태권도가 잇는 세계인의 화합, 강남 국기원에서 펼쳐져

큰사진보기 ▲2026 외국인 태권도 경연축제메달 수여 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 외국인 태권도 경연축제강남구와 국기원 공동주최 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 외국인 태권도 경연축제국기원 윤웅석원장 축사 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 외국인 태권도 경연축제국기원 태권도 시범공연 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 외국인 태권도 경연축제단체사진 ⓒ 김성화 관련사진보기

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10월 31일 서울 강남구 국기원에서 강남구청과 국기원의 공동 주최하고 주한외국인태권도문화협회가 주관하는 '2026 외국인 태권도 경연축제'가 열렸다. 본 경연축제에는 주한미군, 유학생, 근로자, 다문화가족 등 63개국 1천여 명의 외국인 태권도 수련자와 주한 외교사절단, 태권도 관계자 등이 참여했다.이번 행사는 태권도를 매개로 서로 다른 국적과 문화를 가진 참가자들이 교류하고 화합하는 세계인의 태권도 축제이다. 개회식 전 10시부터 경연이 시작되었고 품새, 겨루기, 손날격파, 빠른 발차기, 높이 뛰어차기 등 종목별로 메달과 상패가 수여된다.오전 11시에 개회식이 시작되었고, 김문옥 주한외국인태권도문화협회장이 개회를 선언하며 축제의 시작을 알렸다. 이어 김현기 강남구청장과 윤웅석 국기원장, 송영광 강남구의회 경제도시위원장이 참가자들을 환영하고 축하의 뜻을 전했으며 강남구의회의 이동호, 김윤희, 노미진, 한성순 구의원이 참석하였다. 우즈베키스탄 대사를 비롯해서 주한 외교사절단 관계자들도 자리를 함께 했다. 이어서 감사패 전달과 명예 단증이 수여 되었다.김현기 강남구청장은 축사를 통해 "63개국 1천여 명의 태권도를 사랑하는 선수단 여러분을 강남구를 대표해 환영한다"며 "강남구가 여러분을 위해 다양한 준비를 해놓은 만큼 전통문화 체험과 경기를 즐기면서 강남에 흠뻑 빠져 돌아가시기를 바란다"고 말했다. 이어 대회 준비에 힘쓴 국기원과 태권도 관계자, 주한 외교사절단에도 감사의 뜻을 전했다.윤웅석 국기원장은 "서로 다른 국가와 언어, 각기 다른 이유로 대한민국에 거주하고 있지만 태권도라는 매개체를 통해 자연스럽게 서로의 문화를 이해하고 마음을 열어가고 있다"며 "이번 축제가 각자의 생각과 문화를 공유하고 이해와 소통의 폭을 넓히는 소중한 화합의 장이 되기를 바란다"고 밝혔다. 또한 "주한 외국인들이 태권도를 지속적으로 수련할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하겠다"는 뜻을 전했다.송영광 강남구의회 경제도시위원장은 "태권도는 세계 각국의 문화와 친구들을 하나로 이어주는 단단한 평화의 고리"라며 "오늘 경연이 승패를 떠나 서로의 문화를 포용하는 축제의 장이 되고, 전통문화 체험을 통해 한국의 멋을 깊이 느끼는 시간이 되기를 바란다"고 말했다. 이어 강남이 글로벌 문화 교류의 중심지로 자리매김할 수 있도록 의회 차원의 지원을 이어가겠다고 덧붙였다.이번 축제는 국기원이 추진해 온 주한 외국인 태권도 보급 사업과도 맥을 같이 하고 있다. 국기원은 지난 1년여 동안 전국 46개 교육장에서 지도자 44명과 함께 국내 거주 외국인들에게 태권도를 보급해 왔다. 이번 경연축제는 수련자들이 그동안 쌓아온 실력을 겨루면서 태권도가 매개가 되어 서로를 격려하며 교류하는 세계인의 축제의 장으로 펼쳐졌다.경기장 주변에 설치된 부스에는 참가자들을 위한 체험 프로그램도 다양하게 준비되어 있다. 현장에는 세계 각국 참가자들이 한국의 전통문화를 직접 체험해 볼 수 있는 프로그램으로 구성했고, 부채·복주머니·책갈피·한지공예 등 전통공예 만들기를 비롯해 제기차기·투호·윷놀이·딱지치기 등 전통놀이 체험, 캘리그래피와 이름 도장 만들기 등의 부스가 있다. 그 외에도 매운 라면 빨리 먹기 대회 등 참가자들이 함께 즐길 수 있는 체험존도 있다.이번 외국인 태권도 경연축제는 국제도시 강남구에서 국내 거주 외국인들이 태권도를 통해 서로 소통하고 한국문화를 경험하는 국제교류의 장이 되는 선기능을 발휘하였다. 또한 세계 태권도 본부인 국기원에서 63개국 참가자들이 한자리에 모여 태권도의 문화적 가치를 공유했다. 세계 각국에서 민간외교사절의 역할을 충실하게 하고 있는 국기원이 지역에서 세계로 태권도의 국제적 위상을 높이는데 견실한 씨앗을 뿌리는 의미 있는 축제였다.취재 김성화 이용민 기자