"코피 터지는 순방" 이 대통령 반박에도 국힘 공세 계속

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 9월 21일(현지시간) 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 환영객에게 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"하는 일도 준비도 없이 사진 찍고 생색이나 내며 널널하게 음주, 쇼핑, 관광이나 즐기는 것을 대통령 해외순방으로 아는 사람 입장에서는 관광, 쇼핑, 음주가무는커녕 높은 강도의 사전 준비, 장시간 비행과 한나절도 빼지 않는 빽빽한 공식업무일정, 높은 업무 강도로 수시로 링거주사 맞으며 코피 터지는 해외순방조차도 놀러 가는 것처럼 보일 수 있다."

큰사진보기 ▲2026년 9월 22일(현지시각) 유엔 총회 참석차 미국을 방문 중인 이재명 대통령이 뉴욕의 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 11월 15일(현지시각) 당시 대통령 윤석열씨와 영부인 김건희씨가 인도네시아 발리 가루다 위스누 끈짜나 문화공원에서 열린 G20 정상회의 환영 만찬에서 메가와티 전 인도네시아 대통령과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

이재명 대통령의 '해외 순방' 둘러싸고 여야 공방이 벌어졌다. 국정감사 과정에서 국민의힘이 대통령 해외순방 횟수 등을 문제 삼았는데, 이 대통령이 직접 반박에 나서면서 논쟁으로 이어지는 모양새다. 외교부까지 이례적으로 공개 대응에 나선 가운데, 국민의힘은 1일에도 순방 외교의 실질적 성과가 미흡하다는 취지로 재차 공세를 폈다.순방 외교를 둘러싼 여권과 보수 야권의 신경전은 지난 10월 29일 국회 운영위원회 대통령비서실 국정감사에서 비롯됐다. 당시 김승수 국민의힘 원내운영수석부대표가 "민생은 무너지는데 대통령은 벌써 14차례, 23개 국가를 순방했다. 6일 중에 하루는 외국에 있었다"고 지적하면서 김혜경 여사의 순방 동행을 문제 삼은 것.그러자 위성락 국가안보실장은 이튿날 청와대 기자간담회에서 "우리나라의 국제적 위상이 많이 올라갔기 때문에 정상이 연중 가야만 되는 다자회의가 여럿 있다"고 반박했다. 영부인 동행 일정과 관련해서도 "정상외교는 관행적으로 다 영부인을 동반한다"고 설명했다.지난 10월 31일엔 이 대통령이 직접 대응에 나서며 국민의힘의 비판을 강하게 맞받았다. 이 대통령은 대통령의 해외순방은 단순 관광이 아니라는 취지의 한 누리꾼 글을 X(엑스, 옛 트위터)에 공유하며 아래와 같이 글을 올렸다.이어 "전현직 대통령의 해외순방 일정과 업무강도, 그 결과로서 순방성과의 차이는 함께 경험하는 동행기자단이 더 잘 알 것"이라면서 "부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다고, 사람은 아는 만큼만 보이는 법이니 이해해 주시기 바란다"라고 말했다.외교부 역시 이날 이례적으로 언론 공지를 냈다. 외교부는 야권이 문제 삼은 한일 정상 드럼 연주·프랑스 뤼미에르 서빗 등의 일정을 하나하나 반박하며 "정상외교는 대통령이 대한민국을 대표해 주요국 정상들과 직접 소통하고, 국익과 국가의 미래에 중요한 현안을 논의하는 핵심적인 외교활동"이라고 밝혔다. 그러면서 "정상외교의 전체 일정과 실질적인 성과를 고려하지 않은 채 일부 친교·문화교류 장면만을 부각해 순방의 의미를 평가절하하는 것은 적절하지 않다"고 덧붙였다.국민의힘도 가만히 있지 않았다. 정점식 원내대표는 1일 페이스북 메시지를 통해 "순방을 자주 다니든 적게 다니든, 외교가 제대로 풀리고 있다면 국민들은 대통령 부부 해외순방에 의심의 눈초리를 보내지 않았을 것"이라며 "직전 여당 대표와 국회 국방위원장마저 미국 비자를 발급받지 못해서 애먹는 상황이 정상적인 한미관계의 모습이냐"라고 반문했다.이어 "돼지의 눈으로 국정을 바라보고 있으니 돼지 같은 일들만 보일 것"이라며 "이제 전임 정권 탓, 전임 정권과의 비교는 그만하고 성과로 증명하길 바란다"고 했다.유승민 전 국민의힘 의원도 같은 날 페이스북에 "박근혜 대통령도 해외순방 중 아파서 링거를 맞으며 버틴 적이 있었지만, 그땐 청와대 대변인이 점잖게 얘기했을 뿐 대통령이 직접 나서서 야당과 싸우지는 않았다"며 "이 대통령은 걸핏하면 윤석열 대통령보다 외교를 잘하고 있다고 주장하는데 그건 혼자만의 착각"이라고 힐난했다.민주당은 국민의힘의 공세에 반발하며, 이재명 정부의 외교 성과를 강조했다. 이용우 민주당 대변인은 1일 서면 브리핑을 통해 "국민의힘이 이 대통령의 정상외교를 두고 도를 넘은 비방에 나섰다"며 "자신들이 대한민국 외교를 얼마나 우습게 만들었는지 까맣게 잊은 행태"라고 꼬집었다.그는 "윤석열은 해외순방 때면 전용기에 페트병 소주를 챙겨 갔고, 김건희는 공식 일정을 취소하고 명품매장에 갔다"며 "무엇보다 계엄과 내란으로 대한민국의 국제적 위상을 한순간에 추락시켰다"고 지적했다.이 대변인은 "이재명 정부는 이 추락을 빠른 시간 안에 만회하고 있다"면서 "한미 상호관세 협상을 국익 우선으로 타결했고, 핵추진잠수함 건조에 대한 동맹의 지지를 끌어냈으며, 전시작전권 반환 협의도 진전시키고 있다"고 강조했다. 이어 "상대국의 환대와 높아진 우리 문화산업의 위상을 '놀러 간 순방'으로 둔갑시키는 것은 외교에 대한 무지이자 국익을 해치는 자해 정치"라며 "국민의힘은 망신 외교에 대한 반성부터 하라"고 촉구했다.