간척의 역사와 지역의 기억을 소리로 기록하다

큰사진보기 ▲미디어아티스트 남소연 작가가 참가자들에게 SF(Science Fiction·공상과학)적 상상력을 더한 사운드 투어 '네오트립 데이터 하우스'의 기획 의도와 여행에 담긴 이야기를 들려줬다. ⓒ 김정아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이경미 화이트라인 대표가 서울·성남·청주·제주·당진에서 모인 참가자들에게 현장에서 녹음한 송전탑 소리를 미디어로 불러와 재생하며, 소리의 특징과 활용 방법을 설명하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울에서 참여한 장우성 씨가 석문 송전탑 아래에서 헤드폰을 착용하고 휴대전화를 이용해 주변의 소리를 녹음하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들이 사운드 투어의 마지막 여정에서 간척지의 논과 밭 사이를 걸으며 바다에서 육지로 바뀐 당진의 풍경을 살펴보며 걸었다. 무엇보다 화이트라인은 이번 파일럿 프로그램을 바탕으로 내년 상반기 치유를 주제로 한 로드트립과 커뮤니티를 주제로 한 에코트립 등 새로운 여행 콘텐츠를 준비하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

천 년 뒤 미래에서 온 기록 연구원이 2026년 당진에 도착했다. 그들이 찾아야 할 것은 눈에 보이는 유적도, 오래된 문서도 아니다. 한때 바다였던 땅에 남겨진 소리와 사람들의 기억이다. 바닷물이 드나들던 자리에 도로가 놓이고, 갯벌이 펼쳐졌던 곳에는 논과 산업시설이 들어섰다. 무엇보다 간척사업으로 바다의 모습은 사라졌지만, 그곳에 깃든 시간과 기억까지 사라진 것은 아닐 것이다. 이러한 물음에서 출발한 이색적인 예술 여행이 충남 당진에서 펼쳐졌다.2025년 한국관광공사 관광두레에 선정된 주민사업체 화이트라인(대표 이경미)은 미디어아티스트 남소연 작가와 협업해 지난 10월 28일과 31일, 두 차례에 걸쳐 SF 사운드 투어 '네오트립—데이터 하우스' 파일럿 프로그램을 진행했다. 이번 여행은 당진의 간척지를 중심으로 과거와 현재, 미래를 넘나들며 지역의 역사와 기억을 소리로 탐색하는 예술 여행 콘텐츠다. 서울과 성남, 청주, 제주, 당진 등 전국 각지에서 모인 참가자들은 3026년 미래에서 온 '기록 연구원'이라는 가상의 역할을 부여받고, 2026년 당진의 시공간을 탐사하는 특별한 여정에 나섰다.여행은 당진버스터미널에서 시작됐다. 오후 1시부터 5시 30분까지 약 4시간 30분 동안 21인승 버스를 이용해 온동저수지와 당진포2리, 도비도 휴양단지, 석문방조제 일대를 차례로 탐방하는 일정이다.일반적인 관광이 명소를 둘러보고 풍경을 감상하는 데 초점을 맞춘다면, 이번 여행은 장소에 남아 있는 소리를 발견하고 그 의미를 해석하는 데 무게를 뒀다. 이어 여행자들은 3026년의 기록 연구원이 되어 현재의 풍경을 미래의 시선으로 바라봤다. 도로 위를 달리는 차량 소리, 바람에 흔들리는 풀잎, 물가에서 들려오는 자연의 소리까지 모두 수집해야 할 기록의 대상이 됐다.이러한 활동은 '필드 레코딩(Field Recording)'이라는 현장 녹음 방식을 활용한다. 필드 레코딩은 녹음실이 아닌 실제 공간에서 자연과 환경, 사람들의 활동으로 발생하는 소리를 채집하는 작업이다.