흙 만지고 별 보며 자라는 아이들… '군포의왕 공유학교 페스타' 현장

큰사진보기 ▲도자기 물레 체험 ⓒ 안종복 관련사진보기

"엄마, 내가 물레를 돌려서 만든 도자기 항아리예요!"

큰사진보기 ▲군포의왕 다움신나는공유학교 성장나눔페스타 ⓒ 안종복 관련사진보기

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큰사진보기 ▲식물 과학 일러스트 교실 부스 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲천체망원경으로 태양 관측하기 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲성장나눔페스타 참여 부스 ⓒ 안종복 관련사진보기

빙글빙글 돌아가는 물레 위에서 진흙을 두 손으로 감싸 쥐던 아이의 얼굴에 웃음꽃이 피어났다. 촉촉한 흙의 감촉을 손끝으로 느끼며 형태를 갖춰가는 동안, 아이의 눈빛은 몰입 그 자체였다.가을 햇살이 기분 좋게 쏟아지던 10월 31일, 군포 한세대학교 교정이 지역 어린이들과 청소년, 학부모들의 활기로 가득 차올랐다. 경기도군포의왕교육지원청이 주관하고 지역 마을교육공동체가 함께 가꿔온 '2026 군포의왕다움 신나는공유학교 성장나눔 페스타'가 열린 현장이다.공유학교는 학교 안 교과과정의 한계를 넘어, 지역사회의 다양한 전문 공간과 인적 자원을 결합해 학생 개개인의 흥미와 결에 맞춘 배움을 제공하는 지역 맞춤형 교육 플랫폼이다. 이번 성장나눔 페스타는 지난 한 해 동안 공유학교라는 울타리 안에서 아이들이 틔워낸 배움의 싹을 지역사회와 나누는 축제의 장이었다.이날 야외에 설치된 수십 여 개의 체험 부스 가운데 단연 인기를 끈 것은 아이들의 오감을 자극하는 예술·생태 체험 분야였다.의왕 그린캔버스가 운영한 '식물 과학 일러스트 교실' 부스에서는 아이들이 펜과 색연필을 들고 꽃과 잎맥을 관찰하며 도안을 채워 나갔다. 직접 만든 압화 책갈피와 식물 일러스트를 연신 만져보는 아이들의 표정에는 뿌듯함이 묻어났다. 다른 부스에서는 초록 식물을 화분에 옮겨 심는 분갈이 체험과 물레 도예 체험이 이어져 자연물과 친해지는 시간을 선사했다.공예 영역의 깊이도 남달랐다. 인두기로 나무판 위에 그림과 문양을 새겨 넣는 '우드버닝' 부스에서는 아이들이 연기를 조심스레 피해가며 집중력을 발휘했고, 알록달록한 양모 실을 꼬아 만드는 정성 어린 공예 체험과 타일·뜨개실을 활용한 업사이클링 소품 만들기 부스에도 발길이 끊이지 않았다. 망치로 연필꽂이를 조립하는 목공, 생크림과 과자로 미니 케이크를 만드는 베이킹, 방향제 꾸미기 등 아이들의 손끝은 쉬지 않고 움직였다.미래 기술과 과학, 첨단 디지털을 접목한 배움터의 열기도 뜨거웠다.3D 프린터로 개성 있는 키보드 키캡을 제작하는 '상상공작소' 부스는 일찍이 예약이 마감될 만큼 큰 관심을 모았다. 태블릿 PC와 스마트 펜슬로 디지털 캐릭터를 드로잉하는 아이들의 모습에서는 디지털 기기가 단순한 게임기가 아닌 창작의 도구로 거듭나는 순간을 확인할 수 있었다.과학 부스에서는 열에 따른 기체 변화를 알아보는 '오줌싸개 인형 실험'과 아이들이 직접 작성한 공룡 시대·별자리 주제탐구 보고서가 전시되어 눈길을 끌었다. 커다란 천체망원경 렌즈에 눈을 대고 태양을 관찰하는 아이들의 탄성과 열정으로 현장을 달궜다.인문학적 감수성과 공동체 의식을 나누는 프로그램도 풍성했다.독서토론 디베이트 활동을 소개하는 부스 한편에서는 아이들이 얼굴에 귀여운 캐릭터 페이스페인팅을 한 채 웃음꽃을 피웠고, '시 자판기' 버튼을 눌러 나온 오늘의 시 한 구절을 정성껏 읽어보는 모습이 포착됐다. 군포미술협회가 함께한 '예쁜 가을로 떠나는 미술여행' 부스와 '우리들의 방과후 아틀리에' 부스에는 지난 한 해 동안 아이들이 클레이, 입체 가공, 그림 등으로 완성한 다채로운 작품들이 전시되어 지나가는 주민들의 감탄을 자아냈다. 스내그 골프 체험장과 청렴 메시지 나뭇잎 스티커를 붙이는 나무판 앞도 사람들의 참여로 붐볐다.교육은 더 이상 정형화된 교실 안 주입식 수업에만 머물지 않는다. 지역사회의 문화공간과 전문 인프라, 그리고 배움에 호기심을 가진 아이들이 마을이라는 울타리에서 만날 때 비로소 살아있는 교육 생태계가 완성된다.현장에서 만난 지난 여름방학 식물 과학 일러스트 수업에 참여한 한 학부모는 "아이가 방학 동안 공유학교 프로그램에 참여하며 스스로 우리 주변 식물을 관찰하고 표현하는 즐거움을 알게 되었다"며 "학교에서 접하기 힘든 다양한 전문 분야를 마을 안에서 자연스럽게 경험할 수 있어 뜻깊다"고 전했다.공간 운영자이자 교육 기획자로서 현장을 지켜보며 얻은 확신은 명확하다. 지역의 숨은 인프라와 전문 인력이 공유학교를 통해 아이들과 지속적으로 만날 때, 아이들은 자기 안의 잠재력을 발현하고 지역사회는 한층 건강해진다는 사실이다.스스로 질문을 던지고, 손끝으로 익히며, 타인과 배움을 나누는 아이들의 맑은 눈빛 속에서 지역 교육공동체가 나아가야 할 지속 가능한 미래를 읽을 수 있었다.