상에 올랐다"며 "그리고 32시간 동안 체포돼 있다가 석방됐다"고 말했다.이어 "지난 14일, 브런슨 주한 미사령관은 우리 영토가 DMZ 남방한계선 철책부터 시작한다고 말했다. 남방한계선과 군사 분계선 사이 2km의 DMZ 남쪽 절반 역시 헌법과 정전협정 모두에서 인정하는 명백한 우리 땅"이라며 "일개 외국군의 파견 군인 따위가 멋대로 우리 영토의 경계를 긋는 것, 이것이 식민지 총독 행세가 아니면 무엇이란 말인가"라고 비판했다.이어 "브런슨은 이전에도 한국 국회의 DMZ 평화적 이용 법안을 가로막았고, 브런슨이 사령관인 유엔사는 DMZ에 들어가려는 정치인과 종교인들을 번번이 막아섰다"며 "한국이 중국을 겨누는 항공모함이자 단검이 되어야 한다고 말하며, 이 땅을 대중국 전쟁의 전초기지로 여기는 브런슨과 미국에게 우리 영토와 주권은 존중의 대상이 아니었다"고 비판했다.그는 "영토, 주권, 국민 등 국가의 세 요소를 모두 무시하는 브런슨의 행태는 도를 넘어도 한참 넘었다"며 "이런 브런슨을 저희 대학생들은 도저히 가만히 내버려둘 수 없었다"고 세종대왕상 시위의 정당성을 밝혔다.이어 "미국은 기한이 되면 돌려주겠다던 전작권을 조건부로 바꾸고, 그 조건마저 몇 번이고 마음대로 바꿔왔다"며 "대한민국이 군사주권을 행사하겠다는데, 무슨 조건이 얼마나 더 필요하다는 것인가"라고 반문했다.그는 "세종대왕은 백성들이 흉년에 굶지 않기를, 글을 몰라 제 권리를 빼앗기지 않기를 바라는 마음으로 조선만의 천문 기기를 만들고 훈민정음을 창제했다"며 "그 과정에서 중국을 거스르면 안 된다는 신하들의 거센 반대를 뚫고 나가야 했다. 세종대왕의 애민 정신은 결국 오늘의 자주, 민주 정신"이라고 일갈했다.특히 "우리 저마다의 세종이 되어 브런슨을 추방하고 짓밟힌 주권을 되찾아야 한다는 희망으로, 세종대왕상에 올랐다"며 "이 정당한 외침에 돌아온 것은 경찰의 폭력적인 연행이었다"고 지적했다.이어 "우리가 헌법상 당연한 권리인 묵비권을 행사하자, 경찰은 면회를 금지시켰고, 단식을 위해 꼭 필요한 소금과 이온음료의 반입을 불허하며 최소한의 인도적 조치조차 막아 나섰다"고도 했다.그는 "하지만 저희는 굴하지 않았다"며 "자주와 평화를 안아올 수 있다는 그 희망을 가지고 앞으로도 저희 대학생들이 가장 앞장서 싸워나가겠다"고 강조했다.또한 "시력을 다 잃을 때까지 백성들을 사랑하는 마음으로 공부를 멈추지 않았던 세종대왕처럼 촛불 국민을 섬기는 마음으로 한 몸 다 바쳐 자주를 위해 투쟁하겠다"며 "대학생의 힘으로 주권을 짓밟는 브런슨을 이 땅에서 몰아내고, 자주와 평화를 되찾아오겠다"고 밝힌 후 '총독 행세 주권침해 브런슨을 기필코 추방하자'고 외쳤다.이날 214차 촛불집회 발언자들은 전작권 환수, 브런슨 미 주한사령관 비판, 조희대 탄핵에 미온적인 민주당 비판, 조희대 대법원장 탄핵 등을 주장했다.