소리는 눈에 보이지 않지만 공간의 특성과 시간의 흐름을 담고 있어, 같은 장소에서도 계절과 날씨, 사람들의 움직임에 따라 전혀 다른 소리가 만들어진다.참가자들은 평소 무심코 지나쳤던 풍경에 귀를 기울이며, 익숙한 장소를 새로운 감각으로 경험했다.여행의 주요 무대인 당진의 간척지는 바다에서 육지로 바뀐 지형만큼이나 주민들의 삶에도 큰 변화를 가져온 공간이다.대표적인 곳이 석문방조제다. 당진시 송산면 가곡리와 석문면 장고항리를 연결하는 석문방조제는 길이 약 10.6km에 이르는 대규모 간척시설이다. 1987년 착공해 1995년 완공됐으며, 바닷물을 막아 석문호와 주변 간척지를 조성했다. 이후 새롭게 만들어진 땅은 농업용지와 산업용지 등으로 활용됐다.간척사업은 단순히 바다를 육지로 바꾸는 데 그치지 않았다. 오랜 세월 이어져 온 해안 생태계와 주민들의 생활방식, 지역의 풍경까지 바꿔놓았다. 과거 물때에 맞춰 갯벌로 향하던 길은 도로와 농경지로 바뀌었고, 바다가 있던 자리에는 새로운 산업시설과 생활공간이 들어섰다. 그러나 지형은 달라졌어도 그곳에서 살아온 사람들의 기억까지 사라진 것은 아니다. 아울러 이번 여행은 눈에 보이는 지형의 변화 너머에 남아 있는 지역의 기억을 소리로 되짚었다. 특히 도비도 일대에서는 물때에 따라 갯벌로 향했던 주민들의 생활방식과 지도에는 드러나지 않는 옛 바닷길에 주목했다.바닷물이 빠지면 갯벌에 길이 드러난다. 외지인의 눈에는 그저 드넓은 진흙밭처럼 보이지만, 오랫동안 갯벌을 삶의 터전으로 삼아온 주민들에게는 경험으로 익힌 길이 존재한다. 그 길은 지도에 표시되지 않아도 사람들의 몸과 기억 속에 남아 있어,이처럼 이번 여행은 눈에 보이는 풍경뿐 아니라 그 공간을 이용해 온 사람들의 경험과 생활 지식까지 기록의 대상으로 삼았다는 점에서 의미를 더했다.여행의 또 다른 특징은 참가자들이 단순한 관람객이 아니라 예술적 경험을 함께 만들어 가는 참여자가 된다는 점이다.현장에서 수집한 소리 데이터는 방조제에서 진행되는 사운드 퍼포먼스로 이어지도록 기획됐다. 사운드 아트(Sound Art)는 소리를 예술적 표현의 중심 매체로 활용하는 작업이다. 음악적 선율뿐 아니라 자연의 소리와 기계음, 사람의 목소리, 공간의 울림 등 다양한 청각적 요소를 작품의 재료로 삼는다.이번 프로그램에서는 이러한 사운드 아트의 특성을 여행에 접목했다.참가자들이 수집한 소리가 하나의 예술적 경험으로 연결되면서 여행의 목적 역시 달라진다. 정해진 관광지를 둘러보는 데서 끝나는 것이 아니라, 여행자가 직접 지역의 기록을 수집하고 해석하는 과정에 참여하는 것이다.여기에 당진의 바다와 땅을 주제로 한 로컬 다과 미식 프로그램도 마련됐다. 참가자들이 지역의 풍경을 눈과 귀로 경험하는 동시에 미각으로도 느낄 수 있도록 구성했다.이번 여행의 시나리오와 퍼포먼스를 기획한 남소연 작가는 당진의 간척지와 방조제, 옛 바닷길에 주목했다.특히 현재의 풍경과 과거의 장소를 연결하는 매개체로 소리를 선택했다. 3026년 미래의 기록 연구원이 2026년의 당진을 탐사한다는 공상과학적 설정 역시 여행자가 익숙한 공간을 낯선 시선으로 바라보도록 하는 장치다.남 작가는 "우리가 바라보는 풍경은 현재의 모습이지만, 그 공간에는 과거의 시간과 사람들의 기억이 켜켜이 쌓여 있습니다. 특히 간척지는 바다가 육지로 바뀌면서 자연환경과 사람들의 삶이 함께 변화한 장소"라며 "이번 여행에서는 눈에 보이는 풍경 너머의 소리에 귀를 기울이고, 사라진 바다의 흔적을 새로운 방식으로 기록하고 싶었다"고 기획 취지를 설명했다.이어 "3026년에서 온 기록 연구원이라는 설정은 지금 우리가 살아가는 2026년의 일상도 언젠가는 누군가에게 과거의 기록이 된다는 상상에서 출발했습니다. 참가자들이 익숙한 장소를 새롭게 발견하고, 지역의 시간을 자신만의 감각으로 기억하는 경험이 되기를 바란다"고 덧붙였다.네오트립-데이터 하우스 프로그램을 주최·주관한 화이트라인은 지역의 역사와 문화, 예술을 결합한 여행 콘텐츠를 개발하고 있다.이경미 화이트라인 대표는 이번 파일럿 프로그램이 당진의 익숙한 공간을 새로운 관광자원으로 바라보는 계기가 되기를 기대했다.이 대표는 "여행은 단순히 장소를 이동하는 것이 아니라 시간과 공간을 넘나들며 그곳에 축적된 이야기를 발견하는 과정이라고 생각한다"며 "당진에는 방조제와 간척지처럼 우리가 일상적으로 지나치지만, 그 안에 깊은 역사와 사람들의 삶이 담긴 공간이 많습니다"라고 말했다.이어 "이번 여행은 예술을 통해 과거와 현재, 미래를 연결하고 당진의 풍경을 새로운 시선으로 바라보는 시도입니다. 앞으로도 지역 고유의 자원과 예술가들의 창의적인 시선을 결합해 당진에서만 경험할 수 있는 차별화된 여행 콘텐츠를 만들어 가고 싶다"고 밝혔다.이번 프로그램은 화이트라인이 주최·주관하고 남소연 작가가 시나리오와 퍼포먼스 기획을, 김태형 엔지니어가 웹과 사운드 시스템 엔지니어링을 맡았다. 도비수석분재원과 서쪽마을놀이터가 협력했으며, 당진향토문화연구소 전다한 씨가 자문에 참여했다. 이어 프로그램은 한국관광공사 관광두레 육성지원사업의 지원을 받아 진행됐으며 회당 모집 인원은 15명으로, 초등학교 고학년 이상이면 참여할 수 있도록 기획됐다.특히 개발과 간척으로 변화한 공간을 단순한 관광명소가 아닌 지역의 기억이 깃든 장소로 바라보고, 여행자가 직접 소리를 채집하며 그 의미를 발견하도록 했다는 점에서 의미가 있다.관광은 새로운 장소를 찾아가는 일이지만, 때로는 익숙한 공간을 새로운 시선으로 바라보는 데서 시작된다.한때 바다였던 땅, 물때에 따라 길이 열리던 갯벌, 그리고 그곳을 삶의 터전으로 삼았던 사람들. 천 년 뒤 미래에서 온 기록 연구원이라는 상상은 오늘을 살아가는 우리에게 하나의 질문을 던진다. '우리가 지금 살아가는 이 공간에는 어떤 소리와 기억이 남아 있을까.' 당진의 사라진 바다를 소리로 찾아 나선 이번 여행은 익숙한 풍경 속에 묻혀 있던 지역의 시간과 기억을 다시 들여다보는 시도였다.서울에서 참여한 장우성 작가는 이번 사운드 투어가 지역의 역사와 공간을 새롭게 인식하는 계기가 됐다고 말했다. 장 작가는 "평소 걸으며 지역의 역사와 마주할 기회가 많지 않은데, 이번 여행을 통해 한 공간에 축적된 시간과 기억이 다양한 관점에서 새롭게 해석될 수 있다는 점이 인상 깊었다"고 말했다. 이어" 특히 소리와 영상 등 다원적 매체를 통해 익숙한 공간을 다른 감각으로 경험하고, 직접 현장에서 소리를 채집해 보니 영상으로만 접했던 사운드 작업의 의미도 한층 깊이 이해할 수 있었다. 지역의 역사와 예술적 상상력이 어우러진 특별한 경험이었다"고 소감을 전했다.